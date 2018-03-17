С начала года полиция прекратила деятельность 60 ОПГ.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт НПУ, об этом первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин сообщил 16 марта, во время рабочей встречи с советником по вопросам уголовных расследований организованной преступности Консультативного миссии Европейского Союза (КМЕС) Паулюсом Кликунасом.
В частности, согласно данным анализа оперативной ситуации, в 2014 году за первые два месяца была пресечена деятельность 44 организованных групп и преступных организаций (ОГ и ЗО), тогда как за аналогичный период этого года - 60. Количество раскрытых полицейскими банд увеличилось с трех в 2014 году до девяти - в 2018-м. Также в этом году разоблачены 16 преступных организаций и организованных групп, причастных к незаконному обороту наркотиков, против 7-ми - в 2014 году.
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Больше преступных групп разоблачены усилиями оперативников подразделений уголовного розыска и защиты экономики - соответственно 24 и 20. В прошлом году эти подразделения разоблачили соответственно по 23 и 12 ОГ и ЗО.
В целом же полиция за первые два месяца 2018 прекратила деятельность 60 ОГ и преступных организаций. Это на 42% больше по сравнению с январем-февралем прошлого года. Кроме того, правоохранителями пресечена деятельность 9 бандгруппировок против двух - в 2017 году.
А для розумово неповноцінних вороги взагалі всюди ввижаються.
не треба спамити це творіння хреста))) !!!
І з чого такий песимізм?
Сергей Наумович @sergonaumovich 9 ч.9 часов назад
На "ботоферме" уже работают спустя рукава. Разгильдяйство за почти миллиард гривен в год (такая сумма идет в т.ч. на т.н. "ботоферму" из госбюджета)
Дык, в Украине сейчас ОПГ расшифровывается как "опорный пункт гаранта"...
Государственным деятелем, покушение на которого предотвратила СБУ, является народный депутат от "Народного фронта" Антон Геращенко.
Об этом написал на своей странице в Facebook советник главы МВД Зорян Шкиряк.
Ну а за тепловизор матиоса, лучше я промолчу
Тобто, якщо наприклад на київському залізничному вокзалі двоє бомжів вирішили стирити якусь валізу у необережного пасажира. Вони склали план - один відволікає людину. другий тирить і тікає. Або один тирить а другий на шухері виглядає наряд поліції.
Так от, згідно нашого законодавства - оце і є Організована Злочинна Група, що діє за попередньою змовою. Тобто ОЗГ. Я не жартую, це правда
Но качество работы определяется, как процент обезвреженных от общего количества!
Темпы впечатляют, в этом году обезвредят 360 вооруженных банд? Это будет больше, чем за всю 2 000 летнюю историю Украины.
Сколько же всего орудуют банд в Украине?