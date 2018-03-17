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 Киевские новости
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Все про:погода (2419) Укравтодор (301) снегопад (618)

 Служба автомобильных дорог в Киевской области советует не садиться за руль из-за снегопада

Сегодня, 17 марта, в результате воздействия двух активных циклонов с Балкан по всей территории Украины ожидаются сложные погодные условия.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Укравтодор" на своем официальном сайте.

В частности, в Киевской области ночью сильный, днем умеренный снег, метель, на дорогах гололедица. Ветер южный с переходом на северо-восточный 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/сек. Температура на протяжении суток 4-9° мороза.

18 марта местами небольшой снег, 19 марта умеренный снег, метели. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, 18 марта местами порывы 15-20 м/сек. Температура ночью 9-14°, днем 5-10° мороза. На дорогах гололедица.

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Служба автомобильных дорог в Киевской области также информирует, что из-за ухудшения погодных условий, с 19:00 пятницы и до отдельного распоряжения введен режим ограничения въезда грузового транспорта в черту города Киева.

"Просим водителей и перевозчиков учитывать эту информацию. Воздержитесь от поездок личным автотранспортом на дальние расстояния, без необходимости", - отмечают в службе.

Также в ведомстве напоминают, что САД в Киевской области подготовлен перечень мест для отстоя транспортных средств в зимний период, где можно переждать непогоду.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций на дорогах Киевской области советуют обращаться по номерам горячей линии (044) 200-04-70 и (044) 275-67-44.

Источник: https://censor.net.ua/n3056148
 
 
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Счас понабегают зрадофилы и начнуть гавкать, то сто такие предупреждения делают во всм мире, им невдомек
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"...Машину у гараж, квасить..."

Андрій Кузьменко. 2015 рік

9 днів до загибелі
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здрасьте - просят же не садиться за руль... лопатами что ли?
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Службе автомобильных дорог надо браться за лопаты. По той же причине.
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Не знаю як де, але в Києві така погода, що треба сідати не за кермо, а за пиво.
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советует не садиться за руль
Служба автомобільних доріг у Київській області радить не сідати за кермо через снігопад - Цензор.НЕТ 8752
Ехать сидя не за рулем? Служба автомобільних доріг у Київській області радить не сідати за кермо через снігопад - Цензор.НЕТ 5071 Служба автомобільних доріг у Київській області радить не сідати за кермо через снігопад - Цензор.НЕТ 5071
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и самое смешное, что именно водители снегоуборочной техники и посыпалок
услышат этот призыв первыми...
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиСлужба автомобильных дорог в Киевской области советует не садиться за руль из-за снегопада
 
 
 
 
 
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