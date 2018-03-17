 Андрей Садовый заявил, что "Самопомич" будет участвовать в президентских и парламентских выборах

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии.
При этом он не исключает возможности сотрудничества с другими политическими силами.
"Мы - не закрытый клуб и декларируем готовность к сотрудничеству и координации действий. Единственная предпосылка - это общие с нами ценности", - сказал Андрей Садовый.
Главным вызовом политической силы он назвал вывод беднейшей страны Европы из глубокого упадка и деградации.
"Цель "Самопомочи" - успешное и справедливое государство. Поэтому мы должны вернуть украденную страну людям! Остановить отток талантливых и трудолюбивых граждан, которые массово покидают Украину. Убедить молодежь поверить в то, что именно здесь, на этой земле они могут построить свое будущее", - отметил Андрей Садовый.
Рубан "віз" гранати невідомо кому , але кидаються гранатами чомусь бєркута в СБУшників ....парадокс
от , як би "андрюшенька" і йому подібні , це пояснили ..))
15 окт. 2017 г. - Блин, теперь трахаццо охота - Сочувствую тебе! Я бы вообще тоже не отказалась. - Может это...того? - Да нет, мы же дружим! - Ну, после секса мы вряд ли станем врагами! 15.10.2017 14:50. ----LUSi.
Нічого не поробиш, прийдеться відповідати, для Шишкіна авторитетів не існує.
Автобиография .
Мне нравится это дерзновение и это ощущение Моей души тревожное волнение и приподнятое самомнение Когда живешь всей грудью и помнишь каждое мгновение Ведь Судьба не жалеет нам своих лютых откровений Ее готичные мотивы росли из темных сновидений И наших наваждений - слепыхъ дыханий ,зверя воскурений Даря мне силы в борьбе со смертью - зеркал забытого моления Ведь смерть моя - земных богов предназначение. Но холод-становление ,избрал опять меня себе в сравнение , В моей кармической фиолетовой тьме ДЕРЗНОВЕНИЯ. Мой ренессанс взошел Луною из-за Льда по мановению Шестнадцать лет оружие я ждал , Анафемы моей предопределение. И добрый Я повзрослев от содрогания Потерянного Рая И серенад вечерних лики забывая и меняя И магдолины плач знакомый в моем сердце оставляя Свой мир создал творя из тайн себя. Других чертогов посыл несу и зарождение И фибрами души сей статус-кво для всех рождая Всем добрым людям новый смысл жизни посылая Тебя собой перерождая и во тьме Честью возгорая. А Тьма иных - их озарение и забвение , У нас рождает свет Творить Добро играя , Что б все сравнили глядя в запределье Всю грусть соседних измерений и в сравнение Пройшли свой путь земной любя души волнение Отдушины Его творения - все в наше измерение Не потеряв гордыню Духа в картине изменения В нашем мире бытия и когтистости забвения ...
Зрівняйте росію і европейську Польщу, якою могли стати ми і ще можемо і будемо.
..фабрика ЗОМБОтролів .. в Україні під дахом мінстець..
Пусть мусор поубирает во львове,
а то летом снова будет вонь на пол эвропы.
не за Тимошенко, голосуют за Оффшоренко...
нах його !!!
Тимошенко, но история последнего десятилетия показала,
что
истинная суть любого политика и журналиста в Украине определяется его
отношением к Тимошенко. Не помню ни одного порядочного человека, который бы на
нее гадил, все такие в итоге оказывались дерьмом.
.фабрика ЗОМБОтролів .. в Україні під дахом мінстець..