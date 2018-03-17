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 Один из пострадавших во время аварии на горнолыжном курорте в Грузии вернулся в Украину, - Кирилич

Один из пострадавших на горнолыжном курорте в Гудаури граждан Украины вернулся на родину, другая находится в больнице в Тбилиси.

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, сообщил официальный представитель Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.

"По информации врачей, операция прошла успешно, состояние пострадавшей тяжелое, угрозы жизни нет", - сообщил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Авария на горнолыжном курорте в Грузии: пострадавший украинец находится в тяжелом состоянии в реанимации

Кирилич добавил, что грузинская сторона оплачивает все расходы, связанные с лечением потерпевшей и пребыванием ее родных в Грузии.

Ранее в субботу первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Дмитрий Кумсишвили сообщил, что гражданка Украины, пострадавшая в результате аварии на канатной дороге в Гудаури 16 марта, прооперирована и остается в медицинском учреждении.

Также читайте: Пострадавших в Гудаури иностранцев на вертолетах доставили в Тбилиси, у гражданина Украины сломана рука

"Остается один пациент - это женщина из Украины, которой вчера была проведена операция и она пока находится в реанимационном отделении, но состояние ее стабильное, и врачи решат, насколько быстро ее можно будет транспортировать", - сказал министр журналистам в субботу после посещения пострадавших, которые находятся в Национальном медицинском центре в Тбилиси.

Напомним, в результате аварии, происшедшей 16 марта на канатной дороге в Гудаури, повреждения разной степени получили восемь человек, их доставили в местную клинику неотложной помощи. Среди пострадавших - четверо граждан России, двое граждан Украины, один гражданин Швеции и один гражданин Грузии.

Источник: https://censor.net.ua/n3056198
 
 
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Можна було зістрибнути в сніг, а дехто поїхав далі в поворот і травмувався.
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"Один из пострадавших на горнолыжном курорте в Гудаури граждан Украины вернулся на родину, другая находится в больнице в Тбилиси" - я до сьогоднішнього вечора вважав, що слово "громадянин" чоловічого роду.. Цензор - я не встигаю за твоїми кульбітами в правописі.. Переходь на українську мову.. Один из пострадавших во время аварии на горнолыжном курорте в Грузии вернулся в Украину, - Кирилич - Цензор.НЕТ 6037
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Навряд це станеться.
Ви помітили, що версія ua в командній строці браузера, чи як воно називається, починається з ua- https://ua.censor.net.ua/
А російська просто https://censor.net.ua/, тобто по замовчуванню.
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...в 1988 был в Грузии и в Абхазии -- токо шо русским в морды не плевали -- хоть я и украинец... -- но и мне досталось от абрэков самостийных... *)
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Люди жаловались что поломанных людей везли на снегоходах, а не авиацией.
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Я думаю медики знали, кого надо вертушкой забрать, а кого можно снегоходом доставить. Я понимаю, что всем хочеццо побыстрее и покомфортнее, но если это банальный перелом, то вызывать санавиацию не станут даже в Швейцарии
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Что ты несешь. Авиации вообще не было.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОдин из пострадавших во время аварии на горнолыжном курорте в Грузии вернулся в Украину, - Кирилич
 
 
 
 
 
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