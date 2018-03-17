EN|RU|UK
Темы дня: Отравление Скрипаля Задержание Рубана Газовая война Снос палаточного городка Расследование преступлений на Майдане Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Санкции против России Арест Шепелева Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 За рубежом
  9228  62
Материалы по теме:
Все про:отравление (923) смерть (4729) шпионаж (667) Скрипаль (95)

 Бывший муж российской шпионки Чепмен, на которую в 2010-м обменяли Скрипаля, умер от передозировки, - Daily Mail

Семья всегда настаивала, что 36-летний Алекс Чепмен умер естественной смертью, но документа этому противоречат.

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Daily Mail, в свидетельстве о смерти Алекса Чепмена причиной указана передозировка наркотиков.

Напомним, жена Алекса Чепмена Анна оказалась русской шпионкой и была выслана в Москву в обмен на Сергея Скрипаля. Алекс Чепман успел предоставить британскому еженедельнику News of the World и таблоиду The Sun интимные снимки "русской шпионки", сделанные им во время их совместной жизни, и рассказал о секс-предпочтениях экс-супруги. Расстались Анна и Алекс в 2005 году, когда она сделала аборт, а официально развелись в 2006-м. Аресовали шпионку в 2010 году в США. Чепмен умер в 2015 году.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Реакция России не меняет позиции Великобритании о причастности РФ к делу Скрипаля, – МИД

Французская газета Le Monde в 2011 году писала, что в российских спецслужбах сохраняется и традиция мести за предательство. Издание анализоровало случаи довольно необычных смертей российских разведчиков, переметнувшихся на Запад. Так, в апреле 2010 года бывший дипломат Евгений Тодоров, бежавший в Канаду, умер в ванне от удара током. В июле во Флориде подавился бифштексом бывший российский представитель в ООН Сергей Третьяков. В августе в Сирии утонул второй человек в российской военной разведке генерал Юрий Иванов – опытный ныряльщик, приехавший на отдых инкогнито. В связи с этим Le Monde вспоминает слова премьера Владимира Путина, заявившего на встрече с вернувшимися в Россию шпионами: "Предатели всегда плохо кончают".

Тогда опасались, что ФСБ уже направило в США агента с целью убить Александра Потеева - экс-руководителя управлением в СРВ, которое занималось нелегалами-разведчиками. В июле 2016 года "Интерфакс" со ссылкой на свои источники сообщил о смерти бывшего полковника.  

Также читайте: Смерть бывшего бизнес-партнера Березовского Глушкова наступила от "сдавливания шеи", - полиция Лондона

Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочь Юлия пострадали в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

Читайте также: Любое упоминание Путина в связи с "делом Скрипаля" - шокирующее и непростительное с точки зрения дипломатии поведение, - Песков

Мэй сказала, что Великобритания до вечера вторника, 13 марта, ждет от Москвы объяснений в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ. После этого Лондон будет готов принять самые серьезные ответные меры.

В среду, 14 марта, Мэй объявила о решении Лондона выслать 23-х российских дипломатов, работающих на разведку: "Это будет самое крупное единовременное выдворение более чем за 30 лет. Это (эта мера) отражает факт, что российское государство не в первый раз действует в отношении нашей страны".

Источник: https://censor.net.ua/n3056194
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Полиция мешает сейчас установить сцену на завтра на майдане Прямой эфир https://www.youtube.com/watch?v=S0wyRTNHSmU
 показать весь комментарий
 
 
Та чем больше пощезнет москалей, тем чище будет планета
 показать весь комментарий
 
 
Ага, вот какую литературу ты читаешь. В одной избе читальне с крестчатиком？
так зачем отравили？
 показать весь комментарий
 
Так для цього не лише заголовок треба читати, а для деяких це важко...)))
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
ЦУНЗОР осещайте події на майдані зараз Прямой эфир https://www.youtube.com/watch?v=S0wyRTNHSmU
 показать весь комментарий
 
 
а ты кто,шоб указания давать? Бывший муж российской шпионки Чепмен, на которую в 2010-м обменяли Скрипаля, умер от передозировки, а не по естественным причинам, - Daily Mail - Цензор.НЕТ 176по манере поведения-кацап отборный
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Кацапа гиг, здрисни нах.
 показать весь комментарий
 
 
шо таке?заказ проплаченный срывается? Колишній чоловік російської шпигунки Чепмен, яку в 2010-му обміняли на Скрипаля, помер від передозування, - Daily Mail - Цензор.НЕТ 865
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
ЦЕНЗОР освещайте події на майдані зараз Прямой эфир https://www.youtube.com/watch?v=S0wyRTNHSmU
 показать весь комментарий
 
 
,, Предатели всегда кончают плохо "- мысль , высказанная в этой цитате , кремлёвского фюрера и убийцы воплощается в жизнь !
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
https://www.youtube.com/watch?v=S0wyRTNHSmU
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Менты как ниндзя. Только глазки в узкие щели видны.
 показать весь комментарий
 
 
З КГБ йдуть лише ногами вперед- це давно відомо.
 показать весь комментарий
 
 
Зрозуміло, що Скрипаля вбили кацапські спецслужби.
 показать весь комментарий
 
 
Ядовитый след России неожиданно обнаружился в Новой Зеландии: выживший после отравления экс-шпион КГБ Капричков поразил громким признанием

https://www.dialog.ua/world/146951_1521301452?utm_campaign=%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3.UA&utm_medium=twitter&utm_source=socialnetwork
 показать весь комментарий
 
 
От передозировки - это и есть естественная причина смерти в рашке
 показать весь комментарий
 
 
тяжко жить имея жену-разведчицу помолвленную с ФСБ, вот и не выдержал снюхался или помогли......
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Цензор, почему не освещаем ментовский беспредел на Европейской площади, происходящий прямо сейчас??? Менты не дают поставить сцену для завтрашнего митинга!!!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Цензор продажний шоколадному шоблу
 показать весь комментарий
 
 
а как так получается,шо у вас цели с этой совпадают?

Бывший муж российской шпионки Чепмен, на которую в 2010-м обменяли Скрипаля, умер от передозировки, а не по естественным причинам, - Daily Mail - Цензор.НЕТ 4989
 показать весь комментарий
 
 
Так они с одного "инкубатора" все...!...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ну то й шо? Шо це міняє в тому факті, шо агент лоліта працює на москву?
 показать весь комментарий
 
не зрозуміло,чому ви проти пороха,якщо і він і ви працюєте на мацкву...мабуть хтось з вас бреше Колишній чоловік російської шпигунки Чепмен, яку в 2010-му обміняли на Скрипаля, помер від передозування, - Daily Mail - Цензор.НЕТ 2431
 показать весь комментарий
 
 
Вже були такі матері. А потім опинилась в Лугандоні на високій посаді. До речі це сімейка. Поруч доця і її чоловік що косить під попа.

 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
бот, просто слейся
 показать весь комментарий
 
На майдані зараз правоохоронці заважають встановити сцену. Прямий ефір https://www.youtube.com/watch?v=S0wyRTNHSmU
 показать весь комментарий
 
 
По этому поводу английские журналисты пришли брать интервью у российского посла
Бывший муж российской шпионки Чепмен, на которую в 2010-м обменяли Скрипаля, умер от передозировки, а не по естественным причинам, - Daily Mail - Цензор.НЕТ 3002
 показать весь комментарий
 
 
Берия и сталин блокируют установку сцены для завтрашнего митинга .День народного гнева однако состоится!!!
 показать весь комментарий
 
 
Скоро весь мир будет ходить в противогазах , если не остановят кремлёвского маньяка !!
 показать весь комментарий
 
 
На фото людина на вигляд не хвороблива... Мораль - чим подалі від кацапів, кацапок та кацапії - тим довше і щасливіше ви живете..
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Представители пятой колонны кремля , пытаются установить на Крещатике урны для голосования за ху** ла , а полиция им мешает 😀
 показать весь комментарий
 
 
не по теме.

Вчера, знаменитая хромая лошадь, прикидывающаяся вожаком табуна Министерства Кокаина, опять продемонстрировала чудеса эквелибра, вскарабкавшись под купол цирка на Цветном бульваре, стала поливать аккредитованную публику из своего шланга, чем привела зрителей первых рядов в неистовый восторг, от желтоватого душа, а галерка так вообще смогла понаблюдать великолепную радугу!
 показать весь комментарий
 
 
...умер от передозировки, а не по естественным причинам...
-- ну, это ж естественно...

 показать весь комментарий
 
Зараз на 1+1 ..?Українські сенсації * про ..Жиріка ..!
.
.Бывший муж российской шпионки Чепмен, на которую в 2010-м обменяли Скрипаля, умер от передозировки, - Daily Mail - Цензор.НЕТ 9629
 показать весь комментарий
 
Зондеркоманды лечат брожение в умах кремлевских разведчиков.
 показать весь комментарий
 
Та никогда Алекс Чепмен не был нариком, это был простой английский симпатичный парень-неудачник , который конкретно по своей дурости повёлся на кегебешную симпатичную шлюху, которая ему предложила за большие гебешные деньги красивую жизнь.
А потом начальство этой кацапской шлюхи его и ухайдохали как ненужного элемента.
Если в Великобритании МИ6 додумаются эксгрумировать Алекса Чепмана, то там англиане найдут что нибудь попроще "новичка", но все таки найдут из России интересные продукты в последнем ужине Алекса Чепмена. Колишній чоловік російської шпигунки Чепмен, яку в 2010-му обміняли на Скрипаля, помер від передозування, - Daily Mail - Цензор.НЕТ 3662 Что творится в нашем мире ?
 показать весь комментарий
 
 
Могли высокочистую дурь подогнать или "крокодила" туда добавить. Тогда легко ласты склеит от обычной дозы. Ну, установит экспертиза, что травонулся наркоман смесью разных наркотиков, вряд ли возбудят дело по этому поводу.
 показать весь комментарий
 
Одно дело просто обыкновенный английский нарик гыгнул, а другое дело муж сучки гегебешной, "прославившейся" на все адекватное мировое сообщество ни с того ни с сего спортсмен с здоровой мордой российским чаем, чи чем там ещё он яко-бы траванулся и умер свой смертью, как родители говорят.
Видимо и родителям там не хило бабла отсыпали вместе с запугиванием. Сына дурака нет а жить-то родственникам надо.
 показать весь комментарий
 
Наша Таня громко плачет, уронила в речку мячик.
Тише, Танечка, не плачь, не утонет в речке мяч...
 показать весь комментарий
 
 
вовік Пу креативить - то "старічок", то собачий ошийник, а тепер - передоз... А імпотентні захадні маріонетки-політики нічого зробити йому не можуть, бо верховодять ними ті, хто заробляє на росії велике бабло.
 показать весь комментарий
 
Спецслужбы кацапстана выртуозней всех служб мира, и это надо признать,убирают не подкопаешься.
 показать весь комментарий
 
Вообще Алекс конкретно попал. Постилка канторская Анка Кущиенко попросту его поюзала и выбросила. Жаль пацана . Сучка еще имя его Chapman осквернила.Помню когда эту подстилку выплюнули с запада назад в рашку Моль питерская песню с ней пел - С чего начинается Родина. Оказалось что у проффесийной шлюхи и любителя детских животиков общий вопрос о начинании Родины . У канторных Родины нет даже у бл.ди и педофила.
 показать весь комментарий
 
 
Миф о "Блокаде Ленинграда"
inforesist.org: Несмотря на все старания московских прокуроров, обвинение в блокаде Ленинграда было снято с Германии в Нюрнберге. А если Германия не виновата, кто же тогда виновен в гибели почти 700 000 петербуржцев? https://newsland.com/user/4297710442/content/mif-o-blokade-leningrada/6258394
 показать весь комментарий
 
Ваши кремлёвские виртуозы , становятся изгоями и руконеподаваемыми во всем цивилизованном мире !
Скоро от кацапов будут все отмахиваться , как от чумы !
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомБывший муж российской шпионки Чепмен, на которую в 2010-м обменяли Скрипаля, умер от передозировки, - Daily Mail
 
 
 
 
 
 вверх