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 Политика Украины, Экономика
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Все про:ООН (2409) Порошенко (14487) санкции (6594) СНБО (3058)

 Порошенко ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении Южного Судана и Гвинеи-Бисау

Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 17 марта 2018 года "О применении персональных экономических и других ограничительных мер (санкций) согласно резолюций Совета безопасности ООН относительно Республики Южный Судан и Республики Гвинея-Бисау .

Соответствующие указы опубликованы на  официальном сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.

"Применить сроком на пять лет персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) к физическим лицам согласно дополнению к распоряжению Кабинета министров Украины", - говорится в тексте решения СНБО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Приветствую новые санкции США против Кремля", - Порошенко

Правительству Украины и Службе безопасности Украины поручено обеспечить реализацию и мониторинг эффективности санкций.

Источник: https://censor.net.ua/n3056180
 
 
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Пєсєц.. А коли буде законодавчо скасована ВЕЗ "Крим"?
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Да Порошенко ввів у дію рішення РНБО про санкції щодо Південного Судану та Гвінеї-Бісау - Цензор.НЕТ 7501, там нет офшорных зон Порошенко ввів у дію рішення РНБО про санкції щодо Південного Судану та Гвінеї-Бісау - Цензор.НЕТ 7501. Он ещё дельфинам введёт санкции, если будут заплывать в Крым. В общем, ОНИ все по=прежнему делают вид, что развивают Украину, а не грабят её безбожно.
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В театре бы Петру Алексеевичу играть трагикомические роли.
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Мощных игроков мировой политики задвинул шыкаладный😀
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Про Виргины не забудьте. Там яйцо золотое закопано.
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На майдане в Киеве замечены автоматчики в предверии завтрешненго мирного марша вот смотреть https://www.youtube.com/watch?v=jVxuC4jfPro
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Roberto Manchini
Дивує одне. мільйони українців підтримали майдан гідності. а звідки
береться ця нечисть при наборі в нацики.
Звідки беруться ці дебіли. ще хтось буде розводити соплі
про безвинно потерпілих хлопчиків. вони готові Нас убивати за
ложку шоколадної похльобки.
Надіюсь прийде час розплати.
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Гондурас низзя там торговые партнеры по кокаиновому наркотрафику И вообще латиносы это наши братья по разуму и так же как и мы борются с коррупцией...
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очень актуально ,это ударит по экономике раши............., принимать законы и воззвания можно каждый день,про Гондурас и Зимбабве и это будет работой ,вопрос в другом нужна ли стране такая работа когда в своем сарае полно мусора?
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Ещё одна "потужна реформа"? Порошенко ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении Южного Судана и Гвинеи-Бисау - Цензор.НЕТ 8039 Лучше бы "ввёл санкции" против наших олигархов, а также не торговал с непризнанным Преднистровьем, не торговал с оккупированными территориями "ЛНР" "ДНР". Только благодаря воинам АТО эта торговля прекратилась.
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Сергей Ващенко e2b6cb08 Да ну! А как вы объясните тот факт что в магазинах супермакетах так называемой днр продаются шоколод "Рошен"?
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ну Південний Судан, ще можна не зрозуміти, а от Гвінею-Бісау ні за що.
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так это шо теперь ...гамадрилы останутся без шоколада
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Оце "пахарь",важко уявити яка користь буде народу України!!!А Ющенко приймав закони про охорону якихось дятлів,попугаїв,мілкота!!!!
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Научитесь читать до конца. Это не решение президента лично. Он лишь присоединился к выполнению резолюций Совета безопасности ООН
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Самое главное что бы он чмыря мелкие страны, не увлёкся и не наложил на Люксембург и Ватикан...иначе наложим мы и отнюдь не в санкции
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...В Министерстве обороны закупили вместо дымовой смеси ДС-56 для АТО, вещество которое изготавливается для окуривания деревьев, имитации боевых действий при игре в страйкбол, в качестве дымовой завесы при кинематографических съемок.Сумма сделки составила более 72 млн гривен.Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Южного региона Украины.Расследование инцидента проводится военной прокуратурой Криворожского гарнизона.

Установлено, что в 2015 - 2017 гг. в связи с насущной необходимостью обеспечения войск дымовой смесью при проведении антитеррористической операции Департаментом госзакупок Министерства обороны Украины по заказу центрального управления войск РХБЗ осуществлена закупка в ООО "Фирма Альфа ЛТД" дымовых смесей марки ДС-56 .

При этом никаких испытаний перед приобретением имущества военного назначения военными должностными лицами проведено не было.

Зато обнаружено, что закупленная дымовая смесь не является дымовой смесью марки ДС-56, которая находится на вооружении в ВСУ.

Из-за отсутствия устойчивости дыма рассеяния в атмосферном воздухе закуплена дымовая смесь не обеспечивает надлежащего маскировочного эффекта (по техническим условиям аэрозольный эффект дымовой смеси должна длиться около 30 мин.), А потому вообще не может использоваться по целевому назначению во время боевых действий.

Установлено, что по своим техническим характеристикам закуплена смесь изготавливается для окуривания деревьев, имитации боевых действий при игре в страйкбол, в качестве дымовой завесы при кинематографических съемок и тому подобное.

Учитывая указанное нарушение законодательства, что привело к нецелевому использованию бюджетных средств и нанесло ущерб государству, военной прокуратурой Криворожского гарнизона 12.03.2018 начато уголовное производство по ч. 3 ст. 425 (халатное отношение к военной службе) УК Украины.

Досудебное расследование продолжается. ..
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Будет помнить Украину Гвинея-Бисау...
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лоладебільна, а де розрив усіх економічних хоча б звязків із ху йлососією?
Чи ми не із ху йлом уже 4 роки воюємо?
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Я смотрю тут народна любов к пэтру аж шкварчит
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Це не дорослий народ , а маленькі дітлахи на роботі , які не вміють читати , а тільки з методичок нашкрябати 😂написане їхнім куратором в ольгіно і на Подолі в Києві !
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а жрать-то черножопым нечего будет
вы об этом подумали?
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главное это Коломойский в изгнании и охметов в фаворе
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Я вот не врубился. То шо я был в Судане- это 100% . Дважды. Вот именно в Порт-Судане. Кстати, прикольно вышло. Мы туда выставочный груз везли. Два красивых трактора и какую-то ещё хрень. Блин, не помню, какую именно. Ну и, при выгрузке, мы всё это немножко разбили. Вот все три экземпляра. На кранах работали местные негры. Однако! Краны- наши, судовые. И шо делать??? Хто виноват??? Негры орут: у ваших кранов- тормоза не работают. Мы- шо негры некомпетентные и без тормозов. Короче: прибыл какой-то чувак, советский и сказал: "Валите отсюда! Быстро! Бо иначе- простоите тут месяцы, а можэ и годы!"(с) И мы, подписав бумаги, что во всем виноваты наши херовые краны,- свалили. И Слава Богу. Там, почти сразу- стрельба началась... Т\х "Самуил Марщак"... 1985-й год. Было дело...
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ус раться и не жить, ну жизненно необходимо
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Да,сегодня вечером посмеялся от души.Крымская "скульптура" аж слезу от смеха вышибла,а тут Петр Алексеевич с грозными санкциями .Дизель-шоу прямо таки!
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У меня соседский кот метил двери, погонял его, так он начал срать на коврик под моей дверью Порошенко ввів у дію рішення РНБО про санкції щодо Південного Судану та Гвінеї-Бісау - Цензор.НЕТ 5624
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Никогда не надо грубить котам! Бо есть вариант, шо они- отомстят. И тогда- вам на коврик уже срать будут не только коты. А и весь подъезд. То есть- все те, которые любят котов.
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К сожалению или к счастью, я как гражданин Украины не имею доступа ни к полонию ни к "Новичку"
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Да??? А к чему имеете? Как гражданин Украины. Надеюсь, коты тут- вовсе не при чем. Ни к каким секретам.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении Южного Судана и Гвинеи-Бисау
 
 
 
 
 
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