 Порошенко призвал западные страны бойкотировать чемпионат мира по футболу в России

Президент Украины Петр Порошенко призвал западные страны ужесточить санкции против России и бойкотировать чемпионат мира по футболу, который пройдет в РФ с 14 июня по 15 июля 2018 года. Об этом он заявил в интервью немецкому медиаконцерну Funke Mediengruppe, опубликованном в субботу, 17 марта, сообщает Цензор.НЕТ ст ссылкой на Deutsche Welle.
Также Порошенко отметил, что рассчитывает на поддержку со стороны нового германского правительства.
"Я ожидаю, что все партнеры по коалиции в Германии выступят за свободу, демократию и территориальную целостность Украины", - сказал он.
Порошенко также выразил надежду на то, что Берлин будет содействовать отправке на восток Украины миротворческой миссии ООН, отметив, что "только таким способом могут быть реализованы Минские соглашения". До тех пор, пока они не будут полностью выполнены, никакого смягчения санкций, принятых в отношении России, быть не должно, считает украинский лидер.
По словам Порошенко, Москва пытается поставить Киев на колени, но тот "до сих пор держится" благодаря поддержке со стороны Европы. Говоря о поставках оружия в Украину, Порошенко сообщил, что Киев ожидает их, в первую очередь, от США а затем - от Канады, Франции или Литвы.
"Сделки по продаже вооружения не любят шумных дискуссий, поэтому я ничего не скажу о возможных договоренностях с Германией", - добавил украинский Президент.
Ти проти цього?
После такого воспитаника чучмы.Сами заработали.На майдан вышли,а теперь терпип тех же уродов ,только от пети.
Якось твоі партнери і анексію не визнають, і путіна обраного в криму визнають
P.S. Лучше бы Порошенко занялся своей страной, но пиариться на теме ЧМ - намного выгоднее! Завтра выходим на мирный протест и требуем отставки Лолиты Мальдивской!
Наверное, за баны тоже плотют
треба не бойкотувати, а переносити.
послушай сюда, ублюдок!
единственная причина, по которой я не стану избивать тебя до фарша -
это то.... что я трусливый дрыщь ...без грамма мышц.
1. Сегодня с утра в Британии начались административные аресты недвижимости, принадлежащей гражданам России.
2. Эмиграционные власти готовят списки русских граждан для депортации из Британии. Высылка затронет в первую очередь членов семей российских чиновников: жен и детей, обучающихся в Британии.
3. Представители Саудовских банков ведут консультации на предмет замораживания активов и транзакций из России.
4. Власти Кипра вчера сделали заявление о том, что поддержат любые действия Британии против России. Речь идет о лишении Кипрского гражданства российский олигархов и чиновников, получивших его по инвестиционной программе (закон это допускает), а также об инициативе расследования о происхождении их средств, находящихся в банках Кипра.
5. Сегодня у Трампа состоялось внезапное заседание на которое в экстренном порядке вылетели представителя ряда стран.
Присутствовали: представители Великобритании, Израиля, Саудовской Арвии, Египта, ОАЭ, Франции, Германии, Швейцарии, Норвегии, Канады, Кипра, Италии, Японии, Нидерландов, Швеции, а также представитель ООН.
п.Порошенку, ви спочатку зробіть щоб українські спортсмени ігнорували кацапію, а тоді закликайте инших. Бо якби не розголос, то біатлоністи спокійнісінько поїхали б до Тюмені.