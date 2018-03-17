EN|RU|UK
Темы дня: Отравление Скрипаля Задержание Рубана Газовая война Снос палаточного городка Расследование преступлений на Майдане Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Санкции против России Арест Шепелева Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Политика Украины
  4110  81
Все про:депортация (269) пропаганда (1869) СБУ (12253)

 СБУ выдворила из Украины российскую пропагандистку Гончарову

Сотрудники Службы безопасности Украины выдворили из Украины российскую журналистку, сотрудницу телеканала "Россия 24" Наталью Гончарову.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ

"Сотрудники Службы безопасности Украины заблокировали деструктивную деятельность работника телевизионного канала "Россия 24" Натальи Гончаровой, которая осуществляла подготовку антиукраинских видеосюжетов в интересах страны-агрессора", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Выборы президента РФ проходят в условиях лютого ура-патриотического угара, - программа "Антизомби". ВИДЕО

Как установили правоохранители, в начале марта журналистка подготовила 4 провокационных видеоматериала, распространила информацию на территории Украины в искаженном варианте, дезинформировала мировое сообщество и нанесла вред международному имиджу Украины.

По информации спецслужбы, она планировала проведение информационной провокации путем тенденциозного освещения выборов президента РФ на территории нашего государства.

"С целью предупреждения противоправных действий иностранки, противоречащих интересам национальной безопасности Украины, Гончарова была принудительно возвращена на территорию РФ с запретом въезда в Украину сроком на три года", - добавили в СБУ. 

Источник: https://censor.net.ua/n3056175
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
этого товарища тоже стоило б https://ria.ru/world/20180317/1516599771.html
 показать весь комментарий
 
 
Хоч запінили перед видворенням? "Фошизди" ми, чи не "фошизди"?
 показать весь комментарий
 
 
1. Президент РФ Путин В.В.
Первая жена после развода приняла гражданство и живёт во Франции. Владеет тремя историческими замками времён Людовика-16.
Дочка Мария замужем за голландским бизнесменом Фаассеном, проживает в Амстердаме и является самым крупным инвестором в экономику Голландии.
Дочка Катя, сожительствует с гражданином Южной Кореи Ена Чжон-Гу в Лондоне, владеет судоходной трансатлантической компанией.

2. Премьер министр РФ Медведев Д.А.
Сын Илья живёт в США, гражданин США. Владеет сетью супермаркетов и АЗС.

3. Министр иностранных дел РФ Лавров С.В.
Дочка Екатерина проживает в США, оформляет гражданство.

4. Пресс секретарь Песков Д.С.
Жена (официальная) - гражданка США.
Дочь гражданка Франции.
Сын гражданин Великобритании, (в тюрьме отсидел в Англии)

5. Вице-спикер Госдумы РФ Железняк.
Дочь Екатерина - в Швейцарии.
Дочь Анастасия - в Лондоне.
Дочь Лиза - в Лондоне.

6. Вице-спикер Госдумы А. Жуков.
Сын Петя не просто живёт в Лондоне, но и сидит в английской тюряге, за кражу. За кого будут голосовать 18 марта 2018 года, Россияне ??!!
 показать весь комментарий
 
 
В случае чего они ебанут ядерной бомбой по Воронежу. Там ихних детей точно нет)))
 показать весь комментарий
 
 
Ни хрена себе ,а шо за четыре года нельзя было от этих сволочей избавиться ....
 показать весь комментарий
 
 
шо вас завжди так ковбасить.....за чотири роки стільки вже зроблено....народ УКРАІНИ до цього моменту йшов понад триста років......біжить но на вулиці-сподобайте пані і угомоніться.....головне що світ НАРЕШТі почув сруцький трупний дух......ця падуча краіна скрізь смердить трупами....Слава УКРАІНІ!111 Навіки слава іі ГЕРОЯМ !!! А ПУТІН ХУЙЛО І ЗАВТРА СРАССІЯ ЗНОВУ ОПИНЕТЬСЯ В ПОВНІЙ ЖОПІ...І КАДИРЦІ ЗНОВУ БУДЕ ПЛАТИТИ ДАНЬ..А ТАМ ЩЕ УВЕСЬ СВІТ ПІДТЯГНЕТЬСЯ- ВОНА ПАДЛА УСІМ ЗАБОРГУВАЛА ЗА ВБИТИХ ДІТЕЙ...БУДЬ ВОНА ПРОКЛЯТА НАВІКИ......
 показать весь комментарий
 
Посипте землю, де цокали копита чортиці, сіллю.
 показать весь комментарий
 
 
Такой заголовок звучит лучше: "Сбежавшая из зоопарка мартышка отловлена и возвращена назад в клетку".
 показать весь комментарий
 
 
В подобных случаях самое эффективное - это ерш по шерсти в нужное место. Дык зима, где ж его нынче взять? СБУ выдворила из Украины российскую пропагандистку Гончарову - Цензор.НЕТ 3258
 показать весь комментарий
 
 
Оставшиеся кацапские журналисты в Украине хоть не занимаются такими гадостями как выдворенная? Эгеж?
 показать весь комментарий
 
Я задаю просте питання - хто цих виродків пускає в Україну???
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Та зайди в офис любого чиновника и посмотри на стену за его креслом.
 показать весь комментарий
 
 
А ведь была в своё время женой самого Пушкина Александра Сергеича... СБУ выдворила из Украины российскую пропагандистку Гончарову - Цензор.НЕТ 4451
 показать весь комментарий
 
 
на расеи нет журналистов, там только продажные жypнашлюхи, пишущие и снимающие по заказу кремлядей и оболванившие большинство населения кaцaпстана. Вреда от них не меньше, чем от боевиков ордло, поэтому место этим мразям в земле, ну или хотя бы в тюрьме.
 показать весь комментарий
 
 
- Здравствуте, я журналистка "расея 24", хочу взять у вас интерв...
...

- Ти диви, Крим воно вже с3/14здило, тепер ще щось "взять" хоче...
 показать весь комментарий
 
 
Да как вы могли?! Вдову самого Александра Сергеевича! Русофобы и негрофобы! Хотя... могли бы и на подвал...
 показать весь комментарий
 
 
Это её псевдоним, а на самом деле она скорее всего Дуня Форточкина из Нижнего Тагила.
 показать весь комментарий
 
 
ви помиляєтеся, родина Гончарових походить з України. Якщо не помиляюся, то десь з під Полтавщіни
 показать весь комментарий
 
 
Тонєчка, він має на увазі,шо ця ,тіпо карєспандєнтка кацапська ,ховаєцця під пагрємухой наталя гончарова.
 показать весь комментарий
 
 
Жінка Пушкіна, Наталя Гончарова, мала походження безпосередньо від гетьмана Петра Дорошенка.

Позже бывший гетман получил от царя за службу село Ярополец под Москвой (ныне Волоколамский район Московской области).
К тому времени немолодой Петр Дорошенко овдовел, и все же он рискнул жениться еще раз - на столбовой дворянке Агафье Еропкиной, которая вела свой род от смоленских князей.
Этот брак, пусть и на короткий миг, подарил бывшему гетману всея Украины семейное счастье. У них родились два сына, Александр и Петр, и дочь Екатерина. От них пошло по России обильное потомство. Прапраправнучкой гетмана была жена великого поэта Пушкина - Наталья Гончарова.
Источник: https://kulturologia.ru/blogs/091013/18981/
 показать весь комментарий
 
 
у вас же на московськом улусе по-батюшкє родинне походження йде? тому ваша столбовая дворянка тут не доречна
 показать весь комментарий
 
Да пох. И форточкину на подвал вместе с ее псевдонимом!
 показать весь комментарий
 
 
хай буде так, в мене не дуже чиста українська. Я виправлюсь
 показать весь комментарий
 
Не знаю такую. Надеюсь- правильно выдворили, лярву. То шо лярву- тут сомнений нет. Ибо- это Россия-24. Считаю эту мерзость- второй, после их "Звезды". А у нас... я бы всех выдворил, если на то пошло. Точнее- весь Пятый Канал. Можно и оставить, весь Пятый Канал. Тока пусть они, для начала, скажут: каким образом, без должной корректировки огня минометной батареи, можно лупануть в площадь, равную 10Х10 метров. При этом- имея явный дефицит во времени. То есть: если эта батарея способна сделать второй залп.... То кто мне ответит на простейший вопрос: Что Именно, Мы Все, Стоим В Этом Мире???
 показать весь комментарий
 
 
Спрос рождает предложение, как сам себя ценишь никто не оценит, но завышенная самооценка приводит к разочарованию. СБУ видворила з України російську пропагандистку Гончарову - Цензор.НЕТ 7301
 показать весь комментарий
 
 
Ты понимаешь, друже... я полагал,что всяко уже слышал, в Этой Жизни... А туточки- опаньки!!! И... ты меня понял... И как-то мне стало неуютно. Вот, по-честному.
 показать весь комментарий
 
 
Собираешь проблемы в кучу, делишь на сложные, средние и легкие, потом сложные выкидываешь нафиг, все равно не решишь и жить становится легче. СБУ видворила з України російську пропагандистку Гончарову - Цензор.НЕТ 6526
 показать весь комментарий
 
 
Была у меня такая куча. Жена кореша колечко потеряла. и не просто потеряла, а выбросила вместе с мусором и сожгла... А колечко старенькое, фамильное... И вот, приволокли меня, старого черного копателя, бухого, кстати, в их загородное подворье... и показали кучу пепла. И сказали: Вперед, Андрюха! Есть возможность отличиться... И я вытащил свои "Фишеры" и начал звонить... Этот кошмар продолжался часа 3-4. Я знаешь, что находил даже? А свинцовые тюбики от зубных паст "Поморин" . Прикинь, скока той кучке лет было?! Кольцо- так и не нашел. А через пару часов пьянки выяснилось: хозяйка его в резиновой перчатке оставила. Там- жесткая такая перчатка была... Потому, пришлось её ещё съездить, за водкой... Иначе- я бы просто не понял.
 показать весь комментарий
 
 
Иногда тебе завидую, вроде и чуток старше меня, но у тебя вечно пригоди "неуловимых", весело живешь. СБУ видворила з України російську пропагандистку Гончарову - Цензор.НЕТ 2516
 показать весь комментарий
 
 
Не. Не завидуй. Бо у тебя окажется, как минимум- ТРИ кота дома. А это- хлопотно.
 показать весь комментарий
 
 
Не, сейчас один, спит падла на кресле, собак две .
 показать весь комментарий
 
 
вот этих оставить?

Hyperloop ta sokyra vozmezdija‏ @jaxx_vb 3 ч.3 часа назад

UA Перший шкребет дно за государственные деньги @ServiceSsu , кажется, пора с кем-то пообщаться по душам

СБУ видворила з України російську пропагандистку Гончарову - Цензор.НЕТ 1595
 показать весь комментарий
 
 
Да. Тут- верно. Я немного знаю этот кошмар. Даже от лица некоторым образом в нем задействованного. Щас пытается остаться, на плаву. Надеюсь- не выйдет у него. И вовсе не из чувства какой-то зависти. А потому, что так будет Справедливо, в высшей степени. И есть у меня сомнения, что эта гнида хоть как-то пострадает...
 показать весь комментарий
 
 
наши медиоляди совсем долбанулись...как тв не переключишь- все по плюсам о том,что кацапского жирика через "СХЕМЫ" трансвестит ищет...

вот еще
СБУ видворила з України російську пропагандистку Гончарову - Цензор.НЕТ 6979
 показать весь комментарий
 
 
Сбу выдворило а ума не хватило арестовать и обменять на Сенцова например?По любому эти лазутчики не просто здесь,значит агенты Фсбэшни.
 показать весь комментарий
 
 
Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що Лондон розгляне свої подальші дії спільно з союзниками в найближчі дні після того, як Росія раніше заявила про висилку 23 британських дипломатів.

Про це Мей заявила сьогодні на весняному форумі Консервативної партії у Лондоні, передає Reuters.

"Ми ніколи не змиримося із загрозою від російського уряду щодо життя британських громадян та інших на британській землі. Ми можемо бути впевнені в потужній підтримці, яку ми отримали від наших друзів і союзників по всьому світу", - сказала Мей.
 показать весь комментарий
 
 
Це вона ще зелених чєловєчков не бачила.
 показать весь комментарий
 
 
як тут пишуть...запасаємось попкорном
 показать весь комментарий
 
 
Нужно быть слепцом, чтобы не видеть, что Кремль активно ищет конфронтации. Любой ультиматум со стороны Запада - это ровно то, чего он жаждет, чтобы повысить градус напряженности.
Вон как Лавров и Ко уцепились за требование Великобритании объясниться по "Новичку". Прямо видно, что по заранее приготовленным текстам шпарят! А каково заявление Генштаба МО РФ о готовящемся сокрушительном ответе на еще не нанесенный (!) американцами удар по Дамаску?
Читайте також: Отравление Скрипаля: Великобритания высылает российских дипломатов и не хочет видеть Лаврова
Итак, это эмпирический факт. Зачем Кремлю (Путину) это нужно - это вопрос дискуссионный.
На мой взгляд, Путин понимает, что в рамках открытого государства его режим не имеет шансов на выживание.
Информационную монополию поддерживать будет все сложнее и сложнее даже по чисто технологическим причинам. Отставание от первого и даже второго мира будет все сильнее. Институциональные реформы (единственные, которые могли бы вдохнуть жизнь в российскую экономику) - невозможны по причине рисков для режима и т.д.
Таким образом, остается одно - закрыть страну. Отрезать ее от остального мира и физически, и информационно. Как сталинскую СССР, или нынешнюю Северную Корею. Другого варианта оставаться у власти бесконечно долго - нет.
А бесконечное нахождение у власти - это безусловный путинский приоритет. Главнее этой задачи нет ничего. В жертву ей будет брошена не только Россия, но и, если потребуется (как мы убедились из серии последних путинских интервью) - весь мир.
А тут Запад как бы сам подкидывает Путину мячи: "Смотрите! Они сами загоняют нас за железный занавес! Это не я! Это - они!"
Читайте также: Как истерика Кремля из-за "Газпрома" покажет Європе настоящую Россию
 показать весь комментарий
 
 
Что надо Западу - чтобы кацапня долбила дырки в земле и продавала сырье на запад, а на деньги от них покупала стеклянные бусы, что надо фуйлу, чтобы его шобле не мешали продавать на запад сырье в обмен на бусы и чтобы стадо не задумывалось над этим, так что все это мишура для рядовых мокшан.
 показать весь комментарий
 
 
Лифтофобия. Приключения захараста в Донецке

Оккупанты 4 года подряд пытаются выдать телегу за боевой вертолет Апач . Ну то есть дыныры за Швейцарию. Получается эпично и ржачно, но быдлота из воронежей и архангельсков хавает, этим абы не работать и побухать в камуфляже. Ну или в пилотке. Под шансончик.

Врядли так называемые сми расскажут о фобиях руководства оккупационных властей. А фобий много у них. Гляньте на фото любого появления захараста или еще когось в народе - везде вокруг автоматчики и охрана в штатском. Диверсантофобия - страшная болезнь на самом деле: спишь с закрытыми шторами, постоянно снятся кошмары, всех вокруг подозреваешь в работе на сбУ-ЦРУ-Моссад-разведку Гватемалы, даже в туалет ходишь в бронежилете [после того как охранники проверят чи в унитазе бимбы нема]. За красивую жизнь нужно платить, если кто не в курсе, поэтому личная безопасность собственных жоп среди руководства оккупационной администрации - это то, что болит липовых генералов-мынистров-дипутатоф рыныды в первую очередь. На народ всем насрать и республиха-ха народная, от такой сюрреализм.
Но поговорим о лифтофобии. Это круче диверсантофобии, ибо при слове лифт у руководства рыныды перед глазами сразу мелькает их будущее и болит низ живота.

Дано: боевой цыпленок всея рыспублики, главпетух рыныды - лорд захараст, захватчик Лондона, Рейкьявика и свидетель краха Украины.

Задача: проехать в лифте и не запачкать памперсы.

Недавно сам захарченко-ко приезжал проверять общежитие в районе студгородка в оккупированом Донецке. По идее роспрапагандистов все должно было получиться тип-топ: на камеры было б сладкое заявление, мол мы для тех, кто лишился жилья, смотрите, что построили.
Сюжет пропаган*оны сняли. Правда не сняли и чисто случайно забыли об одной детали. Перед съемками очередного популистского ролика его лондоничество поссорилось с лифтом. Лифту по*еру было на то, ху из из захараст. Лифт обиделся. Сильно обиделся. В итоге милорд рейкьявикский застрял в лифте. Один.

Честно, не знаю на сколько похудал захараст, когда он понял, что лифт его вааапсче не уважает и выключился свет в кабине. Слышали когда-нибудь как нежно и спокойно строитель кричит, когда роняеткувалду себе на мизинчик? То не крик, а шепот. Захараст в лифте в темноте орал и клял все на свете так, как будто он увидел Яроша в кабине, который с хитрой ухмылкой тихонько сказал ему - ну всьо, приїхали.
Как отрыть лифт за 3 минуты? Правильно, нужно посильнее его пиз*ить прикладом автомата. Представьте картину маслом: темная кабина лифта, захараст в кабине, вой, мат и ... И тут начинается сериал - 1000 и 1 инсульт захараста - вся охрана дружно начинает пиз*ить лифт руками-ногами-приклАдами-касками.

Для истории так и останется загадкой то, каким образом дно кабины выдержало ту кучу смелости, которую отложил на пол ползущий до Киева, когда в темном замкнутом помещении услышал грохот дверей лифта и понял ,что к нему кто-то ломится снаружи, но лифт вскрыли за 3-4 минуты и на поверхность вытянули бренное обосраное тело в бронике.
Правда, жалко цивильных. Лифтеру не повезло больше всех - он из общежития уехал прямо на подвал признаваться во всех грехах, которые с него выбьют православные садисты. Со всех гражданских и вояк, свидетелей криков захарченко, рожающего кирпичи в лифте, взяли подписки о неразглашении гасударствиннай тайны.

Мораль: интересно кого-боится руководство рыныды? Неужели не весь Донецк ватный? видимо нет. Правильно боитесь, предатели. Мы, не предавшие свою страну за колбасу, среди вас. Мы все видим и все знаем. И ничего никому не простим. Кошмарных снов всем коллаборантам, мы рядом.

P.S. Хочешь помочь оккупанту из рф приехать домой в гробу с Донбасса? Это просто - инструкции на сайте http://hunta.in.ua/
 показать весь комментарий
 
 
Дефка пошла по наклонной... А ведь могла бы человеком стать, сделать карьеру, например в порно...
СБУ видворила з України російську пропагандистку Гончарову - Цензор.НЕТ 4376
 показать весь комментарий
 
 
Это она в то тесто превратилась что Лера выложила?
 показать весь комментарий
 
 
Так воно там кар'єру і зробило, по-великому рахунку.)))
 показать весь комментарий
 
 
Надеемся,пенделя ей на дорожку отвесили... СБУ видворила з України російську пропагандистку Гончарову - Цензор.НЕТ 135
 показать весь комментарий
 
 
Диму Камикадзе Женю Киселева и тд. не выгонят,потому что Наркобарона кремля матом кроют СБУ видворила з України російську пропагандистку Гончарову - Цензор.НЕТ 2461
 показать весь комментарий
 
 
Дуже гарна стаття на newsland.com = мені сподобалася -поГУГЛІТЬ
О Донбассе без цензуры: россиянин рассказал как долго ЛДНР смогут противостоять ВСУ
Реальная ситуация на Донбассе резко отличается от той, которую нам пытаются навязать крупные СМИ. Разница между тем, что происходит в Донецке и Луганске и тем, что мы видим по телевизору - колоссальна, пишет Владимир Орлов из российской МОО «Вече», недавно вернувшийся из Донбасса.
А якщо пропустить Цензор, то ось її адреса:
https://newsland.com/user/4297826898/content/o-donbasse-bez-tsenzury-rossiianin-rasskazal-kak-dolgo-ldnr-smogut-protivostoiat-vsu/6257558
 показать весь комментарий
 
 
Центром информационного противоборства Южного военного округа ВС РФ в Новочеркасске начата подготовка очередного цикла фейковых видео материалов антиукраинской направленности на временно оккупированных территориях Донбасса. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

В частности, 15-16 марта с.г. в населенных пунктах Новоазовского района Донецкой области специалистами этого центра с привлечением боевиков и военной техники одной из т.н. частей 1 АК российско-оккупационных войск проводились съемки постановочных видео фабрикации недостоверных сообщений о т.н. «нарушениях украинской стороной режима прекращения огня».
К съемкам привлекались представители российских СМИ и т.н. «депутаты» российских оккупационных администраций.
Гнать нужно не только журнплюг кацапских , но и к своим присмотреться !
 показать весь комментарий
 
Ну, зрадоботи, запєвай!
Зрада! Барижна влада боїться правди! Тиск на ЗМІ!

 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСБУ выдворила из Украины российскую пропагандистку Гончарову
 
 
 
 
 
 вверх