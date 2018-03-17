 Один из пострадавших во время аварии на горнолыжном курорте в Грузии вернулся в Украину, - Кирилич

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, сообщил официальный представитель Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.

"По информации врачей, операция прошла успешно, состояние пострадавшей тяжелое, угрозы жизни нет", - сообщил он.

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Кирилич добавил, что грузинская сторона оплачивает все расходы, связанные с лечением потерпевшей и пребыванием ее родных в Грузии.

Ранее в субботу первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Дмитрий Кумсишвили сообщил, что гражданка Украины, пострадавшая в результате аварии на канатной дороге в Гудаури 16 марта, прооперирована и остается в медицинском учреждении.

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"Остается один пациент - это женщина из Украины, которой вчера была проведена операция и она пока находится в реанимационном отделении, но состояние ее стабильное, и врачи решат, насколько быстро ее можно будет транспортировать", - сказал министр журналистам в субботу после посещения пострадавших, которые находятся в Национальном медицинском центре в Тбилиси.

Напомним, в результате аварии, происшедшей 16 марта на канатной дороге в Гудаури, повреждения разной степени получили восемь человек, их доставили в местную клинику неотложной помощи. Среди пострадавших - четверо граждан России, двое граждан Украины, один гражданин Швеции и один гражданин Грузии.