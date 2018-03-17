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 Политика Украины
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Все про:ГПУ (8552) волонтеры (1739) Новая почта (4)

 Сотни волонтерских организаций готовы поддержать "Новую почту" в случае неправомерных действий ГПУ, - Дейнега

За время войны многие посылки солдатам пересылались "Новой почтой" бесплатно. Это пример социально ответственного бизнеса в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в открытом обращении основателя фонда "Повернись живым" Виталия Дейнеги, опубликованном на facebook-странице БФ.

"За время проведения АТО группа компаний "Новая почта" осуществила перевозку более 14 тысяч тонн гуманитарных грузов в виде почти 125 тысяч посылок. Это, в основном, были посылки для армии от волонтеров из более 300 городов. "Гуманитарная почта" - это крупнейшая мощная, комплексная и патриотическая программа корпоративной социальной ответственности в Украине среди известных мне. И это лишь одна из многих подобных программ "Новой почты", - говорится в обращении.

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Дейнега указывает, что дважды виделся с соучредителем группы компаний Вячеславом Климовым. "И оба раза он отказывался пиарить свою компанию на "Гуманитарной почте". Что, на мой взгляд было, неправильно. Неправильно не потому, что хорошее дело должно делаться для славы, а потому, что у нас очень много бизнесов, которым нужно показать пример. Социально ответственный бизнес в Украине - это исключение. Потому тратить часть прибыли на добрые дела, а не на предметы роскоши, свои политические силы или взятки, у нас не очень то и принято", - замечает Дейнега.

Он подчеркивает, что "Новая почта" "всегда была бизнес-исключением". "Она была основана еще во времена Кучмы и пережила президентов Ющенко и Януковича, премьера Тимошенко и генерального прокурора Пшонку. Поэтому то, что произошло вчера, не является для группы компаний чем-то новым. Так точно не стало новым и решение Печерского суда. Почему я уверен, что подобное решение хочется получить каждому генеральному прокурору, независимо от наличия у него юридического образования.

Такое решение хочется иметь, ведь "Новая почта" - это бизнес. Причем бизнес динамичный, прибыльный, отечественный. Это бизнес, который не принадлежит ни одной финансово-политической группе. Языком чиновника, такой бизнес "жирный" и "беззащитный". Поэтому желание его "подоить" вполне естественно.

И не поймите меня неправильно. Этим постом я не утверждаю, что платить налоги не надо. Надо и всем. Но каждый из нас может легко назвать целый ряд компаний, которым при нынешней власти это делать не обязательно", - уверен основатель БФ "Повернись живим".

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"По нашему глубокому убеждению, закон должен быть один. И этим постом мы хотим засвидетельствовать свою поддержку "Новой почте" на случай, если вчерашние события были незаконным или выборочным актом.

Скажу больше: эта группа компаний не просила нас писать пост. Она увидит его уже в средствах массовой информации, одновременно с Генеральной прокуратурой. Все, что мы хотим сказать, - это высказать свою готовность оказать поддержку группе компаний в случае неправомерных действий ГПУ. Мы готовы сделать это по первому требованию, при условии, что в течение недели ситуация не разрешится.

За время войны сотни волонтерских организаций пользовались услугами "Новой почты" бесплатно, чтобы помочь нашим солдатам. Я уверен, что они готовы отблагодарить. А мы, со своей стороны, готовы возглавить этот процесс.

Надеюсь, что до этого не дойдет", - резюмирует Дейнега.

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Сотни волонтерских организаций готовы поддержать Новую почту в случае неправомерных действий ГПУ, - Дейнега 01
Сотни волонтерских организаций готовы поддержать Новую почту в случае неправомерных действий ГПУ, - Дейнега 02

Источник: https://censor.net.ua/n3056195
 
 
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Так я так понимаю, что НП становиься его бизнесом
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Когда барыги раздерибанили Приватбанк, многие бизнесмены говорили, что следующая экспроприация будет Новая Почта. Я не верил. Уж слишком это было нагло и цинично, за такое точно выйдкт 100 тысяч с личным оружием на улицы. Но похоже что не выйдут. И Новая Почта таки скоро поменяет собственника
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Луценко- то що там з гранатами з палаточного містечка? Знайшов уже чії вони? Чи черговий раз обіс....ся?.
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новая пошта реально зажралась по стоимости, может будет им наука
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а сколько через новую почту перевернулось отжатых вещей
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"Укрпошта" просрала все, що тільки можна було просрати.. Весь бізнес працює через "Нову Пошту" - щвидко, зручно, хоч і недешево.. Якщо відправка по "Новій Пошті" йде два дні (в середньому), то "Укрпошта" доставляє за тиждень.. Не рекламую ні тих, ні інших.. Але доводиться працювати з обома..
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все пусть платят...
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Хай всі їх сплачують.. І "Нова Пошта", і ахметов , і петя.. ВСІ!!
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якщо ВСІ будуть справно платити податки - хто ж тоді буде олігархом ?
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Прихватизация в стиле 90-х в действии. У пороха 104 предприятия, генпрокурор не хочет их проверить на точно такие же нарушения? Ведь Закон один для всех?
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а у тебя, нищей твари ни образования, ни достойной работы, ни накоплений)))) ты от бедности и злая)))
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***
почтальон Печкин разнес почту....
(здание ремонту и восстановлению не подлежит)

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А Украину и Украинцев поддержать слабо.Или где заплатили только.
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Ну не знаю..В последний раз когда по приезду в Украину отправлял семь посылок - две на передок и пять вдовам с детьми погибших наших ребят , шо то та Нова пошта даже никакой скидки мне не сделала , не говоря уже о том што б бесплатно отправить . Може надо было слёзно просить (?) , но это не в моем характере ...Хотя справедливости ради надо сказть што никогда ничего не пропадало и все посылки были всегда четко в срок получены адресатами
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А вот руководству и водителям автобусов Benz Express хвала и благодарность - всегда брали посылки БЕСПЛАТНО, даже когда критически не было места , приходились засовывать чуть ли не под движок .
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давно цею новою почтою треба було зайнятись то канторка ділов там творить дай боже ! а компанію делівері як нова почта підставляла ? чи память коротка всі там працюють на конвертах робітники власники автотранспорту які їх обслуговують !все в конверті
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Митрику - а на 5-му каналі не в конвертах? Розпочни з голови, там гниття..
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я непрацював на 5 каналі всіх треба трусити а на почті працював то адова компанія !там по них тюрма плаче !
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Так иди в тюрьму. Ты же сам признался, шо брал конверты, честнейший соесос😀
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Митрику не репетуй.. Ти вже написав заяву проо правопорушення на "Новій Пошті" в прокуратуру? Якщо ні - то ти покриваєш злочин.. А це вже само по собі є злочином.. Митрику , виходить, що ти злочинець..
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звісно я нова почта свята ! вони там псі податки сплачують ! навіщо ви тоді тут завиваєте про бородьбу з корупцією ? якщо ви готові їх відмивати ! так і живете
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Петро Олексійович! Нова Пошта дає кожен рік в бюджет країни декілька МІЛЬЯРДІВ гривень податків!!!! Це чи не єдине підприємство, що не зворачує свою діяльність, а розширюється. А Укрпошта завжди була збитковою. Де Ви візьмите гроші на пенсії соціалку???
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Почни з себе! Піди в тюрму перший! Чистосердне признання - прямий шлях у тюрму!
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Ты видел какие коробки на банковую таскают и суммы в матрасы зашивают？ их не нужно там проверить？кука, ти лопух😀
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А якже ще працювать - це ж Україна! На п'ятому аналі теж давали в конверті, може й зараз дають
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Противно.
Но надежда есть что государство родится .
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да,роды конечно вещь не очень приятная...но другого способа нет
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ні...але теж народжувався.бо нема їншого засобу. Сотни волонтерских организаций готовы поддержать "Новую почту" в случае неправомерных действий ГПУ, - Дейнега - Цензор.НЕТ 5500
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Ти пам'ятаєш мить свого народження? Ти вже тоді "возлюбив" петю, чи дещо пізніше? Сотні волонтерських організацій готові підтримати "Нову пошту" в разі неправомірних дій ГПУ, - Дейнега - Цензор.НЕТ 5608
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Вся справа в тім, що не відомо через яке місце тебе родили...
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Да идить вы нафиг.
Новая почта это большая национального уровня компания, состоящая из мелких фоп.
И с таким подходом вы претендуете на государство ?
Позорище.ж
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О, ксерокс опять активировали! Это к завтрашнему "маршу муфлонов мульйонов"?
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Удобный сервис, много отделений (слишком много), цены высокие. Реальных бонусов и скидок нет. И посылку наложкой до 10000 можно выписать хоть на Александра Пушкина, а получить ее прийдет некий Вася Пупкин по своему же номеру мобильника и паспорту.
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надіюсь ту нову почту таки розженуть ! там вони ділов натворили
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Ну да . Всіх розженуть і залишать тільки вашу соєву контору - во заживемо!
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Дело не в успешном бизнесе,а в соблюдении закона. Наши мозги до сих заточены на
"ты мне,я тебе".
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игик для своей бабы яги решил почту отжать?
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Новая почта это хорошо и быстро, особенно ей спасибо в начале войны с кацапией, посылки быстро. Но сейчас это дорого для простых украинцев.

Очень хочется бабушке с дедушкой для внучков посылочку через быструю Новую, мамам с папами хочется своим студентикам что-то быстро надень рожденья послать посылочку - НО ДОРОГО. но дорого для них по сравнению 2 года назад.

Не знаю, как сейчас и обзываться о Новой почте, С одной стороны это очень хорошо, а с другой стороны оборзели керманичи Новой в край.
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Это не "ситуация" навеяла. Грибы сегодня ел?
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Если бы Тесле выдвинули такие серьезные обвинения, как мошенничество и неуплата налогов - Маск бы себе и всем работникам жопы поразрывал, но сделал все возможное, чтобы все налоги были уплачены до цента. Более того - приложил все усилия, чтобы проверка была максимально прозрачной для публики.
А не призывал своих фанатов и "активистов" митинговать против "американской влады", чтобы НЕ ПОЗВОЛИТЬ провести проверки.
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Ну как вам заверение Барыги и Йугика о том что маски шоу не будут больше кошмарить бизнес? Походу етот закон как и все другие только для привилегиеваных членов соевого клуба. остальные держитесь, Перо идет к вам...
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підтримую ...в перші роки війни...висилалось ВСЕ...а Нова Пошта дозволила це зробити...одіти...обути і нагодувати добровольців...
і сьогодні вони разом з нами...з волонтерами...
піддержую побратима Дейнегу...
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і бля ..не заговорюйте тему...
бла...бла...бла...
це все що можете...
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И это все происходит после завере6ий гройсмана, что бизнес трогать никто не будет, после завере6ий Авакова про стоп маски шоу, после воплей порошенко о прекрасном инвестиционном климате.
Я часто пользуюсь НП, покупаю через инет что- то и получаю у них. Это очень удобно. Но то, что удобно , цивилизованно, хорошо работает не даёт спокойно жить и спать всевозможным упырям. Кровопийцы, которых мы наняли на работу фактически, чтобы они облегчали нашу жизнь и были простыми сервисными организациями, таковыми становится никак не хотят . Они хотят постоянно гадить и вставлять палки в колёса
Хотят отдать процветающий бизнес сто пудов . Просто шок от этих козлов
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Таня, не надо строить из себя дурочку и все пройдет.
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Таня, а вам не стыдно за новую почту ?
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Ольгинсие чисто расейскую склоку в коментах устроили.
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пережили Зэка, а Шоколада похоже не переживут...
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Жирний Пітор! Забери свої бешкетливі ручки від Нової Пошти!
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обрубати їх треба - лише тоді буде спокійно ...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСотни волонтерских организаций готовы поддержать "Новую почту" в случае неправомерных действий ГПУ, - Дейнега
 
 
 
 
 
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