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 Политика Украины, Здоровье
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Все про:тестирование (223) врачи (548) Амосова (23) медуниверситет (28)

 НМУ предлагает усовершенствовать экзамен "Крок", - Амосова

Ректор НМУ имени Богомольца Екатерина Амосова последовательно, еще с 2014 года, критикует контент качества тестов, входящих в "Крок". "50% их буклета - это открытая база примитивных тестов с 15% ошибок. И студенты ее просто зазубривают", - утверждает она.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП Життя".

Но ее критика не касается самой системы независимого оценивания. Ректор выступает за совершенствование тестов, пересмотр их контента и усложнение. "Я за то, чтобы тесты начали выполнять свою функцию - всестороннее независимое оценивание знаний выпускников медицинских вузов", - отмечает Амосова.

Согласно результатам сдачи интернами тестов украинского "Крок" и американского "STEP" по одной и той же программе были получены шокирующие результаты: сдача американских тестов 0-4%, украинских - 83-99%. По утверждению Амосовой, в том виде, который существует сейчас, экзамен "Крок" очень плохо измеряет то, что должен измерять.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Моя задача поменять систему, чтобы перезагрузить университет, - Амосова

Среди главных причин такой ситуации ректор НМУ называет примитивность экзаменов, наличие в них многочисленных ошибок и большой процент тестов из открытой базы, которую "зазубривают" перед экзаменом. "Половину тестов для ежегодного экзамена Центр тестирования отбирает из обнародованных для заучивания на память буклетов предыдущих лет, в которых далеко не все тесты были "удачными", потому что авторы учились, а часть написанного уже успела устареть", - отмечает она.

По словам Амосовой, открытая база выпускного экзамена "Крок - 2" для врачей общей практики имеет 2400 тестов. Их заучивание гарантирует 83% оценки "сдал", которая последние два года установлена в 60,5% верных ответов (ранее было 50,5%). "Заучивание часто происходит по следующему принципу: если в тесте речь идет о доярке, то верный ответ (один из 5-ти вариантов) - "бруцеллез", - заключает ректор.

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Средний процент верных ответов на тесты, которые охватывают все человеческие болезни, так называемый "национальный показатель", в 2016 году составил 85%, а в 2011 - 92%. Процент тех, кто сдал лицензионный экзамен с первого раза, за последние 9 лет колебался от 97,8% до 99,7%, в 2016 году - 98%.

Екатерина Амосова убеждена, что нынешний приоритет для украинского медицинского образования - это зазубривание какой-то отрывочной, примитивной, и не всегда важной информации, в т.ч. ошибочных и устаревших утверждений. Но эту ситуацию нужно немедленно менять.

Читайте: Амосова написала письмо Супрун: "Действия Минздрава незаконны"

Источник: https://censor.net.ua/n3056192
 
 
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Та майже всі здавали, бо є шляхи.
Але вчити все одно потрібно було.
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Амосова має бути звільнена та засуджена за корупцію, а НМУ Богомольца ліквідований як корупційноутворюючий навчальний заклад!
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Идет сознательная дебилизация населения Украины...
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Амосова не Амосов, её давно пора уволить за взяточничество.
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Эта ссучка должна сидеть в тюрьме.
Но - проплатили и журнашлюхи потихоньку распиаривают "труженицу"...

гнилой мир гнилой действительности...
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Йо, так воно еще и огризаеться? Билять, ий що на прокладки грошей не достатьньо? Вжеб, уэибала та имья батька не ганьбила
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пошел процес отбеливания черной сучки?
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хороша память для будь-якого спеціаліста не завадить. Зараз маючи під рукою комп, можна легко пригадати чи додатково дізнатись все що потрібно для вирішення поставленого завдання.
Але значно важливіше вміння мислити, аналізувати, приймати логічні рішення. Чи показують таке вміння тести?
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Об авторе.
Вместо пролога. Мое отречение от веры
Я не верю в Современную Медицину. Я медицинский еретик. Цель моей книги - сделать вас еретиками.
Роберт С. Мендельсон (1926-1988), крупнейший американский педиатр, родился в Чикаго, штат Иллинойс. Степень доктора медицины получил по окончании Чикагского университета в 1951 году.Двенадцать лет преподавал на медицинском факультете Северо-Западного университета, затем столько же был ассоциированным профессором педиатрии, общественного здоровья и профилактики в университете Иллинойса. В начале 80-х годов являлся президентом Национальной федерации здоровья. Был также национальным директором Службы медицинской консультации в «Прожект Хед Старт», но эту должность вынужден был оставить после нападок из-за резкой критики, которой подверг школьное образование. Возглавлял Медицинский лицензионный комитет штата Иллинойс.Книга, не отвергающая медицину, но призывающая задуматься о том, как строить взаимоотношения с ней. И еще - о том, как распорядиться сокровищем, который каждый из нас получил из рук Творца, бесценным даром по имени Жизнь.
Эта книга написана, и я хочу выразить благодарность многим людям. Своим студентам, ныне известным врачам, которые научили меня большему, чем мои коллеги и преподаватели. Наиболее сильное влияние на меня оказали доктора медицины Майер Эйнштейн и Фред Эттнер. Покойному Лерою Фатерри, доктору медицины, который тридцать лет назад познакомил меня с критическим взглядом на американскую медицину и благодаря которому я встретил Герберта Ратнера, доктора медицины, продолжателя этой благородной просветительской миссии. Мэриан Томпсон, президенту Международной Молочной лиги, которая пятнадцать лет назад выбрала меня в члены медицинского консультативного совета лиги. Ее выдающееся руководство позволило мне позднее оценить идеи Дэвида и Ли Стюартов, Гейл и Тома Брюэров, чьим влиянием пропитана эта книга.
Профессору Джону Мак-Найту из Центра проблем городов в Северо-Западном университете, который донес до меня политическую и профессиональную правду, благодаря чему сложилось мое мнение о медицине. Доминику Боско, который придал этой книге как свою искренность, так и литературный профессионализм.
Всем, кто предоставил мне возможность такой работы, которая и привела меня к моему нынешнему мировоззрению, и тем, кто отказал мне в работе, которая, как я ошибочно думал, была мне нужна. И более всего - моей жене, благодаря постоянству, трогательной заботе и любви которой я получил прекрасную возможность спокойно размышлять и писать. "ИСПОВЕДЬ ЕРЕТИКА ОТ МЕДИЦИНЫ" Роберт С. Мендельсон / аудиокнига. https://www.youtube.com/watch?v=j3fZn0ekynM&list=PLBzZ_Err8EjxkNZqb8TRezYCqntqCi995
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16 марта 2018

Мир в шоке! Хирург-онколог ставил неправильные диагнозы и удалял женщинам грудь. НМУ пропонує удосконалити іспит "Крок", - Амосова - Цензор.НЕТ 6717
В Великобритании разгорелся один из крупнейших за последние десятилетия медицинских скандалов. Как сообщает газета Guardian хирург-онколог Иэн Патерсон, врач с многолетним стажем, диагностировал рак груди и удалял доброкачественные опухоли, другим - действительно тяжело больным - проводил операции по собственной методике, а после хирургического вмешательства прописывал химиотерапию с серьезными побочными эффектами.
На Патерсона давно жаловались и пациенты, и коллеги. Врачи понимали, что хирурга больше интересует не эффект от операций, а их количество. По мнению следователей, Паттерсон в отчетах приписывал фиктивные операции и получал за них деньги от Министерства здравоохранения.
Как сообщает британское издание The Daily Mail, против Патерсона возбуждено уголовное расследование. Ему грозит обвинение в обмане 450 абсолютно здоровых пациенток, которым была сделана полная или частичная мастэктомия, а также 700 других, которым он прописал препараты, активизирующие рецидив метастаз.
Мастэктомия, полное или частичное удаление молочной железы, - операция сложная, с тяжелым периодом реабилитации, физической и психологической.
"Когда проходишь через такую операцию, за тебя переживают и дети, и коллеги - они навещали меня в больнице даже в обеденный перерыв. Мой муж очень волновался и еще больше был потрясен, когда узнал, что все было зря. Знаете, такие вещи касаются не тебя одной, их преодолеваешь вместе с близкими", - делится пострадавшая Хелен Гардинер.
"Помню, я вошла в кабинет, меня осмотрел врач, мой муж сидел рядом. И я увидела, как доктор кивает мужу, потом говорит мне: "Присядьте, я должен сказать вам нечто еще более страшное, чем вы думаете - у вас никогда не было рака", - вспоминает еще одна жертва ненужной операции Гэйл Бойчат.
Ассоциация пострадавших женщин: "Наша цель - попытаться хоть как-то повысить этим людям качество жизни после того, через что они прошли. Они перенесли операции, которые были не нужны, это повлияло и на их жизни, и на жизни их родных. Мы пытаемся обеспечить пострадавшим выплату компенсаций, чтобы можно было двигаться дальше. Конечно, есть и другие, более общие вопросы, например, о процедуре сертификации врачей в Медицинском совете, а также об уголовных обвинениях для Патерсона, но пока мы готовим гражданский иск", - говорит адвокат пострадавших Кашмир Уппал.
Британские юристы отмечают, что этот случай - самое вопиющее проявление халатности, с которым они сталкивались за последние 16 лет.
Также ему уже предъявлено обвинение в обмане страховых компаний, которые были вынуждены платить за дорогие операции, в то время, как в действительности он проводил более дешевые процедуры. The Daily Mail 16 марта 2018.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНМУ предлагает усовершенствовать экзамен "Крок", - Амосова
 
 
 
 
 
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