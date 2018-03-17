 Для уборки последствий непогоды в Киеве задействовано 364 единицы техники, - КГГА

104 единицы техники коммунальных жилищно-эксплуатационных участков и других, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Чтобы избежать гололеда, дорожное покрытие обрабатывают посипальними материалами.

Кроме того, работает 29 бригад по ручной уборке в составе 186 человек, которые расчищают от снега тротуары и остановки общественного транспорта, которые содержатся предприятиями корпорации, подходы к подземным и наземным пешеходным переходам и лестничные марши. Во дворах жилых домов работает более 3 тысяч сотрудников ЖЭУ.

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Ограничение въезда крупногабаритного и большегрузного транспорта продолжается.

Коммунальщики настоятельно просят владельцев транспортных средств не оставлять автомобили вдоль улиц и дорог, чтобы не мешать спецтехнике оперативно убирать проезжие части от снега.