 Выборы президента РФ проходят в условиях лютого ура-патриотического угара, - программа "Антизомби". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете телепередачи "Антизомби", которая выходит на украинском канале ICTV.
Сюжет о выборах смотрите с 3 минуты по 13 минуту 15 секунд.
По старой доброй российской традиции выборы царя превращаются в испорченные выходные, если не для всех, то для большинства бюджетников. Россияне, работающие в бюджетной сфере, делятся подробностями того, как начальство заставляет их посетить выборы 18 марта.
В программе приводятся свидетельства российских учителей, которых директоры школ собирают на собрания, где требуют от всех идти на выборы.
На выборы президента РФ зазывают "поющие бабушки", а альтернативой Путину представляют кандидатов, которые активно соревнуются в захватах то Украины, то Америки ртом, говорится в сюжете.
"Если я выиграю выборы 18 марта - 20 марта над Киевом будет русский флаг. Если мы начнем, то ничего не останется от Европы и Америки. И полная тишина в мире", - фантазирует Жириновский, и обещает сделать русский "вторым мировым языком". "Английский и русский - два языка достаточно для планеты земля", - говорит Жириновский.
В сюжете также цитируют, одного из участников российского ток-шоу, который заявляет, что площадь Бориса Немцова, что за две недели до выборов в России, "в пику РФ названа вот эта площадь незначимая".
"Это ли не вероломное вмешательство в выборы", - иронизируют авторы программы.
"Но и это еще не все. Вы вот этот трэшачок послушайте", - говорится в сюжете и приводится цитата одного из российских ведущих. "МОК допустил до Олимпиады только 169 российских спортсменов из 500. Это не прямое давление на страну?! Оно не случайно совпало с предвыборной компанией?!", - говорит российский пропагандист.
"Оказывается отстранение российских спортсменов от Олимпиады - это часть плана Америки, связанная как раз с выборами. То есть люди нажрались допинга, за что получили дисквалификацию от МОК, но виновата во всем все равно Америка", - говорится в сюжете.
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Ничего хорошего большинство россиян не ждут от выборов и после выборов.
Немцы всё же стремительно развивались и хотели жить ещё лучше , а эти долб..бы хотят сдохнуть , лишь бы другие не жили лучше их .
Необъяснимо ...
А он створити ідола - це для них тема. І навіть не засмучує що всі без виникнення їх ідоли ведуть їх не вперед, а назад.
Но настолько не любить себя , своих детей , своё будущее , чтобы всё это принести в жертву ради иллюзорного "величия" и столь же иллюзорного превосходства над другими , и при этом даже не вставая с чеченской бутылки !
Вот что поразительно !