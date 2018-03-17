 СБУ выдворила из Украины российскую пропагандистку Гончарову

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"Сотрудники Службы безопасности Украины заблокировали деструктивную деятельность работника телевизионного канала "Россия 24" Натальи Гончаровой, которая осуществляла подготовку антиукраинских видеосюжетов в интересах страны-агрессора", - говорится в сообщении.
Как установили правоохранители, в начале марта журналистка подготовила 4 провокационных видеоматериала, распространила информацию на территории Украины в искаженном варианте, дезинформировала мировое сообщество и нанесла вред международному имиджу Украины.
По информации спецслужбы, она планировала проведение информационной провокации путем тенденциозного освещения выборов президента РФ на территории нашего государства.
"С целью предупреждения противоправных действий иностранки, противоречащих интересам национальной безопасности Украины, Гончарова была принудительно возвращена на территорию РФ с запретом въезда в Украину сроком на три года", - добавили в СБУ.
Первая жена после развода приняла гражданство и живёт во Франции. Владеет тремя историческими замками времён Людовика-16.
Дочка Мария замужем за голландским бизнесменом Фаассеном, проживает в Амстердаме и является самым крупным инвестором в экономику Голландии.
Дочка Катя, сожительствует с гражданином Южной Кореи Ена Чжон-Гу в Лондоне, владеет судоходной трансатлантической компанией.
2. Премьер министр РФ Медведев Д.А.
Сын Илья живёт в США, гражданин США. Владеет сетью супермаркетов и АЗС.
3. Министр иностранных дел РФ Лавров С.В.
Дочка Екатерина проживает в США, оформляет гражданство.
4. Пресс секретарь Песков Д.С.
Жена (официальная) - гражданка США.
Дочь гражданка Франции.
Сын гражданин Великобритании, (в тюрьме отсидел в Англии)
5. Вице-спикер Госдумы РФ Железняк.
Дочь Екатерина - в Швейцарии.
Дочь Анастасия - в Лондоне.
Дочь Лиза - в Лондоне.
6. Вице-спикер Госдумы А. Жуков.
Сын Петя не просто живёт в Лондоне, но и сидит в английской тюряге, за кражу. За кого будут голосовать 18 марта 2018 года, Россияне ??!!
...
- Ти диви, Крим воно вже с3/14здило, тепер ще щось "взять" хоче...
Позже бывший гетман получил от царя за службу село Ярополец под Москвой (ныне Волоколамский район Московской области).
К тому времени немолодой Петр Дорошенко овдовел, и все же он рискнул жениться еще раз - на столбовой дворянке Агафье Еропкиной, которая вела свой род от смоленских князей.
Этот брак, пусть и на короткий миг, подарил бывшему гетману всея Украины семейное счастье. У них родились два сына, Александр и Петр, и дочь Екатерина. От них пошло по России обильное потомство. Прапраправнучкой гетмана была жена великого поэта Пушкина - Наталья Гончарова.
Источник: https://kulturologia.ru/blogs/091013/18981/
Hyperloop ta sokyra vozmezdija @jaxx_vb 3 ч.3 часа назад
UA Перший шкребет дно за государственные деньги @ServiceSsu , кажется, пора с кем-то пообщаться по душам
вот еще
Про це Мей заявила сьогодні на весняному форумі Консервативної партії у Лондоні, передає Reuters.
"Ми ніколи не змиримося із загрозою від російського уряду щодо життя британських громадян та інших на британській землі. Ми можемо бути впевнені в потужній підтримці, яку ми отримали від наших друзів і союзників по всьому світу", - сказала Мей.
Вон как Лавров и Ко уцепились за требование Великобритании объясниться по "Новичку". Прямо видно, что по заранее приготовленным текстам шпарят! А каково заявление Генштаба МО РФ о готовящемся сокрушительном ответе на еще не нанесенный (!) американцами удар по Дамаску?
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Итак, это эмпирический факт. Зачем Кремлю (Путину) это нужно - это вопрос дискуссионный.
На мой взгляд, Путин понимает, что в рамках открытого государства его режим не имеет шансов на выживание.
Информационную монополию поддерживать будет все сложнее и сложнее даже по чисто технологическим причинам. Отставание от первого и даже второго мира будет все сильнее. Институциональные реформы (единственные, которые могли бы вдохнуть жизнь в российскую экономику) - невозможны по причине рисков для режима и т.д.
Таким образом, остается одно - закрыть страну. Отрезать ее от остального мира и физически, и информационно. Как сталинскую СССР, или нынешнюю Северную Корею. Другого варианта оставаться у власти бесконечно долго - нет.
А бесконечное нахождение у власти - это безусловный путинский приоритет. Главнее этой задачи нет ничего. В жертву ей будет брошена не только Россия, но и, если потребуется (как мы убедились из серии последних путинских интервью) - весь мир.
А тут Запад как бы сам подкидывает Путину мячи: "Смотрите! Они сами загоняют нас за железный занавес! Это не я! Это - они!"
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Оккупанты 4 года подряд пытаются выдать телегу за боевой вертолет Апач . Ну то есть дыныры за Швейцарию. Получается эпично и ржачно, но быдлота из воронежей и архангельсков хавает, этим абы не работать и побухать в камуфляже. Ну или в пилотке. Под шансончик.
Врядли так называемые сми расскажут о фобиях руководства оккупационных властей. А фобий много у них. Гляньте на фото любого появления захараста или еще когось в народе - везде вокруг автоматчики и охрана в штатском. Диверсантофобия - страшная болезнь на самом деле: спишь с закрытыми шторами, постоянно снятся кошмары, всех вокруг подозреваешь в работе на сбУ-ЦРУ-Моссад-разведку Гватемалы, даже в туалет ходишь в бронежилете [после того как охранники проверят чи в унитазе бимбы нема]. За красивую жизнь нужно платить, если кто не в курсе, поэтому личная безопасность собственных жоп среди руководства оккупационной администрации - это то, что болит липовых генералов-мынистров-дипутатоф рыныды в первую очередь. На народ всем насрать и республиха-ха народная, от такой сюрреализм.
Но поговорим о лифтофобии. Это круче диверсантофобии, ибо при слове лифт у руководства рыныды перед глазами сразу мелькает их будущее и болит низ живота.
Дано: боевой цыпленок всея рыспублики, главпетух рыныды - лорд захараст, захватчик Лондона, Рейкьявика и свидетель краха Украины.
Задача: проехать в лифте и не запачкать памперсы.
Недавно сам захарченко-ко приезжал проверять общежитие в районе студгородка в оккупированом Донецке. По идее роспрапагандистов все должно было получиться тип-топ: на камеры было б сладкое заявление, мол мы для тех, кто лишился жилья, смотрите, что построили.
Сюжет пропаган*оны сняли. Правда не сняли и чисто случайно забыли об одной детали. Перед съемками очередного популистского ролика его лондоничество поссорилось с лифтом. Лифту по*еру было на то, ху из из захараст. Лифт обиделся. Сильно обиделся. В итоге милорд рейкьявикский застрял в лифте. Один.
Честно, не знаю на сколько похудал захараст, когда он понял, что лифт его вааапсче не уважает и выключился свет в кабине. Слышали когда-нибудь как нежно и спокойно строитель кричит, когда роняеткувалду себе на мизинчик? То не крик, а шепот. Захараст в лифте в темноте орал и клял все на свете так, как будто он увидел Яроша в кабине, который с хитрой ухмылкой тихонько сказал ему - ну всьо, приїхали.
Как отрыть лифт за 3 минуты? Правильно, нужно посильнее его пиз*ить прикладом автомата. Представьте картину маслом: темная кабина лифта, захараст в кабине, вой, мат и ... И тут начинается сериал - 1000 и 1 инсульт захараста - вся охрана дружно начинает пиз*ить лифт руками-ногами-приклАдами-касками.
Для истории так и останется загадкой то, каким образом дно кабины выдержало ту кучу смелости, которую отложил на пол ползущий до Киева, когда в темном замкнутом помещении услышал грохот дверей лифта и понял ,что к нему кто-то ломится снаружи, но лифт вскрыли за 3-4 минуты и на поверхность вытянули бренное обосраное тело в бронике.
Правда, жалко цивильных. Лифтеру не повезло больше всех - он из общежития уехал прямо на подвал признаваться во всех грехах, которые с него выбьют православные садисты. Со всех гражданских и вояк, свидетелей криков захарченко, рожающего кирпичи в лифте, взяли подписки о неразглашении гасударствиннай тайны.
Мораль: интересно кого-боится руководство рыныды? Неужели не весь Донецк ватный? видимо нет. Правильно боитесь, предатели. Мы, не предавшие свою страну за колбасу, среди вас. Мы все видим и все знаем. И ничего никому не простим. Кошмарных снов всем коллаборантам, мы рядом.
P.S. Хочешь помочь оккупанту из рф приехать домой в гробу с Донбасса? Это просто - инструкции на сайте http://hunta.in.ua/
Форма папах ЛНР и ДНР
О Донбассе без цензуры: россиянин рассказал как долго ЛДНР смогут противостоять ВСУ
Реальная ситуация на Донбассе резко отличается от той, которую нам пытаются навязать крупные СМИ. Разница между тем, что происходит в Донецке и Луганске и тем, что мы видим по телевизору - колоссальна, пишет Владимир Орлов из российской МОО «Вече», недавно вернувшийся из Донбасса.
А якщо пропустить Цензор, то ось її адреса:
https://newsland.com/user/4297826898/content/o-donbasse-bez-tsenzury-rossiianin-rasskazal-kak-dolgo-ldnr-smogut-protivostoiat-vsu/6257558
В частности, 15-16 марта с.г. в населенных пунктах Новоазовского района Донецкой области специалистами этого центра с привлечением боевиков и военной техники одной из т.н. частей 1 АК российско-оккупационных войск проводились съемки постановочных видео фабрикации недостоверных сообщений о т.н. «нарушениях украинской стороной режима прекращения огня».
К съемкам привлекались представители российских СМИ и т.н. «депутаты» российских оккупационных администраций.
Гнать нужно не только журнплюг кацапских , но и к своим присмотреться !
Зрада! Барижна влада боїться правди! Тиск на ЗМІ!