 "Кощунство": в МИД прокомментировали претензии Москвы относительно выборов

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написала в Twitter пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.







"Кощунство. Незаконным является проведение РФ нелегитимных выборов в оккупированном Крыму, война на Донбассе, захват заложников", - написала Беца.

Как сообщалось, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил 16 марта, что граждане РФ, за исключением дипломатов, не будут допускаться на территорию российских дипломатических учреждений для участия в выборах президента РФ.

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МИД России в связи с этим заявило, что эти шаги противоречат не только Венским конвенциям, но и международным правозащитным нормам, в частности, положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года.

В посольстве РФ в Украине заявили, что будут принимать все необходимые меры, чтобы в день голосования избирательные участки в российских загранучреждениях в Украине были открыты.