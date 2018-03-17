 18 марта резко возрастает вероятность провокаций в Украине, которые Кремль будет использовать для своей пропаганды, - нардеп Тымчук

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом предупреждает в Facebook депутат Верховной Рады от "Народного фронта", координатор "Информационного сопротивления" Дмитрий Тымчук.
"На 18 марта во многих регионах Украины запланированы акции протеста. Возможность выйти на мирный протест – неотъемлемое право граждан. Хочу, однако, напомнить, что 18 марта в России будут проходить выборы президента. Естественно, в этот день резко возрастает вероятность провокаций в Украине, которые Кремль будет использовать для своей пропаганды. Вполне очевидно, что организаторы и участники массовых акций должны проявить в этот день разумную бдительность", - отмечает нардеп.
В этом же контексте он выразил поддержку решению запретить голосование в российских дипломатических учреждениях на территории Украины.
http://my-files.ru/waborz
Глава МИД Британии отказался пожать руку российскому послу( уьиство граданина британии бов)
Step Steppelton
Завтра всем запрещено шатать будку да и не шатают
Неразорвавшаяся авиабомба времен Второй мировой войны была обнаружена именно в том месте где будут попытки голосить на хло проезд проход запрещен МНСУ
Полиция ведет переговоры с вооруженными людьми, захватившими заложников Одесса Харьков Киев Львов.именно в том месте где будут попытки голосить на хло проезд проход запрещен НПУ и тд ну и тд возьми кость и сЫдЫ в будке место пес
При саморазрушении, здание чуть не уконтрапупило гендиректора.
https://tat.versia.ru/na-oboronnom-zavode-v-kazani-ruxnuvshij-fasad-rasplyushhil-vnedorozhnik-direktora
По темі новини базікай, а не по своїх хворобливих фантазіях..........
Sergey Naumovich
9 год ·
Срочная новость!
Сегодня снова не было обыска ни в одной компании Ахметова, у Труханова снова не нашли (точнее - не искали) фактов наличия гражданства РФ, его строительные фирмы ничего в Одессе не нарушили (такие факты не зафиксированы), Кернес перед законом чист, как слеза младенца, а Медведчук снова эксклюзивно получил воздушный коридор на Москву для своего самолёта.
Друзья! Так будем же благочестивы!
У нас же есть важнейший кандидат!
Проголосуем прямо без альтернативы.
Нашему правителю - каждый нынче рад.
Зачем менять его нам на кого-то?
Да и зачем нам этот весь процесс?
Здесь, на расисе же видна его работа...
Что вызывает общий интерес?
Он окружил себя старинными друзьями -
Мы все иконой выбрали его.
Пусть наш правитель будет вечно с нами!
Такое предложение моё!
Здесь все мы, кто-то в бусах, кто-то в шЕрсти,
А бедный он пред нами... мозолём!
Он ведь достоен большего, поверьте,
Пусть будет президентом.... королём!
ПС
Мы верность свою лучше делом и докажем!
И чтобы не пришла сяка-така беда
Его мы на кресте, к распятию, привяжем...
На то святое мумиё молиться будем мы всегда!!!