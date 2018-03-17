 Украина направила официальные обращения в ООН по незаконным выборам РФ в Крыму

Украина направила генсеку ООН, председателю Совбеза и всем делегациям стран-членов официальные письма, в которых говорится, что проведение РФ президентских выборов в оккупированном Крыму нарушает Устав ООН. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Имею честь настоящим письмом передать Резолюцию Верховной Рады Украины с ее обращением к международному сообществу в связи с организацией незаконных выборов президента РФ на временно оккупированной части территории Украины – в АР Крым и городе Севастополе", – говорится в письме за подписью постоянного представителя Украины при ООН Владимира Ельченко.
Также письмо содержит заявление МИД Украины относительно решения оккупационной администрации полуострова провести незаконное голосования в Крыму.
Послание адресовано генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, а также председателю Совета Безопасности, постоянному представителю Нидерландов при ООН Карелу ван Остерому.
І саме цього бояться рашисти, бо саме про це (за Фрейдом) вони белькотіли вчора у заяві свого "МЗС".
По-друге. Коли гопник отримує по пиці, він зразу ж здає назад.
По-третє. Коли клятий хуйлостан почне валитися, вєртухаї самі відпустять і наших, і своїх, і політичних, і кримінальних. Та ще й прохатимуть підписати папірець про те, що вони ставилися до ув'язнених гуманно, лише виконували свою роботу, що вони нічного не знали, що їх обдурили тощо.
По-друге. В гопиників немає ЯЗ.
По-третє. До розпаду рашки ці в'язні можуть і не дожити.
По-друге. Гопник залишається гопником незалежно від розміру м'язів і кінець йому буде однаковий.
По-третє. Упевнений, що де-хто, нажаль, уже не дожив. Але в'язнів, у будь-якому випадку, у рази меньше, ніж загиблих та покалічених (і морально також) рашистами у цій війні з боку України.
Але тоді не буде не те, що жодних санкцій проти рашистів на міжнародній арені, а на віть звичайної "стурбованості"
Бо як не будемо перейматися, перетворимося на хуйляндію
Досить сказано для розуміння суті розумними.
Так само, як саме ці громадяни України віняйняли саме цих державних чиновників, що сьогодні нами керують і презентують нас на міжнародній арені.
Саме тому й сказано, що кожен народ має таких правителів, на яких заслуговує.
Отже, основну проблему будь-якої держави видно у дзеркалах виборців. Хтось не подумав, хтось недопрацював, а комусь було взагалі байдуже і він не відірвав свою дупу від канапи.
Та це не означає, що за це треба фізично знищити ВСЕ населення держави, як сказав мій опонент.
Чи таки треба?
На питання ви не відповіли, та хай так і буде.
А нам це потім прибирати.