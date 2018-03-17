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 Политика Украины
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Все про:ВР (21764) Счетная палата (104)

 В "Голосе Украины" опубликовали постановления о назначении нового состава Счетной палаты

Ранее ВР утвердила новый состав Счетной палаты

Как передает Цензор.НЕТ,. постановления о назначении нового и увольнении старого состава Счетной палаты Украины опубликовали в "Голосе Украины".

В издании также опубликовали постановления о назначении Валерия Пацкана председателем Счетной палаты, а также о досрочном прекращении его полномочий в качестве народного депутата Украины из-за новой должности.

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Ранее сообщалось, что Верховная Рада избрала девять человек в состав Счетной палаты. За соответствующий перечень проголосовали 263 народных депутата. Председателем избрали Валерия Пацкана, его кандидатуру поддержали 309 народных депутатов.

Источник: https://censor.net.ua/n3056167
 
 
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Ну почему в бегах В "Голосе Украины" опубликовали постановления о назначении нового состава Счетной палаты - Цензор.НЕТ 4635можно в белых тапочках ... В "Голосе Украины" опубликовали постановления о назначении нового состава Счетной палаты - Цензор.НЕТ 7221 В "Голосе Украины" опубликовали постановления о назначении нового состава Счетной палаты - Цензор.НЕТ 7221
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так и Тимошенко с Саккой там же, что ж теперь им доверять нельзя?
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Дерибан країни триває.
Слава вальцманам!
Бердичеву слава!
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Так а где же сам список наследников бабушек-миллиардерш ездящих на кайенах?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ "Голосе Украины" опубликовали постановления о назначении нового состава Счетной палаты
 
 
 
 
 
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