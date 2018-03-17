Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО, за минувшие сутки российско-оккупационные войска продолжали нарушать перемирие в районе АТО. Зафиксирован один обстрел опорных пунктов украинских защитников.
На Луганском направлении противник из крупнокалиберных пулеметов и вооружение БМП-1 вел огонь по нашим позициям в районе населенного пункта Троицкое.
На Донецком направлении в течение суток сохранялась тишина.
В результате вражеского огня ни один украинский воин не пострадал.
когда все живы и здоровы - то добрая весть... добрым утром!!!! (честно!)
. В частности, в Донецкой области наблюдатели зафиксировали факты ведения огня в Светлодарске, возле Донецкой фильтровальной станции, Ясиноватой и Софиевки.
Це в наших хенералів називається - адін обстрєл.
Якмй говнокомандуючий - такі й хенерали.
17.03.18 08:14 Сутки в АТО: зафиксирован один обстрел боевиков, ни один воин ВСУ не пострадал
17.03.18 01:57 ОБСЕ за сутки зафиксировала 140 взрывов в Донецкой области
"Об этом говорится в отчете миссии за период с 19:30 14 марта до 19:30 15 марта", Источник: https://censor.net.ua/n3056135
"со ссылкой на пресс-центр штаба АТО, за минувшие сутки российско-оккупационные войска "Источник: https://censor.net.ua/n3056136- вчора 16 березня було.
А вже 16-го коли воно поїхало - то вже 140 вибухів. Ясно.
Путін, давай гуманітарний конвой!!!
На лінії "фронту" Безмертний чувак,без каски без броніку,піздобратія зі свити теж...
І звичайно знов"чисто випадково" жодного обстрілу.
І ще одне,а ті новенькі "тюбєтєйки",які видали фронтовикам для фотки,не могли по розміру підібрать та замастить троха?
В день визита Порошенко на Донбасс оружие оккупантов замолчало
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