 Служба автомобильных дорог в Киевской области советует не садиться за руль из-за снегопада

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Укравтодор" на своем официальном сайте.

В частности, в Киевской области ночью сильный, днем умеренный снег, метель, на дорогах гололедица. Ветер южный с переходом на северо-восточный 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/сек. Температура на протяжении суток 4-9° мороза.

18 марта местами небольшой снег, 19 марта умеренный снег, метели. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, 18 марта местами порывы 15-20 м/сек. Температура ночью 9-14°, днем 5-10° мороза. На дорогах гололедица.

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Служба автомобильных дорог в Киевской области также информирует, что из-за ухудшения погодных условий, с 19:00 пятницы и до отдельного распоряжения введен режим ограничения въезда грузового транспорта в черту города Киева.

"Просим водителей и перевозчиков учитывать эту информацию. Воздержитесь от поездок личным автотранспортом на дальние расстояния, без необходимости", - отмечают в службе.

Также в ведомстве напоминают, что САД в Киевской области подготовлен перечень мест для отстоя транспортных средств в зимний период, где можно переждать непогоду.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций на дорогах Киевской области советуют обращаться по номерам горячей линии (044) 200-04-70 и (044) 275-67-44.