 По подозрению в получении взятки задержан глава одной из райгосадминистраций Львова, - горсовет

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.
В сообщении отмечается: "Стало известно, что сегодня задержан с подозрением в получении взятки глава зализнычной РА. На время проведения следствия он будет отстранен от исполнения должностных обязанностей. Мэрия требует от полиции объективного расследования.
"Недопустимо, чтобы в органах местного самоуправления работали не честные люди. Требуем от полиции объективного расследования", - отметил городской председатель Львова Андрей Садовый.
(нашими деньгами)!!!
https://www.epravda.com.ua/news/2018/03/16/635036/
"Порошенко спонсирует террористические государства ДНР и ЛНР"
"Украина продолжает гнать. Бесплатно. Электроэнергию на оккупированные территории".
"Лампочка в кабинете Захарченко будет гореть за счет Украины".
Я очень люблю тезисы о том, что в ОРДЛО живут наши люди, такие же украинцы. И что мы должны бросать хобот помощи гражданам, которые так хотят вернуться в объятия Родины.
Но это какая-то гнусная ложь.
Между тем, в оккупированном Донецке существует так называемая "Региональная энергопоставляющая компания". Она взимает с жителей Донецка платежи за электроэнергию.
https://www.rprec.ru/
Уверен, что за электричество в ОРДЛО исправно платят. Так почему же платежи не поступают в пользу Украины?
Или стоит предположить, что какое-то вполне упитанное лицо с улицы Банковой получает свою долю с того, что зарабатывают на перепродаже электроэнергии в ДНР/ЛНР?
28 миллиардов списания за счет бюджета Украины - это повод задуматься. На эти деньги можно отремонтировать дороги, починить школы, обеспечить больницы оборудованием, закупить новые танки для армии.
Уплатить эти деньги в "черную дыру" Русского мира - это преступление. Знаете, почему? Потому что это НАШИ деньги. Не Пети, не Рината, не Виталика. НАШИ.
Эти 28 ярдов - далеко не первые и не единственные. Давайте посчитаем, сколько нам стоило спонсирование ДНР и ЛНР за все эти годы и ужаснемся. И зададим вопрос какому-нибудь толстомордому чму, почему это не прекращено?
Чего мы боимся? Какой неправильной реакции мира?
Россия создала нам проблему в Донбассе. Мы уговорили другие страны мира обложить ее санкциями. Но упорно не хотим взваливать на Россию заботу о территориях, которые она и так контролирует. Давайте еще и в Крым бесплатно поставлять электроэнергию!
Предвижу тезис о том, что энергосистема так настроена, что мы не можем отсоединить их и переприсоединить к России. Я прошу прощения, за несколько лет можно было изменить ситуацию? Пусть Россия поможет. Кроме того, на их территории есть собственные электростанции. Остались от Ахметова, который заигрывал с боевиками.
Я не знаю, кто и в каких высоких кабинетах договаривается о том, чтобы мы продолжали эти заигрывания. То власть беспокоится, что в ОРДЛО перестал работать мобильный оператор "МТС", и нужно срочно восстановить. То хочет бесплатно покрывать долг за электричество.
И в то же время нам запрещают торговать с ДНР и ЛНР.
А, я совсем забыл. Это же непризнанные террористические государства. У нас же война.
Тогда какие бесплатные поставки электричества? Тогда какая мобильная связь от украинского оператора?
Очень плохо все это пахнет.
Сергій ЛЯМЕЦЬ
https://youtube.com/watch?v=AvVMf75VPkA