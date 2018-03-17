 18 марта резко возрастает вероятность провокаций в Украине, которые Кремль будет использовать для своей пропаганды, - нардеп Тымчук

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом предупреждает в Facebook депутат Верховной Рады от "Народного фронта", координатор "Информационного сопротивления" Дмитрий Тымчук.

"На 18 марта во многих регионах Украины запланированы акции протеста. Возможность выйти на мирный протест – неотъемлемое право граждан. Хочу, однако, напомнить, что 18 марта в России будут проходить выборы президента. Естественно, в этот день резко возрастает вероятность провокаций в Украине, которые Кремль будет использовать для своей пропаганды. Вполне очевидно, что организаторы и участники массовых акций должны проявить в этот день разумную бдительность", - отмечает нардеп.

В этом же контексте он выразил поддержку решению запретить голосование в российских дипломатических учреждениях на территории Украины.