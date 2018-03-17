EN|RU|UK
Темы дня: Отравление Скрипаля Задержание Рубана Газовая война Снос палаточного городка Расследование преступлений на Майдане Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Санкции против России Арест Шепелева Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 За рубежом
  1213  36
Материалы по теме:
Все про:Великобритания (1726) МИД РФ (1098) дипломаты (215) Скрипаль (83)

 Россия в недельный срок вышлет из страны 23 британских дипломатов, – МИД РФ

Дипломаты должны покинуть страну в недельный срок.

Россия вышлет из страны 23 британских дипломатов в ответ на действия Великобритании, передает Цензор.НЕТ. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел России.

"Объявляются персонами нон-грата и высылаются в недельный срок 23 дипломатических сотрудника посольства Великобритании в Москве. Учитывая диспаритет в числе консульских учреждений двух стран, отзывается согласие Российской Федерации на открытие и функционирование Генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге", – говорится в заявлении. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Смерть бывшего бизнес-партнера Березовского Глушкова наступила от "сдавливания шеи", - полиция Лондона

В российском внешнеполитическом ведомстве добавили, что также прекращается деятельность Британского Совета в России.

"Британская сторона предупреждена, что в случае, если будут предприняты дальнейшие действия недружественного характера в отношении России, российская сторона оставляет за собой право принятия других ответных мер", – добавили в российском МИД.

Напомним, 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

Мэй сказала, что Великобритания до вечера вторника, 13 марта, ждет от Москвы объяснений в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ. После этого Лондон будет готов принять самые серьезные ответные меры.

В среду, 14 марта, Мэй объявила о решении Лондона выслать 23-х российских дипломатов, работающих на разведку: "Это будет самое крупное единовременное выдворение более чем за 30 лет. Это (эта мера) отражает факт, что российское государство не в первый раз действует в отношении нашей страны".

Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочь Юлия пострадали в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Также Цензор.НЕТ сообщал, что бывший топ-менеджер "Аэрофлота" и соратник Бориса Березовского Николай Глушков был найден мертвым 12 марта в Лондоне со следами удушения.

 

Источник: https://censor.net.ua/n3056154
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Два наказания.
Пидарахи поедут на Пидароссию.
Британцы поедут в Британию.
Как жалко бедных британцев ))
 показать весь комментарий
 
 
британцам нужно вообще все посольства и консульства из параши вывезти, вот тогда они сами хуйла замочат, оставить элиту без виз соответственно без колледжей и замков это самое страшное, а не санкции, а в Британию по шенгену не заедешь, там свои порядки.
 показать весь комментарий
 
 
Помнится, когда-то, Великобритания была гарантом соблюдения разных меморандумов.
 показать весь комментарий
 
 
Британские дипломаты скрестили пальцы, хоть бы не сорвалась их высылка из козлостана
 показать весь комментарий
 
 
Усе йде як і має йти. Далі буде...)))
ПС. Мавпа з гранатою вирішили обіграти когось в шахи...)))
 показать весь комментарий
 
 
Проблема цивілізованого світу була в тому, шо вони ніколи не розуиіли, що брехня є одним з ключових елементів тактики і стратегії кацапів.
Тобто кожен раз, коли умовний Захід сідав грати із хуйлом у шахи, той грав у підкидного дурня до того ж із заміною козиря коли йрму заманеться. Цю брехню в сучасному світі називають гібридністю.
На Заході нарешті це зрозуміли. Тому із хуйлом в шахи вже ніхто грати не буде. Хіба шо дошкою по голові відпи3дять.
 показать весь комментарий
 
И начнет арестовывать активы британских олигархов в роSSии!
Что нет ничерта???
Тогда "Закнитесь и отойдыте"
 показать весь комментарий
 
 
убогі недолюди, країна-помийка нічого не може вже зробити, окрім погроз і залякування, трясуть своїми кволими кулаками перед всім світом і не розуміють навіть, як убого виглядають
 показать весь комментарий
 
 
При этом, на территории Британии, ЗАВТРА МОЖНО ГОЛОСОВАТЬ ЗА ХУЙЛО!
Вот где ЦИРК. Признание хуйла на мировом уровне!

Признаете? ...и терроризм УДВОИТСЯ!
 показать весь комментарий
 
 
А британські товари під бульдозери - ще ні? А власних дітей забрати з їх універів та гроші з банків,поки не арештовані (чого підтримувати їх банківську систему???) - теж ні?
 показать весь комментарий
 
 
А когда Украина закроет российские консульства, представительства и подобное. Ну пусть посольство оставят, а остальное точно даром не нужно?
4 года войны, а нашим вождям плевать на тысячи российских пропагандистов-шпионов-вербовщиков в тылу
 показать весь комментарий
 
 
Vot obrativajetsia diplomaty kogo vyslet domoj iz nicej rosiji
 показать весь комментарий
 
 
Через пару лет все "новости" о расисе на международных каналах будут выглядеть так -
...
 показать весь комментарий
 
 
Англійці перехрестяться повернувшись додому з паРашної маЦкви, а паРашники почухаються повернувшись з Лондона.
 показать весь комментарий
 
 
офф топ
Сергей Пархоменко: Вам чего, собственно, в санкциях не хватает?

Я думаю, что нам, глядя на эту историю, нужно всё время отдавать себе отчет вот в чем. В том, что это не начало некоего процесса, а его продолжение. Что люди с обеих сторон (и в России, и в данном случае в Великобритании, а вместе с Великобританией, вот я посмотрел там, американские газеты, французские газеты последних дней). И, в общем, совершенно очевидно, что такая общая концептуальная солидарность, несомненно, не с Россией, а с Великобританией в этой ситуации. Почему? Потому что это история, которая давно развивается. Это история в своей острой, горячей фазе началась в 2006 году, все-таки, когда был отравлен Литвиненко. И достигла своего пика в январе 2016 года, когда был опубликован знаменитый отчет судьи Роберта Оуэна по расследованию дела Литвиненко к 10-летию его убийства.
И вот тогда было заявлено (тогда, а не сейчас), что это, как они тогда выразились, спонсированное государством убийство. Это было написано в этом документе. То есть поддержанное государством, реализованное, организованное государством убийство. Вот, как в данном случае надо переводить это слово «sponsored».
<...>
Я хочу вам напомнить, что когда этот отчет был опубликован в январе 2016 года, произошел в Лондоне целый ряд интересных событий. Например, тогдашний министр внутренних дел Великобритании встретился один на один, с глазу на глаз с вдовой Литвиненко Мариной, имел с ней долгий разговор. И после этого разговора вышел и выступил перед парламентом, и сказал всё то же самое. Сказал о том, что это убийство вопиющее, как тогда министр внутренних дел выразился, недопустимое и что это убийство было поддержано государством.
Знаете, как звали министра внутренних дел в 2016-м году? Тереза Мэй ее звали. Это был тот первый случай, когда ей пришлось говорить об этом. И это был тот случай, когда она поняла, что эта история - ее история. И сегодня она, исходя из этих событий, формулирует свою позицию.
И тогда же очень много и активно формулировал свое отношение к этому убийству мэр Лондона, который сказал «Мы не можем игнорировать…» Это я цитирую, я нашел эту его фразу. «Мы не можем игнорировать организованное государством убийство на улицах Лондона, и это требует от нас строгого дипломатического ответа», - сказал тогда мэр Лондона. Как звали этого мэра Лондона? Борис Джонсон звали этого мэра Лондона. Это тот самый человек, который сегодня является министром иностранных дел и делает такие заявления, которые выводят из себя Сергея Лаврова.
А к этому моменту, когда это всё происходило, они уже знали (и Мэй, и Джонсон), что Андрей Луговой уже 5 лет как депутат Государственной Думы. Он в 2011 году был выбран. В 2016 году 5 лет его депутатству, и он только что избрался второй раз.
Так что это не сейчас началось и это будет продолжаться, несомненно, дальше. И… Я знаю, что очень многие, так сказать, с каким-то изумлением, там, Чижика съел, вот эти вот бесконечные заголовки, которые я вижу в российских газетах и на российских сайтах с таким прямо разочарованием и, там, каким-то изумлением встретили перечень тех санкций, которые англичане объявили сейчас по поводу этого убийства.
Послушайте, а вам чего, собственно, в них не хватает? Там открыты все ворота. Это ровно то же самое, что с американским списком. Заявлено о том, что теперь всё это отдается на усмотрение конкретных чиновников, у которых в руках есть все инструменты, которые они получили сейчас от британского правительства. Они получили закон о том, что вот эти самые политические, так сказать, политически открытые фигуры, к каковым относится любой российский политик, любой российский вице-премьер… Это я на Шувалова намекаю сейчас прозрачно. ...любой российский олигарх, любой российский промышленник, миллиардер является вот этой самой exposed person, то есть фигурой, которая, так сказать, выставлена на всеобщее политическое и общественное обозрение. Любой из них обязан отчитаться о происхождении денег, которые он тратит. И в случае, если он отчитаться не может, эти деньги будут признаны криминальными.
Этот инструмент есть сегодня в руках у британских полицейских, у британских судей, у британских налоговых инспекторов, у британских таможенников и у британских дипломатов, несомненно, которые решают… Или, там, сотрудников консульского отдела или внутренних дел, которые решают, кому какую визу выдавать, кого впускать куда и кого откуда выгонять или экстрадировать. Этот инструмент у них есть, и есть открытое следствие по этому поводу.
 показать весь комментарий
 
 
Тереза Мэй сделала все, чтобы развалить расследование по Литвиненко. Его вдова Марина подавала на нее в суд, который и обязал провести расследование.
 показать весь комментарий
 
І Україна також мабуть ксцапських дипломатів повисилала. Слава порошенку! Чи як?
 показать весь комментарий
 
 
и тут тебе петя виноват - статья про цапов и англичан - а шо без пети в тексте не заплатят получаеться?
 показать весь комментарий
 
Я про сьгодення написав. Де ти бачиш про петю? Меріщиться вже зрада?
 показать весь комментарий
 
Ні в якому разі! Не мона таргових партньорів абіжать.)
 показать весь комментарий
 
Тобто - "баш на баш"???.................................... Ну що ж - цілком логічно........... Россия в недельный срок вышлет из страны 23 британских дипломатов, – МИД РФ - Цензор.НЕТ 5887
 показать весь комментарий
 
teper anglicany dolzny otkazatsia ot 15 mlrd kub metrov v god gaza iz rosiji.Da i nefti mozno iz ruskix otkazatsia ato neponimajet ciom delo, tak by ponialy
 показать весь комментарий
 
проблема общая во всей Европе долго запрягают, так как не понимают почему русский народ не пошлёт накуй куйла и не восстановит всё как было, но видать заипались и сейчас постепенно пойдёт диверсификация по всей Европе ...потом кацапы могут кланятся сколько угодно...
 показать весь комментарий
 
Какая цивилизованная страна, а могли же просто убить
 показать весь комментарий
 
страна дебилов руководимая шизофреником с манией величия.,расплата будет а вот ножек Буша уже нет
 показать весь комментарий
 
 
фильм про МН17 вышел.
https://filmix.me/dokumentalenye/59854-rassledovaniya-aviakatastrof-mayday-serial-2003-.html
 показать весь комментарий
 
И куда теперь кацапы за визами будут обращаться? В Киев ездить?
 показать весь комментарий
 
что-то слабо ответили!
ну во-первых надо было хотя бы 24 дипломата выслать (чтоб обиднее англичанам было)
во-вторых забрать своих детей-жен-подруг оттуда (попутно бросить имуществои вклады в банках (на зло!) а гражданство порвать на клочки и тоже бросить... на ветер)
в-третьих начать импортозамещение - в закрытых Английских амбасадорах открыть Сирийское или л/днэровское посольство (солить огурцы для отправки туда)
ну и конечно по-больше шоу с захеровой, ларухой и прочими клоунами, возвеличивающими вяличие скрепоносной... задницы
 показать весь комментарий
 
гы так это только начало комедии Англия ещё новый закон о конфискате средств полученных не законным путём не применяла .... походу скоро применит))))
 показать весь комментарий
 
Помимо выдворения дипломатов, Пидарашка решила закрыть британскую образовательную организацию Британский совет, а также отозвала согласие на открытие генконсульства Великобритании в Санкт-Пидербурге
http://p.dw.com/p/2uVAe?maca=rus-tco-dw …

P.S. Ужасный удар ) особенно По Британскому совету это как закрыть единственную школу в селе, чтобы наказать повариху.
 показать весь комментарий
 
Gblfhf[f закрыла британский совет. Ну не ебанаты ли. Ссори за мой английский )

Росія упродовж тижня вишле з країни 23 британських дипломатів, - МЗС РФ - Цензор.НЕТ 7057
 показать весь комментарий
 
а визы руским будет выдавать? а кто и где? вот чем мне нравитса кремлёвские контрсанкции - всегда лупит по своим баранам.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссия в недельный срок вышлет из страны 23 британских дипломатов, – МИД РФ
 
 
 
 
 
 вверх