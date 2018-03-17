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 Политика Украины, Происшествия
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 Украина направила официальные обращения в ООН по незаконным выборам РФ в Крыму

Письмо содержит заявление МИД Украины относительно решения оккупационной администрации полуострова провести незаконное голосования в Крыму.

Украина направила генсеку ООН, председателю Совбеза и всем делегациям стран-членов официальные письма, в которых говорится, что проведение РФ президентских выборов в оккупированном Крыму нарушает Устав ООН. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Имею честь настоящим письмом передать Резолюцию Верховной Рады Украины с ее обращением к международному сообществу в связи с организацией незаконных выборов президента РФ на временно оккупированной части территории Украины – в АР Крым и городе Севастополе", – говорится в письме за подписью постоянного представителя Украины при ООН Владимира Ельченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы примем все меры, чтобы 18 марта избирательные участки в российских загранучреждениях в Украине были открыты, - посольство РФ

Также письмо содержит заявление МИД Украины относительно решения оккупационной администрации полуострова провести незаконное голосования в Крыму.

Послание адресовано генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, а также председателю Совета Безопасности, постоянному представителю Нидерландов при ООН Карелу ван Остерому.

Источник: https://censor.net.ua/n3056137
 
 
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МЗС робить свою роботу, ООН- ні, бо країна-агресор рашка досі має вето в СовБезі.
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Всё идёт к тому, что очень скоро Рашку погонят из ООН ссаными тряпками.
Украина направила официальные обращения в ООН по незаконным выборам РФ в Крыму - Цензор.НЕТ 8900
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Всему своё время! Электорат Западных стран был ещё не подготовлен к таким событиям, сейчас обстановк благоприятная. Ждать осталось совсем немного.
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Уже который год идёт. Лет через …цать, может быть, и придёт.
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МЗС, нажаль, на мій погляд, поганенько робить свою роботу. Треба не в Криму не визнавати "вибори", а не визнавати ці "вибори" взагалі черз те, що їх проводили у анексованому Криму.
І саме цього бояться рашисти, бо саме про це (за Фрейдом) вони белькотіли вчора у заяві свого "МЗС".
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І з ким ви потім будете домовлятися про визволення українців з в'язниць рашки? Чи хай помирають там?
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По-перше. З терористами не домовляються.
По-друге. Коли гопник отримує по пиці, він зразу ж здає назад.
По-третє. Коли клятий хуйлостан почне валитися, вєртухаї самі відпустять і наших, і своїх, і політичних, і кримінальних. Та ще й прохатимуть підписати папірець про те, що вони ставилися до ув'язнених гуманно, лише виконували свою роботу, що вони нічного не знали, що їх обдурили тощо.
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По-перше. Правил спілкування з державою-терористом немає.
По-друге. В гопиників немає ЯЗ.
По-третє. До розпаду рашки ці в'язні можуть і не дожити.
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По-перше. До терористів, незалежно від розміру угруповання, ставлення однакове.
По-друге. Гопник залишається гопником незалежно від розміру м'язів і кінець йому буде однаковий.
По-третє. Упевнений, що де-хто, нажаль, уже не дожив. Але в'язнів, у будь-якому випадку, у рази меньше, ніж загиблих та покалічених (і морально також) рашистами у цій війні з боку України.
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Відповім на третє. Визнання чи невизнання виборів щось змінить у цій війні? Нічого.
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Якщо виходити з цього, на мій погляд абсолютно хибного висновку, то нашому МЗС, делегаціям у ПАРЕ та ООН і т.д., і т.п. слід "стулити пельку і відійти геть".

Але тоді не буде не те, що жодних санкцій проти рашистів на міжнародній арені, а на віть звичайної "стурбованості"
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В усьому треба шукати "золоту середину", особливо у Великій Брудній Політиці. Невизнання виборів у рашці в цілому обмежує інструментарій України у цій політиці.
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Навпаки. Бо Україні не зможуть дорікати, що її влада підтримує кращі стосунки з окупантами, ніж її (України) союзники.
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Не переймайтеся за союзників- саме це зона відповідальності президента та МЗС. І з цим у них все в порядку, наскільки це взагалі можливо в нинішньому світі.
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Мені мало "все гаразд". Мені треба "добре", "ще кращє", "відмінно" і, нарешті, "зразково". тому й буду перейматися.
Бо як не будемо перейматися, перетворимося на хуйляндію
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Додам до другого. Пересічній людині байдуже, чим її позбавить життя гопник - шилом, гарматою або ЯЗ.
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Не відношу себе до пересічних. Саме тому я і коментую на цьому форумі.
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Певно трохи далі від війни мешкаєте.
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Далі. Саме тому гармату або кулемет в руах "іхтамнєта" як загрозу не сприймаєте
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Помиляєтеся- я настрілявся так, що нікому такого не побажаю. Так що чітко знаю, за що кажу.
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Я не кажу про колись. Я кажу про зараз.
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рано отправили, такие документы надо отправлять через год после выборов.
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кажуть, зрадюків аш трісьот, українські юридична система почала давити позовами до 404 по всіх напрямках
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Чем заразней болезнь, тем жестчее должна быть изоляция. Принимая во внимание, что чума очень опасна, а население параши свиньи, их следует на корню уничтожить
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а держава это значит что то такое отдельное
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Так- читайте визначення терміну "держава".
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та да, точно! завтра голосовать будет держава, а с дуру полагал, что поголовье Україна надіслала офіційні звернення в ООН щодо незаконних виборів РФ у Криму - Цензор.НЕТ 7071
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Саме ДЕРЖАВА рашка буде завтра фальсифікувати результати виборів, і не вперше. Саме ДЕРЖАВА вибірково реєструє кандидатів на вибори та навіть вбиває їх. Саме ДЕРЖАВА організовує та проводить вибори на окупованій території.
Досить сказано для розуміння суті розумними.
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А бидло мовчить і навіть не мукає. То нехай і жере мовчки те, що йому дадуть.
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З цим не згідний- вони виходили на різноманітні акції протесту, і зараз виходять. Так, їх мало, та вони є.
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От з цими, що виходять, і будемо потім домовлятися.
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Саме це населення хуйлостану виняйняло таку державу яка є у хуйлостані сьогодні. Хтось радісними діями, а хтось - бездіяльністю.
Так само, як саме ці громадяни України віняйняли саме цих державних чиновників, що сьогодні нами керують і презентують нас на міжнародній арені.
Саме тому й сказано, що кожен народ має таких правителів, на яких заслуговує.
Отже, основну проблему будь-якої держави видно у дзеркалах виборців. Хтось не подумав, хтось недопрацював, а комусь було взагалі байдуже і він не відірвав свою дупу від канапи.
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Ти вірно все кажеш.
Та це не означає, що за це треба фізично знищити ВСЕ населення держави, як сказав мій опонент.
Чи таки треба?
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Самі одне одного винищать, коли хуйлостан валитися почне. У боротьбі за владу. Треба буде потім тільки своєчасно прибрати цар-пацюка. А "русскіє" будуть і далі покірно робити те, що їм скажуть. Бо "русскіє" - то є прикметник, який відповідає на питання "чий?".
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Згідний і тут.
На питання ви не відповіли, та хай так і буде.
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Відповів. І доречі саме так, як ви того хотіли - розділивши "державу" і "населення".
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Треба було відразу писати в спортлото.
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Все подходы к росийскому посольству в день выборов президента залить дерьмом и пусть идут на выборы но только через дерьмо.
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Лайном рашистів не злякати- вони з нього навіть скульптури ліплять.)))
А нам це потім прибирати.
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Приходи, внеси свою лепту (кучу), чтобы москали не прошли.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина направила официальные обращения в ООН по незаконным выборам РФ в Крыму
 
 
 
 
 
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