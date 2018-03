 Бывший муж российской шпионки Чепмен, на которую в 2010-м обменяли Скрипаля, умер от передозировки, - Daily Mail

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Daily Mail, в свидетельстве о смерти Алекса Чепмена причиной указана передозировка наркотиков.

Напомним, жена Алекса Чепмена Анна оказалась русской шпионкой и была выслана в Москву в обмен на Сергея Скрипаля. Алекс Чепман успел предоставить британскому еженедельнику News of the World и таблоиду The Sun интимные снимки "русской шпионки", сделанные им во время их совместной жизни, и рассказал о секс-предпочтениях экс-супруги. Расстались Анна и Алекс в 2005 году, когда она сделала аборт, а официально развелись в 2006-м. Аресовали шпионку в 2010 году в США. Чепмен умер в 2015 году.

Французская газета Le Monde в 2011 году писала, что в российских спецслужбах сохраняется и традиция мести за предательство. Издание анализоровало случаи довольно необычных смертей российских разведчиков, переметнувшихся на Запад. Так, в апреле 2010 года бывший дипломат Евгений Тодоров, бежавший в Канаду, умер в ванне от удара током. В июле во Флориде подавился бифштексом бывший российский представитель в ООН Сергей Третьяков. В августе в Сирии утонул второй человек в российской военной разведке генерал Юрий Иванов – опытный ныряльщик, приехавший на отдых инкогнито. В связи с этим Le Monde вспоминает слова премьера Владимира Путина, заявившего на встрече с вернувшимися в Россию шпионами: "Предатели всегда плохо кончают".

Тогда опасались, что ФСБ уже направило в США агента с целью убить Александра Потеева - экс-руководителя управлением в СРВ, которое занималось нелегалами-разведчиками. В июле 2016 года "Интерфакс" со ссылкой на свои источники сообщил о смерти бывшего полковника.

Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочь Юлия пострадали в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

Мэй сказала, что Великобритания до вечера вторника, 13 марта, ждет от Москвы объяснений в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ. После этого Лондон будет готов принять самые серьезные ответные меры.

В среду, 14 марта, Мэй объявила о решении Лондона выслать 23-х российских дипломатов, работающих на разведку: "Это будет самое крупное единовременное выдворение более чем за 30 лет. Это (эта мера) отражает факт, что российское государство не в первый раз действует в отношении нашей страны".