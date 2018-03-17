 Минобороны приобрело на 72 млн грн дымовые шашки для киносъемок вместо боевых, - военная прокуратура

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Южного региона.
Установлено, что в 2015 - 2017 гг. для обеспечения войск дымовой смесью при проведении АТО Департаментом госзакупок Министерства обороны Украины по заказу центрального управления войск РХБЗ была осуществлена закупка в ООО "Фирма Альфа ЛТД" дымовых смесей марки ДС-56 на сумму более 72 млн гривен.
Выявлено, что закупленная дымовая смесь не является дымовой смесью марки ДС-56, которая находится на вооружении в Вооруженных Силах Украины. Более того, из-за отсутствия устойчивости дыма закуплена смесь не обеспечивает надлежащего маскировочного эффекта (по техническим условиям аэрозольный эффект дымовой смеси должен длиться около 30 мин.), и не может использоваться во время боевых действий.
По своим техническим характеристикам закупленая смесь изготавливается для окуривания деревьев, имитации боевых действий при игре в страйкбол, в качестве дымовой завесы для кинематографических съемок и тому подобное.
Учитывая нецелевое использование бюджетных средств и нанесенный ущерб государству, военной прокуратурой начато уголовное производство по ч. 3 ст. 425 (халатное отношение к военной службе) УК Украины.
Завтра я вимушено повертаюсь в Росію!
Це вимога української міграційної служби.
Втретє вони відмовили мені на підставі того, що в мене немає довідки про несудимість з РФ.
В Росії мене розшукує ФСБ.
За те, що я приїхала добровольцем протидіяти російській окупації.
З самого початку війни, з літа 2014 року, я служила в батальйоні Айдар, нещодавно закінчила службу в 58 бригаді.
По своим техническим характеристикам закупленая смесь изготавливается для окуривания деревьев, имитации боевых действий при игре в страйкбол, в качестве дымовой завесы для кинематографических съемок и тому подобное
Краще би ви були праві, звичайно...
деды воевали
Назар Приходько
"Идиоты! Что вы такое наделали??
- Чего ругаися, насяльника-мана?"
Ну от кому це прийшло в голову????
Ну дебіли же, Господи...
Майдан Незалежності 17.03.2018
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1728375757205823&set=a.775729072470501.1073741828.100001002462409&type=3&theater …
Сонце над Україною тримають ці хлопці.Доземний уклін вам,хлопаки!
-- а основной состав курил в сторонке... -- тогда ещё повинность в Бундесе была.
Одного курящего бойца спрашиваю -- из русских: Чего на контракт не пойдёшь? -- бабла ж валом!
-- Та, грит -- там же немецкий знать надо...
*)
Але ж покарання злодіїв постійно дивним чином оминають, тому їхня нахабність і масовість росте...