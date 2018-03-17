 Си Цзиньпина переизбрали руководителем Китая

Об этрм сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.реалии. Лидер Компартии Китая переизбран также на должность председателя Центрального военного совета КНР.

Ранее на этой неделе парламент Китая одобрил поправки в Конституцию, согласно которым отменяется ограничение пребывания в должности председателя КНР в два срока. Таким образом, парламент разрешил лидеру государства Си Цзиньпин оставаться на этом посту на неограниченный срок.

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Принятая поправка отменила систему, которую ввел бывший китайский лидер Дэн Сяопин в 1982 году, направленную на предотвращение диктатуры в стране.

Си Цзиньпин принял власть 2012 года. О нем говорят как о самом влиятельном лидере Китая за последнее десятилетие. В октябре прошлого года Компартия утвердила его председателем КНР на второй пятилетний срок.