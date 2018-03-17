 По подозрению в получении взятки задержан глава одной из райгосадминистраций Львова, - горсовет

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.

В сообщении отмечается: "Стало известно, что сегодня задержан с подозрением в получении взятки глава зализнычной РА. На время проведения следствия он будет отстранен от исполнения должностных обязанностей. Мэрия требует от полиции объективного расследования.

"Недопустимо, чтобы в органах местного самоуправления работали не честные люди. Требуем от полиции объективного расследования", - отметил городской председатель Львова Андрей Садовый.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Сотрудница БТИ задержана во Львове на взятке 1,5 тыс. долл., - СБУ. ФОТОрепортаж