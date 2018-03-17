 На админгранице, в районе КПВВ "Чонгар" проведут акцию против российских выборов в оккупированном Крыму

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Крым.Реалии рассказал инициатор акции глава Генической райгосадминистрации Александр Воробьев.

"Это будет акция неповиновения в протест незаконных выборов, которые должны состоятся на нашей украинской земле, в Крыму. Мы вблизи оккупированной территории и не можем оставаться в стороне", – отметил глава местной администрации.

По его словам запланированная акция будет направлена в поддержку украинских патриотов в Крыму, чтобы те "чувствовали поддержку с материка", как призыв к проезжающим через админграницу с Крымом – бойкотировать выборы, а также станет посылом к мировому сообществу – не признавать эти выборы и привлечь Россию к ответственности.

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Провести акцию планируют провести в районе КПВВ "Чонгар".

16 марта первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко обратилась к жителям аннексированного Крыма с просьбой бойкотировать выборы президента России.

Выборы президента России назначены на 18 марта 2018 года – годовщину российской оккупации Крыма. В них примут участие восемь кандидатов – Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Владимир Путин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов и Григорий Явлинский.

16 февраля президент Украины Петр Порошенко призвал мировую общественность не признавать результаты будущих выборов президента России в аннексированном Крыму.