 Порошенко посетит Кувейт и Катар с рабочим визитом 19-20 марта

Президент Украины Петр Порошенко намерен посетить Кувейт и Катар с официальным визитом 19-20 марта, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента.
В Кувейте Порошенко встретимся с эмиром Кувейта шейхом Сабахом Аль-Ахмадом Аль-Джабером Ас-Сабахом, премьер-министром Кувейта Джабером Аль-Мубараком Аль-Хамадом Ас-Сабахом, председателем Национальной Ассамблеи Кувейта Марзуком Али Мухаммадом Аль-Ганимом, вице-премьер-министром, министром иностранных дел Кувейта шейхом Сабахом Халидом Аль-Хамадом Ас-Сабахом.
Также украинский президент встретится с руководством ведущих инвестиционных фондов Кувейта.
"В рамках визита планируется обсуждение широкого спектра вопросов украинского-кувейтского сотрудничества в торгово-экономической, военно-технической, инвестиционной и гуманитарной сферах. Планируется подписание ряда двусторонних документов", - пишет пресс-служба главы государства.
А 19-10 марта Порошенко будет находиться в Катаре. Ожидается, что состоится встреча президента Украины с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани, премьер-министром, министром внутренних дел шейхом Абдуллою бин Насером Аль Тани.
А то в Украине шоколад (соевый) уже в горло не лезет.
Риторичні питання "свідкам зради":
1. Якщо Порошенко "устроіл дагаварняк" з Путіним, то чому:
а) ЗМІ Мордору "мочать" його;
б) Лавров називає "нєдоговороспособним"?
в) ФСБ через Курченка фінансує лєворуції, "імпічменти"?
г) Ольгіно створює ботоферми зрадофілів, а не порохоботів?
2. Якщо Порошенко "устроіл дагаварняк с алігархамі", то чому:
а) частина тих олігархів утекла з України і боїться повертатися?
б) частина втратила статки?
в) частина була відігнана від "держ.корита"?
г) ЧОМУ УСІ ЗМІ, ЩО НАЛЕЖАТЬ ТИМ ОЛІГАРХАМ "МОЧАТЬ" ПОРОХА І СІЮТЬ ЗРАДУ?
По простым, и золотым.