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 Политика Украины
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Все про:выборы (20150) посол (1177)

 Мы примем все меры, чтобы 18 марта избирательные участки в российских загранучреждениях в Украине были открыты, - посольство РФ

Посольство РФ в Украине считает, что планы украинского МВД блокировать 18 марта доступ граждан России к избирательным участкам в дипмиссии в Киеве и генконсульствах в Одессе, Львове и Харькове противоречат базовым нормам международного права, и заявляет, что вся ответственность за нарушение прав российских граждан ляжет на украинскую сторону.

Как передает Цензор.НЕТ об  этом говорится в комментарии на сайте посольства в связи с заявлением МВД Украины относительно проведения выборов президента РФ.

"Намерения под надуманными предлогами лишить проживающих в Украине россиян возможности свободного волеизъявления вступают в вопиющее противоречие с базовыми нормами международного права и обязательствами Украины в рамках многосторонних и двусторонних конвенций и соглашений", - отмечается в тексте.

Отмечается, что вся ответственность за нарушение прав российских граждан ляжет на украинскую сторону.

В МИД Украины была направлена соответствующая нота с требованием обеспечить российскому диппредставительству и генконсульствам возможность беспрепятственно выполнять возложенные на них функции по организации и проведению выборов.

"Посольство со своей стороны примет все необходимые меры, чтобы в день голосования избирательные участки в российских загранучреждениях в Украине были открыты", - подчеркивается в комментарии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Решение не вызывает ничего, кроме возмущения", - МИД РФ о недопуске россиян к выборам в посольство и консульства

Источник: https://censor.net.ua/n3056133
 
 
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єто точно.
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Открывать аккуратно. Из глаз может пойти кровь. Строго 18+.
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А я то думал что Лига сексменьшин в определенной позе может выдержать все! Абсолютно все! Даже невозможное! Мы примем все меры, чтобы 18 марта избирательные участки в российских загранучреждениях в Украине были открыты, - посольство РФ - Цензор.НЕТ 5493
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Не успеет за один день принять меры.
Раньше надо было думать о нарушении межбународного права и соглашений.
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Ты хотел написать "залупутина"? Не боись, Хуйла тут можно называть правильными словами. )))
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Про базовые международные нормы - это вы ближе к ночи. А меры конечно примите. мОЖЕТЕ ДАЖЕ ПОРТРЕТИКИ ХУЙЛА ВЫВЕСИТЬ
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Офтоп канечна. У меня сегодня праздничный день. Был в т.н. руськом магазине. Купил - не поверите! - туалетную бумагу с мордой хуйла. Теперь облегчаться будет намного приятнее Мы примем все меры, чтобы 18 марта избирательные участки в российских загранучреждениях в Украине были открыты, - посольство РФ - Цензор.НЕТ 4784
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Похоже один чемодан с мукой они НЮХНУЛИ. Отобрали Крым и пишут про базовые нормы дипломатии. Идиоты
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Просто каждого ватана кто придёт голосовать нужно предупредить в письменном виде что его выследят и занесут в базу "Миротворец".
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та нехай голосуют, зачем препятствовать. все равно нарисуют.
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Походу 18-го националисты будут лупить ватанов возле посольств.
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ваш опус надо читать не как предположение, а как утверждение
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Це можуть робити і їх спецслужби, а потім звинувачувати Україну
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Интересно а где будет голосовать товарищ Мураев ,Бойко , Рабинович да весь опозиционный так называемый блок ?
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В мацковском каганате, стало быть в лавре
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Щоб кивнуть їм консульства потрібні? І з яких хрінів вони на п"ятому році війни можуть бути в Україні?
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Ніхто нікому нічого не зробить.
Всі будуть голосувати, і навіть, в бандерівському Львові.
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Рекомендую обратиться ко всем международным организациям - это страшное преступление необходимо остановить немедленно. Это же ужас какой то - похлеще Будапештскогоо меморандума и крымваша. В любой приличной стране эти сраные посрльства и консульства давно бы уже выперли на фиг, а эти нагдые укропы терпят вас пидоров до сих пор.
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Ну, ось зараз британці виженуть, і наші теж, може.
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Про права згадали... А обов'язки??? От обов'язки виконаєте, тоді про права рота роззявляйте...
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противоречат, сцуко, чему?!!!!!!!!!!!!!!!!!! базовым нормам международного, мать вашу, права?!!!!!!!!!!!!! это, пилять, шо?!!! аукцион невиданного и неслыханного цинизма, окуизма и подлизма?!!! это того что-ли права, которое вы попираете всю вашу гребанную историю, и в частности сейчас, отняв у Украины Крым и развязав войну в Донбассе?!!!! Кацапы, вы уху ели???!!!
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У мвд есть прекрасный шанс пополнить банк обмена пленных. Всех, кто отважится заявиться голосовать - в него, а потом менять на украинских ребят
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Я оцінила the timing заяви Арсена: Friday afternoon. Фактично - вже вікенд. Мы примем все меры, чтобы 18 марта избирательные участки в российских загранучреждениях в Украине были открыты, - посольство РФ - Цензор.НЕТ 7814
Це було круто. Мы примем все меры, чтобы 18 марта избирательные участки в российских загранучреждениях в Украине были открыты, - посольство РФ - Цензор.НЕТ 7814
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и язык у тварей поворачивается еще о правах упоминать
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Таки да . тоже никак не могу привыкнуть к их обнаглевшему цинизму .
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Нужно ловить тех кто хочет голосовать . сажать на поезд и отправлять домой в сибирь .
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кацапы как всегда- про международное право вспоминают только тогда, когда это им выгодно
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После пиндюлей в Сирии от американцев , каждый день про право вспоминали Мы примем все меры, чтобы 18 марта избирательные участки в российских загранучреждениях в Украине были открыты, - посольство РФ - Цензор.НЕТ 8139 .
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воображаемых пиз..ей!
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Будет открыт, не сците. Для мазохистов, любящих принимать яично-зелёночные ванны.
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Не будет, по причине незаконности самих выборов.
После незаконных выборов закроют сами шарашкины конторы страны 404 .
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Сирия , Алеппо
Кремль: «Второй - нах!» (Часть 2)
16th Март 2018 anti-colorados

Алеппо, Сирия

Далее - выдержки из речи Макмастерса.

«…мы работаем над тем, чтобы защитить невинных гражданских лиц (в Сирии) от химического нападения и привлечь Асада к ответственности за использование этого отвратительного оружия.

Эти последние четыре года ознаменовали еще одну годовщину: 100-летие Первой мировой войны. После этой ужасной войны страны собрались вместе и согласились не использовать химическое оружие снова.

Продолжающееся использование Асадом этого оружия угрожает уничтожить весь прогресс, который мы достигли с момента окончания этой (Первой Мировой) ужасной войны.

После того, как Асад 4 апреля 2017 года напал на невинных людей, президент Трамп нанес мощный ракетный удар по сирийской авиабазе, откуда началась эта атака, уничтожив двадцать процентов сирийских ВВС.

Наши действия послали безошибочное послание: использование этого ужасного оружия никогда не будет приемлемым, и мы привлечем виновных к ответственности.

Соединенные Штаты поддерживают Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) в их усилиях по принуждению Асада к полной ликвидации его программы по химическому оружию.

К сожалению, многие из этих усилий по спасению жизней - завершению конфликта, поражение ИГИЛ, доставка гуманитарной помощи и сдерживание нападений с применением химического оружия - сдерживаются спонсорами режима Асада в Тегеране и Москве.

Все цивилизованные страны должны считать Иран и Россию ответственными за их роль в причинении зверств и страданий людям в Сирии…»

Далее речь идет об Иране и о том, как он оказался в Сирии, таким огромным, стотысячным легионом. Со слов Макмастерса, он купил свое присутствие и полную свободу действий за $16 млрд. частями, начиная с 2012 года и Асад разрешил делать со своими гражданами все, что в Тегеране только могут придумать и потому, сирийцев жгут напалмом, фосфором, рвут на части вакуумными и кассетными бомбами, травят боевыми газами, после чего речь пошла о Московии.

«К сожалению, Иран не является единственным спонсором Асада. Россия также причастна к зверствам Асада.

Российское правительство (санкционировало) бомбардировки гражданских районов и обеспечило политическое прикрытие для преступлений Асада. Кроме того, Россия ничего не сделала для того, чтобы побудить Асада обеспечить доставку гуманитарной помощи, соблюдать соглашения о прекращении огня и деэскалации и соблюдения резолюции Совета Безопасности ООН 2254 о политическом процессе, контролируемом ООН.

С 24 февраля по 28 февраля Россия ежедневно проводила двадцать налетов для бомбардировки в районах Восточного Гута и Дамаска в Сирии.

Россия также неоднократно препятствовала усилиям ОЗХО по привлечению режима Асада, к ответственности за использование химического оружия.

Сегодня утром Соединенные Штаты, Франция, Германия и Соединенное Королевство осудили отвратительное нападение (с использованием нервно-паралитического вещества) на Сергея и Юлию Скрипал, которые состоялись 4 марта в Солсбери, Соединенное Королевство.

В заявлении ясно сказано, что мы считаем, что Россия несет ответственность за это нападение, и мы призываем российское правительство ответить на все вопросы, связанные с этим инцидентом, и предоставить полную информацию ОЗХО.

Ни одно государство - Россия, Сирия или кто-либо другой - не должны использовать химическое оружие и нервные агенты.

Если Иран и Россия не перестанут допускать зверства режима и не будут придерживаться резолюций Совета Безопасности ООН, все страны должны реагировать более решительно, чем просто делать сильные заявления.

Настало время наложить серьезные политические и экономические последствия на Москву и Тегеран.»

В общем, ведущим Западным странам понадобилось время для того, чтобы понять, что Москва везде действует одинаково, как военный преступник и постоянно использует одни и те же приемы, для избежания возмездия. Сирии это стоило уже более 500 тыс. жизней, Украине - более 10 тыс., а Британия назначила повторные экспертизы по целому ряду загадочных смертей подданных Ее величества, так или иначе завязанных на интересах РФ. Пока достоверно известно об убийстве бывшего сотрудника ФСБ Литвиненко и покушение на жизнь Скрипаля и его дочери, а также лиц, которые находились поблизости от места преступления, примерно в то же самое время.

В общем, принято решение о том, что пора действовать. Осуждениями и мягкими санкциями, эта агрессивная зараза не лечится. Посему, сейчас уже слышен звук работы механизма, который приводит в действие адекватное возмездие, а потому, представители стран, уже вошедших в антироссийскую коалицию, уже не утруждают себя условностями и этикетом, в адрес террористической страны и ее террористического, а через два дня - полностью не легитимного руководства.
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вам то радоваться уничтожению сирийского народа хозяевами из америки? украинцам светит тоже самое
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От тільки приходить ніч, обов*язково вилізе отаке альтернативно обдароване і буде плюватися ...
Все одно заспамимо, а вранці твої постики перетворяться на хрестики.
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начало уничтожения украинского народа было положено на майдане, когда за штатовские деньги расстреливали майданутых в спины
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массовые расстрелы украинцев продолжились и в ато! правосеки расстреляли срочников всу
https://www.youtube.com/watch?v=r-FtcEOUWcw


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"противоречат базовым нормам международного права" - от проклятых кацапов это слышать,это как увидеть,как черти крестятся.
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9 человек погибли в результате крушения американского военного вертолетаМы примем все меры, чтобы 18 марта избирательные участки в российских загранучреждениях в Украине были открыты, - посольство РФ - Цензор.НЕТ 564«Черный Ястреб» разбился накануне приблизительно в 21-00 по
местному времени и следовал по маршруту от американской военной базы
Эт-Танф, которая расположена на границе Сириий и Иордании, на другую
базу - в Аш-Шаддади, где янки создали лагерь для подготовки бойцов
курдско-арабской группировки СДС. Из 9 погибших - двое члены экипажа,
другие семь человек - бойцы спецназа. Катастрофа произошла на иракской
территории, американские воздушные суда вынуждены делать петлю на
маршруте, чтобы облететь позиции правительственных войск Сирии. Ведь
официальный Дамаск никаких воздушных коридоров для военной авиации США
не предоставлял и расценивает пребывание американских военных на своей
территории как противозаконные действия.
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И какие ж вы меры примите, кацапёздалы? Опять еще одногл своего агента в Лондоне траванёте или пару чемоданов кокса нашим полицаям предложите?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМы примем все меры, чтобы 18 марта избирательные участки в российских загранучреждениях в Украине были открыты, - посольство РФ
 
 
 
 
 
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