 В США 39 сенаторов потребовали от исполнительной власти заблокировать строительство Северного потока-2

Как передает Цензор.НЕТ об этом пишет российский "Коммерсант".
"Мы выражаем озабоченность в связи с проектом газопровода Nord Stream 2. Мы выступаем против него и призываем администрацию использовать все свои возможности для предотвращения строительства трубопровода",— говорится в документе. "Проект сделает американских союзников и партнеров в Европе более уязвимыми перед злостным влиянием и политикой принуждения со стороны России",- подчеркнули сенаторы.
Ранее заместитель помощника госсекретаря США Сандра Оудкирк заявила, что блокировка "Северного потока-2" "может поддержать Украину в ее стремлении к европейскому будущему". Также госпожа Оудкирк подчеркнула, что успех проекта "обернется массивными геостратегическими последствиями" для ЕС и США.
На прошлой неделе спикеры парламентов Литвы, Латвии и Польши подписали совместное заявление, в котором говорится, что проект газопровода в перспективе представляет угрозу для энергетической независимости Евросоюза.
В начале ноября прошлого года Еврокомиссия предложила поправки, которые угрожают строительству газопровода "Газпрома". Они направлены на то, чтобы ключевые принципы энергетического законодательства ЕС распространялись на все газопроводы, идущие по его территории в или из третьих стран. Единственным сторонником изменения законодательства оказались польские компании и лоббисты
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Северный поток-2" поставит Европу в полную зависимость от компании, которой руководит Кремль и лично Путин, - Яценюк
Вибач, друже. Був не правий.
Ї6ать русню, ї6ать!
Дзякуй, Америка,храни тебя Бог! И как всегда здоровьица и долгих старичку нашему Маккейнушке!!!
С запозданием, но лучше поздно, чем очень поздно.
Завтра, в ночь с 17 на 18, США вместе с другими участниками антиасадовско-хуйловской коалиции, разъе6ут в хлам Асада вместе с его ирано-российскими прокси в Восточной Гуте. Возможно, єто случится еще сегодня, што не суть важно.
Хуйло любит знаковость. Ну што ж, он ее получит. Аминь.
Он уже всех настолько зае6ал, што на его угрозы все давно положили болт. Тут ведь выбор какой: или дать гопнику мзды или тупо выполнять все его требования. Третьего не дано.
...
россия сегодня - крупнейший экспортер газа в мире, но десятки миллионов граждан не могут пользоваться газом, не могут обустроить собственную жизньВ предвыборной программе 2000-го года было сказано, что программа газификации россии будет решена, она не решена до сих пор что на сегодняшний день газораспределительная система доводится только до границ поселений, а внутри населенных пунктов этим вынуждены заниматься сами граждане. «Получается, что вроде все проблемы газификации решены, а газа у людей нет», - подчеркнул Явлинский.
Возможно, многие просто где-то в поездках по стране...
Величайша Катастрофа 20 века произошла не в 1991 году,а 3 марта 1917 года,когда сЦарь Николашка послал РАБссию НАХ..... 304 летняя династия Гольштейн=Готторп-Романовых подохла смертью храбрых вместе с РАБссией
Плешивый:я напал на Чечню в 2000 чтобы развалить РАБссию
А это кацаПСИНСКАЯ еда: