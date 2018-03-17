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 Политика Украины
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Все про:выборы (20162) омбудсмен (317) Россия (68467) Москалькова (20)

 Омбудсмен РФ обратилась в ООН из-за отказа Киева проводить выборы в консульствах

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в ООН, Совет Европы и ОБСЕ с просьбой повлиять на украинские власти и обеспечить гражданам России на территории Украины голосование на выборах президента РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на официальном сайте омбудсмена.

"Настоятельно прошу вас вмешаться в эту ситуацию и побудить украинские власти обеспечить избирательные права российских граждан на территории страны", – отметила Москалькова.

По ее словам, "возмутителен тот факт", что заявление о недопуске россиян к выборам президента России сделал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, который является "членом всех основных международных договоров и организаций по правам человека".

"Расцениваю эту позицию министра внутренних дел Украины как вопиющее нарушение норм международного права о праве на участие в выборах без ограничений, определенных Всеобщей декларацией прав человека, Международным пактом о гражданских и политических правах и другими международными инструментами и декларациями", – добавила Москалькова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На админгранице, в районе КПВВ "Чонгар" проведут акцию против российских выборов в оккупированном Крыму

Напомним, выборы президента России назначены на 18 марта – четвертую годовщину незаконной аннексии Крыма. Участие в них примут 8 кандидатов, в том числе действующий президент страны. РФ традиционно с момента аннексии Крыма намерена провести голосование на полуострове. В прокуратуре АРК, которая располагается в Киеве, организаторам выборов в Крыму пригрозили уголовной ответственностью.

Источник: https://censor.net.ua/n3056144
 
 
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не х@й шастать!!!
пусть эти лишнехромосомные знают свое место...
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Шо вы говорыте, не может быть. Эти укропы напрочь офигели, это правда. И что , еще посольства с консульствами не сожгли? Вы уверены? Ай-яй-яй. А денег давать не пробовали и с их территории убраться ? Не? Тогда, дебилы, блядь.
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Кто голосовал за этих дебилов?
Зачем Аваков рот свой открывал. Хотел своей речью запугать Путлера?
Блокировать бы молча!!
Или позвонить о заминировании и три дня "разминировать".
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А что делают "российские граждане" на территории Украины?!
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Это второстепенный вопрос; мало ли, человек приехал родственников проведать. Другое дело: а зачем он ехал именно сейчас, если так хотел участвовать в выборах ? Приехал бы раньше, или позже, чтобы проголосовать дома.
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Если в Крыму будут незаконные "выборы", то "законных выборов" х@йла на территории Украины не будет...
По моему логично...
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о каких международных правах мычит эта кацапка,они твари похерили все права,и теперь раша страна вне правил и жителей кацапий можно бить и убивать везде они вне мировых законов
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Кстати, существует система голосования по почте. У нас в Австралии голосование является обязательным. Тем людям кто болен, или будет в отъезде, или по каким-то другим уважительным причинам, даётся возможность заблаговременно проголосовать по почте: им присылают бюллетени, и конверты с обратным адресом.
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Такое возможно только в нормальных странах с нормальными людьми и чиновниками.
На расее это будет как в анекдоте:
Англичане: Джентльмены в игре в покер верят сопернику на слово (какая комбинация).
Русский: Ну тут мне как попёрло!..
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Ну, я лишь хотел подчеркнуть что при наличии желания всегда можно найти выход, без провокаций. Поскольку столь простой выход задействован не был, очевидно дело не в том чтобы российские граждане имели возможность проголосовать.
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Обязательным? А если, припустим, я болт забью?
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Штраф. А вам что, трудно бюллетень заполнить ?
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Просто это самое необычное, что я слышал в последнее время... Право избирать где-то не право, а обязанность. Это весьма необычно.
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Этот закон принимался очень давно; по-видимому, мотивом для его принятия была крайне низкая численность населения в то время, учитывая громадную территорию страны (равна площади США без Аляски). Нужно было гарантировать легитимность власти, а для этого нужна была высокая явка.
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Может и необычно, но, скорее всего, очень правильно. Живущие в сообществе должны выбирать себе власть, чтобы эта власть была действительно общая. Тогда и доверия к власти больше будет и ответственности у населения - все выбирали. И в унисон с властью работать будут и требовать исполнения. А то у нас сейчас, в основном, старики на выборы "ползут", критикует среднее поколение, сидя на диване, а расхлебывает молодежь.
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И какой штраф, на сколько взгреют? Уклонисты злостные есть?
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Австралия, Новая Зеландия - наибольшие шансы пережить ядерную войну. Хорошие места там у вас...
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Есть такой фильм: "На последнем берегу". Страшная вещь; показывает что шансов нет ни у кого.
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крім поліцейського кордону під кожним консульством рашки вирогідно ще будуть громадяні України активісти, які громадян расеї повернуть в інший бік від консульства. Так що та курва може жалітися хоч марсіанам а не вибори будуть окупанти проводити.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОмбудсмен РФ обратилась в ООН из-за отказа Киева проводить выборы в консульствах
 
 
 
 
 
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