 Реакция России не меняет позиции Великобритании о причастности РФ к делу Скрипаля, – МИД

Об этом говорится в заявлении МИД Великобритании, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112.

"Наш посол в Москве был только что проинформирован правительством РФ о высылке 23 дипломатов, закрытии Генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге и закрытии Британского совета в Москве. Это стало следствием мер, принятых нами: в частности, ликвидировать российскую шпионскую сеть, которая действует в Великобритании, в связи с покушением на убийство двух человек здесь, в Британии, с использованием нервно-паралитического вещества", - говорится в заявлении.

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В Британии заявили, что такой шаг от России был ожидаемым, и сообщили, что в начале следующей недели соберется Национальный совет по вопросам безопасности, чтобы рассмотреть следующие шаги.

"Реакция России не меняет сути дела: нет альтернативного заключения, кроме того, что российское государство причастно к покушению на убийство двух лиц на британской земле. Именно Россия вопиющее нарушает международное право и конвенцию по запрещению химического оружия", - подчеркнули в британском внешнеполитическом ведомстве.

Напомним, 17 марта в МИД России заявили, что РФ вышлет из страны 23 британских дипломатов в ответ на действия Великобритании.

Ранее, 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

Мэй сказала, что Великобритания до вечера вторника, 13 марта, ждет от Москвы объяснений в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ. После этого Лондон будет готов принять самые серьезные ответные меры.

В среду, 14 марта, Мэй объявила о решении Лондона выслать 23-х российских дипломатов, работающих на разведку: "Это будет самое крупное единовременное выдворение более чем за 30 лет. Это (эта мера) отражает факт, что российское государство не в первый раз действует в отношении нашей страны".

Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочь Юлия пострадали в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Также Цензор.НЕТ сообщал, что бывший топ-менеджер "Аэрофлота" и соратник Бориса Березовского Николай Глушков был найден мертвым 12 марта в Лондоне со следами удушения.

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