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 Политика Украины
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Все про:Порошенко (14487) Донбасс (15714)

 Порошенко приехал в освобожденную Катериновку: "Никакая тут не серая зона, тут наш флаг!". ВИДЕО

Президент пообщался с местным населением и раздал подарки детям.

Как передает Цензор.НЕТ, Президент Украины Петр Порошенко побывал в освобожденной от сепаратистов Катериновке. Об этом глава государства написал на своей странице в Фейсбуке

"Делаем все возможное, чтобы на всей украинской земле наконец воцарился мир. Жители недавно освобожденной Катериновки ждали украинские власти. И мы сделаем все, чтобы быстрее восстановить здесь нормальное мирную жизнь", - пишет глава государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОБСЕ за сутки зафиксировала 140 взрывов в Донецкой области

Источник: https://censor.net.ua/n3056157
 
 
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спеціальну постановку таку зробули - театр одного актора, іті його по за хатою...
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І вовахуйло не в"єбав з важкої арти по "партнЬОру". ?? Це про щось каже, мабуть
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О том,Костя, что я могла быть на месте этих людей. И я благодарна ВСЕМ, кто лишил меня этой участи.
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А вас не пугает та ситуация ,что теперь есть.Постоянные обстрелы,а тут вдруг приехал президент Украины и никто не стрелял.Вопросов нету?
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Долго ждать придется, ведь и так большинству понятно, что окончание конфликта не выгодна сое. Читайте историю, на войне и благодаря ей и кладутся деньги в карман.
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Ничего, подождем. Мы молодые и терпеливые.)))
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петька-клоун з Києва втік; тут в холодну погоду нині дуже жарко
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Все так правильно говорит харант, аж плакать хоцца.
Если не обращать внимание на хитрожопость его натуры
И немыслимое количество ботов,
Вьющихся на форуме как мухи вокруг лайна.
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Так гарно!Дай Боже ,щоб на всій Донеччині був мир.
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и все присутствующие от этой речи, от умиления напи сяли в штаны , вместе с гарантом
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При справжій війні з росією порошенко разом з катеринівкою вже був би зтертий із лиця землі і слова не втиг би промовити.
А при імітаціі бойових дій і визволень наші торгові партнери ведуть себе дуже благородно
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Да ты шо)))).И как это вдруг сепары перестали валить наших пацанов из всего ,что параша привезла.Ну как то вдруг,да Порошенко приїхав у звільнену Катеринівку: "Ніяка тут не сіра зона, тут наш прапор!" - Цензор.НЕТ 8534
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Парасюк воевал на передовой, а не ездил по тылам пиариться...
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Молодец Петро!!!!Не трус и всем видно его позиция к простым людям и воинам.Здоровья тебе, Президент!!!
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Это видно по "возложению" цветов к памятнику Шевченко шоле?
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А тебе, шестерка, цельная коробка конфет!
Заработал честно.
(Боже, неужели Минстець не может нанять хоть одного не идиота????)
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И какое совпадение ни одного обстрела
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Вот для меня всегда остаётся загадкой - а зачем Параша переодевается в военную форму...
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Вы думаете он и на Мальдивы ее храбро и мужньо брал?
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В этом не может быть никаких сомнений. Причём форма одежды была зимняя- ведь на дворе январь был...
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Но самое интересное не в том, что сказал Порох, а в том, чего он не сказал.
А не сказал он о том, что ВСУ еще лучше известны те силы и средства, которые развернуты на оккупированных территориях.
Причем, расположение именно средств, в виде техники, вооружений и боеприпасов, известны с точностью до 5-10 см. Наверное, даже там понимают, что постоянное патрулирование прилегающих территорий дронами и самолетами разведчиками, это не просто «демонстрация флага» или что-то подобное, а сканирование всего, что находится в радиусе 200 км от аппарата, с возможностью указания целей по запросу.
Наверняка в РФ помнят, кто делал прицельные комплексы для тяжелых ракет и догадываются, что прилетит все точно, куда укажут, а указатели постоянно висят в небе и космосе.
Украина победит , как бы вы троли разных мастей , тут не испражнялись !
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Украина ТОЧНО победит...когда пети и его шайки НЕ БУДЕТ!
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Какая "украина победит" Шо ты мелешь, придурь? Победит великий ПОПандопуло. Именно потому он не продал РОШЕН, чтобы можно было финансировать Победу. И не продал 5 кАнала, чтобы запечатлеть исторический победу в "цифре" и донести до мира. Именно птому ПОПандопуло и против Антикоррупционного суда, чтобы на сэкономленные деньги обустроить очередную "катериновку"
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Как "освобождали" Катериновку: "После боевых действий 2014-2015-х годов, 6 апреля 2015-го года, село было номинально присоединено к контролируемой Украиной части Луганской области, но фактически осталось в ничьей "серой зоне" - за крайним украинским блокпостом. Подразделения украинских военных здесь не дислоцируются, но и боевиков "ЛНР" на постоянной основе также не было - они стоят на расстоянии одного километра от центра села.
То есть, территориально Катериновка будто бы была под контролем ВСУ, но фактически в любой момент ее могли занять боевики и обустроить там свои позиции.
Помнится, еще в апреле 2015-го года в Луганской ОВГА устами тогдашнего ее руководителя Геннадия Москаля обещали, что село присоединят к Украине. Как видим, руки дошли только сейчас.
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А карлик приезжал на фронт гражданской войны на мацковии в Чечню или Дагестан ? Нет , он ссыкло как и Сралин , который за 4 года ни разу на фронт не приехал
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С чеченами Карлик договориться не может, а вот Пеця...
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Господи, о великом счастье, внезапно сразившем жителей Катериновки поведал нам Цензор им. Бутусова. Ведь САМ (!) приехал. Не подумайте только, что ради ПиАра. Просто его сердце болит за людей. Именно из-за постоянных преживани и страданий его душа, истерзанная "нарзаном", потребовала отдыха на Мальдивах.
Но и это не все. ОН ещё и режисер. Он знает, что вечером по ТВ покажут детей, которых он, взял на руки. Запомните: не ПОПандопула будут показывать а именно детей.

Все записали? Ну, вот и хорошо.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко приехал в освобожденную Катериновку: "Никакая тут не серая зона, тут наш флаг!". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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