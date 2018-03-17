 Авария на горнолыжном курорте в Грузии: пострадавший украинец находится в тяжелом состоянии в реанимации

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом сообщил врач тбилисского Национального медицинского центра имени Гудушаури Николоз Карцивадзе, сообщает Радио Свобода.

Он отметил, что двое пациентов, которых направили в медицинский центр после аварии на канатной дороге в Гудаури, уже покинули клинику. Таким образом, лечение в медцентре Гудушаури в настоящее время продолжают пятеро пострадавших, в том числе украинец, которому нужна была операция. "Четверо из них находятся в отделении неврологии и нейрохирургии. Их состояние стабильное и, скорее всего, сегодня или завтра их выпишут", – сообщил врач.

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Как сообщалось, 16 марта 10 человек пострадали на горнолыжном курорте Грузии Гудаури, где вышла из строя канатная дорога.