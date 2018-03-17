 Омбудсмен РФ обратилась в ООН из-за отказа Киева проводить выборы в консульствах

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на официальном сайте омбудсмена.

"Настоятельно прошу вас вмешаться в эту ситуацию и побудить украинские власти обеспечить избирательные права российских граждан на территории страны", – отметила Москалькова.

По ее словам, "возмутителен тот факт", что заявление о недопуске россиян к выборам президента России сделал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, который является "членом всех основных международных договоров и организаций по правам человека".

"Расцениваю эту позицию министра внутренних дел Украины как вопиющее нарушение норм международного права о праве на участие в выборах без ограничений, определенных Всеобщей декларацией прав человека, Международным пактом о гражданских и политических правах и другими международными инструментами и декларациями", – добавила Москалькова.

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Напомним, выборы президента России назначены на 18 марта – четвертую годовщину незаконной аннексии Крыма. Участие в них примут 8 кандидатов, в том числе действующий президент страны. РФ традиционно с момента аннексии Крыма намерена провести голосование на полуострове. В прокуратуре АРК, которая располагается в Киеве, организаторам выборов в Крыму пригрозили уголовной ответственностью.