 Постановления о задержании и аресте нардепа Бакулина опубликованы в "Голосе Украины"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112.
Постановления о привлечении народного депутата от "Оппозиционного блока" Евгения Бакулина к уголовной ответственности, о предоставлении разрешения на его задержание и избрание меры пресечения в виде содержания под стражей опубликованы в парламентском издании "Голос Украины".
В постановлениях отмечается, что постановления приняты на основании представлений генерального прокурора Украины Юрия Луценко.
Напомним, что 15 марта Верховная Рада дала разрешение на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата от "Оппозиционного блока" Евгения Бакулина.
Бакулина подозревают в завладении средствами НАК "Нафтогаз Украины" путем злоупотребления служебным положением; в составлении и выдачи заведомо ложных официальных документов; в совершении финансовой операции с денежными средствами, полученными вследствие нарушения, что предшествовало отмыванию доходов.
Зато везде подо мной отписались Саша Крест, Дмитро Кук, Али Хасан...их посты остались и еще больше 10 лайков набрали...
Это точно Цензор.НЕТ?
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