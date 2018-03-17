 Си Цзиньпина переизбрали руководителем Китая

Об этрм сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.реалии. Лидер Компартии Китая переизбран также на должность председателя Центрального военного совета КНР.
Ранее на этой неделе парламент Китая одобрил поправки в Конституцию, согласно которым отменяется ограничение пребывания в должности председателя КНР в два срока. Таким образом, парламент разрешил лидеру государства Си Цзиньпин оставаться на этом посту на неограниченный срок.
Принятая поправка отменила систему, которую ввел бывший китайский лидер Дэн Сяопин в 1982 году, направленную на предотвращение диктатуры в стране.
Си Цзиньпин принял власть 2012 года. О нем говорят как о самом влиятельном лидере Китая за последнее десятилетие. В октябре прошлого года Компартия утвердила его председателем КНР на второй пятилетний срок.
щось подібне і в рашці але там ще з символами не впорядкувались
Про корупцію в Китаї та в нас- супер ти порівняв, молодець...)))
26 февр. 2018 г. - Деятельность парламента и правительства должна осуществляться на государственном языке.
Букмекер Ladbrokes также оценивает вероятность победы Путина коэффициентом 1,002. Поставить на любого другого кандидата можно с коэффициентом 34,0.
Не пойму, зачем тратить деньги на такие выборы без выбора?
Что же за партия такая?
ПЛЯ! это пиз.ей, как у такого куска популистического дер.ма может быть такой рейтинг? Но это факт.
Ок, перейду на понятную тут всем речь. Мне насрать на Пороха и ВСЮ партийную братию, и его и так называемой оппозиции(кто это такие никто толком сказать не может. Это и Йуля, и Садовый, и Бойко. Нехилая компашка? Но хрен с ними!)
Да, я родился и вырос в Киеве, но в первую очередь считаю себя УКРАИНЦЕМ, а не киевлянином.
И основное- я считаю политиков ИНСТРУМЕНТОМ для выполнения тех работ, которые нужны Украине. Сегодня нужен Порох, завтра нужна будет Юля, потом понадобится Садовый или Ляшко (всё может быть). Мне не интересно название инструменто, мне важно, что его функциональные способности максимально соответствуют выполнению поставленной задачи. Это ясно?
А после выполнения работы этот инструмент за ненадобностью я могу поменять на другой нужный или вообще пропить с хорошим другом.
Понятно или дальше объяснять?
https://censor.net.ua/news/3050685/rossiya_hotela_chtoby_ukraina_denonsirovala_dogovor_o_drujbe_i_otkazalas_ot_granits_ustanovlennyh_posle/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_66257580
завтра какое то хреновое у тебя вышло... Юля, это еще тот инструмент... разве что если страну накрыть надо будет женским половым органом, тогда да.
Меня скорость смены инструмента не устраивает. Нам уже 3д принтер нужен, а мы все гвоздодер имеем...
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Вечірні вісті за 03.05.2017. Українська версія: >>> № 17-18 (533-534) Русскоязычная версия: >>> № 17-18 (3112-3113) ...
Путин:
«Китай не является угрозой безопасности России… слухи о том, что многомиллионная армия Китая захватит территории нашего Д.Востока, сильно преувеличены».
Сталин тоже уверял народ в 1941, что "слухи сильно преувеличены".
Дурни, учите китайский!
2) ещё ни разу за всю историю не случалось открытых войн между ядерными державами.
Уже 300 последних лет это показывает вся история человечества.
Народы - это стада баранов, которым самое главное наличие травы
для жевания каждый день.
За него единогласно проголосовали 2970 членов Всекитайского собрания народных представителей в Пекине Источник: https://censor.net.ua/n3056165 - о*уеть