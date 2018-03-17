 Андрей Садовый заявил, что "Самопомич" будет участвовать в президентских и парламентских выборах

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии.

При этом он не исключает возможности сотрудничества с другими политическими силами.

"Мы - не закрытый клуб и декларируем готовность к сотрудничеству и координации действий. Единственная предпосылка - это общие с нами ценности", - сказал Андрей Садовый.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я не проиграл в своей жизни еще ни одной избирательной кампании", - Порошенко о будущих президентских выборах. ВИДЕО

Главным вызовом политической силы он назвал вывод беднейшей страны Европы из глубокого упадка и деградации.

"Цель "Самопомочи" - успешное и справедливое государство. Поэтому мы должны вернуть украденную страну людям! Остановить отток талантливых и трудолюбивых граждан, которые массово покидают Украину. Убедить молодежь поверить в то, что именно здесь, на этой земле они могут построить свое будущее", - отметил Андрей Садовый.