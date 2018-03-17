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 Политика Украины
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Все про:выборы (20162) Садовый (312) Самопомич (816)

 Андрей Садовый заявил, что "Самопомич" будет участвовать в президентских и парламентских выборах

Во время съезда партии "Объединение "Самопомич" ее лидер Андрей Садовый заявил о том, что политическая сила будет активно участвовать в президентских и парламентских выборах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии.

При этом он не исключает возможности сотрудничества с другими политическими силами.

"Мы - не закрытый клуб и декларируем готовность к сотрудничеству и координации действий. Единственная предпосылка - это общие с нами ценности", - сказал Андрей Садовый.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я не проиграл в своей жизни еще ни одной избирательной кампании", - Порошенко о будущих президентских выборах. ВИДЕО

Главным вызовом политической силы он назвал вывод беднейшей страны Европы из глубокого упадка и деградации.

"Цель "Самопомочи" - успешное и справедливое государство. Поэтому мы должны вернуть украденную страну людям! Остановить отток талантливых и трудолюбивых граждан, которые массово покидают Украину. Убедить молодежь поверить в то, что именно здесь, на этой земле они могут построить свое будущее", - отметил Андрей Садовый.

Источник: https://censor.net.ua/n3056179
 
 
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Будет за кого голосовать - в противовес Блоку Панамского Пид..са и Антинародному кролячему фронту.
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Садонеміч в усій красі!



Андрій Садовий заявив, що "Самопоміч" братиме участь у президентських і парламентських виборах - Цензор.НЕТ 1377
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Ну хоть обрисовали врагов Украины.А не метвертчук,льоха гончарук,ахмет.Ну вы и п..ры.
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звичайно - для Андрюшки і йому подібних " метвертчук, льоха гончарук, ахметка.." - це все друзі і соратники !
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А вони на мертвечука працюють, Зброю рубан поросюку-грііішину віз!
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Вы немного промахнулись.Лично хуйло везло.Наливайте херпрокурору побольше.В нашей стране за бабки можно и пороху занести самолет,а вы пургу несете.
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дивно - чи не так ?
Рубан "віз" гранати невідомо кому , але кидаються гранатами чомусь бєркута в СБУшників ....парадокс
от , як би "андрюшенька" і йому подібні , це пояснили ..))
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Я розумію, що вихідні, я сам не святий, абе раджу обмежувати себе у споживанні. Ви хоч зрозуміли, що написали?
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Вам нужно в райотдел пойти работать,там вам помогут.Или слабо.
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Ну, добре що жінка й діти про це не здогадіються! Андрій Садовий заявив, що "Самопоміч" братиме участь у президентських і парламентських виборах - Цензор.НЕТ 1293
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Да не гоните,все все за петю и рошен давно.Вы что минометы не привозили под зраду,тогда мы идем к вам .гпу.
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Когда в спонсорах сам Сорос, можно в чем угодно учавствовать !
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Я очень уважал САМОПОМИЧ и Садового --- пока не увидел его в компании Люли Инвалидской -Лабутенской и Михо Карлсона Тбилисского -- Лаврушечного ... Бля -- мне такой Х...йло Президент не надо точно -- уже ученый ... А вроде с виду не дурак ...
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А льоша гончаренко,который лизал овощу на всю страну,вас не засмущал Андрій Садовий заявив, що "Самопоміч" братиме участь у президентських і парламентських виборах - Цензор.НЕТ 5309.Жгите еще.
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Такого пацана не знаете)))Ну гугл вам в помощь.С лизунов ,"вдруг" стал патриотом и депутатом бпп.)))
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та ты будешь голосовать за Медведчука, просто ищешь себе оправдание, шоб хлебало на сильно били
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а почему выделением жирным шрифтом? Неужели мысля важная???
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Мне трахоццся не охота .... Наверное поэтому ...



15 окт. 2017 г. - Блин, теперь трахаццо охота - Сочувствую тебе! Я бы вообще тоже не отказалась. - Может это...того? - Да нет, мы же дружим! - Ну, после секса мы вряд ли станем врагами! 15.10.2017 14:50. ----LUSi.
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Что за фигню пишешь??? Фрейдом увлекаешься??? Совсем "поехал" на той почве?
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Пишу твои опусы из сети -- надеюсь сегодня ты ЕпАТЬСЯ не ХОЦЦЕШЬ ???
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У меня таких опусов НИКОГДА НЕ БЫЛО!!!! НЕ баснеПИСУЙ Кидай ссылку на сообщение брехливая ты трынделка
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Нет я не в твоих друзьях точно ---9 окт. 2017 г. - Alter Nator. Был у меня один знакомый дурачок, владелец бара в одном селе. Ну как бар, так, забегайловка, типичная для глухого села. так вот он мне однажды хвастался: Прелставляешь!! Это жесть!!! У меня в баре однажды сидели ПЕРВЫЕ ЛИЦА СЕЛА! Председатель сельсовета!
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"Сляпываешь" несуществующую ересь???
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Що ж ти таке вкрав, пане Вікторе, що так боїшся Юліного генпрокурора Шишкіна? Андрій Садовий заявив, що "Самопоміч" братиме участь у президентських і парламентських виборах - Цензор.НЕТ 1583
Нічого не поробиш, прийдеться відповідати, для Шишкіна авторитетів не існує.
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Зважаючи на те , що Люля Лабутенська не є моїм кумиром і якийсь пан Гуля --- не є особою з якимсь надмірним статутом -- то вважаю вам доповісти -- а не пішов би ти до лазні -- бо смердишь ... Фото тобі на добру пам,ять ---Андрій Садовий заявив, що "Самопоміч" братиме участь у президентських і парламентських виборах - Цензор.НЕТ 6174
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После таких заявлений, Садовый становится реальным кандидатом в ОПГ Савченко, членов которых будет периодически озвучивать Больсой Пйокуйоль с трибуны
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Садовому еще пару-тройку идиотов типа лушпайки...
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C волками жить по вольчи бороться .Оказывается Егор Соболев хороший поэт .Его стих -
Автобиография .
Мне нравится это дерзновение и это ощущение Моей души тревожное волнение и приподнятое самомнение Когда живешь всей грудью и помнишь каждое мгновение Ведь Судьба не жалеет нам своих лютых откровений Ее готичные мотивы росли из темных сновидений И наших наваждений - слепыхъ дыханий ,зверя воскурений Даря мне силы в борьбе со смертью - зеркал забытого моления Ведь смерть моя - земных богов предназначение. Но холод-становление ,избрал опять меня себе в сравнение , В моей кармической фиолетовой тьме ДЕРЗНОВЕНИЯ. Мой ренессанс взошел Луною из-за Льда по мановению Шестнадцать лет оружие я ждал , Анафемы моей предопределение. И добрый Я повзрослев от содрогания Потерянного Рая И серенад вечерних лики забывая и меняя И магдолины плач знакомый в моем сердце оставляя Свой мир создал творя из тайн себя. Других чертогов посыл несу и зарождение И фибрами души сей статус-кво для всех рождая Всем добрым людям новый смысл жизни посылая Тебя собой перерождая и во тьме Честью возгорая. А Тьма иных - их озарение и забвение , У нас рождает свет Творить Добро играя , Что б все сравнили глядя в запределье Всю грусть соседних измерений и в сравнение Пройшли свой путь земной любя души волнение Отдушины Его творения - все в наше измерение Не потеряв гордыню Духа в картине изменения В нашем мире бытия и когтистости забвения ...
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Бумаги жалко Шоб вы раком заболели , ударяете мои патриотичные стихи , шоб у вас хуй отсох пидары кремлеские
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Саша Крест чо ты тут с лениграда пишешь .
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Aserius, подскажите, пожалуйста, как Вы поняли, что он из "лениграда пишет?" Не сочтите за троллинг.
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Так в чому сенсація .Вони мають повне право приймати участь у виборах.З яким результатом,то вже інше питання.Репутацію свою вони майже знищили самі ж,то й результат буде не дуже(ІМХО).
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ну все - знову сміттєвого колапсу не уникнути!
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Обыск у него нужно провести и миномет забрать.А то кумпол в Киеве обрушит.
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".................вернуть украденную страну людям! ..."........................... Виникає питання - а хто і коли її украв???............
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Відповідь одна -проросійські сили
Зрівняйте росію і европейську Польщу, якою могли стати ми і ще можемо і будемо.
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скоро у Садового найдут ядрёну бимбу гелетея
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Андрій Садовий заявив, що "Самопоміч" братиме участь у президентських і парламентських виборах - Цензор.НЕТ 4713Андрій Садовий заявив, що "Самопоміч" братиме участь у президентських і парламентських виборах - Цензор.НЕТ 1386
..фабрика ЗОМБОтролів .. в Україні під дахом мінстець..
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Уберите нах ентаго садово-полевого мэра.

Пусть мусор поубирает во львове,

а то летом снова будет вонь на пол эвропы.
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Все, кто голосует
не за Тимошенко, голосуют за Оффшоренко...
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хто голосує за Тимошенко, голосує за путіна.
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Олежа! Ти гарний собі нік вигадав! Часом, разом з австрійським громадянством, ти собі стать не поміняв? Ксєнія Ляшкоу - майже графське ім'я.
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всяке гівно, яке не може справитись зі сміттям преться до влади...
нах його !!!
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Кто бы и как не относился к
Тимошенко, но история последнего десятилетия показала,

что
истинная суть любого политика и журналиста в Украине определяется его
отношением к Тимошенко. Не помню ни одного порядочного человека, который бы на
нее гадил, все такие в итоге оказывались дерьмом.
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Андрій Садовий заявив, що "Самопоміч" братиме участь у президентських і парламентських виборах - Цензор.НЕТ 2606
.фабрика ЗОМБОтролів .. в Україні під дахом мінстець..
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О, сміття з усієї України будемо вивозити і підкидати в країни Європи, по узбіччях.
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Скоро, поближе к выборам, и Вакарчука запустят...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАндрей Садовый заявил, что "Самопомич" будет участвовать в президентских и парламентских выборах
 
 
 
 
 
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