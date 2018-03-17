 СБУ выдворила за пределы Украины криминального "авторитета" из Молдовы. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Уголовник, который пять раз был судим за кражи и грабежи, последнее наказание отбывал в Украине. По окончании срока заключения так называемый "смотрящий", опираясь на поддержку в криминальных кругах, намеревался создать организованную преступную группировку для совершения тяжких преступлений.

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В результате проведенных по инициативе СБУ мероприятий было принято решение о принудительном выдворении "авторитета" за пределы государства. Также ему запрещен въезд в нашу страну сроком на 5 лет.

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