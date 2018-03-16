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 Политика Украины
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 Новый госсекретарь США Помпео продолжит политику поддержки Украины, - Елисеев

Заместитель главы Администрации Президента Константин Елисеев уверен, что новый государственный секретарь США Майк Помпео будет продолжать политику поддержки Украины.

Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов, соощает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

"Для нас очень важна последовательная и твердая поддержка всей американской Администрацией позиции Украины в важных вопросах восстановления суверенитета и территориальной целостности. Эта поддержка усиливается двухпартийной поддержкой со стороны Конгресса США. Поэтому я думаю, что новый госсекретарь после утверждения будет эту политику продолжать", - сказал чиновник АП.

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Елисеев также заверил, что Украина будет продолжать сотрудничество и активно развивать контакты со специальным представителем США по вопросам Украины Куртом Волкером.

Напоминаем, президент США Дональд Трамп уволил госсекретаря Тиллерсона. Вместо него на эту должность было решено назначить директора ЦРУ Майка Помпео.

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Источник: https://censor.net.ua/n3056131
 
 
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продолжит поддержку Украины но не соевой банды Новый госсекретарь США Помпео продолжит политику поддержки Украины, - Елисеев - Цензор.НЕТ 9888
Помпео вы лапшу на уши не повесите Новый госсекретарь США Помпео продолжит политику поддержки Украины, - Елисеев - Цензор.НЕТ 6734
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Купи себе Утюг фирмы Самсунг,Хунтарь пля Новый госсекретарь США Помпео продолжит политику поддержки Украины, - Елисеев - Цензор.НЕТ 9426
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