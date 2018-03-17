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 Политика Украины
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 "Мы не позволим Крыму исчезнуть из международной повестки дня", - заявление глав МИД восьми стран

Министры иностранных дел Дании, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Швеции и Украины сделали совместное заявлением в связи с 4-й годовщиной оккупации Крыма Россией.

В тексте, обнародованном на сайте МИД Украины, отмечается, что "ЕС не признает результаты выборов, которые проводятся Россией в Крыму", передает Цензор.НЕТ.

Главы МИД восьми стран заверили, что не позволят Крыму исчезнуть с международной повестки дня. "Пока будет продолжаться незаконная аннексия, будут продолжаться ограничительные меры и санкции", - говорится в обращении.

Кроме того, дипломаты отмечают, что оккупация Крыма повышает риски для безопасности в Черноморском регионе, но ее последствия уходят далеко за пределы региона.

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"Вместе с нынешней российской агрессией на Донбассе, она также является нарушением европейской порядка безопасности, правил и принципов, которые служили основой стабильности и безопасности в Европе со времен окончания холодной войны", - отмечается в документе.

Министры иностранных дел восьми стран также призвали освободить украинского режиссера Олега Сенцова и более 60 других политических узников. Кроме того, говорится в заявлении, в Крым должен быть предоставлен доступ международным мониторинговым организациям. 

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Главы МИД подчеркнули, что произошедшее в Крыму "касается не только Украины, но и всех нас". "Вот почему мы не забудем и не оставим Крым", - отмечается в документе.

Источник: https://censor.net.ua/n3056191
 
 
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Такое нужное заявление - и ни одна рашистско-медведчутско-мураевская слизь не высказывается. Им одобрять это не разрешено
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Он давно уже исчез. Проснулись дурни.
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"Мы не позволим Крыму исчезнуть из международной повестки дня", - заявление глав МИД восьми стран. Цензор.

Замечательно, только когда мы перестанем торговать с оккупантом?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Мы не позволим Крыму исчезнуть из международной повестки дня", - заявление глав МИД восьми стран
 
 
 
 
 
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