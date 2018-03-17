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Все про:армия (6797) Минобороны (5103) Военная прокуратура (561) закупки (122)

 Минобороны приобрело на 72 млн грн дымовые шашки для киносъемок вместо боевых, - военная прокуратура

Военная прокуратура Криворожского гарнизона расследует факт закупки для армии вещества для имитации боевых действий при киносъемках вместо находящейся на вооружении ВСУ дымовой смеси.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Южного региона.

Установлено, что в 2015 - 2017 гг. для обеспечения войск дымовой смесью при проведении АТО Департаментом госзакупок Министерства обороны Украины по заказу центрального управления войск РХБЗ была осуществлена ​​закупка в ООО "Фирма Альфа ЛТД" дымовых смесей марки ДС-56  на сумму  более 72 млн гривен.

Выявлено, что закупленная дымовая смесь не является дымовой смесью марки ДС-56, которая находится на вооружении в Вооруженных Силах Украины. Более того, из-за отсутствия устойчивости дыма закуплена смесь не обеспечивает надлежащего маскировочного эффекта (по техническим условиям аэрозольный эффект дымовой смеси должен длиться около 30 мин.), и не может использоваться во время боевых действий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ не допустила закупку некачественных комплектующих из РФ госпредприятием ВПК на Николаевщине

По своим техническим характеристикам закупленая смесь изготавливается для окуривания деревьев, имитации боевых действий при игре в страйкбол, в качестве дымовой завесы для кинематографических съемок и тому подобное.

Учитывая нецелевое использование бюджетных средств и нанесенный ущерб государству, военной прокуратурой начато уголовное производство по ч. 3 ст. 425 (халатное отношение к военной службе) УК Украины.

Также читайте: ГПУ раскрыла махинации при закупке касок и спецсредств на 30 миллионов гривен, - Лысенко

Источник: https://censor.net.ua/n3056199
 
 
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За что (халатное отношение к военной службе), да максимум 300 грн премии снимут, зато миллионов 20 заработал.
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Досить типова ситуація, порохоботам краще не читати:

Завтра я вимушено повертаюсь в Росію!
Це вимога української міграційної служби.
Втретє вони відмовили мені на підставі того, що в мене немає довідки про несудимість з РФ.
В Росії мене розшукує ФСБ.
За те, що я приїхала добровольцем протидіяти російській окупації.
З самого початку війни, з літа 2014 року, я служила в батальйоні Айдар, нещодавно закінчила службу в 58 бригаді.


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Трындец! Стандарты НАТО Минобороны приобрело на 72 млн грн дымовые шашки для киносъемок вместо боевых, - военная прокуратура - Цензор.НЕТ 3352 Бирюкова работа 100%
По своим техническим характеристикам закупленая смесь изготавливается для окуривания деревьев, имитации боевых действий при игре в страйкбол, в качестве дымовой завесы для кинематографических съемок и тому подобное
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поп тоже любит имитации - имитации реформ, имитацию борьбы с коррупцией... и проч.. А бирюкову низя штоле?
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ищите позитив...минобороны 72 ляма мог вбухать и в курительные смеси для кальяна...
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Засоби для імітації бойових дій якраз і застосовуються для імітації бойових дій. Що не так?
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Знов Кривий Ріг. Там діє зловредний ахент під прикриттям...
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Ти маєш на увазі тата та синочка Вілкулів, до котрих у петі немакє ніяких питань? Я правий?
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Ксенія, Кривий Ріг - не "ватне" місто.. Не путайте місто з владою міста, до котрої в ГПУ немає ніяких питань.. Не можна так обзивати місто, не можна.. Кривий Ріг - українське місто..
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Я не обзивала, просто не настільки оптимістична в своїх прогнозах як ви.
Краще би ви були праві, звичайно...
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Ну ваты у нас предостаточно конечно же, как в любом индустриальном городе. И влада такая по этой самой причине. Но точно уж не Ксении давать такие характеристики, даже не побывав в этом городе.
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Я вчився в Гірничорудному..Будівельний факультет і військова кафедра.. Ще на трампарку .. З Кривого Рогу я йшов на строкову.. В Кривому Розі , й досі живе моє перше "неземне" кохання.. Жив в гуртожитку на "Дімітрова-24", недавно показував синові.. Люблю Кривий Ріг.. Дуже люблю, незважаючи на пил та дим..Часто проїжджаю зі сторони Дніпра в сторону т.з. "Смички".. Місто з Вілкулом вмирає, Таня.. Сумно проїжджати.. Навіть дороги, котрі в Кривому Розі були завжди добрими - зараз руйнуються.. Попередній перед вілкулом мер - дійсно був мером Кривого Рогу.. Це мої, досить суб'єктивні думки щодо Кривого Рогу..
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Не то что в твоем Севастополе Минобороны приобрело на 72 млн грн дымовые шашки для киносъемок вместо боевых, - военная прокуратура - Цензор.НЕТ 8058, он точно не ватный.)))))
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1918-го года. Надо было написать прапрадиду.)
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Boris Borisenko‏ @BorisBorisenko5 4 ч.4 часа назад
Назар Приходько
"Идиоты! Что вы такое наделали??
- Чего ругаися, насяльника-мана?"
Ну от кому це прийшло в голову????
Ну дебіли же, Господи...
Майдан Незалежності 17.03.2018
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1728375757205823&set=a.775729072470501.1073741828.100001002462409&type=3&theater …

Минобороны приобрело на 72 млн грн дымовые шашки для киносъемок вместо боевых, - военная прокуратура - Цензор.НЕТ 8441
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Дддаааа... С креативом у кого-то точно проблемы. Кацапщиной воняет. Зачем в своей же стране утверждать что что-то наше?
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коли росія почне наступати, Шавки підхуйловного Бариги всім роздадуть холості набої
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Світлини України‏ @aglqrp 14 мар.
Сонце над Україною тримають ці хлопці.Доземний уклін вам,хлопаки!

Минобороны приобрело на 72 млн грн дымовые шашки для киносъемок вместо боевых, - военная прокуратура - Цензор.НЕТ 6523
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На майдані заважають встановити сцену зараз стички Прямий ефір https://www.youtube.com/watch?v=S0wyRTNHSmU
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В «ДНР» ужесточили комендантский час иди там гуляй там нима режима )))
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Завтра петя не полетить в Катар та Кувейт.. Прилетить в Кривий Ріг, та на площі Визволення під танком , або на кільці 95-го кварталу - розпочне рубати руки злодіям.. Махнути в Кривий Ріг завтра на видовище? Минобороны приобрело на 72 млн грн дымовые шашки для киносъемок вместо боевых, - военная прокуратура - Цензор.НЕТ 3544
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Судячи з картинки рубатиме в переході...
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Для патриотов - война, а для провластных тварей - пир во время войны.
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"Новая почта" подменила при доставке...вот почему Юра их кошмарит.
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А они НП пресуют. Где соя？ А нету тут сои, непаложено！
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Бред .в условиях военного времени тварей расстрелять вместе с семьеями шоб не плодились гниды .
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А есть какое-то специальное место, куда Петруха складывает отрубленные руки?
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Дымовые шашки от заморозков(весенних) помогают.
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...я тут, кадысь -- когда Югославию колбасили -- водилой в НАТО подрабатывал... -- там спецгруппы на учениях, ну очень дымили кажный божий день на учениях!...

-- а основной состав курил в сторонке... -- тогда ещё повинность в Бундесе была.
Одного курящего бойца спрашиваю -- из русских: Чего на контракт не пойдёшь? -- бабла ж валом!

-- Та, грит -- там же немецкий знать надо...
*)
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Когда мы увидем отрубленные руки ?
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В часи війни подібні речі недопустимі.
Але ж покарання злодіїв постійно дивним чином оминають, тому їхня нахабність і масовість росте...
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А каждому второму в Раде показана липосакция.
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Чего добру пропадать, когда нужных людей можно выручить . Молодцы, патриоты! НАТО и не снились такие сделки Минобороны приобрело на 72 млн грн дымовые шашки для киносъемок вместо боевых, - военная прокуратура - Цензор.НЕТ 7387
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Теперь осталось приобрести боекомплекты с холостыми патронами - и полная гармония на донбасской передовой обеспечена.
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Вроде уже и Януковоща в Украине нету а дело по развалу армии и воровству из военного бюджета процветает.
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И как говорят порохоботы: "Респект Пороху за его нелегкий труд". Столько врать и воровать - не легко, уметь надо
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Кстати такой камень и возле палаточного городка стоял (который снесли недавно). После разгона камень - пропал... Властям эта надпись наверное выжигает очи....

Міноборони придбало на 72 млн грн димових шашок для кінозйомок замість бойових, - військова прокуратура - Цензор.НЕТ 4026
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Странно... ни один желающий разоблачить эту "зраду" любитель нашего шановного президента так и не отметился в комментариях. Приболели что ли?
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какой в жопу дым на 30 минут, ветром любой рассеит...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМинобороны приобрело на 72 млн грн дымовые шашки для киносъемок вместо боевых, - военная прокуратура
 
 
 
 
 
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