 В "Голосе Украины" опубликовали закон об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112, в субботу, 17 марта в официальном парламентском издании "Голос Украины" опубликовали закон об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью. Законопроект вступит в силу через три месяца со дня официальной публикации.

Закон определяет правовой статус обществ с ограниченной ответственностью и обществ с дополнительной ответственностью порядок их создания, деятельности и прекращения, права и обязанности их участников.

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Документ значительно повышает уровень защищенности прав собственников через введение процедур контроля за оборотом долей, введением институтов корпоративного управления (в частности – наблюдательных советов).

Кроме того, закон предполагает, что владельцы долей могут исключить участника общества только через суд за исключением двух случаев - если участник не внес или не полностью внес свой вклад; если наследник или правопреемник участника, владевшего долей меньше 50%, на протяжении полутора лет не дает знать о себе.

Также урегулирован вопрос права наследования долей