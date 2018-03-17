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Все про:Китай (928) Си Цзиньпин (11)

 Си Цзиньпина переизбрали руководителем Китая

Генеральный секретарь Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин переизбран председателем КНР на второй пятилетний срок. За него единогласно проголосовали 2970 членов Всекитайского собрания народных представителей в Пекине.

Об этрм сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.реалии. Лидер Компартии Китая переизбран также на должность председателя Центрального военного совета КНР.

Ранее на этой неделе парламент Китая одобрил поправки в Конституцию, согласно которым отменяется ограничение пребывания в должности председателя КНР в два срока. Таким образом, парламент разрешил лидеру государства Си Цзиньпин оставаться на этом посту на неограниченный срок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Всекитайское собрание народных представителей разрешило президенту Си Цзиньпину править до конца жизни

Принятая поправка отменила систему, которую ввел бывший китайский лидер Дэн Сяопин в 1982 году, направленную на предотвращение диктатуры в стране.

Си Цзиньпин принял власть 2012 года. О нем говорят как о самом влиятельном лидере Китая за последнее десятилетие. В октябре прошлого года Компартия утвердила его председателем КНР на второй пятилетний срок.

Источник: https://censor.net.ua/n3056165
 
 
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Вот ты какой, будущий хозяин мокшан! Ниче так мужик, солидный
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ты это переставай думать шо он типа - товарищ - китайцы еще те националисты)))
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ну вот...китай справился...а шо его сырьевой придаток?получится или нет у хуйла? Си Цзиньпина переизбрали руководителем Китая - Цензор.НЕТ 1909
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в Китаї будують комунізм для бідних , а багаті китайці вже давно живуть краще чим при комунізмі ,
щось подібне і в рашці але там ще з символами не впорядкувались
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От і ще один імператор у Китаї з'явився...
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Те, що вони фактично імператори! Порошенко також тримає країну, а з нею суди, прокуратуру, СБУ та все, що приносить гроші і сприяє власним інтересам у власних руках!! Чи в нас закон і порядок в Україні понад усе? У подолані корупції нема ніяких кроків, усі владні злодії - на волі і ніхто не покараний!
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То поцікався, скільки разів Китайця тепер обирати можуть- а потім щось там порівнюй.
Про корупцію в Китаї та в нас- супер ти порівняв, молодець...)))
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Я не правий? В цьому суть імператорства - вся влада в одних руках! Суди, прокуратура, поліція, служба безпеки - все це повинно бути кишеньковим! Чи у нас в Україні незалежні і справедливі судочинні органи?
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Так- ти не правий. У строках знаходження влади в одних руках.
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Що з приводу беззаконня у владі? Вся система України побудована для багатих людей і їх оточення! Якщо мажор зіб'є людину - його згодом виправдають, але якщо це зробить пересічний громадянин - його за грати, без варіантів. За 4 роки президент не зробив нічого, щоб зламати цю систему, він тільки змінив Януковича.
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Ти в новину про Китай приперся Порошенко обговорювати? Щасти.
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Ти "з'їхав" з теми! Критикувати свого мальдівського роботодавця ти ніколи не будеш! Такі як ти засуджували майданівців під час їхнього протесту 13-14 роках, казали що вони повинні працювати, а не "майданить", що "продались за печенюшки Нуланд". Ти відома ботяка на цьому сайті, лизоблюд по життю. Раб і пристосуванець!
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А барыгу мальдивскую на второй срок даже не переизберут ,зато первая ходка у него будет ууух какая длительная ......
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Рабинович и Бойко это технические кандидаты именно от мальдивсого афериста а вот ЮлиВладимировны шансы неплохие ,но надеюсь выиграет сооовсем другой человек ...
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Очень интересное движение началось в средней азии.
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Вслед за кириллицей Казахстан откажется и от русского языка

26 февр. 2018 г. - Деятельность парламента и правительства должна осуществляться на государственном языке.
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угу... умные вы все. А вы попробуйте на латинский шрифт перевести господин )(уйло...
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Ряд зарубежных букмекерских компаний дает ставки на выборы президента России. Так, ирландский букмекер Paddy Power оценивает вероятность победы Владимира Путина коэффициентом 1,002. На Владимира Жириновского предлагается поставить с коэффициентом 56,0. За 91,0 можно сделать ставку на Геннадия Зюганова, даже несмотря на то, что последний не участвует в выборах.
Букмекер Ladbrokes также оценивает вероятность победы Путина коэффициентом 1,002. Поставить на любого другого кандидата можно с коэффициентом 34,0.
Не пойму, зачем тратить деньги на такие выборы без выбора?
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шо за шняга? зюг не бере участі у виборах путіна
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Сумы. Стенгазета на заказ одной партии с картой Украины без Крыма.
Что же за партия такая?
Си Цзиньпина переизбрали руководителем Китая - Цензор.НЕТ 4009
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Надо пойти наклеить призыв к выборам пукина и сфоткать. Что вам Юля сделала икроеды?
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у нее слишком большой рейтинг...
ПЛЯ! это пиз.ей, как у такого куска популистического дер.ма может быть такой рейтинг? Но это факт.
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То це її Запорізка обласна організація так рейтинг підіймає? Ти диви...)))
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а фиг его знает. В наше время черных технологий рядом могут повесить еще с десяток точно таких, от остальных партий. Тут скорее надо ориентироваться на тех, чьей газеты там в оконцове не будет. Тебе хорошо, ты за Пецю, а прикинь каково мне, когда я категорически против обоих (реальных) кандидатов, ибо считаю их равноценным злом...
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Я за Україну, а не за "Пецю", втомився вже це пояснювати.
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ты уникал! совместить несовместимое... не каждый может.
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Черговий репост.
Ок, перейду на понятную тут всем речь. Мне насрать на Пороха и ВСЮ партийную братию, и его и так называемой оппозиции(кто это такие никто толком сказать не может. Это и Йуля, и Садовый, и Бойко. Нехилая компашка? Но хрен с ними!)
Да, я родился и вырос в Киеве, но в первую очередь считаю себя УКРАИНЦЕМ, а не киевлянином.
И основное- я считаю политиков ИНСТРУМЕНТОМ для выполнения тех работ, которые нужны Украине. Сегодня нужен Порох, завтра нужна будет Юля, потом понадобится Садовый или Ляшко (всё может быть). Мне не интересно название инструменто, мне важно, что его функциональные способности максимально соответствуют выполнению поставленной задачи. Это ясно?
А после выполнения работы этот инструмент за ненадобностью я могу поменять на другой нужный или вообще пропить с хорошим другом.
Понятно или дальше объяснять?

https://censor.net.ua/news/3050685/rossiya_hotela_chtoby_ukraina_denonsirovala_dogovor_o_drujbe_i_otkazalas_ot_granits_ustanovlennyh_posle/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_66257580
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да не кричи ты тут, я и так слышу....
завтра какое то хреновое у тебя вышло... Юля, это еще тот инструмент... разве что если страну накрыть надо будет женским половым органом, тогда да.
Меня скорость смены инструмента не устраивает. Нам уже 3д принтер нужен, а мы все гвоздодер имеем...
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Яке буде в нас завтра- в деякій мірі і від цього форуму залежить. А стан речей тут в мене ілюзій про "світле майбутнє" не викликає.
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Да. походу впереди пиз.дец. Выбор невелик, либо Пеця прогнет страну под себя незаконными методами и тогда Овощ 2, тут ему Тимошенко своими амбициями может помочь, либо голая популистка влети во власть на крыльях лжи и убогих умишках люмпенов. Тогда .опа стране. Как не крути, хороших вариантов пока не видно. Одна надежда на Боженьку (я помню что ты атеист)... Не мог же он нас из такого дерьма вытянуть, для того что бы у нас ничего не получилось... ???
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Вечірні вісті - Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина". Запорізька обласна організація
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А что? Пока это серая зона. Или будем выделять средства на дороги в Крыму?
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Капець.... Де Крим на карті України, вОналюб? Для вас Крим- це вже не Україна, бачу.
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А что там с Крымом? Вернется Крым, когда США, ЕС и другие русню додавят. Главное для президента Липецк не потерять.
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Лабутени з ботоксом на інвалідному візку не втрать. А Липецьку фабрику корпорація "Рошен" де-факто втратила ще в 2014.
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У тебя еще лапши много? Почему рошен не озвучит эту новость 2014 года? Пока слышал непонятные слова от него - траст, слепой и еще какую то муйню, уже давно не вникаю, знаю - разводят.
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СЕРГІЙ МАЗУР‏ @flymobimir 3 ч.3 часа назад

Путин:
«Китай не является угрозой безопасности России… слухи о том, что многомиллионная армия Китая захватит территории нашего Д.Востока, сильно преувеличены».
Сталин тоже уверял народ в 1941, что "слухи сильно преувеличены".
Дурни, учите китайский!
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1) Воевать с Россией для Китая будет стратегической ошибкой. Выиграют от этого только США. В противостоянии трёх игроков - второй и третий должны дружить против первого. А в интересах первого заставить их воевать друг с другом.
2) ещё ни разу за всю историю не случалось открытых войн между ядерными державами.
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Всегда когда-то бывает в первый раз. Со своей стороны и я, и многие другие (украинцы в первую очередь) с радостью помогут китайцам в этом Буддаугодном деле.
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В истории из 16 случаев, в 9 происходили войны поднимающих государств с гегемонами, причём заканчивались не в пользу последних, остальные случаи закончились миром. И не всегда начиная с первой войны в истории между демократичным городом-государством Афинами и олигархическим городом-государством Спартой, заканчивались в пользу демократии. Между Китаем и РФ войны не будет войны по определению, у них общий враг пытающийся затормозить их развитие.
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а зачем ему воевать, если Хуйло сам все отдает, что китайцам нужно?
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Да, радуйся жизни, пока тебе разрешили прикормиться.
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Я теперь понял нахрена )(уйло ботоксом пичкают. Он все больше на этого китайца похож... приучают потихоньку народ!
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хуйлу кремлядскому и его уменьшенной соевой копии есть чему завидовать и к чему стремиться
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Да, видимо любым людям в любых странах нужны императоры.
Уже 300 последних лет это показывает вся история человечества.
Народы - это стада баранов, которым самое главное наличие травы
для жевания каждый день.
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Демократия отвратительно приживается в тех местах где она не развивалась лет 200. Если у народа всю историю был император - нефиг менять систему.
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да никто и не пытается менять систему Сі Цзіньпіна переобрали керівником Китаю - Цензор.НЕТ 1919.все ждут развала-и тогда появится цветущее разнообразие форм правления на бывшей расее...
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ты видимо страстный поклонник императоров? ну так вперед в рашу! кто мешает? там вовик как раз в такие императоры готовится, если у трварища Си хоть партийный тормоз есть ( если его снимут с посады генсекретаря кпк то больше он не будет никем), то у вовика прямой путь в цари-императоры без всяких препядствий! а мы (украинцы) таких императоров кторые тобой бараном руководят в раше и КНР на кую вертели! мы их быстро в ростов спровадим!!!!
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По этому поводу Моськва подарила Китаю дополнительно 5 млн.км.кв. забайкальской тайги вместе с крепостными.
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Как бы там ни было, а до Меркель ему еще далеко - она пошла тянуть уже четвертый срок и скоро догонит нашего "дорогого" Леонида Ильича! Сі Цзіньпіна переобрали керівником Китаю - Цензор.НЕТ 7747
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"Ранее на этой неделе парламент Китая одобрил поправки в Конституцию, согласно которым отменяется ограничение пребывания в должности председателя КНР в два срока. Таким образом, парламент разрешил лидеру государства Си Цзиньпин оставаться на этом посту на неограниченный срок Источник: https://censor.net.ua/n3056165" - всё как у пьяных удмуртов!!

За него единогласно проголосовали 2970 членов Всекитайского собрания народных представителей в Пекине Источник: https://censor.net.ua/n3056165 - о*уеть
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И все-равно Китай уступает одной какбестране в %-ном соотношении голосования за действующего президента. . Китаю далеко до 147% Лаптестана.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСи Цзиньпина переизбрали руководителем Китая
 
 
 
 
 
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