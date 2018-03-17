 СБУ выдворила из Украины российскую пропагандистку Гончарову

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Сотрудники Службы безопасности Украины заблокировали деструктивную деятельность работника телевизионного канала "Россия 24" Натальи Гончаровой, которая осуществляла подготовку антиукраинских видеосюжетов в интересах страны-агрессора", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Выборы президента РФ проходят в условиях лютого ура-патриотического угара, - программа "Антизомби". ВИДЕО

Как установили правоохранители, в начале марта журналистка подготовила 4 провокационных видеоматериала, распространила информацию на территории Украины в искаженном варианте, дезинформировала мировое сообщество и нанесла вред международному имиджу Украины.

По информации спецслужбы, она планировала проведение информационной провокации путем тенденциозного освещения выборов президента РФ на территории нашего государства.

"С целью предупреждения противоправных действий иностранки, противоречащих интересам национальной безопасности Украины, Гончарова была принудительно возвращена на территорию РФ с запретом въезда в Украину сроком на три года", - добавили в СБУ.