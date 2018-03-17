 Порошенко посетит Кувейт и Катар с рабочим визитом 19-20 марта

Президент Украины Петр Порошенко намерен посетить Кувейт и Катар с официальным визитом 19-20 марта, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента.

В Кувейте Порошенко встретимся с эмиром Кувейта шейхом Сабахом Аль-Ахмадом Аль-Джабером Ас-Сабахом, премьер-министром Кувейта Джабером Аль-Мубараком Аль-Хамадом Ас-Сабахом, председателем Национальной Ассамблеи Кувейта Марзуком Али Мухаммадом Аль-Ганимом, вице-премьер-министром, министром иностранных дел Кувейта шейхом Сабахом Халидом Аль-Хамадом Ас-Сабахом.

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Также украинский президент встретится с руководством ведущих инвестиционных фондов Кувейта.

"В рамках визита планируется обсуждение широкого спектра вопросов украинского-кувейтского сотрудничества в торгово-экономической, военно-технической, инвестиционной и гуманитарной сферах. Планируется подписание ряда двусторонних документов", - пишет пресс-служба главы государства.

А 19-10 марта Порошенко будет находиться в Катаре. Ожидается, что состоится встреча президента Украины с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани, премьер-министром, министром внутренних дел шейхом Абдуллою бин Насером Аль Тани.