 Ельченко: Крым становится горячей точкой и угрожает не только Черноморскому региону

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сказал представитель Украины в ООН Владимир Ельченко в эфире Голоса Америки.
"Крым становится "горячей точкой" не только в том смысле, что он незаконно аннексированный, а в том смысле, что он угрожает европейской безопасности не только в регионе Черного моря, а намного шире", – сказал дипломат.
По его словам, в ООН серьезно относятся к возрастающей милитаризации аннексированного Крыма.
"По той информации, которая у нас есть, она есть и у членов НАТО, Россия начинает готовить основу для размещения в Крыму ядерного оружия. Расконсервируются старые места хранения ядерного оружия. Все это очень серьезно", – сообщил представитель Украины в ООН.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. Так казали, що в Криму вже є ядерна зброя (ЯЗ). Також розміщення ЯЗ нівелює Будапештський меморандум (Крим це Україна де є чи буде ЯЗ). Тому треба відновлювати свою і зовсім іншу ЯЗ.
Вот в чем выражается: "в ООН серьезно относятся к возрастающей милитаризации аннексированного Крыма." ?
менстр...милитаризации
да,оон малоэффективная организация...но создавалась на основе консенсуса всех членов,и ничего лучшего пока нет.рассчитывали,что никто быковать в организации не будет.но бычары нашлись.найдется и управа на них.
среди барыг самая изощренная месть-не убийство,и не насилие...самое изощренное-это разорить противника и потом демонстративно бросить в его кружку на паперти медный пятак.
что и произойдет поставками ножек буша вяликой и огромной стране с самыми большими запасами земель и природных ископаемых.
Действительно не понимаешь?Тогда для тебя лично.
Функции и полномочия Совета Безопасности (Глава V Устава ООН)
http://www.un.org/ru/sc/repertoire/functions_and_powers.shtml
Статья 24 - ответственность за поддержание международного мира и безопасности
Статья 25 - согласие подчиняться решениям Совета Безопасности и выполнять их
Статья 26 - регулирование вооружений
"в ООН серьезно относятся к возрастающей милитаризации аннексированного Крыма."
Вопрос заключается -в чем именно выражается серьезность отношения ООН к проблеме аннексии Крыма?
Впрочем к тебе вопросов уже нет , поскольку я хотела ответ ,а не отмазку,единственное на что ты сподобился.
статьями 24-26 Устава ООН Совет Безопасности наделен большими полномочиями в части предотвращения вооруженных конфликтов и создания условий для мирного пути их разрешения, а также налаживания сотрудничества между государствами. Функции и полномочия Совета Безопасности состоят в следующем:
- поддерживать международный мир и безопасность в соответствии с принципами и целями Организации Объединенных Наций;
- расследовать любой спор или любую ситуацию, которые могут привести к международным конфликтам;
- рекомендовать методы урегулирования таких споров или условия их разрешения;
- вырабатывать планы для создания системы регулирования вооружений;
- определять наличие угрозы миру или акта агрессии и рекомендовать меры, которые следует предпринять;
- призывать членов Организации к применению экономических санкций или других мер, не связанных с использованием силы, для предупреждения или прекращения агрессии;
- предпринимать военные действия против агрессора;
- рекомендовать принятие новых членов;
- осуществлять функции Организации Объединенных Наций по опеке в «стратегических районах»;
- вырабатывать рекомендации Генеральной Ассамблее о назначении Генерального секретаря и вместе с Ассамблеей избирать судей Международного Суда.
Вопрос не о гарантиях, а о проделанной работе, о "серьезности отношения" к проблеме , в чем она выражается, какие действия были предприняты?
А никаких, где страна террорист имеет право вето.Даже это не отнято у убийцы.
в функциях оон не написано-восстанавливать территориальную целостность.там написано совсем другое...
- поддерживать международный мир и безопасность в соответствии с принципами и целями Организации Объединенных Наций;
- расследовать любой спор или любую ситуацию, которые могут привести к международным конфликтам;
- рекомендовать методы урегулирования таких споров или условия их разрешения;
- вырабатывать планы для создания системы регулирования вооружений;
- определять наличие угрозы миру или акта агрессии и рекомендовать меры, которые следует предпринять;
- призывать членов Организации к применению экономических санкций или других мер, не связанных с использованием силы, для предупреждения или прекращения агрессии;
- предпринимать военные действия против агрессора;
сама же запостила...так чего требуешь от оон превышения своих полномочий?
Бесполезный спор.
Так чей Крым? Ты вслух людям скажи клоун
вас то на бутылке можно увидеть, то в "прессе" как чеченцы ваших кизячков наказывают за долги...
да что там далеко ходить - ваше снохачество так запутало всё, что у вас 47 хромосома выросла...)))
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