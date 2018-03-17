С начала года полиция прекратила деятельность 60 ОПГ.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт НПУ, об этом первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин сообщил 16 марта, во время рабочей встречи с советником по вопросам уголовных расследований организованной преступности Консультативного миссии Европейского Союза (КМЕС) Паулюсом Кликунасом.

В частности, согласно данным анализа оперативной ситуации, в 2014 году за первые два месяца была пресечена деятельность 44 организованных групп и преступных организаций (ОГ и ЗО), тогда как за аналогичный период этого года - 60. Количество раскрытых полицейскими банд увеличилось с трех в 2014 году до девяти - в 2018-м. Также в этом году разоблачены 16 преступных организаций и организованных групп, причастных к незаконному обороту наркотиков, против 7-ми - в 2014 году.

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Больше преступных групп разоблачены усилиями оперативников подразделений уголовного розыска и защиты экономики - соответственно 24 и 20. В прошлом году эти подразделения разоблачили соответственно по 23 и 12 ОГ и ЗО.

В целом же полиция за первые два месяца 2018 прекратила деятельность 60 ОГ и преступных организаций. Это на 42% больше по сравнению с январем-февралем прошлого года. Кроме того, правоохранителями пресечена деятельность 9 бандгруппировок против двух - в 2017 году.