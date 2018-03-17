 Порошенко приехал в освобожденную Катериновку: "Никакая тут не серая зона, тут наш флаг!". ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, Президент Украины Петр Порошенко побывал в освобожденной от сепаратистов Катериновке. Об этом глава государства написал на своей странице в Фейсбуке.
"Делаем все возможное, чтобы на всей украинской земле наконец воцарился мир. Жители недавно освобожденной Катериновки ждали украинские власти. И мы сделаем все, чтобы быстрее восстановить здесь нормальное мирную жизнь", - пишет глава государства.
Если не обращать внимание на хитрожопость его натуры
И немыслимое количество ботов,
Вьющихся на форуме как мухи вокруг лайна.
А при імітаціі бойових дій і визволень наші торгові партнери ведуть себе дуже благородно
Заработал честно.
(Боже, неужели Минстець не может нанять хоть одного не идиота????)
А не сказал он о том, что ВСУ еще лучше известны те силы и средства, которые развернуты на оккупированных территориях.
Причем, расположение именно средств, в виде техники, вооружений и боеприпасов, известны с точностью до 5-10 см. Наверное, даже там понимают, что постоянное патрулирование прилегающих территорий дронами и самолетами разведчиками, это не просто «демонстрация флага» или что-то подобное, а сканирование всего, что находится в радиусе 200 км от аппарата, с возможностью указания целей по запросу.
Наверняка в РФ помнят, кто делал прицельные комплексы для тяжелых ракет и догадываются, что прилетит все точно, куда укажут, а указатели постоянно висят в небе и космосе.
Украина победит , как бы вы троли разных мастей , тут не испражнялись !
То есть, территориально Катериновка будто бы была под контролем ВСУ, но фактически в любой момент ее могли занять боевики и обустроить там свои позиции.
Помнится, еще в апреле 2015-го года в Луганской ОВГА устами тогдашнего ее руководителя Геннадия Москаля обещали, что село присоединят к Украине. Как видим, руки дошли только сейчас.
Но и это не все. ОН ещё и режисер. Он знает, что вечером по ТВ покажут детей, которых он, взял на руки. Запомните: не ПОПандопула будут показывать а именно детей.
Все записали? Ну, вот и хорошо.