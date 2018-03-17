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 За рубежом
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Все про:США (13422) Северный поток (197) Сенат США (49)

 В США 39 сенаторов потребовали от исполнительной власти заблокировать строительство Северного потока-2

В США 39 сенаторов - 28 от Республиканской партии и 11 от Демократической — в письме от 15 марта на имя главы Минфина Стивена Мнучина и замгоссекретаря Джона Салливана выступили против трубопровода "Северный поток-2"

Как передает Цензор.НЕТ об этом пишет российский "Коммерсант".

"Мы выражаем озабоченность в связи с проектом газопровода Nord Stream 2. Мы выступаем против него и призываем администрацию использовать все свои возможности для предотвращения строительства трубопровода",— говорится в документе. "Проект сделает американских союзников и партнеров в Европе более уязвимыми перед злостным влиянием и политикой принуждения со стороны России",- подчеркнули сенаторы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В коалиционном соглашении партий Германии нет ни слова о "Северном потоке-2", - DW

Ранее заместитель помощника госсекретаря США Сандра Оудкирк заявила, что блокировка "Северного потока-2" "может поддержать Украину в ее стремлении к европейскому будущему". Также госпожа Оудкирк подчеркнула, что успех проекта "обернется массивными геостратегическими последствиями" для ЕС и США.

На прошлой неделе спикеры парламентов Литвы, Латвии и Польши подписали совместное заявление, в котором говорится, что проект газопровода в перспективе представляет угрозу для энергетической независимости Евросоюза.

Также читайте: Украина еще раз обратилась к Еврокомиссии и членам ЕС с просьбой отказаться от планов строительства "Северного потока-2", - Порошенко

В начале ноября прошлого года Еврокомиссия предложила поправки, которые угрожают строительству газопровода "Газпрома". Они направлены на то, чтобы ключевые принципы энергетического законодательства ЕС распространялись на все газопроводы, идущие по его территории в или из третьих стран. Единственным сторонником изменения законодательства оказались польские компании и лоббисты

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Северный поток-2" поставит Европу в полную зависимость от компании, которой руководит Кремль и лично Путин, - Яценюк

Источник: https://censor.net.ua/n3056132
 
 
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а порошенка чего не вставили?
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то ти просто не дуже розумний? а я вже вирішив, шо ти з #порохоботи_пі4ори
Вибач, друже. Був не правий.
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Петра Алексеевича другое место в истории Украины... он реформатор и про Украинский президент.... Пусть Господь благословит его и даст ему долгоденствие...
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12 колен Израилевых по 12 тысяч человек в колене войдущии в Царствие Христа Иисуса Господа нашего... это из книги Откровения... а при чём тут реформы... тебе просто попустословить хоца...
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щіколадний мародер. баРига мерзенний. зрадник і брехун.
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ботоксну крысу тупо посодют на бутылку
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не. зараз не то время. бабло победит. ни или будут ооочень долго садить
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Чим далі в ліс, тим гладші партизани)
Ї6ать русню, ї6ать!
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Ну тогда есть хорошие шансы, что этот говнопоток таки накроется женским половым органом
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Флот з Індійського океану перекинуть в Балтійське море?
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Кто бы мог подумать ,что бывший совок будет в 2018 году любить Америку так,как при совке её ненавидел.А россии желать,чтобы сдохла и быстрей китайский учила.Как же переменчив мир в котором мы живём.
Дзякуй, Америка,храни тебя Бог! И как всегда здоровьица и долгих старичку нашему Маккейнушке!!!
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Надо чтобы Наркобарон вложил хотя бы 50 В США 39 сенаторов потребовали от исполнительной власти заблокировать строительство Северного потока-2 - Цензор.НЕТ 302бабла тогда можно и закрыть
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Судя по тому как быстро Китай переходит на солнечную/ветряную энергетику, Путину только и остаётся что продвигать северный/южный поток в Европе. Нет никакого разумного смысла строить газопровод через всю Сибирь, ну разве что кроме распила, так как Китай обозначил 2050 год крайним сроком полного перехода на чистую энергию. Иными словами, они хотят полностью отказаться от угля и газа. Остаётся только запад. Если прикрутят гайки северному потоку, Россия через лет 20-25 вернётся в 19 век. Просто потому что никакой конкурентоспособной промышленности на рынке у них нет, а бюджет состоит в основном из доходов от нефти-газа-металлов. Не говоря о том, что за Уралом командовать будут жители поднебесной.
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видимо если даже проложат-он долго не протянет...будет как и керченский мост-большое и кривое...)))
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Судя по тенденциям в Европе по переходу на не углеводные источники энергии этот поток может стать реверсивным. Сперва в ЕС,потом реверс взад В США 39 сенаторов потребовали от исполнительной власти заблокировать строительство Северного потока-2 - Цензор.НЕТ 9275
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Будут закачивать газы обратно в Роисю пока ее не разнесет?
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Ну можно конечно еще и привод какой приделать механический и подключить к электрогенераторам. Опять же будет природный источник энергии В США 39 сенаторов потребовали от исполнительной власти заблокировать строительство Северного потока-2 - Цензор.НЕТ 1757
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вы совсем ничего не поняли.на РАБссию наложили ВЕТО по полным помидорам.... В США 39 сенаторов потребовали от исполнительной власти заблокировать строительство Северного потока-2 - Цензор.НЕТ 5239
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Ого, замес нешуточный начинается...
С запозданием, но лучше поздно, чем очень поздно.
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Омериканцы любят кормить рюсскае быдло тушонкой Рузвельта,но очень медленно,на нежном огне... В США 39 сенаторов потребовали от исполнительной власти заблокировать строительство Северного потока-2 - Цензор.НЕТ 5381
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Кажуть шо шось мясне,а шо хто його зна... В США 39 сенаторов потребовали от исполнительной власти заблокировать строительство Северного потока-2 - Цензор.НЕТ 9633
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Вангую.
Завтра, в ночь с 17 на 18, США вместе с другими участниками антиасадовско-хуйловской коалиции, разъе6ут в хлам Асада вместе с его ирано-российскими прокси в Восточной Гуте. Возможно, єто случится еще сегодня, што не суть важно.
Хуйло любит знаковость. Ну што ж, он ее получит. Аминь.
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Низя никак. Завтра по закону выборов день тишины В США 39 сенаторов потребовали от исполнительной власти заблокировать строительство Северного потока-2 - Цензор.НЕТ 2037
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Откуда инфа? Кацапы грозили, что всех порешат, кто Асада тронет.
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У них несколько старых ржавых осталось.Что-то может вдруг куда-то и полететь. И в мозгах лозунг- "Весь Мир в труху" (С)
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Старое плешивое чмо имеет ментальность обычного гопника. Оно будет быковать, пока не получит пи3дюлей.
Он уже всех настолько зае6ал, што на его угрозы все давно положили болт. Тут ведь выбор какой: или дать гопнику мзды или тупо выполнять все его требования. Третьего не дано.
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Исход будет примерно такой же, как в сказке "Волшебник изумрудного города")
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"Грязьпром" уже разработал новый проэкт "газопровода" в обход санкций!
...
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Мы пойдем другим путем. (лукич ) восточный обход Тюмени

россия сегодня - крупнейший экспортер газа в мире, но десятки миллионов граждан не могут пользоваться газом, не могут обустроить собственную жизньВ предвыборной программе 2000-го года было сказано, что программа газификации россии будет решена, она не решена до сих пор что на сегодняшний день газораспределительная система доводится только до границ поселений, а внутри населенных пунктов этим вынуждены заниматься сами граждане. «Получается, что вроде все проблемы газификации решены, а газа у людей нет», - подчеркнул Явлинский.
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Если честно, то 39 из 100 - это как-то маловато...
Возможно, многие просто где-то в поездках по стране...
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Став Наркобароном Кремля,плешивый хотель посадить дохлый СССр зернышком ГУЛАГа Джугашвили.
Величайша Катастрофа 20 века произошла не в 1991 году,а 3 марта 1917 года,когда сЦарь Николашка послал РАБссию НАХ..... 304 летняя династия Гольштейн=Готторп-Романовых подохла смертью храбрых вместе с РАБссией В США 39 сенаторов потребовали от исполнительной власти заблокировать строительство Северного потока-2 - Цензор.НЕТ 8026
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главный преступник 21 века должон умирать очень медленно...,О=очень
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Ельцин: я напал на Чечню в 1994 году чтобы сохранить РАБссию
Плешивый:я напал на Чечню в 2000 чтобы развалить РАБссию
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А - ХА - ХА....
А это кацаПСИНСКАЯ еда:

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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ США 39 сенаторов потребовали от исполнительной власти заблокировать строительство Северного потока-2
 
 
 
 
 
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