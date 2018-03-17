 Украина направила официальные обращения в ООН по незаконным выборам РФ в Крыму

Украина направила генсеку ООН, председателю Совбеза и всем делегациям стран-членов официальные письма, в которых говорится, что проведение РФ президентских выборов в оккупированном Крыму нарушает Устав ООН. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Имею честь настоящим письмом передать Резолюцию Верховной Рады Украины с ее обращением к международному сообществу в связи с организацией незаконных выборов президента РФ на временно оккупированной части территории Украины – в АР Крым и городе Севастополе", – говорится в письме за подписью постоянного представителя Украины при ООН Владимира Ельченко.

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Также письмо содержит заявление МИД Украины относительно решения оккупационной администрации полуострова провести незаконное голосования в Крыму.

Послание адресовано генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, а также председателю Совета Безопасности, постоянному представителю Нидерландов при ООН Карелу ван Остерому.