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 Авария на горнолыжном курорте в Грузии: пострадавший украинец находится в тяжелом состоянии в реанимации

Гражданин Украины, который пострадал в результате аварии канатной дороги на горнолыжном курорте Гудаури в Грузии, находится в тяжелом состоянии в реанимации.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом сообщил врач тбилисского Национального медицинского центра имени Гудушаури Николоз Карцивадзе, сообщает Радио Свобода.

Он отметил, что двое пациентов, которых направили в медицинский центр после аварии на канатной дороге в Гудаури, уже покинули клинику. Таким образом, лечение в медцентре Гудушаури в настоящее время продолжают пятеро пострадавших, в том числе украинец, которому нужна была операция. "Четверо из них находятся в отделении неврологии и нейрохирургии. Их состояние стабильное и, скорее всего, сегодня или завтра их выпишут", – сообщил врач.

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Как сообщалось, 16 марта 10 человек пострадали на горнолыжном курорте Грузии Гудаури, где вышла из строя канатная дорога.

Источник: https://censor.net.ua/n3056166
 
 
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Лучше бы петю акулы на мальдивах сожрали ... Авария на горнолыжном курорте в Грузии: пострадавший украинец находится в тяжелом состоянии в реанимации - Цензор.НЕТ 8869
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Бу-га-га... петя - твой конкурент? Или какова причина паранойи?
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Ты видимо в психиатрии не специалист , Аварія на гірськолижному курорті в Грузії: потерпілий українець перебуває у важкому стані в реанімації - Цензор.НЕТ 8594паранойя ,это когда Майдан заставляют какими-то трубами ,чтобы люди там не собрались ,паранойя,это когда "минируют" станции метро ,чтобы люди не могли выйти на протест ,паранойя это когда бросают сбитого президентским кортежем деда ,паранойя это когда рассказывают про обрушение купола в зРаде ..... Аварія на гірськолижному курорті в Грузії: потерпілий українець перебуває у важкому стані в реанімації - Цензор.НЕТ 8594так-шо не конкурент мне петя,впрочем как и не президент .... Аварія на гірськолижному курорті в Грузії: потерпілий українець перебуває у важкому стані в реанімації - Цензор.НЕТ 5649
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Тема статьи - трагедия в Грузии. А ты с чем сюда пришел? И как это по- твоему называется?
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А я пришёл сюда с трагедией Украины ибо мальдивский вор это самая настоящая трагедия для Украины и её народа !!!
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Да сообщите хоть с какой области или города пострадавшие сограждане.
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Жуть! Пострадавшим скорейшего выздоровления!
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Новая, совковая, власть Грузии только прожирает то, что создал Саакашвили, и ничего не делает. При нем все прекрасно работало и никаких ЧП не было.
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А, вдруг, Саакашвили всё купил китайского качества и пока оно было новое оно нормально работало? ))))
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Ну к мосту в Маями ни Саакашвили не имеет отношения, ни совковая влась. дело или в чьей-то голове (инженера, руководителя), или в чьих-то кривых ручонках (сварщика, электрика напр.)
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