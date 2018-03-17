 ОБСЕ за сутки зафиксировала 140 взрывов в Донецкой области

Об этом говорится в отчете миссии за период с 19:30 14 марта до 19:30 15 марта, опубликованном сегодня на сайте ОБСЕ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.



"В Донецкой области СММ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, одновременно зафиксировав большее количество взрывов (примерно 140), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (примерно 110 взрывов)", - говорится в отчете. В частности, в Донецкой области наблюдатели зафиксировали факты ведения огня в Светлодарске, возле Донецкой фильтровальной станции, Ясиноватой и Софиевки.

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"В Луганской области миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим периодом", - говорится в отчете.

В частности, находясь в 1,5 км севернее населенного пункта Бугаевка (неподконтрольный правительству Украины, в 37 км юго-западнее Луганска), наблюдатели слышали 3 взрыва, которые они оценили как разрывы снарядов, 7 очередей и выстрелов из орудия БМП-2, а также еще 3 выстрела - все эти случаи на расстоянии 2-4 км юго-восточнее. По оценке СММ, проходили учения с боевой стрельбой за пределами зоны безопасности.



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