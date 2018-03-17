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Все про:выборы (20162) Кремль (460) митинг (2210) провокация (1129) протест (4177) Путин (23636) Тымчук (1618)

 18 марта резко возрастает вероятность провокаций в Украине, которые Кремль будет использовать для своей пропаганды, - нардеп Тымчук

В день выборов в РФ, 18 марта резко возрастает вероятность провокаций в Украине, которые Кремль будет использовать для своей пропаганды.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом предупреждает в Facebook депутат Верховной Рады от "Народного фронта", координатор "Информационного сопротивления" Дмитрий Тымчук.

"На 18 марта во многих регионах Украины запланированы акции протеста. Возможность выйти на мирный протест – неотъемлемое право граждан. Хочу, однако, напомнить, что 18 марта в России будут проходить выборы президента. Естественно, в этот день резко возрастает вероятность провокаций в Украине, которые Кремль будет использовать для своей пропаганды. Вполне очевидно, что организаторы и участники массовых акций должны проявить в этот день разумную бдительность", - отмечает нардеп.

18 марта резко возрастает вероятность провокаций в Украине, которые Кремль будет использовать для своей пропаганды, - нардеп Тымчук 01

В этом же контексте он выразил поддержку решению запретить голосование в российских дипломатических учреждениях на территории Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3056150
 
 
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Не надо ля-ля, вон Петруся был на линии разграничения, все было спокойно и нормально, смыл, что то провоцировать 18 марта если это можно было сделать 16 при сильном желании Вовы Пу)
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То сепары петруху испужались и сразу отступили 18 березня різко зростає ймовірність провокацій в Україні, які Кремль використовуватиме для своєї пропаганди, - нардеп Тимчук - Цензор.НЕТ 6761.
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Вот троллям им же по фиг тема, им абы вставить шоколадный месседж. Палишсья ты как молодой стукачок на зоне(
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Кароче опять нападьот
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Біндери заважатимуть голосувати за хуйла. Ага.
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давно тмичук не назначав дату чергового повномасштабного нападєнія
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а що таке 18 марта.....хто там на сруцьку язик перейшов.................саме вичисляти надіних сотоварищей....а автозак -и билет в срассію усій родині.....назажди......
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порошенко Мародер, порохоботи Пі4ори
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Степан Андрійович Бендер - ну и в чем новость? Это все и без вас давно знают.... Давайте пишите по теме статьи...
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Будеш вчити свою жінку пєльмєні ліпити.
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В кого як... У нас завірюха... Почало мести ще досвіта... Дружина сміється - "Наче в Росії...".
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Зранку був дощ і вітер, зараз дощ трохи вщух. +7. Знаменитий Юга-Васток.))
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Вы можете поставить на колина только для того, чтобы рассмотреть ваше мизерное количество на полу
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Да??? Так она щас, вроде как- количеством СПИДоносителей в Украине руководит! Уже, с месячишку.
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Ми вас ставить на коліна не будемо. Раком вас голубанів поставимо.
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і бажано зафіксувати кийками у такій позиції, шоб голова не хиталась
http://my-files.ru/waborz
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только почему то раком стоит кацапня вечно)))))Писать удобно?
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Посол рф в Великобритании александр яковенко заявил, что глава МИД Британии Борис Джонсон всем своим видом продемонстрировал свое возмущение политикой россии.
Глава МИД Британии отказался пожать руку российскому послу( уьиство граданина британии бов)

Step Steppelton

Завтра всем запрещено шатать будку да и не шатают
Неразорвавшаяся авиабомба времен Второй мировой войны была обнаружена именно в том месте где будут попытки голосить на хло проезд проход запрещен МНСУ

Полиция ведет переговоры с вооруженными людьми, захватившими заложников Одесса Харьков Киев Львов.именно в том месте где будут попытки голосить на хло проезд проход запрещен НПУ и тд ну и тд возьми кость и сЫдЫ в будке место пес
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То треба було ще 4 роки назад, як тільки почалась війна, закрити кацапські консульства, а не сцяти зараз кип"ятком.
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И три дивизии хуйла уже на подходе 18 марта резко возрастает вероятность провокаций в Украине, которые Кремль будет использовать для своей пропаганды, - нардеп Тымчук - Цензор.НЕТ 5518.И гады гадя под козин привезла,чтоб расстрелять имение солнцеликого.Мне одно интерестно,каким нужно быть ,чтоб это лайно вещать.
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цікаво, він в нього колись болить, той палець з якого він ВИСМОКТУЄ такі новини?
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То не палець - то віща зміюка, яку він постійно дусить... Так що в нього хіба долоньки будуть волохатими...
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Какая глубочайшая МыслЯ, у Тымчука. Могу развить: 1-го апреля, к нам, в Мариуполь, "Динамо" киевское должно приехать. Так я прогнозирую всё шо угодно. Суркисы... они такие Суркисы... Потому, сижу я 1-го апреля тихо, у компа. Никаких покатушек на Запорике! Все крутые иномарки могут ездить без их регулярного опускалова. А я, повторюсь,- ожидаю всё шо угодно. Уж больно глубоко копают братики.
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Цікаво, а рюзъкєпішущій пан Тимчук підтримує ініціативу рюзъкєговорящєго Офшорника в найближчий час підпісати указ про поглиблення і усілєніє української мови?
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Ну да там где и его миньометчик проходил службу.
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А по воде, аки по земле, пэтя ещё не ходит?
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Так. Спочатку московські воши, потім українські гниди. Амінь.
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На расее разрушилось административное здание того самого завода, который должен типа построить 10 суперсовременных стратегических сверхзвуковых бомбардировщика Ту-160 для Минобороны Пидарашки.
При саморазрушении, здание чуть не уконтрапупило гендиректора. 18 марта резко возрастает вероятность провокаций в Украине, которые Кремль будет использовать для своей пропаганды, - нардеп Тымчук - Цензор.НЕТ 3674

https://tat.versia.ru/na-oboronnom-zavode-v-kazani-ruxnuvshij-fasad-rasplyushhil-vnedorozhnik-direktora

18 марта резко возрастает вероятность провокаций в Украине, которые Кремль будет использовать для своей пропаганды, - нардеп Тымчук - Цензор.НЕТ 5012
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А який сенс???............................. Вибори ж в Росії, а не на Україні....................... 18 марта резко возрастает вероятность провокаций в Украине, которые Кремль будет использовать для своей пропаганды, - нардеп Тымчук - Цензор.НЕТ 3491
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"лончику" - тебе, півника райдужного з будь-якими вусами - видно здалеку...............
18 березня різко зростає ймовірність провокацій в Україні, які Кремль використовуватиме для своєї пропаганди, - нардеп Тимчук - Цензор.НЕТ 3779

По темі новини базікай, а не по своїх хворобливих фантазіях..........
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Твоя українська вражає- Гугл чи користуєшся кацапськими методичками?
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ЗНАЧИТ- СИДЕТЬ ТИХО, НЕ РАСКАЧИВАТЬ ЛОДКУ, А ТО ПУТИН НАПАДЕТ
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Что ставить будете,? для йолки вроде уже не время))
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Народ має право на протест, а Барига прагне все опоганити
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Хуже шапокрада под себя ходит.И это радует.
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Ну, разве, что в Испании... у них там будки через забор...
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Значит: вsе, кто завтра выйдет на акцию протеsта - "агентыкрембля"?!))) Опять "шатуна" на арену запуsают..ничего нового не придумали, видимо - кризиs жанра. 18 березня різко зростає ймовірність провокацій в Україні, які Кремль використовуватиме для своєї пропаганди, - нардеп Тимчук - Цензор.НЕТ 5951
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Майдан, кстати еще со вчерашней ночи всякими железяками заставлен
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Порошенко встановив на Хрещатику протитанкові "їжаки". Завтра по графіку черговий напад путіна.
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от мені цікаво, яким чином можливі провокації в Україні можуть повпливати на перебіг щоу з виборами на росії? відповідь - ніяким. навіть якщо блокуватимуться свинособачі амбасади. Висновок: тимчук Балабол.
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да не волнуйтесь так ,кацапы))))))завтра как обычно вы в пролете - вам не привыкать 18 березня різко зростає ймовірність провокацій в Україні, які Кремль використовуватиме для своєї пропаганди, - нардеп Тимчук - Цензор.НЕТ 825
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Як казала одна жіночка "нє раскачівайте лодку, нашу крьісу тошнит".
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СРОЧНАЯ НОВОСТЬ!!! 18 березня різко зростає ймовірність провокацій в Україні, які Кремль використовуватиме для своєї пропаганди, - нардеп Тимчук - Цензор.НЕТ 3062

18 березня різко зростає ймовірність провокацій в Україні, які Кремль використовуватиме для своєї пропаганди, - нардеп Тимчук - Цензор.НЕТ 6806 Sergey Naumovich
9 год ·

Срочная новость!
Сегодня снова не было обыска ни в одной компании Ахметова, у Труханова снова не нашли (точнее - не искали) фактов наличия гражданства РФ, его строительные фирмы ничего в Одессе не нарушили (такие факты не зафиксированы), Кернес перед законом чист, как слеза младенца, а Медведчук снова эксклюзивно получил воздушный коридор на Москву для своего самолёта.
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У власти полные штаны от марша 18 числа. Весь майдан железом завалили, пустили автоматчиков по улицам, как в ДНРре, не поможет.
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А мені було цікаве інше - чому Вас постійно спамлять? Тепер зрозуміло - Ви із "зрадолюбів"... Прямо, як моя покійна теща... "Ти робиш не так...". "А як треба робить?". "Не знаю, як, ну ти робиш не так...".
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Тымчук, хорош змея душить - ладошки волосатыми станут
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**
Друзья! Так будем же благочестивы!
У нас же есть важнейший кандидат!
Проголосуем прямо без альтернативы.
Нашему правителю - каждый нынче рад.

Зачем менять его нам на кого-то?
Да и зачем нам этот весь процесс?
Здесь, на расисе же видна его работа...
Что вызывает общий интерес?

Он окружил себя старинными друзьями -
Мы все иконой выбрали его.
Пусть наш правитель будет вечно с нами!
Такое предложение моё!

Здесь все мы, кто-то в бусах, кто-то в шЕрсти,
А бедный он пред нами... мозолём!
Он ведь достоен большего, поверьте,
Пусть будет президентом.... королём!
ПС
Мы верность свою лучше делом и докажем!
И чтобы не пришла сяка-така беда
Его мы на кресте, к распятию, привяжем...
На то святое мумиё молиться будем мы всегда!!!
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Знову чуємо про провокації кремля. Це ж ви недоумки у власній безпорадності вчергове розписалися. Ну, звідки в нас зараз агенти кремля під час війни, рошенівське сбу чим зайняте 4 роки? Може головні агенти кремля на Банковій?
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Помоему, лучше кадров с добровольцами на коленях, для пропагандистских каналов, которые предоставили авков, картавый и сладкий и придумать тяжело !!!
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Чем больше у власти Порошенко и подельники - тем больше в Украине агентов кремля. Критикуешь Петю - агент кремля, жалуешся на высокие тарифы - зрадбол и агент кремля, на митингах, в метро, трамваях сплошь агенты кремля... Хорошо хоть в Мерсах, Лексусах и Майбахах патриоты...
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Это говорит депутат он НФ! 18 березня різко зростає ймовірність провокацій в Україні, які Кремль використовуватиме для своєї пропаганди, - нардеп Тимчук - Цензор.НЕТ 8748 Не мешайте воровать, а то Путин нападёт! 18го числа по всей Украине пройдут акции протеста против действующей власти!!! Люди, надо просто мирно выражать свой протест!! Воины на фронте защищают страну, мы должны защищать её внутри и требовать изменений!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия18 марта резко возрастает вероятность провокаций в Украине, которые Кремль будет использовать для своей пропаганды, - нардеп Тымчук
 
 
 
 
 
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