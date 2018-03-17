 Сутки в АТО: зафиксирован один обстрел боевиков, ни один воин ВСУ не пострадал

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО, за минувшие сутки российско-оккупационные войска продолжали нарушать перемирие в районе АТО. Зафиксирован один обстрел опорных пунктов украинских защитников.

На Луганском направлении противник из крупнокалиберных пулеметов и вооружение БМП-1 вел огонь по нашим позициям в районе населенного пункта Троицкое.

На Донецком направлении в течение суток сохранялась тишина.

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В результате вражеского огня ни один украинский воин не пострадал.