 В "Голосе Украины" опубликовали постановления о назначении нового состава Счетной палаты

Как передает Цензор.НЕТ,. постановления о назначении нового и увольнении старого состава Счетной палаты Украины опубликовали в "Голосе Украины".

В издании также опубликовали постановления о назначении Валерия Пацкана председателем Счетной палаты, а также о досрочном прекращении его полномочий в качестве народного депутата Украины из-за новой должности.

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Ранее сообщалось, что Верховная Рада избрала девять человек в состав Счетной палаты. За соответствующий перечень проголосовали 263 народных депутата. Председателем избрали Валерия Пацкана, его кандидатуру поддержали 309 народных депутатов.