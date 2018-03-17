 Россия в недельный срок вышлет из страны 23 британских дипломатов, – МИД РФ

Россия вышлет из страны 23 британских дипломатов в ответ на действия Великобритании, передает Цензор.НЕТ. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел России.
"Объявляются персонами нон-грата и высылаются в недельный срок 23 дипломатических сотрудника посольства Великобритании в Москве. Учитывая диспаритет в числе консульских учреждений двух стран, отзывается согласие Российской Федерации на открытие и функционирование Генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге", – говорится в заявлении.
В российском внешнеполитическом ведомстве добавили, что также прекращается деятельность Британского Совета в России.
"Британская сторона предупреждена, что в случае, если будут предприняты дальнейшие действия недружественного характера в отношении России, российская сторона оставляет за собой право принятия других ответных мер", – добавили в российском МИД.
Напомним, 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.
Мэй сказала, что Великобритания до вечера вторника, 13 марта, ждет от Москвы объяснений в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ. После этого Лондон будет готов принять самые серьезные ответные меры.
В среду, 14 марта, Мэй объявила о решении Лондона выслать 23-х российских дипломатов, работающих на разведку: "Это будет самое крупное единовременное выдворение более чем за 30 лет. Это (эта мера) отражает факт, что российское государство не в первый раз действует в отношении нашей страны".
Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочь Юлия пострадали в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.
Также Цензор.НЕТ сообщал, что бывший топ-менеджер "Аэрофлота" и соратник Бориса Березовского Николай Глушков был найден мертвым 12 марта в Лондоне со следами удушения.
Пидарахи поедут на Пидароссию.
Британцы поедут в Британию.
Как жалко бедных британцев ))
ПС. Мавпа з гранатою вирішили обіграти когось в шахи...)))
Тобто кожен раз, коли умовний Захід сідав грати із хуйлом у шахи, той грав у підкидного дурня до того ж із заміною козиря коли йрму заманеться. Цю брехню в сучасному світі називають гібридністю.
На Заході нарешті це зрозуміли. Тому із хуйлом в шахи вже ніхто грати не буде. Хіба шо дошкою по голові відпи3дять.
Что нет ничерта???
Тогда "Закнитесь и отойдыте"
Вот где ЦИРК. Признание хуйла на мировом уровне!
Признаете? ...и терроризм УДВОИТСЯ!
4 года войны, а нашим вождям плевать на тысячи российских пропагандистов-шпионов-вербовщиков в тылу
...
Сергей Пархоменко: Вам чего, собственно, в санкциях не хватает?
Я думаю, что нам, глядя на эту историю, нужно всё время отдавать себе отчет вот в чем. В том, что это не начало некоего процесса, а его продолжение. Что люди с обеих сторон (и в России, и в данном случае в Великобритании, а вместе с Великобританией, вот я посмотрел там, американские газеты, французские газеты последних дней). И, в общем, совершенно очевидно, что такая общая концептуальная солидарность, несомненно, не с Россией, а с Великобританией в этой ситуации. Почему? Потому что это история, которая давно развивается. Это история в своей острой, горячей фазе началась в 2006 году, все-таки, когда был отравлен Литвиненко. И достигла своего пика в январе 2016 года, когда был опубликован знаменитый отчет судьи Роберта Оуэна по расследованию дела Литвиненко к 10-летию его убийства.
И вот тогда было заявлено (тогда, а не сейчас), что это, как они тогда выразились, спонсированное государством убийство. Это было написано в этом документе. То есть поддержанное государством, реализованное, организованное государством убийство. Вот, как в данном случае надо переводить это слово «sponsored».
<...>
Я хочу вам напомнить, что когда этот отчет был опубликован в январе 2016 года, произошел в Лондоне целый ряд интересных событий. Например, тогдашний министр внутренних дел Великобритании встретился один на один, с глазу на глаз с вдовой Литвиненко Мариной, имел с ней долгий разговор. И после этого разговора вышел и выступил перед парламентом, и сказал всё то же самое. Сказал о том, что это убийство вопиющее, как тогда министр внутренних дел выразился, недопустимое и что это убийство было поддержано государством.
Знаете, как звали министра внутренних дел в 2016-м году? Тереза Мэй ее звали. Это был тот первый случай, когда ей пришлось говорить об этом. И это был тот случай, когда она поняла, что эта история - ее история. И сегодня она, исходя из этих событий, формулирует свою позицию.
И тогда же очень много и активно формулировал свое отношение к этому убийству мэр Лондона, который сказал «Мы не можем игнорировать…» Это я цитирую, я нашел эту его фразу. «Мы не можем игнорировать организованное государством убийство на улицах Лондона, и это требует от нас строгого дипломатического ответа», - сказал тогда мэр Лондона. Как звали этого мэра Лондона? Борис Джонсон звали этого мэра Лондона. Это тот самый человек, который сегодня является министром иностранных дел и делает такие заявления, которые выводят из себя Сергея Лаврова.
А к этому моменту, когда это всё происходило, они уже знали (и Мэй, и Джонсон), что Андрей Луговой уже 5 лет как депутат Государственной Думы. Он в 2011 году был выбран. В 2016 году 5 лет его депутатству, и он только что избрался второй раз.
Так что это не сейчас началось и это будет продолжаться, несомненно, дальше. И… Я знаю, что очень многие, так сказать, с каким-то изумлением, там, Чижика съел, вот эти вот бесконечные заголовки, которые я вижу в российских газетах и на российских сайтах с таким прямо разочарованием и, там, каким-то изумлением встретили перечень тех санкций, которые англичане объявили сейчас по поводу этого убийства.
Послушайте, а вам чего, собственно, в них не хватает? Там открыты все ворота. Это ровно то же самое, что с американским списком. Заявлено о том, что теперь всё это отдается на усмотрение конкретных чиновников, у которых в руках есть все инструменты, которые они получили сейчас от британского правительства. Они получили закон о том, что вот эти самые политические, так сказать, политически открытые фигуры, к каковым относится любой российский политик, любой российский вице-премьер… Это я на Шувалова намекаю сейчас прозрачно. ...любой российский олигарх, любой российский промышленник, миллиардер является вот этой самой exposed person, то есть фигурой, которая, так сказать, выставлена на всеобщее политическое и общественное обозрение. Любой из них обязан отчитаться о происхождении денег, которые он тратит. И в случае, если он отчитаться не может, эти деньги будут признаны криминальными.
Этот инструмент есть сегодня в руках у британских полицейских, у британских судей, у британских налоговых инспекторов, у британских таможенников и у британских дипломатов, несомненно, которые решают… Или, там, сотрудников консульского отдела или внутренних дел, которые решают, кому какую визу выдавать, кого впускать куда и кого откуда выгонять или экстрадировать. Этот инструмент у них есть, и есть открытое следствие по этому поводу.
https://filmix.me/dokumentalenye/59854-rassledovaniya-aviakatastrof-mayday-serial-2003-.html
ну во-первых надо было хотя бы 24 дипломата выслать (чтоб обиднее англичанам было)
во-вторых забрать своих детей-жен-подруг оттуда (попутно бросить имуществои вклады в банках (на зло!) а гражданство порвать на клочки и тоже бросить... на ветер)
в-третьих начать импортозамещение - в закрытых Английских амбасадорах открыть Сирийское или л/днэровское посольство (солить огурцы для отправки туда)
ну и конечно по-больше шоу с захеровой, ларухой и прочими клоунами, возвеличивающими вяличие скрепоносной... задницы
http://p.dw.com/p/2uVAe?maca=rus-tco-dw …
P.S. Ужасный удар ) особенно По Британскому совету это как закрыть единственную школу в селе, чтобы наказать повариху.