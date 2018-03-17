 Минобороны приобрело на 72 млн грн дымовые шашки для киносъемок вместо боевых, - военная прокуратура

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Южного региона.

Установлено, что в 2015 - 2017 гг. для обеспечения войск дымовой смесью при проведении АТО Департаментом госзакупок Министерства обороны Украины по заказу центрального управления войск РХБЗ была осуществлена ​​закупка в ООО "Фирма Альфа ЛТД" дымовых смесей марки ДС-56 на сумму более 72 млн гривен.

Выявлено, что закупленная дымовая смесь не является дымовой смесью марки ДС-56, которая находится на вооружении в Вооруженных Силах Украины. Более того, из-за отсутствия устойчивости дыма закуплена смесь не обеспечивает надлежащего маскировочного эффекта (по техническим условиям аэрозольный эффект дымовой смеси должен длиться около 30 мин.), и не может использоваться во время боевых действий.

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По своим техническим характеристикам закупленая смесь изготавливается для окуривания деревьев, имитации боевых действий при игре в страйкбол, в качестве дымовой завесы для кинематографических съемок и тому подобное.

Учитывая нецелевое использование бюджетных средств и нанесенный ущерб государству, военной прокуратурой начато уголовное производство по ч. 3 ст. 425 (халатное отношение к военной службе) УК Украины.

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