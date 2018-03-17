 Порошенко ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении Южного Судана и Гвинеи-Бисау

Соответствующие указы опубликованы на официальном сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.
"Применить сроком на пять лет персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) к физическим лицам согласно дополнению к распоряжению Кабинета министров Украины", - говорится в тексте решения СНБО.
Правительству Украины и Службе безопасности Украины поручено обеспечить реализацию и мониторинг эффективности санкций.
Дивує одне. мільйони українців підтримали майдан гідності. а звідки
береться ця нечисть при наборі в нацики.
Звідки беруться ці дебіли. ще хтось буде розводити соплі
про безвинно потерпілих хлопчиків. вони готові Нас убивати за
ложку шоколадної похльобки.
Надіюсь прийде час розплати.
Установлено, что в 2015 - 2017 гг. в связи с насущной необходимостью обеспечения войск дымовой смесью при проведении антитеррористической операции Департаментом госзакупок Министерства обороны Украины по заказу центрального управления войск РХБЗ осуществлена закупка в ООО "Фирма Альфа ЛТД" дымовых смесей марки ДС-56 .
При этом никаких испытаний перед приобретением имущества военного назначения военными должностными лицами проведено не было.
Зато обнаружено, что закупленная дымовая смесь не является дымовой смесью марки ДС-56, которая находится на вооружении в ВСУ.
Из-за отсутствия устойчивости дыма рассеяния в атмосферном воздухе закуплена дымовая смесь не обеспечивает надлежащего маскировочного эффекта (по техническим условиям аэрозольный эффект дымовой смеси должна длиться около 30 мин.), А потому вообще не может использоваться по целевому назначению во время боевых действий.
Установлено, что по своим техническим характеристикам закуплена смесь изготавливается для окуривания деревьев, имитации боевых действий при игре в страйкбол, в качестве дымовой завесы при кинематографических съемок и тому подобное.
Учитывая указанное нарушение законодательства, что привело к нецелевому использованию бюджетных средств и нанесло ущерб государству, военной прокуратурой Криворожского гарнизона 12.03.2018 начато уголовное производство по ч. 3 ст. 425 (халатное отношение к военной службе) УК Украины.
Досудебное расследование продолжается. ..
Чи ми не із ху йлом уже 4 роки воюємо?
https://www.youtube.com/watch?v=CGawloPy2HY
вы об этом подумали?