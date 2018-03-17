 Реакция России не меняет позиции Великобритании о причастности РФ к делу Скрипаля, – МИД

Об этом говорится в заявлении МИД Великобритании, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112.
"Наш посол в Москве был только что проинформирован правительством РФ о высылке 23 дипломатов, закрытии Генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге и закрытии Британского совета в Москве. Это стало следствием мер, принятых нами: в частности, ликвидировать российскую шпионскую сеть, которая действует в Великобритании, в связи с покушением на убийство двух человек здесь, в Британии, с использованием нервно-паралитического вещества", - говорится в заявлении.
В Британии заявили, что такой шаг от России был ожидаемым, и сообщили, что в начале следующей недели соберется Национальный совет по вопросам безопасности, чтобы рассмотреть следующие шаги.
"Реакция России не меняет сути дела: нет альтернативного заключения, кроме того, что российское государство причастно к покушению на убийство двух лиц на британской земле. Именно Россия вопиющее нарушает международное право и конвенцию по запрещению химического оружия", - подчеркнули в британском внешнеполитическом ведомстве.
Напомним, 17 марта в МИД России заявили, что РФ вышлет из страны 23 британских дипломатов в ответ на действия Великобритании.
Ранее, 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.
Мэй сказала, что Великобритания до вечера вторника, 13 марта, ждет от Москвы объяснений в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ. После этого Лондон будет готов принять самые серьезные ответные меры.
В среду, 14 марта, Мэй объявила о решении Лондона выслать 23-х российских дипломатов, работающих на разведку: "Это будет самое крупное единовременное выдворение более чем за 30 лет. Это (эта мера) отражает факт, что российское государство не в первый раз действует в отношении нашей страны".
Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочь Юлия пострадали в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.
Также Цензор.НЕТ сообщал, что бывший топ-менеджер "Аэрофлота" и соратник Бориса Березовского Николай Глушков был найден мертвым 12 марта в Лондоне со следами удушения.
Применение химического оружия, произведённого в россии, для создания наибольшего резонанса в Великобритании. Это, очевидно, должно рассматриваться как акт агрессии иностранного государства со всеми вытекающими последствиями. Реакция Мэй показывает это. Великобритания не может по иному реагировать на такой акт.
Если в Великобритании отравление Скрипаля было новостью номер один и широко освещалось в прессе со дня происшествия - 4 марта, в россии это стало широко освещаться, после обвинений, полученных от Великобритании 11-12 марта. риторика ответов в стиле «не на тех напали», «докажите», «дайте документы» и тд, показывает россию зрителям ТВ «сильной», «непокорной», «достойной» и тд., а Великобританию - ещё одним «злодейским» государством, готовящимся «напасть» на россию с помощью санкций. Все это очередной большой повод сплотить часть электората перед лицом «агрессора» и прийти на выборы проголосовать за спасителя государства.
Это очевидная выгода - широко осветить этот скандал на российском ТВ. Очередная порция патриотизма. Если бы это было не так, информация об этом скандале на ТВ прошла бы в объёме, не превышающем репортажи о кокаиновом деле, гибели ихтамнетов в Сирии или иске Собчак по очередному сроку туПина.
Таким образом убито сразу несколько зайцев:
1. Повысили патриотический угар и явку.
2. Грохнули предателя.
3. Предупредили потенциальных перебежчиков.
Ест уверенность что для Британцев это будет дело принципа наказать гэбню.....
2. Про этого предателя уж никто и не помнит. Если б не обменяли 8 лет назад, он бы уже отсидел и вышел.
3. Да-да, все прям напугались. Скрипаль кстати никуда не перебегал
Хуйлу злить англичан как раз и не выгодно. Причём катастрофически не выгодно. Под ударом СП-2 и ещё много плюшек.
Согласно законам физики, в ночное время не могут!!! возникать солнечные отблески, однако они почему-то происходят. К примеру, несколько дней назад, 12 марта, аномалию засняли на видео жители Веллингтона.
Итак у нас реально ТРИ!!! очага. Или как минимум три скопища маленьких зеленых. Ну так что там с канадским переводом Войнича? Особенно интересуют страницы 75-80.