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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:криминалитет (435) Молдова (905) СБУ (12253) Хмельницкий (268)

 СБУ выдворила за пределы Украины криминального "авторитета" из Молдовы. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Государственной миграционной службой выдворили за пределы Украины гражданина Республики Молдова, который негативно влиял на криминогенную ситуацию в Хмельницком.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Уголовник, который пять раз был судим за кражи и грабежи, последнее наказание отбывал в Украине. По окончании срока заключения так называемый "смотрящий", опираясь на поддержку в криминальных кругах, намеревался создать организованную преступную группировку для совершения тяжких преступлений.

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В результате проведенных по инициативе СБУ мероприятий было принято решение о принудительном выдворении "авторитета" за пределы государства. Также ему запрещен въезд в нашу страну сроком на 5 лет.

СБУ выдворила за пределы Украины криминального авторитета из Молдовы 01

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СБУ выдворила за пределы Украины криминального авторитета из Молдовы 02

Источник: https://censor.net.ua/n3056193
 
 
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Невже один раз не можна обробити будь-якого кримінального авторитета із за меж України так, щоб він навіть онукам своїм не радив їхати в Україну.. Вже й молдавські "кримінальні авторитети" у нас керують, дожилися..
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Леонид Днепр, ...Вже й молдавські "кримінальні авторитети" у нас керують, дожилися... вони і в ЄС нє хіло рулять.
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то може треба вирощувати власних авторитетів. Невже вони будуть гірші за молдавських.
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У меня один вопрос НАХРЕНА. Лучше бы Бойко с Медведчуком выдворили. Поюедтели хрнеовы
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Майдан сьогодні, 17.03.2018. Мені дуже соромно за цю владу, реально на банковій і в кремля одні й ті ж самі політтехнологи
СБУ выдворила за пределы Украины криминального "авторитета" из Молдовы - Цензор.НЕТ 7749
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"опираясь на поддержку в криминальных кругах, намеревался создать организованную преступную группировку для совершения тяжких преступлений".
То есть его по сути выпустили на волю? Даже не передали молдавской полиции? Я что то не понимаю в этом мире
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Да,Украине вполне хватит и одного криминального авторитета из Молдовы ,правда он сейчас больше по мальдивам .... СБУ выдворила за пределы Украины криминального "авторитета" из Молдовы - Цензор.НЕТ 3305
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Вы в заглавии фамилию пишите, а ту у нас ТАКИЕ люди есть из Молдовы...
Еще подумают на САМОГО...
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Офуеть фото!!!!!!!!!! Вы шо? Каким блин органом головы вас уронили?????? Где морда????? Засуньте новость в очко геращенко.
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Шо???? ПОПандопула выслали? И ктот еперь за президента будет? Неужели Поребрий?
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Випустили на волю , так як він вже відсидів свій строк !
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СБУ выдворила за пределы Украины криминального "авторитета" из Молдовы.
Что выгнали из Украины папашку - уголовника Пети Парашенка ?
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Помечтай ботыку , это не вредно ! 😀
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Служба СБУ знает криминальные групировки,знает кто ими управляет,знает кто на них влиляет но арестовывает тех влиятельных лиц и банально выдворяет из страны даже не арестовывая и не уничтожая бандитские групировки,замечу что не шайки,банды а целые групировки.
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СБУ РЕСПЕКТ ! Нужно очистить Украину от всякой мрази , которая здесь занимается грабежами и убийствами !
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Кто и на каком фото криминальный авторитет?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСБУ выдворила за пределы Украины криминального "авторитета" из Молдовы. ФОТО
 
 
 
 
 
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