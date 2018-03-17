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 Сутки в АТО: зафиксирован один обстрел боевиков, ни один воин ВСУ не пострадал

Боевики нарушили перемирие один раз.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО, за минувшие сутки российско-оккупационные войска продолжали нарушать перемирие в районе АТО. Зафиксирован один обстрел опорных пунктов украинских защитников.

На Луганском направлении противник из крупнокалиберных пулеметов и вооружение БМП-1 вел огонь по нашим позициям в районе населенного пункта Троицкое.
На Донецком направлении в течение суток сохранялась тишина.

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В результате вражеского огня ни один украинский воин не пострадал.

Источник: https://censor.net.ua/n3056136
 
 
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у подданых Её величества есть яйца. Вы бы ещё сэра Черчиля вспомнили.
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Благородные господа, это же не плебеи какие небуть. Это их лес, их животные, сцарь дал им удел за верную службу
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доброе утро - добрая весть!
когда все живы и здоровы - то добрая весть... добрым утром!!!! (честно!)
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Значится штаб АТО говорит, что за сутки был один обстрел, а ОБСЕ говорит, что зафиксировали 140 взрывов, а завтра нам скажут, что гдето хоронили героя. Интересно девки пляшут
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Інформація за різні дати та проміжки часу- читати уважно треба, та то таке...
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ага, у ОБСЕ в сутках 24 часа, а у хенералов только между обстрелами.
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Я дорослій людині не збираюся текст розжовувати, читайте уважно.
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за минувшие сутки российско-оккупационные войска продолжали нарушать перемирие в районе АТО."Источник: https://censor.net.ua/n3056136 _____________________По состоянию на 18:00 16 марта обстрелов со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.Источник: https://censor.net.ua/n3056089
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или у пресцентра "ато" сутки уже не 24 часа или(что более вероятно) там вообще не читают, ЧТО они пишут!
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"Або" лише одне- ти не розумієш прочитаного. А я тобі не вчитель.
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Расскажи ка лучше как вы тут сворой закон с поправками Лозового отстаивали и кричали, что вы тут в шляпе и при шпаге, а все остальные агенты кремля.
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ото ж то й воно, як питання відповідальності то, вже й флуд
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Вдруге кажу- я дорослій людині не збираюся текст написаного розжовувати.
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А ДО ТОГО: ОБСЕ за сутки зафиксировала 140 взрывов в Донецкой области
. В частности, в Донецкой области наблюдатели зафиксировали факты ведения огня в Светлодарске, возле Донецкой фильтровальной станции, Ясиноватой и Софиевки.

Це в наших хенералів називається - адін обстрєл.
Якмй говнокомандуючий - такі й хенерали.
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На Донецком направлении в течение суток сохранялась тишина.
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А как это?
17.03.18 08:14 Сутки в АТО: зафиксирован один обстрел боевиков, ни один воин ВСУ не пострадал

17.03.18 01:57 ОБСЕ за сутки зафиксировала 140 взрывов в Донецкой области


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а вот, что писали 15 часов назад: По состоянию на 18:00 16 марта обстрелов со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.Источник: https://censor.net.ua/n3056089
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Та що ж це на нашестя таке...
"Об этом говорится в отчете миссии за период с 19:30 14 марта до 19:30 15 марта", Источник: https://censor.net.ua/n3056135
"со ссылкой на пресс-центр штаба АТО, за минувшие сутки российско-оккупационные войска "Источник: https://censor.net.ua/n3056136- вчора 16 березня було.
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а, так, так, 15-го ж березня говнокосвндуючий почтив фронт визитом. тому й тішіна.
А вже 16-го коли воно поїхало - то вже 140 вибухів. Ясно.
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Случай, когда поговорка "один раз не 3,14дарас" совершенно не работает.
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Мабуть набої у "Воєнторгу" скінчилися.
Путін, давай гуманітарний конвой!!!

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простіше - цінний агент лоліта на фронт приїхало.
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Доба в АТО: зафіксовано один обстріл бойовиків, жоден воїн ЗСУ не постраждав - Цензор.НЕТ 6120Ａｌｅｊａｎｄｒｏ 🦍‏ @popilsasha73 28 мин.28 минут назад
На лінії "фронту" Безмертний чувак,без каски без броніку,піздобратія зі свити теж...
І звичайно знов"чисто випадково" жодного обстрілу.
І ще одне,а ті новенькі "тюбєтєйки",які видали фронтовикам для фотки,не могли по розміру підібрать та замастить троха?

Доба в АТО: зафіксовано один обстріл бойовиків, жоден воїн ЗСУ не постраждав - Цензор.НЕТ 7976
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСутки в АТО: зафиксирован один обстрел боевиков, ни один воин ВСУ не пострадал
 
 
 
 
 
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