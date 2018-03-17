 На вступление Украины в ЕС понадобятся годы, а не десятилетия, - Порошенко

Об этом он заявил в интервью немецкой медиагруппе Funke, опубликованном в субботу, 17 марта Westdeutsche Zeitung, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В Германии это может быть непопулярным, но я абсолютно уверен, что Украина будет принята в Европейский Союз. И это будет вопрос лет, а не десятилетий. Вряд ли какая-либо другая страна проявляет больше энтузиазма по отношению к Европе, чем Украина", - сказал Порошенко.

Президент заявил, что установит курс на вступление Украины в НАТО, а затем в ЕС и будет решительно продолжать путь реформ, в проведении которых за последние 3 года Украина добилась большего прогресса, чем за предыдущие 25 лет. Это касается и борьбы с коррупцией.

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"Мы будем отвечать критериям присоединения, в том числе в борьбе с коррупцией", - пообещал украинский президент. Он подчеркнул свою заслугу в создании "полностью независимой антикоррупционной инфраструктуры" в стране, заявив, что гордится этим.

Признавая, что до конечной цели еще не близко и работа предстоит большая, Порошенко напомнил, что за участие в коррупционных делах в стране арестовывают и министров. При этом Порошенко заявил, что "сам создал специальный антикоррупционный трибунал, которого нет в большинстве европейских стран", отметив, что судьи полностью независимы от политики "и зарабатывают втрое больше, чем президент".

Глава украинского государства утверждает, что основа для взяточничества и коррупции ликвидирована. Если наиболее уязвимым для коррупции ранее был сектор энергетики, то теперь существует комплексная система управления, существует нулевая терпимость к коррупции.

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"Спросите у западных инвесторов: они подтвердят, что мы достигли значительного прогресса", - предложил Порошенко. Он отметил, что органы по борьбе с коррупцией имеют поддержку и доверие международных деловых партнеров, и выразил уверенность, что вместе с европейскими партнерами Украине удастся еще больше сократить коррупцию в стране.