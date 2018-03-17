 Ельченко: Крым становится горячей точкой и угрожает не только Черноморскому региону

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сказал представитель Украины в ООН Владимир Ельченко в эфире Голоса Америки.

"Крым становится "горячей точкой" не только в том смысле, что он незаконно аннексированный, а в том смысле, что он угрожает европейской безопасности не только в регионе Черного моря, а намного шире", – сказал дипломат.

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По его словам, в ООН серьезно относятся к возрастающей милитаризации аннексированного Крыма.

"По той информации, которая у нас есть, она есть и у членов НАТО, Россия начинает готовить основу для размещения в Крыму ядерного оружия. Расконсервируются старые места хранения ядерного оружия. Все это очень серьезно", – сообщил представитель Украины в ООН.