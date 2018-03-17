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 Политика Украины
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 На админгранице, в районе КПВВ "Чонгар" проведут акцию против российских выборов в оккупированном Крыму

На административной границе с Крымом 18 марта проведут акцию против проведения российских выборов на полуострове.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Крым.Реалии рассказал инициатор акции глава Генической райгосадминистрации Александр Воробьев.

"Это будет акция неповиновения в протест незаконных выборов, которые должны состоятся на нашей украинской земле, в Крыму. Мы вблизи оккупированной территории и не можем оставаться в стороне", – отметил глава местной администрации.

По его словам запланированная акция будет направлена в поддержку украинских патриотов в Крыму, чтобы те "чувствовали поддержку с материка", как призыв к проезжающим через админграницу с Крымом – бойкотировать выборы, а также станет посылом к мировому сообществу – не признавать эти выборы и привлечь Россию к ответственности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина направила официальные обращения в ООН по незаконным выборам РФ в Крыму

Провести акцию планируют провести в районе КПВВ "Чонгар".

16 марта первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко обратилась к жителям аннексированного Крыма с просьбой бойкотировать выборы президента России.

Выборы президента России назначены на 18 марта 2018 года – годовщину российской оккупации Крыма. В них примут участие восемь кандидатов – Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Владимир Путин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов и Григорий Явлинский.

16 февраля президент Украины Петр Порошенко призвал мировую общественность не признавать результаты будущих выборов президента России в аннексированном Крыму.

Источник: https://censor.net.ua/n3056139
 
 
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Ну и где эти п*****сы с СБУ и вообще украинская власть?

На админгранице, в районе КПВВ "Чонгар" проведут акцию против российских выборов в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 424 КРЫМский бандеровец‏ @CrimeaUA1 10 ч.10 часов назад
46 депутатов Херсонского областного совета проголосовали за обращение к правительству Украины с просьбой не признавать выборы российского президента в аннексированном Крыму. 10 (!!!) депутатов ВОЗДЕРЖАЛИСЬ!!!

https://t.co/MCd3RMXLK2

На админгранице, в районе КПВВ "Чонгар" проведут акцию против российских выборов в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 8441
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Дааю подсказку всем общественным организациям, по поводу выборов в российских консульствах. На всех подходах к посольству выгрузите по машине дерьма и пусть идут на выборы но только по этому коридору!
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Лайном рашистів не злякати- вони з нього навіть скульптури ліплять.)))
А нам це потім прибирати.
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админграница педерашки - это ограждения дипучереждений рабсеи в Украине а не КПП
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Рідко підтримую владу, але те, що козлорилим не дадуть голосувати на території України -- молодці!!! Респект. Тепер, надіюсь, козлорилі не дадуть нашим громадянам голосувати в підорашці на виборах гаранта чи в ВР. Адже не важко здогадатись за кого б вони проголосували, накачані козлорилою пропогандою.
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А це як? Вишикуються на кордоні і по команді будуть дзюрити в сторону Криму? На админгранице, в районе КПВВ "Чонгар" проведут акцию против российских выборов в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 5994
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разогнать всех протэстувальныкив, как перед ВР, и позаводить дела?
никаких протестов не может быть в Украине, тут все спокойно!


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надо было устроить
распродажу по малым ценам
и провоз в этот день увеличить
вся вата уехала с Крыма за
халявой некому голосовать было
халяву они любят
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Надіюсь що цю акцію проведуть жителі Криму.............................. іначе це буде звичайний нікчемний фарс. Можна скільки завгодно говорити про повернення Криму до складу України, але без бажання самих жителів Криму, це все виглядає жалюгідно..................
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа админгранице, в районе КПВВ "Чонгар" проведут акцию против российских выборов в оккупированном Крыму
 
 
 
 
 
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