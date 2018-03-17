 Мы примем все меры, чтобы 18 марта избирательные участки в российских загранучреждениях в Украине были открыты, - посольство РФ

Как передает Цензор.НЕТ об этом говорится в комментарии на сайте посольства в связи с заявлением МВД Украины относительно проведения выборов президента РФ.

"Намерения под надуманными предлогами лишить проживающих в Украине россиян возможности свободного волеизъявления вступают в вопиющее противоречие с базовыми нормами международного права и обязательствами Украины в рамках многосторонних и двусторонних конвенций и соглашений", - отмечается в тексте.

Отмечается, что вся ответственность за нарушение прав российских граждан ляжет на украинскую сторону.

В МИД Украины была направлена соответствующая нота с требованием обеспечить российскому диппредставительству и генконсульствам возможность беспрепятственно выполнять возложенные на них функции по организации и проведению выборов.

"Посольство со своей стороны примет все необходимые меры, чтобы в день голосования избирательные участки в российских загранучреждениях в Украине были открыты", - подчеркивается в комментарии.

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