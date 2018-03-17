 Мы примем все меры, чтобы 18 марта избирательные участки в российских загранучреждениях в Украине были открыты, - посольство РФ

Как передает Цензор.НЕТ об этом говорится в комментарии на сайте посольства в связи с заявлением МВД Украины относительно проведения выборов президента РФ.
"Намерения под надуманными предлогами лишить проживающих в Украине россиян возможности свободного волеизъявления вступают в вопиющее противоречие с базовыми нормами международного права и обязательствами Украины в рамках многосторонних и двусторонних конвенций и соглашений", - отмечается в тексте.
Отмечается, что вся ответственность за нарушение прав российских граждан ляжет на украинскую сторону.
В МИД Украины была направлена соответствующая нота с требованием обеспечить российскому диппредставительству и генконсульствам возможность беспрепятственно выполнять возложенные на них функции по организации и проведению выборов.
"Посольство со своей стороны примет все необходимые меры, чтобы в день голосования избирательные участки в российских загранучреждениях в Украине были открыты", - подчеркивается в комментарии.
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Открывать аккуратно. Из глаз может пойти кровь. Строго 18+.
Бггг
Раньше надо было думать о нарушении межбународного права и соглашений.
Всі будуть голосувати, і навіть, в бандерівському Львові.
Це було круто.
После незаконных выборов закроют сами шарашкины конторы страны 404 .
Кремль: «Второй - нах!» (Часть 2)
16th Март 2018 anti-colorados
Алеппо, Сирия
Далее - выдержки из речи Макмастерса.
«…мы работаем над тем, чтобы защитить невинных гражданских лиц (в Сирии) от химического нападения и привлечь Асада к ответственности за использование этого отвратительного оружия.
Эти последние четыре года ознаменовали еще одну годовщину: 100-летие Первой мировой войны. После этой ужасной войны страны собрались вместе и согласились не использовать химическое оружие снова.
Продолжающееся использование Асадом этого оружия угрожает уничтожить весь прогресс, который мы достигли с момента окончания этой (Первой Мировой) ужасной войны.
После того, как Асад 4 апреля 2017 года напал на невинных людей, президент Трамп нанес мощный ракетный удар по сирийской авиабазе, откуда началась эта атака, уничтожив двадцать процентов сирийских ВВС.
Наши действия послали безошибочное послание: использование этого ужасного оружия никогда не будет приемлемым, и мы привлечем виновных к ответственности.
Соединенные Штаты поддерживают Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) в их усилиях по принуждению Асада к полной ликвидации его программы по химическому оружию.
К сожалению, многие из этих усилий по спасению жизней - завершению конфликта, поражение ИГИЛ, доставка гуманитарной помощи и сдерживание нападений с применением химического оружия - сдерживаются спонсорами режима Асада в Тегеране и Москве.
Все цивилизованные страны должны считать Иран и Россию ответственными за их роль в причинении зверств и страданий людям в Сирии…»
Далее речь идет об Иране и о том, как он оказался в Сирии, таким огромным, стотысячным легионом. Со слов Макмастерса, он купил свое присутствие и полную свободу действий за $16 млрд. частями, начиная с 2012 года и Асад разрешил делать со своими гражданами все, что в Тегеране только могут придумать и потому, сирийцев жгут напалмом, фосфором, рвут на части вакуумными и кассетными бомбами, травят боевыми газами, после чего речь пошла о Московии.
«К сожалению, Иран не является единственным спонсором Асада. Россия также причастна к зверствам Асада.
Российское правительство (санкционировало) бомбардировки гражданских районов и обеспечило политическое прикрытие для преступлений Асада. Кроме того, Россия ничего не сделала для того, чтобы побудить Асада обеспечить доставку гуманитарной помощи, соблюдать соглашения о прекращении огня и деэскалации и соблюдения резолюции Совета Безопасности ООН 2254 о политическом процессе, контролируемом ООН.
С 24 февраля по 28 февраля Россия ежедневно проводила двадцать налетов для бомбардировки в районах Восточного Гута и Дамаска в Сирии.
Россия также неоднократно препятствовала усилиям ОЗХО по привлечению режима Асада, к ответственности за использование химического оружия.
Сегодня утром Соединенные Штаты, Франция, Германия и Соединенное Королевство осудили отвратительное нападение (с использованием нервно-паралитического вещества) на Сергея и Юлию Скрипал, которые состоялись 4 марта в Солсбери, Соединенное Королевство.
В заявлении ясно сказано, что мы считаем, что Россия несет ответственность за это нападение, и мы призываем российское правительство ответить на все вопросы, связанные с этим инцидентом, и предоставить полную информацию ОЗХО.
Ни одно государство - Россия, Сирия или кто-либо другой - не должны использовать химическое оружие и нервные агенты.
Если Иран и Россия не перестанут допускать зверства режима и не будут придерживаться резолюций Совета Безопасности ООН, все страны должны реагировать более решительно, чем просто делать сильные заявления.
Настало время наложить серьезные политические и экономические последствия на Москву и Тегеран.»
В общем, ведущим Западным странам понадобилось время для того, чтобы понять, что Москва везде действует одинаково, как военный преступник и постоянно использует одни и те же приемы, для избежания возмездия. Сирии это стоило уже более 500 тыс. жизней, Украине - более 10 тыс., а Британия назначила повторные экспертизы по целому ряду загадочных смертей подданных Ее величества, так или иначе завязанных на интересах РФ. Пока достоверно известно об убийстве бывшего сотрудника ФСБ Литвиненко и покушение на жизнь Скрипаля и его дочери, а также лиц, которые находились поблизости от места преступления, примерно в то же самое время.
В общем, принято решение о том, что пора действовать. Осуждениями и мягкими санкциями, эта агрессивная зараза не лечится. Посему, сейчас уже слышен звук работы механизма, который приводит в действие адекватное возмездие, а потому, представители стран, уже вошедших в антироссийскую коалицию, уже не утруждают себя условностями и этикетом, в адрес террористической страны и ее террористического, а через два дня - полностью не легитимного руководства.
Все одно заспамимо, а вранці твої постики перетворяться на хрестики.
https://www.youtube.com/watch?v=r-FtcEOUWcw
местному времени и следовал по маршруту от американской военной базы
Эт-Танф, которая расположена на границе Сириий и Иордании, на другую
базу - в Аш-Шаддади, где янки создали лагерь для подготовки бойцов
курдско-арабской группировки СДС. Из 9 погибших - двое члены экипажа,
другие семь человек - бойцы спецназа. Катастрофа произошла на иракской
территории, американские воздушные суда вынуждены делать петлю на
маршруте, чтобы облететь позиции правительственных войск Сирии. Ведь
официальный Дамаск никаких воздушных коридоров для военной авиации США
не предоставлял и расценивает пребывание американских военных на своей
территории как противозаконные действия.