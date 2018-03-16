 Новый госсекретарь США Помпео продолжит политику поддержки Украины, - Елисеев

Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов, соощает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

"Для нас очень важна последовательная и твердая поддержка всей американской Администрацией позиции Украины в важных вопросах восстановления суверенитета и территориальной целостности. Эта поддержка усиливается двухпартийной поддержкой со стороны Конгресса США. Поэтому я думаю, что новый госсекретарь после утверждения будет эту политику продолжать", - сказал чиновник АП.

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Елисеев также заверил, что Украина будет продолжать сотрудничество и активно развивать контакты со специальным представителем США по вопросам Украины Куртом Волкером.

Напоминаем, президент США Дональд Трамп уволил госсекретаря Тиллерсона. Вместо него на эту должность было решено назначить директора ЦРУ Майка Помпео.

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