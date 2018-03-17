 ГСЧС предупреждает о высокой опасности лавин и паводков

Как передает Цензор.НЕТ, ГСЧС Украины предупредила население о высогой опасности лавин в высокогорье Карпат, а также половодья на реках страны.

По данным Укргидрометцентра, 17-18 марта в высокогорье Закарпатской области и в горах Ивано-Франковской области ожидается значительное снеголавинная опасность (3 уровень).

17-19 марта в Карпатах ожидается значительное снеголавинная опасность (3 уровень).

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Также по данным Укргидрометцентра, 17-18 марта ожидается повышение уровней воды (над уровнями на 8 часов 16 марта): на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) На 0,2 - 0,8 м, возможен выход воды на пойму на р.Стрвьяж - с.Лука; на реках Закарпатской области на 0,5-1,5 м, в нижнем течении г.Боржава - 1,5-2,5 м, возможен выход воды на заводь в нижних течениях Боржавы и Латорицы в створе поста Мукачево. 16-20 марта на р.Латориця-Чоп вода будет удерживаться на заводи междамбового пространства.

18-21 марта в связи со снижением температуры воздуха, на реках Правобережья страны ожидается восстановление ледовых явлений в виде заберегов и шуги, на отдельных участках реках к установлению ледостава, а на реках Левобережья - усиление ледовых явлений. Местами возможно формирование зажоров льда с резким колебанием уровней воды.