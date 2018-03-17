EN|RU|UK
Темы дня: Отравление Скрипаля Задержание Рубана Газовая война Снос палаточного городка Расследование преступлений на Майдане Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Санкции против России Арест Шепелева Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Происшествия
  823  33
Все про:ГПУ (8552) расследование (2223) Нишнианидзе Тимур (3)

 Экс-консул Грузии в Одессе Нишнианидзе незаконно получил из госбюджета 3 млн грн, - ГПУ

Генпрокуратура завершила досудебное расследование по подозрению бывшего генерального консула Грузии в Одессе Теймураза Нишнианидзе.

"Департаментом по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины, при оперативном сопровождении Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины, завершено досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению бывшего Генерального консула Грузии в г. Одесса, по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 353, ч. З ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 УК Украины", - цитирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

Санкциями указанных статей предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Следствие установило, что "в течение 2013 года "мошенник-консул" с целью завладения денежными средствами государства, зная, что его полномочия как генерального консула Грузии в г. Одесса прекращены и, соответственно, он не имеет права на возмещение сумм налога на добавленную стоимость, фактически уплаченных в составе стоимости дипломатическими миссиями, подписал от имени уполномоченного лица указанного консульства и предоставил в Государственную налоговую инспекцию заявления о возмещении сумм налога на добавленную стоимость дипломатическим миссиям на общую сумму пон д 3 млн грн, при этом предоставив чеки о товаре на общую сумму почти 19 млн грн".

"Указанные средства возмещались на его личный счет и в дальнейшем  были сняты им наличными в банковских терминалах м. Одессы и г. Киев на собственные цели. При этом часть НДС в размере почти 500 тыс грн возмещено за совершение покупок в периоды, в которые он не находился на территории Украины и физически приобрести никаких товаров не мог. Более того, часть покупок в эти периоды была якобы сделана у субъектов хозяйствования, которые на время "приобретения" хозяйственной деятельности не осуществляли вообще", - сообщают в Генпрокуратуре.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Луценко внес в Раду представления на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко, - Сарган. ДОКУМЕНТ

14 марта 2018 года следователь сообщил подозреваемому и его защитникам о завершении досудебного расследования и предоставил доступ к материалам, которыми располагает сторона обвинения.

"По результатам открытия прокурором материалов досудебного расследования подозреваемому и его защитникам будет вручен обвинительный акт, который в ближайшее время будет направлен на рассмотрение в суд", - говорится в сообщении.

Также читайте: Семенченко отказался прибыть завтра на допрос в качестве свидетеля, - Сарган

Напомним, Генпрокуратура разоблачила бывшего генконсула Грузии в Одессе Тимура Нишнианидзе в завладении государственными средствами в особо крупных размерах в марте 2017 года. Народные депутаты Сергей Лещенко и Остап Еднак заявили, что готовы взять Нишнианидзе на личные поруки и подали ходатайство для данного решения.

Источник: https://censor.net.ua/n3056201
 
 
VEhrdlVXNWtRelF3V1dwUmRtUkROREJNUkZGMlpFTTBNRXhVVVhRNVF6RkpUa05wTUV4cVVYWk9SMFF3V1VGMlREbEhRVEJNUkZKblpFZENNRXgyVVhSa1F6QXdURGRSYzNSRGR6Qk1NMUYxVGtNeFprNURWREJLTDFGdmR6MDk=
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Его разве Саака назначил, а не Иванишвили?
 показать весь комментарий
 
Зато у труханова все законно, судя по тому, что он продолжает работать мэром и его выпустили из зала суда даже без залога
 показать весь комментарий
 
 
Зачем полицейским в центре Киева выдали по четыре рожка к автоматам? Про "Зачем им автоматы?" я не спрашиваю У нас какая-то война в Киеве намечается?

Экс-консул Грузии в Одессе Нишнианидзе незаконно получил из госбюджета 3 млн грн, - ГПУ - Цензор.НЕТ 4158
 показать весь комментарий
 
 
Складається враження, що в теперішньої влади на Печерську не кацапи ворог, а грузини.. На Україну напала Грузія, саме Грузія анексувала Крим? Я нічого не пропустив?
 показать весь комментарий
 
 
Ні.. Але вони повинні відповідати перед законом як і інші іноземці.. Про кого з іноземців чути ? Тільки про грузинів.. Нагадує вакханалію з депортацією грузинів на кацапії в 2008 році.. Тоді також - саме грузини були у всьому винними.. Некрасиво все це, не по людськи..
 показать весь комментарий
 
 
Припинимо розмову. Здається, про жителів країни мандарин і чаю на сайті краще не писати.
 показать весь комментарий
 
 
Бувший консул вчинив злочин. Ви пропонуєте пробачити йому все, лише за те що він земляк Саакашвілі?
 показать весь комментарий
 
 
Хуже того, ходят слухи, что "мошенник-консул" , пользуясь консульским прикрытием, подержал за жопу мадам Порошенко! Ужас! Слава б-гу, что у нас есть такая прокуратура, которая это всё зафиксировал на видео (ну, как обычно, работа у них такая) и разоблачила афериста...
 показать весь комментарий
 
а он что зря ехал что ли, но понимать надо у нас много местные которые тоже не зря
и конечно будет конкуренция и расскажут про него куда надо он же не местный
 показать весь комментарий
 
ахметов через ротенрдам+ по 25 милиадов в год собирает. но то фигня....
 показать весь комментарий
 
 
Наживо на майдані зараз сутички з псами Рюкзакова https://www.youtube.com/watch?v=S0wyRTNHSmU
 показать весь комментарий
 
и если бы наши чиновники поехали поворовать в Грузию то стопроцентно у них были бы аналогичные проблемы
 показать весь комментарий
 
 
То ти кажеш заробляв раніше гроші на фотошопі? І впевненно стверджуєш, що це фотошоп? І не соромно бути таким тупим?
Экс-консул Грузии в Одессе Нишнианидзе незаконно получил из госбюджета 3 млн грн, - ГПУ - Цензор.НЕТ 8638
 показать весь комментарий
 
 
Получил 3 лимона незаконно?Почему никто из властей даже не упоминает кто выдал эти незаконные деньги и почему выдавшие не несут ответственность?
 показать весь комментарий
 
Следствие установило, что "в течение 2013 года "мошенник-консул" с целью завладения денежными средствами государства

Пресс-службе ГПУ никто не говорил, что мошенник он или нет определит суд? Что-то я не припомню, чтобы ГПУ осмелилась подобные характеристики и термины употреблять в адрес Труханова, Кернеса, Новинского.И что там с бриллиантовыми прокурорами, уже все порешали?
 показать весь комментарий
 
Порохоботам, які стверджували, що це фотошоп і які гидливо поховалися зараз:


Экс-консул Грузии в Одессе Нишнианидзе незаконно получил из госбюджета 3 млн грн, - ГПУ - Цензор.НЕТ 2752
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЭкс-консул Грузии в Одессе Нишнианидзе незаконно получил из госбюджета 3 млн грн, - ГПУ
 
 
 
 
 
 вверх