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Все про:арест (9568) Бакулин (49) неприкосновенность (801)

 Постановления о задержании и аресте нардепа Бакулина опубликованы в "Голосе Украины"

Постановления приняты на основании представлений генерального прокурора Украины Юрия Луценко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112.

Постановления о привлечении народного депутата от "Оппозиционного блока" Евгения Бакулина к уголовной ответственности, о предоставлении разрешения на его задержание и избрание меры пресечения в виде содержания под стражей опубликованы в парламентском издании "Голос Украины". 

В постановлениях отмечается, что постановления приняты на основании представлений генерального прокурора Украины Юрия Луценко. 

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Напомним, что 15 марта Верховная Рада дала разрешение на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата от "Оппозиционного блока" Евгения Бакулина.

Бакулина подозревают в завладении средствами НАК "Нафтогаз Украины" путем злоупотребления служебным положением; в составлении и выдачи заведомо ложных официальных документов; в совершении финансовой операции с денежными средствами, полученными вследствие нарушения, что предшествовало отмыванию доходов.

Источник: https://censor.net.ua/n3056170
 
 
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Я вчера оставил пару десятков комментариев - почти все удалили.
Зато везде подо мной отписались Саша Крест, Дмитро Кук, Али Хасан...их посты остались и еще больше 10 лайков набрали...
Это точно Цензор.НЕТ?
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Шановні брати Українці !!! Не обращайте внимание на ТРОЛЛЕЙ, а тем более не вступайте с ними в полемику! Поскольку их работа-вызвать у вас сомнение, возмутить вас, сделать пассивным и безразличным, это как минимум, а максимум - сбить с толку, или переубедить вас в чем то. Однако подобного рода особи используют методы применявшиеся еще Геббельсом во времена 2МВ, а именно: манипуляции, откровенная ложь, подмена понятий. Воспринимайте их спокойно, как неизбежное зло, как спам. А так же как происки враждебного соседнего государства. Не поддавайтесь на провокации! Осведомлен-значит вооружен! Желательно помечайте таких особей как ТРОЛЛЬ, а судя по их "содержательным" высерам - это кацапский ТРОЛЛЬ!
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Этот черт два года по маскве шарится, а они его арестовывают. Сидит этот бакулин на рублевке и ржет с придурошной власти
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Та никакой там охоты нет. Ему еще и ЗП платят
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А ни постановления о задержании, ни постановления об аресте гражданки гонтаревой я вчера так и не дождался...
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Завтра пойду и проголосую за Собчак... А Крым от этого не перестанет быть росссийским...
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хуїйськім...))) лишньохромосомне,запам"ятай : немає такої країни як расєя. а пока гандон посиди в спамі.
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Да вы хоть с ейфелевой башни кричите о постановлении на арест Бакулина все ето до жопы если никто его арестовывать не собирается. Барыжная власть надеется что Бакулин ударится в бега и не придется суду и прокурватуре придумывать причины чтобы его выпустить под ночной домашний арест.
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Все олигофрены и казнокрады без разницы от названия партии связаны такой цепью между собой, что выдерни одно звено и посыпится вся Система. Поетому за всю историю Украины еще ниодного олигарха не посадили
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Опублікували в ґазеті. Це для того, щоб бакулін прочитав і приїхав з росії та сказав: гаразд, я сідаю в СІЗО...?
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Так коли закінчится цирк, який дійшов до абсурду? Українці, влада над вами конкретно сміється, а вам і байдуже, головне, що " Савченко з бойовими гранатами у Раду ходить"? Постанови про затримання та арешт нардепа Бакуліна опубліковано в "Голосі України" - Цензор.НЕТ 978
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПостановления о задержании и аресте нардепа Бакулина опубликованы в "Голосе Украины"
 
 
 
 
 
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