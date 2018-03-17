 Сотни волонтерских организаций готовы поддержать "Новую почту" в случае неправомерных действий ГПУ, - Дейнега

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в открытом обращении основателя фонда "Повернись живым" Виталия Дейнеги, опубликованном на facebook-странице БФ.

"За время проведения АТО группа компаний "Новая почта" осуществила перевозку более 14 тысяч тонн гуманитарных грузов в виде почти 125 тысяч посылок. Это, в основном, были посылки для армии от волонтеров из более 300 городов. "Гуманитарная почта" - это крупнейшая мощная, комплексная и патриотическая программа корпоративной социальной ответственности в Украине среди известных мне. И это лишь одна из многих подобных программ "Новой почты", - говорится в обращении.

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Дейнега указывает, что дважды виделся с соучредителем группы компаний Вячеславом Климовым. "И оба раза он отказывался пиарить свою компанию на "Гуманитарной почте". Что, на мой взгляд было, неправильно. Неправильно не потому, что хорошее дело должно делаться для славы, а потому, что у нас очень много бизнесов, которым нужно показать пример. Социально ответственный бизнес в Украине - это исключение. Потому тратить часть прибыли на добрые дела, а не на предметы роскоши, свои политические силы или взятки, у нас не очень то и принято", - замечает Дейнега.

Он подчеркивает, что "Новая почта" "всегда была бизнес-исключением". "Она была основана еще во времена Кучмы и пережила президентов Ющенко и Януковича, премьера Тимошенко и генерального прокурора Пшонку. Поэтому то, что произошло вчера, не является для группы компаний чем-то новым. Так точно не стало новым и решение Печерского суда. Почему я уверен, что подобное решение хочется получить каждому генеральному прокурору, независимо от наличия у него юридического образования.

Такое решение хочется иметь, ведь "Новая почта" - это бизнес. Причем бизнес динамичный, прибыльный, отечественный. Это бизнес, который не принадлежит ни одной финансово-политической группе. Языком чиновника, такой бизнес "жирный" и "беззащитный". Поэтому желание его "подоить" вполне естественно.

И не поймите меня неправильно. Этим постом я не утверждаю, что платить налоги не надо. Надо и всем. Но каждый из нас может легко назвать целый ряд компаний, которым при нынешней власти это делать не обязательно", - уверен основатель БФ "Повернись живим".

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"По нашему глубокому убеждению, закон должен быть один. И этим постом мы хотим засвидетельствовать свою поддержку "Новой почте" на случай, если вчерашние события были незаконным или выборочным актом.

Скажу больше: эта группа компаний не просила нас писать пост. Она увидит его уже в средствах массовой информации, одновременно с Генеральной прокуратурой. Все, что мы хотим сказать, - это высказать свою готовность оказать поддержку группе компаний в случае неправомерных действий ГПУ. Мы готовы сделать это по первому требованию, при условии, что в течение недели ситуация не разрешится.

За время войны сотни волонтерских организаций пользовались услугами "Новой почты" бесплатно, чтобы помочь нашим солдатам. Я уверен, что они готовы отблагодарить. А мы, со своей стороны, готовы возглавить этот процесс.

Надеюсь, что до этого не дойдет", - резюмирует Дейнега.

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