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Все про:ГСЧС (1380) Зубко (327) Чечеткин (59)

 "Учитывая прогноз погоды, мы должны быть готовы к любому развитию ситуации", - Чечеткин

Глава ГСЧС провел совешание для подготовки к непогоде.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на ГСЧС, руководство ГСЧС анонсировало готовность к любым происшествиям.

"Кроме снижения температуры воздуха, 17 марта через территорию Украины состоится перемещения двух циклонов средней активности, которые повлекут за собой сильные снегопады, метели, налипание мокрого снега и усиление скорости ветра", - сообщил  руководитель гидрометцентра Николай Кульбида.

В свою очередь, гоава ГСЧС Николай Чечеткин отметил, что прогноз относительно ухудшения погодных условий на территории государства, Службой было доведено до местных и центральных органов власти, а также местного самоуправления еще 14 марта.

"Учитывая прогноз, мы должны быть готовы к любому развитию ситуации", - отметил Председатель ДСНС.

Так, Николай Чечеткин определил главные задачи для органов власти в этот период, а именно: организация работы Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на автомобильных дорогах государственного значения, обеспечения усиленного мониторинга ситуации на автодорогах государства, своевременные меры по бесперебойного движения транспорта по автодорогам общего пользования, а также оперативное реагирование на осложнения обстановки и координация привлеченных сил и средств.

"При необходимости нужно осуществлять своевременную передислокацию дополнительной техники из других регионов для работы на проблемных участках автодорог", - добавил Председатель Службы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГСЧС предупреждает об опасности лавин и паводков в Украине

В то же время, Вице-премьер-министр Геннадий Зубко отметил, что предупреждение лучше преодоления.

"В ближайшие дни две трети магистралей страны будет под красным уровнем угрозы. Поэтому есть еще время скоординировать технику и принять необходимые управленческие решения. Кроме того, подчеркиваю - коммуникация с людьми, автотранспортными предприятиями, пассажирскими перевозчиками, а также работа социальной инфраструктуры - задача номер один ", - отметил Геннадий Зубко.

Источник: https://censor.net.ua/n3056138
 
 
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Вологи для гарного врожаю має вистачити. А весна все одно прийде!
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А на ПIвднi Украiни зараз сонячно i + 10 С
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А у нас в Запорізькій області вітер і дощ.
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Українець Чічьйоткєнд хахлів захистить,обігріє і чайком напоїть.За свій рахунок.
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що сталося?!
знов треба №прикрутити/№відкрутити ? "Учитывая прогноз погоды, мы должны быть готовы к любому развитию ситуации", - Чечеткин - Цензор.НЕТ 5908
сіль закінчилась, пісок замерз, прибирати сніг а Києві будуть, чи сам розтане! "Учитывая прогноз погоды, мы должны быть готовы к любому развитию ситуации", - Чечеткин - Цензор.НЕТ 1556
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Трудно быть готовым к любому развитию ситуации, когда мокрый снег в стекло (как вчера в 12 ночи), а ямы на осенью отремонтированных дорогах с полколеса... Таких матов от меня моя дочь сидевшая рядом давно не слышала....
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всі тв і радіо говорять що багато випало снігу.але це слово дуже розтяжиме як жуйка.є лінійка виміряти сніг.чи спичечним коробком (довжина 5см).на лід є льодоступи на 10болтіках за 160грн в інтеренеті.бо в магазинах вони рідко.і тому не попадаються на очі і люди падають.і всі метео говорять про вітри в метрах в секунду.але в побуті люди не зустріч з метрами в секунду.і не розуміють цієї швидкості.тоді давайте тиск атмосф передавати в паскалях.і тиск артеріальний.в США сильні вітри тобто які можуть шкодити дахам передають і в км в годину і говорять що на 80км за годину може відривати дах особливо якщо він не підбитий коробкою(подшивом)
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глобальное потепление говорите.. "Учитывая прогноз погоды, мы должны быть готовы к любому развитию ситуации", - Чечеткин - Цензор.НЕТ 1384
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Должны быть готовы и готовы в исполнении украинских чиновников две большие разницы.
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та да))) "погода" она такая переменчивая))))
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Пока я елку не уберу, зима не кончится! "Враховуючи прогноз погоди, ми маємо бути готові до будь-якого розвитку ситуації", - Чечоткін - Цензор.НЕТ 8374
Хотя, самому уже надоела. Но, эксперимент есть эксперимент.
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Так "должны быть" или всё же "готовы". Вот любят чинуши по"издеть для радио
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Учитывая прогноз погоды, мы должны быть готовы к любому развитию ситуации", - Чечеткин
 
 
 
 
 
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