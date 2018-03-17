 На вступление Украины в ЕС понадобятся годы, а не десятилетия, - Порошенко

Об этом он заявил в интервью немецкой медиагруппе Funke, опубликованном в субботу, 17 марта Westdeutsche Zeitung, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"В Германии это может быть непопулярным, но я абсолютно уверен, что Украина будет принята в Европейский Союз. И это будет вопрос лет, а не десятилетий. Вряд ли какая-либо другая страна проявляет больше энтузиазма по отношению к Европе, чем Украина", - сказал Порошенко.
Президент заявил, что установит курс на вступление Украины в НАТО, а затем в ЕС и будет решительно продолжать путь реформ, в проведении которых за последние 3 года Украина добилась большего прогресса, чем за предыдущие 25 лет. Это касается и борьбы с коррупцией.
"Мы будем отвечать критериям присоединения, в том числе в борьбе с коррупцией", - пообещал украинский президент. Он подчеркнул свою заслугу в создании "полностью независимой антикоррупционной инфраструктуры" в стране, заявив, что гордится этим.
Признавая, что до конечной цели еще не близко и работа предстоит большая, Порошенко напомнил, что за участие в коррупционных делах в стране арестовывают и министров. При этом Порошенко заявил, что "сам создал специальный антикоррупционный трибунал, которого нет в большинстве европейских стран", отметив, что судьи полностью независимы от политики "и зарабатывают втрое больше, чем президент".
Глава украинского государства утверждает, что основа для взяточничества и коррупции ликвидирована. Если наиболее уязвимым для коррупции ранее был сектор энергетики, то теперь существует комплексная система управления, существует нулевая терпимость к коррупции.
"Спросите у западных инвесторов: они подтвердят, что мы достигли значительного прогресса", - предложил Порошенко. Он отметил, что органы по борьбе с коррупцией имеют поддержку и доверие международных деловых партнеров, и выразил уверенность, что вместе с европейскими партнерами Украине удастся еще больше сократить коррупцию в стране.
Так само і по інших напрямкам - результат руху поїзду реформ немає, а пасажири хитаються в поїзді, імітуючи рух.
Тільки поки що все рівно проглядається звіриний оскал.
хтось думає , що вони дозволять це змінити за допомогою виборів ?
Думатель
"Помилки" порошенківської влади :
-"договорняки з злочинними папєрєднікамі"
-призначення Медведчука "переговорщиком" у Мінську
-визволення,нагородження Савченко
-призначення Саакашвілі губернатором та надання громадянства
-відсутність реальної боротьби з коррупцією у державі
-шикарний відпочинок на Мальдівах під час війни
-помпезне відвідування Відня у найдорожчому отелі
-Роттердам+,енергетичні оборудки
-несправні "Богдани" для армії
-липецькі та інші підприємства в РФ
-оффшорні оборудки.
Спільні помилки-це вибір такої влади та такого президента!
При этом Порошенко заявил, что "сам создал специальный антикоррупционный трибунал, которого нет в большинстве европейских стран", отметив, что судьи полностью независимы от политики "и зарабатывают втрое больше, чем президент". Источник: https://censor.net.ua/n3056178
Мы будем отвечать критериям присоединения, в том числе в борьбе с коррупцией",Источник: https://censor.net.ua/n3056178
ЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ
Интересное словоблудство.Создавал -насоздавал,а оно не отвечает критериям.
Источник: https://censor.net.ua/n3056178
Полякам больше понадобилось... ...да и то -- и щас панам до немцев, как с Бессарабки до Кремля, через Житомир... -- и немцы платят -- за всё...
А в судьи берут только своих людей, другим юристам туда путь закрыт. Не зря же коррупция в судах цветет и благоухает.
И вообще уровень коррупции в Украине зашкаливает, а Петя и не думает с ней бороться. Посмотрите кого он назначает на должность Генпрокуроров - Ярема, Шокин, Луценко. Сразу понятно что РЕАЛЬНОЙ борьбы с коррупцией от них ожидать не приходится. Зато волю президента гнобить неугодных исполняют только так.
...пока Доярка не заявил, что немецкий ислам принадлежит немецким мусульманам!
После чего, базар был принудительно погашен...-- а то б, опять на полгода заторчали бы в разборках... *)))
Что-бы ЕС сам захотел, а Народу было всё равно нужно:
1) Посадить с конфискацией всех, кто когда либо брал взятки.
2) Туда же тех, кто заработал состояние преступным или обманным путем.
3) Вернуть Народу то, что принадлежит ему по Конституции.
1. Отмена АТО и переход на армейскую операцию.
2. Широкая популяризация лозунга "Я уверен, мы скоро будем в ЕС"
3. Тотальная борьба с коррупцией в рамках операции "Революция пожирает своих детей". Здесь будет очень много неожиданных посадок.
4. Водопад невиданной щедрости в виде повышения зарплат, пенсий, пособий, наград и подарков.
Думаю будет что-нибудь и от Гройсмана в виде обещаний роста ВВП на 7% и победных реляций об успехах в сельском хозяйстве.
Петр Алексеевич! Если бы!! Я двумя руками поддерживаю Ваш оптимизм, но с горечью могу отметить, что это не так. И мы после 1991 г только откатываемся дальше и дальше от условий ЕС. И я уверен, что мы и через 20 лет не будем в ЕС. Я в 1998 г говорил на эту тему с одним немецким профессором. Он высказал скепсис в отношении нашей европейской перспективы. Я не согласился. И что? Прошло 20 лет. Где мы? Мы в 2018 г дальше от Европы, чем были в 1998 г. Безвиз? Так это мелочь. Экономика не поднялась. Высоких технологий нет. А правит олигархо-клептократический режим. Зачем себя обманывать?
Уже надоело что президент целыми днями только то и делает, что пиарится!
А это шо такое? Недра, да? У нас де есть недра?! Есть! Потому- должен быть такой банк.
Справочку вам, о таком банке:
Банк «Надра» - один из крупнейших коммерческих банков Украины в 2000-х годах. Был основан в 1993 году. Главный офис расположен в Киеве. Основным бенефициаром банка является Дмитрий Фирташ. Дата Закрытия: 4 июня 2015 г. Дата основания: 26 октября 1993 г. Шо ш получается??? А то, что недра у нас есть. Но!!! Фирташ- тоже есть. А потому: никаких Недр. Никакого банка. А тока Фирташ. Вы шо, намекаете, что эту гниду надо, разделав на молекулы, вернуть народу Украины? Ну... попробуйте.
Шансы у Украины ЕЩЁ Есть.
Ещё не всю Репутацию Испортил "ни на , что НЕВЛИЯЮЩИЙ".
М-дя! Только меня выберите на второй срок! Я уж вам!!!
Петр Алексеевич, вы уже наговорили кучу обещаний в 2014 г и ни одного не выполнили. Страна зубожила. Крым не наш, В Донбассе война. Народ в нищете!!
Вчера в гавно, сегодня - в комсомол... теперь в ЕС...
Конфуцій казав: "щоб настало благоденство достатньо щоб всі речі називалися правильними імнами" Але, словами іншого китайця, на цей раз поета: "Но кто же скажитє із смєртних. глубокій смисл слов етіх понял?"
Політикани-популісти втовкли нам невірну трактовку слова олігарх і ми відносимо до них всіх крупних бізнесменів, що є не вірно. Олігарх той, хто має таку потугу, що може шантажувати державу і примушує її служити собі. Таким був Іцик Клопомойський, був Ахметов, поки війна на Донбасі не переполовинила його активи, більше справжніх олігархів у нас не було. Всі інші, кого до них помилково відносять, це або голови корупційних кланів, або кланів чиновницьких, або крупні бізнесмени.
Для знищення корупційних кланів потрібні реформи, що знищать основу їхнього паразитування. Приклад - єдина, чи принаймі близька ціна на газ для населення і промисловості. Тепер просто не можниво робити гроші з різниці цін, списуючи газ, типу населення спалило і використовувати його на своїх заводах, або перепродавати. Не маю часу перелічувати всі подібні зміни, що у нас уже сталися, та повірте, їх не мало.
Для знищення чиновницької корупції головне не садити чиновників, а знищувати їх, шляхом знищення їхніх функцій. Я будівельник, і в будівництві проведена суттєва дерегуляція, відмінені сотні законодавчих та підзаконних актів, що значно спростило всім життя і забрало у чиновників можливість брати хабарі. Це тиха, непомітна робота, та ефект, повірте, є.
А крупний бізнес не ворог дрібного та середнього, вони швидше союзники, Найнаочніший приклад - франчайзинг Рошен. Сотні франчайзерів навколо Рошена годуються. в інших галузях теж такого взаємодоповнення повно і в знайомому мені будівництві теж.
Візьміть Косюка з його "Миронівським хлібопродуктом". Він що, може чимось шантажувати державу? Ні. Він експортує за кордон продукцію, приносить в Україну валюту, навколо його корпорації крутяться сотні середніх і тисячі дрібних бізнесів, щось ремонтують, постачають, будують, перевозять і всі мають хліб та до хліба. Хіба це погано? Ну давайте його розкуркулимо і що буде? Експорт пропаде, валюти на міжбанку стане менше, курс скакне вгору, сотні дрібних бізнесів, що корпорацію обслуговували закриються, появляться тисячі нових безробітних, а замість власника, що пантрував за своїм, отримаємо купу злодійкуватих чиновників, що "націоналізованим" керуватимуть з користю для своєї кишені. Воно нам треба?
Гарантії прав власності це дійсно фундаментальна річ, і тут слід навести лад у судовій системі, Процес цей іде, і свідчення тому недавня трагедія з убивством Ноздровської. Кілька років тому в убивстві не було потреби, вони б все порішали, а тепер не змогли, довелося бабу прибрати! Тобто щось там змінюється, поступово, але змінюється.
Чи можна швидше? Не знаю. Судова реформа це компроміс, де враховувалися хатєлкі багатьох зацікавлених осіб. Президент не дикретом її запроваджує, а ВР приймає закони, і які прийняли, такі й прийняли, щось вдалося протиснути, а щось ні. Але здається ми і тут рухаємося в правильному напрямку.
Тому я, особисто, оптиміст, якщо не оберемо популістів, що все зроблене зруйнують, то ми ще будемо пити шампанське!
Чому оптиміст? Бо бачу, що зміни є і йдуть в потрібному напрямку,Біда в тому, що люди з совковоб ментальністю знак "+" сприймають як "-". Відкату назад немає. Не всі помітили, але у нас сталася епохальна річ, "сировинники-експортери" втратили владу і вона перейшли до тих бізнесових кіл, що орієнтовані на виробництво і внутрішнє споживання продукції.
Ахметов 85% металу експортує, внутрішній ринок йому до дупи. Чим нижча зарплата, тим більше його дохід, бо його продукція всередині країни майже не споживається. Порошенко продукує цукерки, 85% споживається в середини країни. Якщо у людей не буде грошей то вони не куплять його продукцію і він не заробить. Те ж саме Косюк, з його курятиною. Вони і подібні ним зацікавлені у зростанні доходів населення, яке не лише виробляє продукцію працюючи на їхніх підприємствах, але і споживає її. Звичайно, щоб не зірватися у гіперінфляцію, робиться це обережно, але підвищення доходів відбувається!
Звичайно, це примітивізована схема до якої доводиться вдатися через брак часу, та суть всі повинні зрозуміти.
Ми поступово маємо перейти до економіки массового споживання товарів та послуг. Тоді появиться місце для малого і середнього бізнесу, а масовий середній клас протисне зміни у судовій системі, що забазпечать гарантію прав власності і дерегуляцію економіки. Це паралельні, взаємоповязані процеси, та перші кроки на цьому шляху ми вже пройшли і шляє цей не дуже довгий. А там і у ЕС запросять.
Без согласия Германии?
суверенной Украины! Для нас сейчас важен ни Трамп, ни Меркель, ни Путин, ни
кто-нибудь еще другой… Не надо тратить эмоции и гнев туда, куда его направляет
зарвавшаяся лживая власть! Не надо никуда идти и проситься с протянутой рукой… Судьба Украины, если ей суждено состояться как независимому государ ству,
зависит только от граждан Украины… от их мудрости и сознательности… В стране должны быть восстановлены простейшие библейские
заповеди, которые живут в народе, но цинично попираются правящей элитой: «Не
укради»… «Не лги»… А как быстро провести экономические и социальные реформы в
интересах общества, в мире накоплено достаточно опыта… Но это не могут делать казнокрады и подонки…
У нас уже за коррупцию кого-то казнили, как в Китае?
Небось, "бриллиантовых прокуроров"?
скоро и Румынию по борьбе с коррупцией обгоним.
Кевеши будет приезжать к алкашу на стажировку.
Це - пилимогааа!!!