 Выборы президента РФ проходят в условиях лютого ура-патриотического угара, - программа "Антизомби". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете телепередачи "Антизомби", которая выходит на украинском канале ICTV.

Сюжет о выборах смотрите с 3 минуты по 13 минуту 15 секунд.

По старой доброй российской традиции выборы царя превращаются в испорченные выходные, если не для всех, то для большинства бюджетников. Россияне, работающие в бюджетной сфере, делятся подробностями того, как начальство заставляет их посетить выборы 18 марта.

В программе приводятся свидетельства российских учителей, которых директоры школ собирают на собрания, где требуют от всех идти на выборы.

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На выборы президента РФ зазывают "поющие бабушки", а альтернативой Путину представляют кандидатов, которые активно соревнуются в захватах то Украины, то Америки ртом, говорится в сюжете.

"Если я выиграю выборы 18 марта - 20 марта над Киевом будет русский флаг. Если мы начнем, то ничего не останется от Европы и Америки. И полная тишина в мире", - фантазирует Жириновский, и обещает сделать русский "вторым мировым языком". "Английский и русский - два языка достаточно для планеты земля", - говорит Жириновский.

В сюжете также цитируют, одного из участников российского ток-шоу, который заявляет, что площадь Бориса Немцова, что за две недели до выборов в России, "в пику РФ названа вот эта площадь незначимая".

"Это ли не вероломное вмешательство в выборы", - иронизируют авторы программы.

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"Но и это еще не все. Вы вот этот трэшачок послушайте", - говорится в сюжете и приводится цитата одного из российских ведущих. "МОК допустил до Олимпиады только 169 российских спортсменов из 500. Это не прямое давление на страну?! Оно не случайно совпало с предвыборной компанией?!", - говорит российский пропагандист.

"Оказывается отстранение российских спортсменов от Олимпиады - это часть плана Америки, связанная как раз с выборами. То есть люди нажрались допинга, за что получили дисквалификацию от МОК, но виновата во всем все равно Америка", - говорится в сюжете.

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