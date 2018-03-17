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Все про:ОПГ (164) Нацполиция (7076)

 С начала года полиция прекратила деятельность 60 ОПГ

Это на 42% больше, чем в 2017 году.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт НПУ, об этом первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин сообщил 16 марта, во время рабочей встречи с советником по вопросам уголовных расследований организованной преступности Консультативного миссии Европейского Союза (КМЕС) Паулюсом Кликунасом.

В частности, согласно данным анализа оперативной ситуации, в 2014 году за первые два месяца была пресечена деятельность 44 организованных групп и преступных организаций (ОГ и ЗО), тогда как за аналогичный период этого года - 60. Количество раскрытых полицейскими банд увеличилось с трех в 2014 году до девяти - в 2018-м. Также в этом году разоблачены 16 преступных организаций и организованных групп, причастных к незаконному обороту наркотиков, против 7-ми - в 2014 году.

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Больше преступных групп разоблачены усилиями оперативников подразделений уголовного розыска и защиты экономики - соответственно 24 и 20. В прошлом году эти подразделения разоблачили соответственно по 23 и 12 ОГ и ЗО.

В целом же полиция за первые два месяца 2018 прекратила деятельность 60 ОГ и преступных организаций. Это на 42% больше по сравнению с январем-февралем прошлого года. Кроме того, правоохранителями пресечена деятельность 9 бандгруппировок против двух - в 2017 году.

Источник: https://censor.net.ua/n3056149
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
Злет "професійності" мусорні совкової неймовірний, ОПГ ліквідовується по всій країні, мало не що дня, і роблять це так, що навіть ніхто не бачить. Хто б міг подумати, що якийсь там пройдисвіт (доволі проффесійний) і банальний злодій Араваков, здатний переплюнути кадрового "проффесіонала" Захарія часів януковоща. Навіть подумати страшно, до чого може призвести" профффесіоналізм" мусорні з професійним пройдисвітом і виродком.
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очередной импотечмент...\это даже не вопрос...\
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В наступному році оберете іншу, якщо ця не подобається.
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отлично..но главное ОПГ страны так и не прекращает свою деятельность..
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так воно і не припинить ніколи, хто їм заважає, от тільки чому це "отлично"?
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ну наче цілих 60 ОПГ прикрили..звучить не погано..
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васька с колькой сперли бутылку в ларьке и так 60 ОПГ
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не исключено..ведь главное это громко прокукарекать..
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Головна ОПГ знаходиться в Києві............................ хто б ще припинив її діяльність.............
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Так- для москалів головний ворог у Києві, а не в Кремлі.
А для розумово неповноцінних вороги взагалі всюди ввижаються.
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це по Фройду), обмовка, треба скрін зробити! С начала года полиция прекратила деятельность 60 ОПГ - Цензор.НЕТ 1704
не треба спамити це творіння хреста))) !!! С начала года полиция прекратила деятельность 60 ОПГ - Цензор.НЕТ 1704
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Я москалям не "шкрябаю", і відправляю в пекло. Ти проти? Ти ж готовий повбивати ВСЮ владу в України, бо для тебе теж ворог не в Кремлі, а в Києві?
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В мене ворог в кремлі.в києві в раді гниди кремлівські. Це і петі стосується.
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Визначся з пріоритетами, козаче. Бо не тих ти головним ворогом собі обрав.
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Тобто хуйло не хуйло, а пєтя президент якому при житті потрібно монумент поставити?
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Як на мене- пам'ятники за життя це маячня. А ти пиши, що хочеш- це не заборонено.
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Поки що не заборонено.....савік шустер тоже так вважав як і ти.
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Тоя так поняв шо шустер лайф там показують? А в який час?
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Лайном та шоу не цікавлюся- а там було два в одному.
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Что в хремле,что на банковой одни и те же гниды.Разница,только в флагах.Дуэтом уничтожают Украину и Украинцев.
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Саша Крест - Саша не много отойдя от темы хочу спросить - что у вас там на ботоферме происходит? Вот люди пишут..... Я требую наведения порядка за мои налоги...

С начала года полиция прекратила деятельность 60 ОПГ - Цензор.НЕТ 7385 Сергей Наумович‏ @sergonaumovich 9 ч.9 часов назад
На "ботоферме" уже работают спустя рукава. Разгильдяйство за почти миллиард гривен в год (такая сумма идет в т.ч. на т.н. "ботоферму" из госбюджета)

С начала года полиция прекратила деятельность 60 ОПГ - Цензор.НЕТ 6274
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450 паяльников в дупу, и можно сделать план на 100 лет уперед
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То есть? Что мы имеем? Повысилась эффективность работы полиции? Или- эти самые ОПГ размножаются в количествах небывалых, не успевая даже встать на учет у ментов? Имеется ввиду: даже не успев обзавестись "правильной крышей". Я думаю- таки второе.
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Много это или мало не знаю. Та дай Бог. Когда у нас в городе были какие-то антитеррорестические учения, много полиции нагнали, так многие жители помогали решением бытовых проблем - вода, еда и т.п. Меня тоже один раз остановили, проверили документы и сказали до свиданья...
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С начала года полиция прекратила деятельность 60 ОПГ.

Дык, в Украине сейчас ОПГ расшифровывается как "опорный пункт гаранта"...
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главные опг страны - мвд, гпу, сбу, ап, - все в "шекаладе". преторианцы. даже уряд на их фоне выглядит смешно.
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Какой ефективный мусорок.Когда мусора начинают статистику свою показывать,становиться смешно и грустно одновременно.
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И все 60 ОПГ хотели взорвать купол ВР, а оставшихся депутатов добить из автомата?
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Да и льоху губастого выкрали и пытали жестоко,хотели выпытать гостайны С начала года полиция прекратила деятельность 60 ОПГ - Цензор.НЕТ 9123.Но льошку во время спасли С начала года полиция прекратила деятельность 60 ОПГ - Цензор.НЕТ 9123.
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В коллекцию:
Государственным деятелем, покушение на которого предотвратила СБУ, является народный депутат от "Народного фронта" Антон Геращенко.
Об этом написал на своей странице в Facebook советник главы МВД Зорян Шкиряк.
Ну а за тепловизор матиоса, лучше я промолчу С начала года полиция прекратила деятельность 60 ОПГ - Цензор.НЕТ 1466

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І голубан вже на нарах, і захєрченко.... ой! Прошо я ! Самі головні вороги нашої влади це люди які проти них.
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не надо 60, прекратите 2х--- кроликов и кондитеров
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Допоможи, Б-же, припинити діяльність головного злочинного угрупування - печерської братви. Все інше - похідне і дріб'язкове.
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Формально все може бути правдою. По нашим законам група вважається більше однієї людини.
Тобто, якщо наприклад на київському залізничному вокзалі двоє бомжів вирішили стирити якусь валізу у необережного пасажира. Вони склали план - один відволікає людину. другий тирить і тікає. Або один тирить а другий на шухері виглядає наряд поліції.

Так от, згідно нашого законодавства - оце і є Організована Злочинна Група, що діє за попередньою змовою. Тобто ОЗГ. Я не жартую, це правда
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Так какие шутки.Потом и появляется статистика от таких отбросов как отброскин.Вылазит чучело и вещает про перемоги.Аж 60 групировок поимали ,а на выходе пшик.Зато шоколадный еще звездочку на погоны кинет.
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Абсолютно согласен, именно так и делается позитивная статистика, главное чтобы больше одного было, пошел с соседом сетками рыбу ловить - ОПГ, двое бомжей карманы щипают - ОПГ, двое школьников стырили шоколадку из супермаркета - ОПГ
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По одной банде в день - молодцы.
Но качество работы определяется, как процент обезвреженных от общего количества!
Темпы впечатляют, в этом году обезвредят 360 вооруженных банд? Это будет больше, чем за всю 2 000 летнюю историю Украины.
Сколько же всего орудуют банд в Украине?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияС начала года полиция прекратила деятельность 60 ОПГ
 
 
 
 
 
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