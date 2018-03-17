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Все про:выборы (20162) Жириновский (452) пропаганда (1869) Путин (23636) Россия (68467) ложь (322)

 Выборы президента РФ проходят в условиях лютого ура-патриотического угара, - программа "Антизомби". ВИДЕО

В России выборы президента проходят в условиях тотальной пропаганды и лютого ура-патриотического угара.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете телепередачи "Антизомби", которая выходит на украинском канале ICTV.

Сюжет о выборах смотрите с 3 минуты по 13 минуту 15 секунд.

По старой доброй российской традиции выборы царя превращаются в испорченные выходные, если не для всех, то для большинства бюджетников. Россияне, работающие в бюджетной сфере, делятся подробностями того, как начальство заставляет их посетить выборы 18 марта. 

В программе приводятся свидетельства российских учителей, которых директоры школ собирают на собрания, где требуют от всех идти на выборы. 

Смотрите также: "Клянусь убил бы! Отрезал бы голову, сука", - украинский десантник Ананьев опубликовал запись встречи с пропагандистом Кремля Шейниным в Италии. ВИДЕО

На выборы президента РФ зазывают "поющие бабушки", а альтернативой Путину представляют кандидатов, которые активно соревнуются в захватах то Украины, то Америки ртом, говорится в сюжете.

"Если я выиграю выборы 18 марта - 20 марта над Киевом будет русский флаг. Если мы начнем, то ничего не останется от Европы и Америки. И полная тишина в мире", - фантазирует Жириновский, и обещает сделать русский "вторым мировым языком". "Английский и русский - два языка достаточно для планеты земля", - говорит Жириновский.

В сюжете также цитируют, одного из участников российского ток-шоу, который заявляет, что площадь Бориса Немцова, что за две недели до выборов в России, "в пику РФ названа вот эта площадь незначимая". 

"Это ли не вероломное вмешательство в выборы", - иронизируют авторы программы. 

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 "Но и это еще не все. Вы вот этот трэшачок послушайте", - говорится в сюжете и приводится цитата одного из российских ведущих. "МОК допустил до Олимпиады только 169 российских спортсменов из 500. Это не прямое давление на страну?! Оно не случайно совпало с предвыборной компанией?!", - говорит российский пропагандист.

"Оказывается отстранение российских спортсменов от Олимпиады - это часть плана Америки, связанная как раз с выборами. То есть люди нажрались допинга, за что получили дисквалификацию от МОК, но виновата во всем все равно Америка", - говорится в сюжете. 

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Источник: https://censor.net.ua/n3056171
 
 
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В 1944 году тактические специалисты вместе с экономистами спецслужб членов антигитлеровской коалиции, решили отказаться от физической ликвидации адольфа гитлера в связи с тем, что по расчётам этих спецслужб, для скорейшего уничтожения ВПК Германии, её экономики и "военной машины германии" в целом - гитлер должен находиться у власти КАК МОЖНО ДОЛЬШЕ...
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Электорат уже бухой под окнами шарится, праздник у них-выборы.Козлы драные.
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Кто будет президентом в России знают все. А вот какой будет у него рисунок ушных раковин - не знает никто. Даже он сам.
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Как сказала моя приятельница из Омска - "к этому патриотическому угару мы уже привыкли, это у нас норма."
Ничего хорошего большинство россиян не ждут от выборов и после выборов.
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Если "ждать" - ничего хорошего и не случится...
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выборы в РФ надо давно переименовать в выборы путина
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Вы знаете , даже в Германии 30-х такого идиотизма не было .
Немцы всё же стремительно развивались и хотели жить ещё лучше , а эти долб..бы хотят сдохнуть , лишь бы другие не жили лучше их .
Необъяснимо ...
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Це можна пояснити тим, що вони повні ідолопоклонники. Вони не вірять в людину, не вірять в себе, тому не можуть прагнути кращого. Своїми руками щось створити для них не варіант бо таке не приходить у голову.
А он створити ідола - це для них тема. І навіть не засмучує що всі без виникнення їх ідоли ведуть їх не вперед, а назад.
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Нет , сотворение кумира , вера хоть в какого-нибудь завалящего , но "сильного" сцаря - это понятно , психология раба , столь свойственная ордынцам .
Но настолько не любить себя , своих детей , своё будущее , чтобы всё это принести в жертву ради иллюзорного "величия" и столь же иллюзорного превосходства над другими , и при этом даже не вставая с чеченской бутылки !

Вот что поразительно !
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Выборы в Педерации:сплошной блуд,те 66,6% просто антихристы во втором поколении!Почему антихристы,потому что нарушают Божьи заповеди!!!Первый раз нарушили выбрав идолом людожера и тирана Сралина а второй кумира-убийцу Пупкина..
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Почему программа на украинском канале на русском языке?
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Потому что у нас много русскоязычных, больше чем на россии, і що? Не подобається не слухай, більша частина українців знає як мінімум дві мови.
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Почему не под своей тряпкой?Жду внятный ответ.Обычно вы шота мычите.
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Вы же патриоты. Почему не пишете на украинском?
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Еще один мычать начал.Чего тряпки боишься своей?На украинском спрошу-ответишь?
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Могу по английски,по польски.Трошки фианцузский.Выбирай.
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Ватан, ты даже не представляешь, сколько русских, живущих в Украине ненавидят россию, их миллионы, никто вам предательства не простит, и не переживай, растут дети, которые русского вообще не знают.
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)) Дорога з Севастополя до Ялти сьогодні. Вигляд на море.
Вибори президента РФ відбуваються в умовах лютого ура-патріотичного чаду, - програма "Антизомбі" - Цензор.НЕТ 4281
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВыборы президента РФ проходят в условиях лютого ура-патриотического угара, - программа "Антизомби". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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