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 Политика Украины
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Все про:Катар (47) Кувейт (19) Порошенко (14487)

 Порошенко посетит Кувейт и Катар с рабочим визитом 19-20 марта

Президент намерен обсудить сотрудничество в сфере экономики, инвестиций, энергетики.

Президент Украины Петр Порошенко намерен посетить Кувейт и Катар с официальным визитом 19-20 марта, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента. 

В Кувейте Порошенко встретимся с эмиром Кувейта шейхом Сабахом Аль-Ахмадом Аль-Джабером Ас-Сабахом, премьер-министром Кувейта Джабером Аль-Мубараком Аль-Хамадом Ас-Сабахом, председателем Национальной Ассамблеи Кувейта Марзуком Али Мухаммадом Аль-Ганимом, вице-премьер-министром, министром иностранных дел Кувейта шейхом Сабахом Халидом Аль-Хамадом Ас-Сабахом. 

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Также украинский президент встретится с руководством ведущих инвестиционных фондов Кувейта.

"В рамках визита планируется обсуждение широкого спектра вопросов украинского-кувейтского сотрудничества в торгово-экономической, военно-технической, инвестиционной и гуманитарной сферах. Планируется подписание ряда двусторонних документов", - пишет пресс-служба главы государства. 

А 19-10 марта Порошенко будет находиться в Катаре. Ожидается, что состоится встреча президента Украины с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани, премьер-министром, министром внутренних дел шейхом Абдуллою бин Насером Аль Тани. 

Источник: https://censor.net.ua/n3056173
 
 
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мабуть ЕС із-за відсутності антикорупційного суду, створення котрого ВЗрада протягує законами про закриттю справ (через шість місяців)тих.хто вбивав людей на Майдані(рошен мабуть обіцяв????) законами покращення небіжчиків,котрі закінчили життя після 15 ,та рубано- савченковою хернею припинить безвіз з Україною, ото ж рошен привезе з Катару і Кувейту без віз
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Вернётся на скакуне в жемчугах попивая кофе Порошенко відвідає Кувейт і Катар із робочим візитом 18-20 березня - Цензор.НЕТ 7645
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Давно пора...эти нищие страны крайне нуждаются в инвестициях, можно сказать братской помощи, а этот чел нуждается в странах вложения "нареформованого" капитала.

А то в Украине шоколад (соевый) уже в горло не лезет.
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А паспорт свой или СБУ временный на поездку выдаст?
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Дід Микола‏ @malitskiy_ 1 ч.1 час назад

Риторичні питання "свідкам зради":
1. Якщо Порошенко "устроіл дагаварняк" з Путіним, то чому:
а) ЗМІ Мордору "мочать" його;
б) Лавров називає "нєдоговороспособним"?
в) ФСБ через Курченка фінансує лєворуції, "імпічменти"?
г) Ольгіно створює ботоферми зрадофілів, а не порохоботів?
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Дід Микола‏ @malitskiy_ 1 ч.1 час назад

2. Якщо Порошенко "устроіл дагаварняк с алігархамі", то чому:
а) частина тих олігархів утекла з України і боїться повертатися?
б) частина втратила статки?
в) частина була відігнана від "держ.корита"?
г) ЧОМУ УСІ ЗМІ, ЩО НАЛЕЖАТЬ ТИМ ОЛІГАРХАМ "МОЧАТЬ" ПОРОХА І СІЮТЬ ЗРАДУ?
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Ищет Курочка куда яички спрятать.Не простые а золотые.
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Все равно получит по ним.
По простым, и золотым.
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а потом посетит Багамы и Каймановые острова
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Темарь для сракашвильце-тимошенковских ЖОПазицинеров
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А, шейхи в курсе, шо они будут с самим пэтей встречаться？
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в Венесуеэле с бешенными запасами нефти может быть инфляция 13 000 % ,ообщает рейтинговое агенство Moody"s
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Наркобарон Кремля спасёт венесуэльского братана Мадуру вбухает миллиардов 10 что Скоту Асаду
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко посетит Кувейт и Катар с рабочим визитом 19-20 марта
 
 
 
 
 
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