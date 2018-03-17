EN|RU|UK
Темы дня: Отравление Скрипаля Задержание Рубана Газовая война Снос палаточного городка Расследование преступлений на Майдане Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Санкции против России Арест Шепелева Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Политика Украины
  2419  50
Материалы по теме:
Все про:Ельченко (160) Крым (19673) ООН (2409)

 Ельченко: Крым становится горячей точкой и угрожает не только Черноморскому региону

Оккупированный Крым становится горячей точкой и угрожает европейской безопасности не только в Черноморском регионе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сказал представитель Украины в ООН Владимир Ельченко в эфире Голоса Америки.

"Крым становится "горячей точкой" не только в том смысле, что он незаконно аннексированный, а в том смысле, что он угрожает европейской безопасности не только в регионе Черного моря, а намного шире", – сказал дипломат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские оккупанты разогнали собрание гаражного кооператива в Керчи. ФОТО

По его словам, в ООН серьезно относятся к возрастающей милитаризации аннексированного Крыма.

"По той информации, которая у нас есть, она есть и у членов НАТО, Россия начинает готовить основу для размещения в Крыму ядерного оружия. Расконсервируются старые места хранения ядерного оружия. Все это очень серьезно", – сообщил представитель Украины в ООН.

 

Источник: https://censor.net.ua/n3056169
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Смешно.Кто с действующих хенералов сел за здачу крыма.Ответ никто.А они все при погонах.Алкаш менский,где крупная рыба?
 показать весь комментарий
 
 
Та крупная уже стала таранькой. Но ему по фигу, с пивом покатит
 показать весь комментарий
 
Ну если вы следите за мной,то все началочь с чучмы.Он осуществил этот переход от партийной элыты до олигархов.Петруха из этой же команды.
 показать весь комментарий
 
 
То так, только команда стала куда как хужее
 показать весь комментарий
 
 
А я вже давно кажу що кожного разу до влади приходять ще гірші.
 показать весь комментарий
 
відкопайте Брежнєва та подрочіть, може легше стане.
 показать весь комментарий
 
Крим стає чорної діркою, а не гарячою крапкою. І нічого Крим не запалить. Там живе безхребетне глухоніме суспільство. Хто палити буде-то? Прийшлі кацапи? Вони теж сцикуни проти сили.
 показать весь комментарий
 
 
"По той информации, которая у нас есть, она есть и у членов НАТО, Россия начинает готовить основу для размещения в Крыму ядерного оружия. Расконсервируются старые места хранения ядерного оружия. Все это очень серьезно", - Источник: https://censor.net.ua/n3056169
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. Так казали, що в Криму вже є ядерна зброя (ЯЗ). Також розміщення ЯЗ нівелює Будапештський меморандум (Крим це Україна де є чи буде ЯЗ). Тому треба відновлювати свою і зовсім іншу ЯЗ.
 показать весь комментарий
 
 
Али об этот меморандум все утерлись уже.
 показать весь комментарий
 
кроме раиськи никто не утерся...и это ей уже аукается.
 показать весь комментарий
 
 
Гыга не смеши.Я конечно понимаю,что у вас смена,но вы хоть правильно ее передавайте)))
 показать весь комментарий
 
смейся-не смейся,а за понты платить придется Єльченко: Крим стає "гарячою точкою" і загрожує не лише Чорноморському регіону - Цензор.НЕТ 781.работайте,кацапляне
 показать весь комментарий
 
 
высший пилотаж-это вынудить тебя самого такое написать (похвалю себя слегка)
 показать весь комментарий
 
 
Ну мусора.Сдулись)))Ну так другого от вас нечего ждать))
 показать весь комментарий
 
Высший пилотаж))Смешите себя мусорки))
 показать весь комментарий
 
Не знаю , на лицо далеко не серьезное отношение ООН к милитаризации Крыма,и вообще к преступлением россии перед человечеством, скорее мы видим реинкарнацию российского гитлера и -лиги наций №2.
Вот в чем выражается: "в ООН серьезно относятся к возрастающей милитаризации аннексированного Крыма." ?
 показать весь комментарий
 
 
Лилечка, а какое далеко серьезное отношение может быть к в принципе глубоко не серьезной организации? А про лигу верно сказано. Только лига та сексуальных реформ. И этих идиотов куда больше волнуют вопросы кто куда долбится и уравнение их в правах, чем какие то там менстр...милитаризации Єльченко: Крим стає "гарячою точкою" і загрожує не лише Чорноморському регіону - Цензор.НЕТ 6425
 показать весь комментарий
 
 
а шо должно оон делать?прислать констебля,шоб заставил рашку соблюдать? Єльченко: Крим стає "гарячою точкою" і загрожує не лише Чорноморському регіону - Цензор.НЕТ 2582.
да,оон малоэффективная организация...но создавалась на основе консенсуса всех членов,и ничего лучшего пока нет.рассчитывали,что никто быковать в организации не будет.но бычары нашлись.найдется и управа на них.

среди барыг самая изощренная месть-не убийство,и не насилие...самое изощренное-это разорить противника и потом демонстративно бросить в его кружку на паперти медный пятак.
что и произойдет поставками ножек буша вяликой и огромной стране с самыми большими запасами земель и природных ископаемых.
 показать весь комментарий
 
 
не-не...я даю глупые ответы на такие же вопросы Єльченко: Крим стає "гарячою точкою" і загрожує не лише Чорноморському регіону - Цензор.НЕТ 7769
 показать весь комментарий
 
 
Ответ подробнее ,ниже , вопрос я задала в соответствии с содержанием статьи , где сказано-
"в ООН серьезно относятся к возрастающей милитаризации аннексированного Крыма."

Вопрос заключается -в чем именно выражается серьезность отношения ООН к проблеме аннексии Крыма?
Впрочем к тебе вопросов уже нет , поскольку я хотела ответ ,а не отмазку,единственное на что ты сподобился.
 показать весь комментарий
 
я не оон...я прокомментировал только свое отношение .
 показать весь комментарий
 
 
Ты не прокомментировал, а постарался обидеть, но я на таких как ты не обижаюсь.
 показать весь комментарий
 
 
Для тех , кому лень сходить по ссылке!
статьями 24-26 Устава ООН Совет Безопасности наделен большими полномочиями в части предотвращения вооруженных конфликтов и создания условий для мирного пути их разрешения, а также налаживания сотрудничества между государствами. Функции и полномочия Совета Безопасности состоят в следующем:
- поддерживать международный мир и безопасность в соответствии с принципами и целями Организации Объединенных Наций;
- расследовать любой спор или любую ситуацию, которые могут привести к международным конфликтам;
- рекомендовать методы урегулирования таких споров или условия их разрешения;
- вырабатывать планы для создания системы регулирования вооружений;
- определять наличие угрозы миру или акта агрессии и рекомендовать меры, которые следует предпринять;
- призывать членов Организации к применению экономических санкций или других мер, не связанных с использованием силы, для предупреждения или прекращения агрессии;
- предпринимать военные действия против агрессора;
- рекомендовать принятие новых членов;
- осуществлять функции Организации Объединенных Наций по опеке в «стратегических районах»;
- вырабатывать рекомендации Генеральной Ассамблее о назначении Генерального секретаря и вместе с Ассамблеей избирать судей Международного Суда.
 показать весь комментарий
 
ну и что из этих перечисленных полномочий гарантированно приведет к возврату крыма? Єльченко: Крим стає "гарячою точкою" і загрожує не лише Чорноморському регіону - Цензор.НЕТ 5992
 показать весь комментарий
 
 
Не съезжай с темы.
Вопрос не о гарантиях, а о проделанной работе, о "серьезности отношения" к проблеме , в чем она выражается, какие действия были предприняты?
А никаких, где страна террорист имеет право вето.Даже это не отнято у убийцы.
 показать весь комментарий
 
а кто может отнять?есть такой персонаж?или разогнать ради этого оон,а потом собрать по новой,не всех принимая?
 показать весь комментарий
 
 
Тогда и говорить о "серьезности отношений" потешной палаты к проблеме милитаризации, где решалой сидит клоун - маньяк, -не стоит.
 показать весь комментарий
 
оон делает свое дело...
в функциях оон не написано-восстанавливать территориальную целостность.там написано совсем другое...

- поддерживать международный мир и безопасность в соответствии с принципами и целями Организации Объединенных Наций;

- расследовать любой спор или любую ситуацию, которые могут привести к международным конфликтам;
- рекомендовать методы урегулирования таких споров или условия их разрешения;
- вырабатывать планы для создания системы регулирования вооружений;
- определять наличие угрозы миру или акта агрессии и рекомендовать меры, которые следует предпринять;
- призывать членов Организации к применению экономических санкций или других мер, не связанных с использованием силы, для предупреждения или прекращения агрессии;
- предпринимать военные действия против агрессора;

сама же запостила...так чего требуешь от оон превышения своих полномочий?
 показать весь комментарий
 
что из этого сделало ООН?
Бесполезный спор.
 показать весь комментарий
 
Ищи себе партнеров не на этом форуме. Попробуй объявы в сортирах на автобанах порисовать.
Так чей Крым? Ты вслух людям скажи клоун
 показать весь комментарий
 
Ну.................скоріш за все, не гарячою, а - вагомою..............
 показать весь комментарий
 
Андруша - біснуватий фюрер "тисячолітнього рейху" також вважав колись Судети дуже "вагомою" точкою.. І чим закінчив той фюрер, і чим закінчив рейх, і де тепер Судети? Єльченко: Крим стає "гарячою точкою" і загрожує не лише Чорноморському регіону - Цензор.НЕТ 9281
 показать весь комментарий
 
 
Так закінчують всі люди з нетрадиційною сексуальною орієнтацією.................... май на увазі лончику..................
Єльченко: Крим стає "гарячою точкою" і загрожує не лише Чорноморському регіону - Цензор.НЕТ 7240
 показать весь комментарий
 
Вважаєш, як закінчив свій земний шлях фюрер - так і хуйло закінчить? Єльченко: Крим стає "гарячою точкою" і загрожує не лише Чорноморському регіону - Цензор.НЕТ 8811
 показать весь комментарий
 
 
так и вы кацапы не безгрешны по сравнению с Шикльгрубером......
вас то на бутылке можно увидеть, то в "прессе" как чеченцы ваших кизячков наказывают за долги...
да что там далеко ходить - ваше снохачество так запутало всё, что у вас 47 хромосома выросла...)))
.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕльченко: Крым становится горячей точкой и угрожает не только Черноморскому региону
 
 
 
 
 
 вверх