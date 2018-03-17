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 Политика Украины
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Все про:выборы (20162) МИД (4449) посольство РФ (266) Путин (23636)

 "Кощунство": в МИД прокомментировали претензии Москвы относительно выборов

В Министерстве иностранных дел Украины считают кощунством ссылки Россией на нарушение Украиной международных правозащитных норм в связи с недопуском российских граждан на территорию российских дипломатических учреждений для участия в выборах президента РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написала в Twitter пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

Кощунство: в МИД прокомментировали претензии Москвы относительно выборов 01

"Кощунство. Незаконным является проведение РФ нелегитимных выборов в оккупированном Крыму, война на Донбассе, захват заложников", - написала Беца.

Как сообщалось, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил 16 марта, что граждане РФ, за исключением дипломатов, не будут допускаться на территорию российских дипломатических учреждений для участия в выборах президента РФ.

Читайте также: Результаты "выборов" президента РФ в оккупированном Крыму не будут признаны ни Украиной, ни международным сообществом, - МИД

МИД России в связи с этим заявило, что эти шаги противоречат не только Венским конвенциям, но и международным правозащитным нормам, в частности, положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года. 

В посольстве РФ в Украине заявили, что будут принимать все необходимые меры, чтобы в день голосования избирательные участки в российских загранучреждениях в Украине были открыты.

Источник: https://censor.net.ua/n3056163
 
 
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надо было просто сказать "кто вы такие? идите на..Й! "
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Можно еще по другому "отойдите и заткнитесь"
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А НА..У...Й ПОСЛАТЬ БЫЛО СЛАБО
ВОТ ТАК И СКАЗАЛИ-- ВОВЧИК ПОШЕЛ НА..УЙ....
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Ну чого ж, можна цілком дипломатичною мовою сказати кацапам: "Вибачте, але всі ваші заяви не приймаються, бо ви знаходитесь поза правовим полем, з якого самі ж і вийшли, почавши агресію проти України. Тому для розгляду ваших претензій поверніться спочатку у правовий простір." "Блюзнірство", - у МЗС прокоментували претензії Москви щодо виборів - Цензор.НЕТ 9778
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Це і сказано- без фантастичного допущення про те, що рашка повернеться у правове поле самотужки.
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Да то понятно. Я о другом. "Кощунство": в МИД прокомментировали претензии Москвы относительно выборов - Цензор.НЕТ 9162
Представляю себе шо творится сейчас в брит посольстве))"..меня высылайте! Меня! Мой дедушка ветеран Трафальгарской битвы, а вас тут вообще не стояло! Домой В Лондон!"..а ведь всего то 23 места..
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Так і до повного розриву дипстосунків дійде. Та як буде- так і буде, не жалкуватиму.
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Про on-line голосование Украина понятия не имеет?
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Пока невозможно онлайн, только лично.
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орда имеет? ну тогда смартфон в копыта и вперед)
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онлайн вы только гадить на наших сайтах можете, кацапье прибацанное.
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А что,нарассее закон разрешает он-лайн голосование на выборах пуйла?Или всё же необходимо личное голосование.
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Недопустить к выборам, это было бы похоже на пинок под зад и это было бы правильно. Пусть зеркальные и параллельные ответы придумывают. Выборы в Крыму ,они кого то слушают ? Нарушают все что можно нарушить.
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А ведь все затевалось ради этого момента. Какой дешевый спектакль.
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)) Кацап, вся ваша кизяківка в своїй суті паРаша і відповідно така ж ваша поведінка. Для вас насрать в ліфті чи на сходах це нормально, а якщо й піймали за це серуна ну так він абсолютно не кривлячи душою скаже - ну а шо тутє такого? Це для вас абсолютно природня поведінка. Так само, якщо серуну заборонять користуватися ліфтом він буде кричати про порушення його прав. Ви азіати з психологією позаминулого століття. Те, що зараз відбувається не війна між Україною та паРашаю та не протистояння світу проти вас. Це боротьба цивілізації проти бездарного тупого відсталого зла методом утискання його( вас) в обмеженому просторі. Заміть, знищити вас набагато простіше ніж замкнути вас в собі та на собі.
))) Поясняю на пальцях. Ви насрали в нашому ліфті і тепер будете ходити пішкі і можете жалітися за це на нас в ООН.
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Ого ,а объяснить ,что посольства страны-агрессора делают на территории Украины в МИД Украины случайно не хотят ....
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А объяснить , что делает пророссийский член в Украине , а теперь ещё и пытающийся скрыть свои интернет-следы , входя под пиндосским флажком на Цензор, случайно не хотишь ? Иль ждёшь, когда СБУ пожалуют в гости?
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Ты смотри что бы к тебе кгб в гости не пришло.
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С удовольствием если пойдешь впереди и покажешь дорогу. Я женщин и инвалидов пропускаю вперед. а ты два в одном. "Блюзнірство", - у МЗС прокоментували претензії Москви щодо виборів - Цензор.НЕТ 2741
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судя по твоей фотке, такому, как ты, объяснять бесполезно
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Во всем мире у власти клоуны. Этот мир скоро отправится в ад. И поделом.
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раз ты под японским флажком , ну так давай , соверши над собой акт харакири - и не будешь долго агонировать...
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ну не знаю ребята, а что если укрспецслужба берёт и сканирует документ каждого посетителя руспредставительства и разрешает заити только с рашен паспортами - ведь самие упоротые попрёт и потом данные сравнить с своей базой данных, ведь так можно выявить тех с двумя гражданством, ну хоть часть мерзавцев можно выловить.
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Как много мокшане вкладывают в понятие кощунство... и периименование улиц, и снос бронзовых истуканов... и запрет власовской/георгиевской ленты... А вот как держать в сердце свой стоили сто лет потрошенный труп, а как это неааа, ни разу не кощунство.
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країна переляканих пацюків під кайфом головного куйла щуровода
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А как по мне , так не нужно никаких комментов высеров засрашки, тупо в игнор, в папку спам.
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Кацапы могут даже в консульство не ходить, пусть пойдут во дворцы депутатов регионалов, там им обеспечить голосование.
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Кацапы завтра будут по улицам ходить искать где голосовать.
Вот умора😂
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Крым подарили, то хоть сейчас нужно же как-то показать "сопротивление" , чтобы народ увидел.
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Крым украли урки ... Урководители с кремля думают , что навсегда украли... На то они и урководители , что думать не умеют - а вот у быдла никто и не спрашивал , быдло своего урку любят по-страшному , так ещё Иван Грозный завещал быдлу русскому : "Любите царя как Боженьку , а он вас должен метелить и драть как сидорову козу . Ну от этого любовь быдла к царю должна только крепче становиться"
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Российская Федерация уже успела нарушить более 400 международных договоров… Шлите их на)(ер...
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кацапы , малехо ПОДЗАБЫЛИ свою поговорку : ПРОСТОТА ХУЖЕ ВОРОВСТВА !!!
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Та нас не цікавить сприйняття росії фактів заборони їм приймати участь у виборах путіна. !

Я
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Голосуй не голосуй все равно получишь Пуй)).
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зачем так долго писать этой бетсе?
было проще написать... русня , идите накуй.
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Чешет Вова «репу»
Ручками двумя…
Прилетят ракеты -
Не будет «нихрена»…
Их «хахлы», как пряники,
Мигом напекут,
И в Москву подарочком
Быстренько пришлют…
Он забыл, «дебилушка»,
Кто всегда ковал
Для «России-матушки»
Ракетный пьедестал…
«Гром» гремит раскатами,
Задница «горит»
Путину «подарочек»
Скоро прилетит…
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Кощунство, это то что сегодня в Украине есть посольство РФ... Кощунство, это то что правительство Украины, ничего с этим не делает, именно по этому со стороны россии и звучит эта наглость, издевательство на народом украины, над матерями погибших сыновей.
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та сколько тех изгоев еще осталось... надо бьіло опустить
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Внимание , внимание !!! 18.03 пройдет всерассейская акция: "Проголосуй и получи бесплатную путевку в
Северную Корею!" 😂
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Поклик.

«…Поховайте та вставайте,
Кайдани порвіте,
І вражою злою кров»ю
Волю окропіте…».
(Т. Шевченко, «Заповіт»).

Сказав Тарас… І встала Україна!
Козача слава хлопцям до снаги…
«Надежда в бозе, сила в руце…»,
І покотились вороги…
Горить Донбас! Однак, стоять мов скеля,
Плече в плече, гуцул і поліщук.
Зі сходу пре навала, вража сила,
І розсипається, мов пух…
Реве «наїзник» в люті нездоланній,
Жадоба чорно очі застає
Однак, землі вкраїнської «нажертись»
Лише хапузі сили і стає.
Ізнов Орді, як і в старі часи,
Раби безмовні, кріпкі, знадобились,
«Заставь «хахлов» на нас робить…!»
В Москві з плакатами носились…
«Орда» все пре, її жене жадоба,
Чуже гребти їй здавна не звикать,
Однак, нагострена уже сокира, -
кілок недовго гарно затесать.
Шевченко прав! Теше, неквап, сокира,
Гострить «посадку» - «…братця приласкать…»,
«Ласкаво просимо!». І хай сидить, почвара…!
Кілком нам зайд не вперше «пригощать»…
«Ребята, нет!» «А що ж, ти, «падло»,
Прийшов сюди, Вкраїну воювать?!
Сиди, паскуда, хай нас бог розсудить,
Зась нашу кров задарма проливать!
Врага на палю! Хай сидить повище,
І лупиться додому, вдалечінь,
І хай над ним Вкраїни вітер свище,
І дивиться небесна глибочінь…
Богдан недаром з булавою
З колін Вкраїну підіймав
І гайдамака ніж «свячений»
В крові недарма гартував….
Кує Вкраїна перемогу
Вкладають сили всі щомить
За неї, матінку єдину,
Душа у кожного щемить.
Поглянь! Черкаська кров гаряча
Із вени в вену прудко струменить,
Луганський хлопець, з мертвих наче,
Встає - «Сестра! Так нас же кров ріднить!
Спасибі, сестро! Знай, в бою кривавім
Дітей твоїх я груддю прикривав…
А ти спасла мене… Тобі і слава…
Недаром я життям ризикував…».
Старенька бабця чимчикує
З торбинкою, спинитись просить:
«Візьміть, прошу, хай мій сухар
В бою поможе хлопцям встоять…».
Все знадобиться, щоб здобуть свободу -
Шмат сала, чи сухар, чи автомат
І сплетений дитячими руками
Бійцю на фронті білий маскхалат.
Ба, навіть лист, з проханням: «Повернися!»
«Вернись живим, не впавши у борні!»
Поможе хлопцям - «кіборгам» залізним,
Встояти і не згинути в огні.
Прийде весна!!! Калинові суцвіття
Заллють Вкраїну, вишні зацвітуть
І клекотом лелеки провозвістять
Нове життя, і нашу нову путь.
На півночі ж, хай чорний ворон кряче,
Як поминання про козацьку сталь,
Загарбник хай, з безсилля й люті, плаче,
Не діждеться Вкраїни «хан - «москаль»…
Хай чорний крук сповістить тим, хто здуру,
Пішов тихцем, в чужу країну, воювать,
Що їх забудуть завтра навіть вдома,
Крізь їх кістки лиш зілля буде проростать…
А нам орать, плекать родючу ниву,
Кувать залізо і ростить дітей,
І берегти, всім серцем, Україну
Для тих, що будуть після нас,
людей...
С. Гайдамака
6.12. 2014 р.
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Ваван домочился ----- !!!! 14.03 .2018 г.
1. Сегодня с утра в Британии начались административные аресты недвижимости, принадлежащей гражданам России.
2. Эмиграционные власти готовят списки русских граждан для депортации из Британии. Высылка затронет в первую очередь членов семей российских чиновников: жен и детей, обучающихся в Британии.
3. Представители Саудовских банков ведут консультации на предмет замораживания активов и транзакций из России.
4. Власти Кипра вчера сделали заявление о том, что поддержат любые действия Британии против России. Речь идет о лишении Кипрского гражданства российский олигархов и чиновников, получивших его по инвестиционной программе (закон это допускает), а также об инициативе расследования о происхождении их средств, находящихся в банках Кипра.
5. Сегодня у Трампа состоялось внезапное заседание на которое в экстренном порядке вылетели представителя ряда стран.
Присутствовали: представители Великобритании, Израиля, Саудовской Арвии, Египта, ОАЭ, Франции, Германии, Швейцарии, Норвегии, Канады, Кипра, Италии, Японии, Нидерландов, Швеции, а также представитель ООН.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Кощунство": в МИД прокомментировали претензии Москвы относительно выборов
 
 
 
 
 
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