 "Кощунство": в МИД прокомментировали претензии Москвы относительно выборов

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написала в Twitter пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.
"Кощунство. Незаконным является проведение РФ нелегитимных выборов в оккупированном Крыму, война на Донбассе, захват заложников", - написала Беца.
Как сообщалось, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил 16 марта, что граждане РФ, за исключением дипломатов, не будут допускаться на территорию российских дипломатических учреждений для участия в выборах президента РФ.
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МИД России в связи с этим заявило, что эти шаги противоречат не только Венским конвенциям, но и международным правозащитным нормам, в частности, положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года.
В посольстве РФ в Украине заявили, что будут принимать все необходимые меры, чтобы в день голосования избирательные участки в российских загранучреждениях в Украине были открыты.
ВОТ ТАК И СКАЗАЛИ-- ВОВЧИК ПОШЕЛ НА..УЙ....
Представляю себе шо творится сейчас в брит посольстве))"..меня высылайте! Меня! Мой дедушка ветеран Трафальгарской битвы, а вас тут вообще не стояло! Домой В Лондон!"..а ведь всего то 23 места..
))) Поясняю на пальцях. Ви насрали в нашому ліфті і тепер будете ходити пішкі і можете жалітися за це на нас в ООН.
Вот умора😂
Я
было проще написать... русня , идите накуй.
Ручками двумя…
Прилетят ракеты -
Не будет «нихрена»…
Их «хахлы», как пряники,
Мигом напекут,
И в Москву подарочком
Быстренько пришлют…
Он забыл, «дебилушка»,
Кто всегда ковал
Для «России-матушки»
Ракетный пьедестал…
«Гром» гремит раскатами,
Задница «горит»
Путину «подарочек»
Скоро прилетит…
опустить
Северную Корею!" 😂
«…Поховайте та вставайте,
Кайдани порвіте,
І вражою злою кров»ю
Волю окропіте…».
(Т. Шевченко, «Заповіт»).
Сказав Тарас… І встала Україна!
Козача слава хлопцям до снаги…
«Надежда в бозе, сила в руце…»,
І покотились вороги…
Горить Донбас! Однак, стоять мов скеля,
Плече в плече, гуцул і поліщук.
Зі сходу пре навала, вража сила,
І розсипається, мов пух…
Реве «наїзник» в люті нездоланній,
Жадоба чорно очі застає
Однак, землі вкраїнської «нажертись»
Лише хапузі сили і стає.
Ізнов Орді, як і в старі часи,
Раби безмовні, кріпкі, знадобились,
«Заставь «хахлов» на нас робить…!»
В Москві з плакатами носились…
«Орда» все пре, її жене жадоба,
Чуже гребти їй здавна не звикать,
Однак, нагострена уже сокира, -
кілок недовго гарно затесать.
Шевченко прав! Теше, неквап, сокира,
Гострить «посадку» - «…братця приласкать…»,
«Ласкаво просимо!». І хай сидить, почвара…!
Кілком нам зайд не вперше «пригощать»…
«Ребята, нет!» «А що ж, ти, «падло»,
Прийшов сюди, Вкраїну воювать?!
Сиди, паскуда, хай нас бог розсудить,
Зась нашу кров задарма проливать!
Врага на палю! Хай сидить повище,
І лупиться додому, вдалечінь,
І хай над ним Вкраїни вітер свище,
І дивиться небесна глибочінь…
Богдан недаром з булавою
З колін Вкраїну підіймав
І гайдамака ніж «свячений»
В крові недарма гартував….
Кує Вкраїна перемогу
Вкладають сили всі щомить
За неї, матінку єдину,
Душа у кожного щемить.
Поглянь! Черкаська кров гаряча
Із вени в вену прудко струменить,
Луганський хлопець, з мертвих наче,
Встає - «Сестра! Так нас же кров ріднить!
Спасибі, сестро! Знай, в бою кривавім
Дітей твоїх я груддю прикривав…
А ти спасла мене… Тобі і слава…
Недаром я життям ризикував…».
Старенька бабця чимчикує
З торбинкою, спинитись просить:
«Візьміть, прошу, хай мій сухар
В бою поможе хлопцям встоять…».
Все знадобиться, щоб здобуть свободу -
Шмат сала, чи сухар, чи автомат
І сплетений дитячими руками
Бійцю на фронті білий маскхалат.
Ба, навіть лист, з проханням: «Повернися!»
«Вернись живим, не впавши у борні!»
Поможе хлопцям - «кіборгам» залізним,
Встояти і не згинути в огні.
Прийде весна!!! Калинові суцвіття
Заллють Вкраїну, вишні зацвітуть
І клекотом лелеки провозвістять
Нове життя, і нашу нову путь.
На півночі ж, хай чорний ворон кряче,
Як поминання про козацьку сталь,
Загарбник хай, з безсилля й люті, плаче,
Не діждеться Вкраїни «хан - «москаль»…
Хай чорний крук сповістить тим, хто здуру,
Пішов тихцем, в чужу країну, воювать,
Що їх забудуть завтра навіть вдома,
Крізь їх кістки лиш зілля буде проростать…
А нам орать, плекать родючу ниву,
Кувать залізо і ростить дітей,
І берегти, всім серцем, Україну
Для тих, що будуть після нас,
людей...
С. Гайдамака
6.12. 2014 р.
1. Сегодня с утра в Британии начались административные аресты недвижимости, принадлежащей гражданам России.
2. Эмиграционные власти готовят списки русских граждан для депортации из Британии. Высылка затронет в первую очередь членов семей российских чиновников: жен и детей, обучающихся в Британии.
3. Представители Саудовских банков ведут консультации на предмет замораживания активов и транзакций из России.
4. Власти Кипра вчера сделали заявление о том, что поддержат любые действия Британии против России. Речь идет о лишении Кипрского гражданства российский олигархов и чиновников, получивших его по инвестиционной программе (закон это допускает), а также об инициативе расследования о происхождении их средств, находящихся в банках Кипра.
5. Сегодня у Трампа состоялось внезапное заседание на которое в экстренном порядке вылетели представителя ряда стран.
Присутствовали: представители Великобритании, Израиля, Саудовской Арвии, Египта, ОАЭ, Франции, Германии, Швейцарии, Норвегии, Канады, Кипра, Италии, Японии, Нидерландов, Швеции, а также представитель ООН.