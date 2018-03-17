 НМУ предлагает усовершенствовать экзамен "Крок", - Амосова

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП Життя".
Но ее критика не касается самой системы независимого оценивания. Ректор выступает за совершенствование тестов, пересмотр их контента и усложнение. "Я за то, чтобы тесты начали выполнять свою функцию - всестороннее независимое оценивание знаний выпускников медицинских вузов", - отмечает Амосова.
Согласно результатам сдачи интернами тестов украинского "Крок" и американского "STEP" по одной и той же программе были получены шокирующие результаты: сдача американских тестов 0-4%, украинских - 83-99%. По утверждению Амосовой, в том виде, который существует сейчас, экзамен "Крок" очень плохо измеряет то, что должен измерять.
Среди главных причин такой ситуации ректор НМУ называет примитивность экзаменов, наличие в них многочисленных ошибок и большой процент тестов из открытой базы, которую "зазубривают" перед экзаменом. "Половину тестов для ежегодного экзамена Центр тестирования отбирает из обнародованных для заучивания на память буклетов предыдущих лет, в которых далеко не все тесты были "удачными", потому что авторы учились, а часть написанного уже успела устареть", - отмечает она.
По словам Амосовой, открытая база выпускного экзамена "Крок - 2" для врачей общей практики имеет 2400 тестов. Их заучивание гарантирует 83% оценки "сдал", которая последние два года установлена в 60,5% верных ответов (ранее было 50,5%). "Заучивание часто происходит по следующему принципу: если в тесте речь идет о доярке, то верный ответ (один из 5-ти вариантов) - "бруцеллез", - заключает ректор.
Средний процент верных ответов на тесты, которые охватывают все человеческие болезни, так называемый "национальный показатель", в 2016 году составил 85%, а в 2011 - 92%. Процент тех, кто сдал лицензионный экзамен с первого раза, за последние 9 лет колебался от 97,8% до 99,7%, в 2016 году - 98%.
Екатерина Амосова убеждена, что нынешний приоритет для украинского медицинского образования - это зазубривание какой-то отрывочной, примитивной, и не всегда важной информации, в т.ч. ошибочных и устаревших утверждений. Но эту ситуацию нужно немедленно менять.
Але вчити все одно потрібно було.
Но - проплатили и журнашлюхи потихоньку распиаривают "труженицу"...
гнилой мир гнилой действительности...
Але значно важливіше вміння мислити, аналізувати, приймати логічні рішення. Чи показують таке вміння тести?
Об авторе.
Вместо пролога. Мое отречение от веры
Я не верю в Современную Медицину. Я медицинский еретик. Цель моей книги - сделать вас еретиками.
Роберт С. Мендельсон (1926-1988), крупнейший американский педиатр, родился в Чикаго, штат Иллинойс. Степень доктора медицины получил по окончании Чикагского университета в 1951 году.Двенадцать лет преподавал на медицинском факультете Северо-Западного университета, затем столько же был ассоциированным профессором педиатрии, общественного здоровья и профилактики в университете Иллинойса. В начале 80-х годов являлся президентом Национальной федерации здоровья. Был также национальным директором Службы медицинской консультации в «Прожект Хед Старт», но эту должность вынужден был оставить после нападок из-за резкой критики, которой подверг школьное образование. Возглавлял Медицинский лицензионный комитет штата Иллинойс.Книга, не отвергающая медицину, но призывающая задуматься о том, как строить взаимоотношения с ней. И еще - о том, как распорядиться сокровищем, который каждый из нас получил из рук Творца, бесценным даром по имени Жизнь.
Эта книга написана, и я хочу выразить благодарность многим людям. Своим студентам, ныне известным врачам, которые научили меня большему, чем мои коллеги и преподаватели. Наиболее сильное влияние на меня оказали доктора медицины Майер Эйнштейн и Фред Эттнер. Покойному Лерою Фатерри, доктору медицины, который тридцать лет назад познакомил меня с критическим взглядом на американскую медицину и благодаря которому я встретил Герберта Ратнера, доктора медицины, продолжателя этой благородной просветительской миссии. Мэриан Томпсон, президенту Международной Молочной лиги, которая пятнадцать лет назад выбрала меня в члены медицинского консультативного совета лиги. Ее выдающееся руководство позволило мне позднее оценить идеи Дэвида и Ли Стюартов, Гейл и Тома Брюэров, чьим влиянием пропитана эта книга.
Профессору Джону Мак-Найту из Центра проблем городов в Северо-Западном университете, который донес до меня политическую и профессиональную правду, благодаря чему сложилось мое мнение о медицине. Доминику Боско, который придал этой книге как свою искренность, так и литературный профессионализм.
Всем, кто предоставил мне возможность такой работы, которая и привела меня к моему нынешнему мировоззрению, и тем, кто отказал мне в работе, которая, как я ошибочно думал, была мне нужна. И более всего - моей жене, благодаря постоянству, трогательной заботе и любви которой я получил прекрасную возможность спокойно размышлять и писать. "ИСПОВЕДЬ ЕРЕТИКА ОТ МЕДИЦИНЫ" Роберт С. Мендельсон / аудиокнига. https://www.youtube.com/watch?v=j3fZn0ekynM&list=PLBzZ_Err8EjxkNZqb8TRezYCqntqCi995
Мир в шоке! Хирург-онколог ставил неправильные диагнозы и удалял женщинам грудь.
В Великобритании разгорелся один из крупнейших за последние десятилетия медицинских скандалов. Как сообщает газета Guardian хирург-онколог Иэн Патерсон, врач с многолетним стажем, диагностировал рак груди и удалял доброкачественные опухоли, другим - действительно тяжело больным - проводил операции по собственной методике, а после хирургического вмешательства прописывал химиотерапию с серьезными побочными эффектами.
На Патерсона давно жаловались и пациенты, и коллеги. Врачи понимали, что хирурга больше интересует не эффект от операций, а их количество. По мнению следователей, Паттерсон в отчетах приписывал фиктивные операции и получал за них деньги от Министерства здравоохранения.
Как сообщает британское издание The Daily Mail, против Патерсона возбуждено уголовное расследование. Ему грозит обвинение в обмане 450 абсолютно здоровых пациенток, которым была сделана полная или частичная мастэктомия, а также 700 других, которым он прописал препараты, активизирующие рецидив метастаз.
Мастэктомия, полное или частичное удаление молочной железы, - операция сложная, с тяжелым периодом реабилитации, физической и психологической.
"Когда проходишь через такую операцию, за тебя переживают и дети, и коллеги - они навещали меня в больнице даже в обеденный перерыв. Мой муж очень волновался и еще больше был потрясен, когда узнал, что все было зря. Знаете, такие вещи касаются не тебя одной, их преодолеваешь вместе с близкими", - делится пострадавшая Хелен Гардинер.
"Помню, я вошла в кабинет, меня осмотрел врач, мой муж сидел рядом. И я увидела, как доктор кивает мужу, потом говорит мне: "Присядьте, я должен сказать вам нечто еще более страшное, чем вы думаете - у вас никогда не было рака", - вспоминает еще одна жертва ненужной операции Гэйл Бойчат.
Ассоциация пострадавших женщин: "Наша цель - попытаться хоть как-то повысить этим людям качество жизни после того, через что они прошли. Они перенесли операции, которые были не нужны, это повлияло и на их жизни, и на жизни их родных. Мы пытаемся обеспечить пострадавшим выплату компенсаций, чтобы можно было двигаться дальше. Конечно, есть и другие, более общие вопросы, например, о процедуре сертификации врачей в Медицинском совете, а также об уголовных обвинениях для Патерсона, но пока мы готовим гражданский иск", - говорит адвокат пострадавших Кашмир Уппал.
Британские юристы отмечают, что этот случай - самое вопиющее проявление халатности, с которым они сталкивались за последние 16 лет.
Также ему уже предъявлено обвинение в обмане страховых компаний, которые были вынуждены платить за дорогие операции, в то время, как в действительности он проводил более дешевые процедуры. The Daily Mail 16 марта 2018.