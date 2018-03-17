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 Политика Украины
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Все про:Германия (2966) Порошенко (14487) футбол (2836)

 Порошенко призвал западные страны бойкотировать чемпионат мира по футболу в России

Также президент Украины призвал ужесточить санкции против РФ.

Президент Украины Петр Порошенко призвал западные страны ужесточить санкции против России и бойкотировать чемпионат мира по футболу, который пройдет в РФ с 14 июня по 15 июля 2018 года. Об этом он заявил в интервью немецкому медиаконцерну Funke Mediengruppe, опубликованном в субботу, 17 марта, сообщает Цензор.НЕТ ст ссылкой на Deutsche Welle.

Также Порошенко отметил, что рассчитывает на поддержку со стороны нового германского правительства.

"Я ожидаю, что все партнеры по коалиции в Германии выступят за свободу, демократию и территориальную целостность Украины", - сказал он.

Порошенко также выразил надежду на то, что Берлин будет содействовать отправке на восток Украины миротворческой миссии ООН, отметив, что "только таким способом могут быть реализованы Минские соглашения". До тех пор, пока они не будут полностью выполнены, никакого смягчения санкций, принятых в отношении России, быть не должно, считает украинский лидер.

По словам Порошенко, Москва пытается поставить Киев на колени, но тот "до сих пор держится" благодаря поддержке со стороны Европы. Говоря о поставках оружия в Украину, Порошенко сообщил, что Киев ожидает их, в первую очередь, от США а затем - от Канады, Франции или Литвы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко приехал в освобожденную Катериновку: "Никакая тут не серая зона, тут наш флаг!". ВИДЕО

"Сделки по продаже вооружения не любят шумных дискуссий, поэтому я ничего не скажу о возможных договоренностях с Германией", - добавил украинский Президент.

Источник: https://censor.net.ua/n3056168
 
 
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Ты был урод, уродом и остался... (народная песня, лирическая).
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В стране макак памятники, спортивный инвентарь, новости, политика.... все из говна. Обычное дело.
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Ты тоже сделан из этой субстанции, порохобот. Под всеми статьями отметился сегодня.
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Не туди тебе несе. В спам.
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Сколько хоть тебе кремдляди платят за это, гнида?
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не "місцеві росіяни", а пришлі.
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Правильно.Москаль де взявся в Україні?Американці їх не завезли.Українців товарняками вивозили в Сибір,а бидло з Раші з одним чемойданом заїзджали в наші хатинки.
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Ты бы петя лучше призвал своих подельников не воровать а своих шестёрок не врать ,да и сам бы лучше это делать прекратил ....
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Просто перенести в другое место и без паРашников.
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Браво , браво !! Поддерживаю полностью и целиком , так как рассея опасная страна для цивилизованных людей и мероприятий !
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Для начала стоило бы Порошенко присоединиться к европейским санкциям против РФ. А то как кот Базилио выглядит.
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Україно повністю підтримала всі санкції ЕС та ще й власних додала. Не кажіть про те, в чому ніц не розбираєтеся.
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Ну да, вот только и в 2018 торговля продолжает расти, а так да санкции конечно.
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Аби корисні ідіоти на "редутах" не допомогли- не ріс би.
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Ага значит закупка угля напрямую у сепаров лучше была?
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спорное утверждение... Слышал про вертолетные двигатели которые мы кацапам якобы не продаем? При этом поставляем их в Африку, где они на... не нужны, а от туда, они все идут прямиком в РФ? И это продукция двойного назначения, под контролем СБУ и КМУ...
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как никак барыги и мордор торговые партнеры........
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Он не может.Его с хремля не позволяют)))
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ща ольгінці нам тут розтлумачать про ліпецікі мальдіви
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А как же так.Война,а торговля растет с парашей)))
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Це аби в тебе в квартирі було тепло і світло, було чим заправити своє авто, удобрити землю для вирощування тобі їжі і т.д.
Ти проти цього?
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Можно ваш вопрос разложить по полочкам
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Я за свое плачу.Ты не сьезжай.Как это война ,а торговля по статистике гройсмана с парашей растет.Обоснуй.Обоснуй торговлю с врагом вообще?
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Так рашці за це частково і платиш. Відмовся та живи в землянці на корінцях- тоді і матимеш право щось бухтіти про зростання товарообігу.
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Это после того,что торговля по статистике нашей,торговля с парашей увеличивается)))Ну порохоботы ждем вас внимательно.Нас запад отдаст на растерзание хуйлу.
После такого воспитаника чучмы.Сами заработали.На майдан вышли,а теперь терпип тех же уродов ,только от пети.
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Дааааа, пэтя призывать мастак, а в мастерстве обещаний просто непривзойденный спец. Чего только предвыборнкя пурга стоит
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Все дело в том, что Петру Алексеевичу уже никто не верит и всех уже тошнит от его фейков, а западные страны будут бойкотировать чемпионат мир по футболу в России и без его призывов!
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Да он и нас уже укачал разговорами, хотелось бы чтоб сам на что то сподвигся и сделал.
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но зато потом он гордо скажет что они бойкотировали после его призыва! Порошенко призвал западные страны бойкотировать чемпионат мира по футболу в России - Цензор.НЕТ 3351
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Шо ж ти барига не закликав своіх партнерів не відкривати виборчі дільниці по світу 18 березня?????
Якось твоі партнери і анексію не визнають, і путіна обраного в криму визнають
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Оцените красоту игры - забрать ЧМ у России перед самым его началом - это эпично Порошенко призвал западные страны бойкотировать чемпионат мира по футболу в России - Цензор.НЕТ 2332 Надеюсь, что так и будет!

P.S. Лучше бы Порошенко занялся своей страной, но пиариться на теме ЧМ - намного выгоднее! Завтра выходим на мирный протест и требуем отставки Лолиты Мальдивской!
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Петя, для начала сам хоть выгони разейских дипломатов с Украины как ето делают все цивилизованные страны.
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Интересно, а ТАМ его ещё кто-то слушает? или как ЗДЕСЬ?

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оперативно банят шоколадные шакалы
Наверное, за баны тоже плотют
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Сначала думал это люди. А это оказывается кресла. Понятно зачем такие кресла сделали. Чтобы никого не обижать.
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Как интересно,больше всех хаят Порошенко номерные ники под чужими флажками.Совпадение?Не думаю.
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наш Президент часом не помилився?
треба не бойкотувати, а переносити.
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Станешь адвокатом - перенесёшь! В качестве награды с опережением показывай себя! Порошенко закликав західні країни бойкотувати чемпіонат світу з футболу в Росії - Цензор.НЕТ 7017
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Торгаш хуї*в, спочатку продавав світло терористам,а після того ,як вони міслали Пєтю наху*й,то зараз всі українці мають заплатити Пєтьові і Ахметова за сєпарів.
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Во как кремлёвские гниды разкукарекались , и главное во всём винят Президента Украины , а не своего ботоксного сцарька !
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курочка по зернышку, а Петро по словечку рейтинг поднимает. Вообще-то человека судят по делам его и поступкам.
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Что упало, то пропало и уже никогда не поднять...
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***
послушай сюда, ублюдок!
единственная причина, по которой я не стану избивать тебя до фарша -
это то.... что я трусливый дрыщь ...без грамма мышц.


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Переносити можливо і запізно , а бойкотувати в самий раз !
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не треба бойкоту, нехай весь світ насолодиться путінськими фашистами
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Ну не поедут министры всякие допустим а так продажа билетов идет полным ходом.
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Якщо перенесуть на 2019 рік , то я за !!
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Диктатор российского пролетариата бабки слил загодя, траванул Скрипаля и был таков, а вы теперь подмахивайте..
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Ваван питерский домочился !!!
1. Сегодня с утра в Британии начались административные аресты недвижимости, принадлежащей гражданам России.
2. Эмиграционные власти готовят списки русских граждан для депортации из Британии. Высылка затронет в первую очередь членов семей российских чиновников: жен и детей, обучающихся в Британии.
3. Представители Саудовских банков ведут консультации на предмет замораживания активов и транзакций из России.
4. Власти Кипра вчера сделали заявление о том, что поддержат любые действия Британии против России. Речь идет о лишении Кипрского гражданства российский олигархов и чиновников, получивших его по инвестиционной программе (закон это допускает), а также об инициативе расследования о происхождении их средств, находящихся в банках Кипра.
5. Сегодня у Трампа состоялось внезапное заседание на которое в экстренном порядке вылетели представителя ряда стран.
Присутствовали: представители Великобритании, Израиля, Саудовской Арвии, Египта, ОАЭ, Франции, Германии, Швейцарии, Норвегии, Канады, Кипра, Италии, Японии, Нидерландов, Швеции, а также представитель ООН.
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...і придбав на росії мережу фаст-фуда. тому що послідовний.
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Трохи смішно. Якби збірна України вийшла, то ще можна було б закликати.
п.Порошенку, ви спочатку зробіть щоб українські спортсмени ігнорували кацапію, а тоді закликайте инших. Бо якби не розголос, то біатлоністи спокійнісінько поїхали б до Тюмені.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко призвал западные страны бойкотировать чемпионат мира по футболу в России
 
 
 
 
 
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