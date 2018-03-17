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 Происшествия
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Все про:Киев (15538) снегопад (620)

 Для уборки последствий непогоды в Киеве задействовано 364 единицы техники, - КГГА

С ночи в столице для уборки последствий непогоды задействовано 260 единиц снегоуборочной техники "Киевавтодора".

104 единицы техники коммунальных жилищно-эксплуатационных участков и других, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Чтобы избежать гололеда, дорожное покрытие обрабатывают посипальними материалами.

Кроме того, работает 29 бригад по ручной уборке в составе 186 человек, которые расчищают от снега тротуары и остановки общественного транспорта, которые содержатся предприятиями корпорации, подходы к подземным и наземным пешеходным переходам и лестничные марши. Во дворах жилых домов работает более 3 тысяч сотрудников ЖЭУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Служба автомобильных дорог в Киевской области советует не садиться за руль из-за снегопада

Ограничение въезда крупногабаритного и большегрузного транспорта продолжается.

Коммунальщики настоятельно просят владельцев транспортных средств не оставлять автомобили вдоль улиц и дорог, чтобы не мешать спецтехнике оперативно убирать проезжие части от снега.

Источник: https://censor.net.ua/n3056162
 
 
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Восстанет ли завтра Украина ??? Должна бы уже восстать ... а конструкции на Майдане похоже барыги для себя приготовили ,им на них будет довольно-таки удобно .... Для уборки последствий непогоды в Киеве задействовано 364 единицы техники, - КГГА - Цензор.НЕТ 319
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сомневаюсь, что завтра кто то восстанет..(
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Ну тогда придётся ждать пока Надюха купол обрушит .... но как только это случится ,всем надо быть наготове и бежать добивать ,у кого чем есть ,у меня например есть старый венгерский штык и новый топор Для уборки последствий непогоды в Киеве задействовано 364 единицы техники, - КГГА - Цензор.НЕТ 3917пожалуй возьму и то и другое .... Для уборки последствий непогоды в Киеве задействовано 364 единицы техники, - КГГА - Цензор.НЕТ 3917
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Долго это понятие относительное Для прибирання наслідків негоди в Києві задіяно 364 одиниці техніки, - КМДА - Цензор.НЕТ 7761Чаушеску за пару дней до расстрела,тоже думал ,что будет жить долго и счастливо а оно вишь,как повернулось и примеров таких тьма-тьмущая ... Для прибирання наслідків негоди в Києві задіяно 364 одиниці техніки, - КМДА - Цензор.НЕТ 6766
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А ты за кого, за Захарченко или Плотницкого?
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Я за то ,чтобы захарченко и плотницкий были соседями по нарам пети мальдивского и югика сейшельского..... Для прибирання наслідків негоди в Києві задіяно 364 одиниці техніки, - КМДА - Цензор.НЕТ 1845
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Соседями по котлу Моторолы и Гиви, как вариант?
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Хороший вариант ,возможно даже идеальный... Для прибирання наслідків негоди в Києві задіяно 364 одиниці техніки, - КМДА - Цензор.НЕТ 4830
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.....а у нас в Од. обл. - ЗАШИБИСЬ +12 и СОЛНЫШКО !!!!)))
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Назавтра в Києві чудова погода. Морозець і сонечко. Так шо досить нити. Готуємо тепле спіднє і алга до Кобзаря на 12.00)
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Що, знов всі 300 невдах прийдуть на ліваруцію?
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В Одессе сейчас +17
Пришел домой с Привоза весь мокрый, вспотел
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДля уборки последствий непогоды в Киеве задействовано 364 единицы техники, - КГГА
 
 
 
 
 
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