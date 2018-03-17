EN|RU|UK
Темы дня: Отравление Скрипаля Задержание Рубана Газовая война Снос палаточного городка Расследование преступлений на Майдане Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Санкции против России Арест Шепелева Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Политика Украины
  184  7
Все про:паводок (104) лавина (76) ГСЧС (1380)

 ГСЧС предупреждает о высокой опасности лавин и паводков

Спасатели просят украинцев быть осторожными и внимательными.

Как передает Цензор.НЕТ, ГСЧС Украины предупредила население о высогой опасности лавин в высокогорье Карпат, а также половодья на реках страны.

По данным Укргидрометцентра, 17-18 марта в высокогорье Закарпатской области и в горах Ивано-Франковской области ожидается значительное снеголавинная опасность (3 уровень).

17-19 марта в Карпатах ожидается значительное снеголавинная опасность (3 уровень).

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Учитывая прогноз погоды, мы должны быть готовы к любому развитию ситуации", - Чечеткин

Также по данным Укргидрометцентра, 17-18 марта ожидается повышение уровней воды (над уровнями на 8 часов 16 марта): на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) На 0,2 - 0,8 м, возможен выход воды на пойму на р.Стрвьяж - с.Лука; на реках Закарпатской области на 0,5-1,5 м, в нижнем течении г.Боржава - 1,5-2,5 м, возможен выход воды на заводь в нижних течениях Боржавы и Латорицы в створе поста Мукачево. 16-20 марта на р.Латориця-Чоп вода будет удерживаться на заводи междамбового пространства.

18-21 марта в связи со снижением температуры воздуха, на реках Правобережья страны ожидается восстановление ледовых явлений в виде заберегов и шуги, на отдельных участках реках к установлению ледостава, а на реках Левобережья - усиление ледовых явлений. Местами возможно формирование зажоров льда с резким колебанием уровней воды.

Источник: https://censor.net.ua/n3056146
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Вибачте, цей коментар випадково сюди потрапив.
 показать весь комментарий
 
так, на цей раз не москалі клятиї дують-а два циклона з балкан
 показать весь комментарий
 
 
Гиг, дивлячись, де ... У нас мете з самого ранку, вітер північний, на термометрі - мінус 4...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГСЧС предупреждает о высокой опасности лавин и паводков
 
 
 
 
 
 вверх