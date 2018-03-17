 "Учитывая прогноз погоды, мы должны быть готовы к любому развитию ситуации", - Чечеткин

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на ГСЧС, руководство ГСЧС анонсировало готовность к любым происшествиям.

"Кроме снижения температуры воздуха, 17 марта через территорию Украины состоится перемещения двух циклонов средней активности, которые повлекут за собой сильные снегопады, метели, налипание мокрого снега и усиление скорости ветра", - сообщил руководитель гидрометцентра Николай Кульбида.

В свою очередь, гоава ГСЧС Николай Чечеткин отметил, что прогноз относительно ухудшения погодных условий на территории государства, Службой было доведено до местных и центральных органов власти, а также местного самоуправления еще 14 марта.

"Учитывая прогноз, мы должны быть готовы к любому развитию ситуации", - отметил Председатель ДСНС.

Так, Николай Чечеткин определил главные задачи для органов власти в этот период, а именно: организация работы Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на автомобильных дорогах государственного значения, обеспечения усиленного мониторинга ситуации на автодорогах государства, своевременные меры по бесперебойного движения транспорта по автодорогам общего пользования, а также оперативное реагирование на осложнения обстановки и координация привлеченных сил и средств.

"При необходимости нужно осуществлять своевременную передислокацию дополнительной техники из других регионов для работы на проблемных участках автодорог", - добавил Председатель Службы.

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В то же время, Вице-премьер-министр Геннадий Зубко отметил, что предупреждение лучше преодоления.

"В ближайшие дни две трети магистралей страны будет под красным уровнем угрозы. Поэтому есть еще время скоординировать технику и принять необходимые управленческие решения. Кроме того, подчеркиваю - коммуникация с людьми, автотранспортными предприятиями, пассажирскими перевозчиками, а также работа социальной инфраструктуры - задача номер один ", - отметил Геннадий Зубко.