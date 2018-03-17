 В Украине из-за непогоды обесточены 19 населенных пунктов, - ГСЧС

В субботу, 17 марта, из-за непогоды без света остались 19 населенных пунктов в Волынской области, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС).

"17 марта из-за осложнения погодных условий (снег, налипание мокрого снега), из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 19 населенных пунктов в Волынской области. К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что движение по всем автомобильным дорогам обеспечено.