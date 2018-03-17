 Экс-консул Грузии в Одессе Нишнианидзе незаконно получил из госбюджета 3 млн грн, - ГПУ

"Департаментом по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины, при оперативном сопровождении Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины, завершено досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению бывшего Генерального консула Грузии в г. Одесса, по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 353, ч. З ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 УК Украины", - цитирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

Санкциями указанных статей предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Следствие установило, что "в течение 2013 года "мошенник-консул" с целью завладения денежными средствами государства, зная, что его полномочия как генерального консула Грузии в г. Одесса прекращены и, соответственно, он не имеет права на возмещение сумм налога на добавленную стоимость, фактически уплаченных в составе стоимости дипломатическими миссиями, подписал от имени уполномоченного лица указанного консульства и предоставил в Государственную налоговую инспекцию заявления о возмещении сумм налога на добавленную стоимость дипломатическим миссиям на общую сумму пон д 3 млн грн, при этом предоставив чеки о товаре на общую сумму почти 19 млн грн".

"Указанные средства возмещались на его личный счет и в дальнейшем были сняты им наличными в банковских терминалах м. Одессы и г. Киев на собственные цели. При этом часть НДС в размере почти 500 тыс грн возмещено за совершение покупок в периоды, в которые он не находился на территории Украины и физически приобрести никаких товаров не мог. Более того, часть покупок в эти периоды была якобы сделана у субъектов хозяйствования, которые на время "приобретения" хозяйственной деятельности не осуществляли вообще", - сообщают в Генпрокуратуре.

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14 марта 2018 года следователь сообщил подозреваемому и его защитникам о завершении досудебного расследования и предоставил доступ к материалам, которыми располагает сторона обвинения.

"По результатам открытия прокурором материалов досудебного расследования подозреваемому и его защитникам будет вручен обвинительный акт, который в ближайшее время будет направлен на рассмотрение в суд", - говорится в сообщении.

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Напомним, Генпрокуратура разоблачила бывшего генконсула Грузии в Одессе Тимура Нишнианидзе в завладении государственными средствами в особо крупных размерах в марте 2017 года. Народные депутаты Сергей Лещенко и Остап Еднак заявили, что готовы взять Нишнианидзе на личные поруки и подали ходатайство для данного решения.