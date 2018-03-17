 Бывший муж российской шпионки Чепмен, на которую в 2010-м обменяли Скрипаля, умер от передозировки, - Daily Mail

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Daily Mail, в свидетельстве о смерти Алекса Чепмена причиной указана передозировка наркотиков.
Напомним, жена Алекса Чепмена Анна оказалась русской шпионкой и была выслана в Москву в обмен на Сергея Скрипаля. Алекс Чепман успел предоставить британскому еженедельнику News of the World и таблоиду The Sun интимные снимки "русской шпионки", сделанные им во время их совместной жизни, и рассказал о секс-предпочтениях экс-супруги. Расстались Анна и Алекс в 2005 году, когда она сделала аборт, а официально развелись в 2006-м. Аресовали шпионку в 2010 году в США. Чепмен умер в 2015 году.
Французская газета Le Monde в 2011 году писала, что в российских спецслужбах сохраняется и традиция мести за предательство. Издание анализоровало случаи довольно необычных смертей российских разведчиков, переметнувшихся на Запад. Так, в апреле 2010 года бывший дипломат Евгений Тодоров, бежавший в Канаду, умер в ванне от удара током. В июле во Флориде подавился бифштексом бывший российский представитель в ООН Сергей Третьяков. В августе в Сирии утонул второй человек в российской военной разведке генерал Юрий Иванов – опытный ныряльщик, приехавший на отдых инкогнито. В связи с этим Le Monde вспоминает слова премьера Владимира Путина, заявившего на встрече с вернувшимися в Россию шпионами: "Предатели всегда плохо кончают".
Тогда опасались, что ФСБ уже направило в США агента с целью убить Александра Потеева - экс-руководителя управлением в СРВ, которое занималось нелегалами-разведчиками. В июле 2016 года "Интерфакс" со ссылкой на свои источники сообщил о смерти бывшего полковника.
Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочь Юлия пострадали в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.
12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.
Мэй сказала, что Великобритания до вечера вторника, 13 марта, ждет от Москвы объяснений в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ. После этого Лондон будет готов принять самые серьезные ответные меры.
В среду, 14 марта, Мэй объявила о решении Лондона выслать 23-х российских дипломатов, работающих на разведку: "Это будет самое крупное единовременное выдворение более чем за 30 лет. Это (эта мера) отражает факт, что российское государство не в первый раз действует в отношении нашей страны".
так зачем отравили？
https://www.dialog.ua/world/146951_1521301452?utm_campaign=%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3.UA&utm_medium=twitter&utm_source=socialnetwork
Вчера, знаменитая хромая лошадь, прикидывающаяся вожаком табуна Министерства Кокаина, опять продемонстрировала чудеса эквелибра, вскарабкавшись под купол цирка на Цветном бульваре, стала поливать аккредитованную публику из своего шланга, чем привела зрителей первых рядов в неистовый восторг, от желтоватого душа, а галерка так вообще смогла понаблюдать великолепную радугу!
-- ну, это ж естественно...
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А потом начальство этой кацапской шлюхи его и ухайдохали как ненужного элемента.
Если в Великобритании МИ6 додумаются эксгрумировать Алекса Чепмана, то там англиане найдут что нибудь попроще "новичка", но все таки найдут из России интересные продукты в последнем ужине Алекса Чепмена. Что творится в нашем мире ?
Видимо и родителям там не хило бабла отсыпали вместе с запугиванием. Сына дурака нет а жить-то родственникам надо.
Тише, Танечка, не плачь, не утонет в речке мяч...
inforesist.org: Несмотря на все старания московских прокуроров, обвинение в блокаде Ленинграда было снято с Германии в Нюрнберге. А если Германия не виновата, кто же тогда виновен в гибели почти 700 000 петербуржцев? https://newsland.com/user/4297710442/content/mif-o-blokade-leningrada/6258394
Скоро от кацапов будут все отмахиваться , как от чумы !