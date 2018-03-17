 Порошенко ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении Южного Судана и Гвинеи-Бисау

Соответствующие указы опубликованы на официальном сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.

"Применить сроком на пять лет персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) к физическим лицам согласно дополнению к распоряжению Кабинета министров Украины", - говорится в тексте решения СНБО.

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Правительству Украины и Службе безопасности Украины поручено обеспечить реализацию и мониторинг эффективности санкций.