 Порошенко приехал в освобожденную Катериновку: "Никакая тут не серая зона, тут наш флаг!". ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, Президент Украины Петр Порошенко побывал в освобожденной от сепаратистов Катериновке. Об этом глава государства написал на своей странице в Фейсбуке.

"Делаем все возможное, чтобы на всей украинской земле наконец воцарился мир. Жители недавно освобожденной Катериновки ждали украинские власти. И мы сделаем все, чтобы быстрее восстановить здесь нормальное мирную жизнь", - пишет глава государства.

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