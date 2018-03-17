 В США 39 сенаторов потребовали от исполнительной власти заблокировать строительство Северного потока-2

Как передает Цензор.НЕТ об этом пишет российский "Коммерсант".

"Мы выражаем озабоченность в связи с проектом газопровода Nord Stream 2. Мы выступаем против него и призываем администрацию использовать все свои возможности для предотвращения строительства трубопровода",— говорится в документе. "Проект сделает американских союзников и партнеров в Европе более уязвимыми перед злостным влиянием и политикой принуждения со стороны России",- подчеркнули сенаторы.

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Ранее заместитель помощника госсекретаря США Сандра Оудкирк заявила, что блокировка "Северного потока-2" "может поддержать Украину в ее стремлении к европейскому будущему". Также госпожа Оудкирк подчеркнула, что успех проекта "обернется массивными геостратегическими последствиями" для ЕС и США.

На прошлой неделе спикеры парламентов Литвы, Латвии и Польши подписали совместное заявление, в котором говорится, что проект газопровода в перспективе представляет угрозу для энергетической независимости Евросоюза.

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В начале ноября прошлого года Еврокомиссия предложила поправки, которые угрожают строительству газопровода "Газпрома". Они направлены на то, чтобы ключевые принципы энергетического законодательства ЕС распространялись на все газопроводы, идущие по его территории в или из третьих стран. Единственным сторонником изменения законодательства оказались польские компании и лоббисты

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