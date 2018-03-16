 "Убьют систему" - после 150 тысяч обращений в суды после "поправок Лозового" правоохранительная система "впадет в кому" , - Луценко

Как сообщает Цензор.НЕТ, выступая перед депутатами Рады, Луценко назвал главные опасности принятых "поправок Лозового"

Генпрокурор отметил: "Уважаемые народные депутаты, я вышел на эту трибуну по поручению руководителей всех правоохранительных органов. Наша позиция является общей потому, что проголосованы несколько законов, не только кодексы, но и другие законы привели к полному ступору работы правоохранительной системы. Но если сегодня не внести определенные поправки в кодексы, с завтрашнего дня правоохранительная система Украины может "впасть в кому".

Также читайте: "Поправки Лозового" в УПК вступили в силу

"Я спокойно абсолютно хотел бы объяснить вам, просто и доступно, в чем проблема. Перед этим хотел бы обратить внимание, что поиски кого-то конкретно одного виновного являются кощунством. Не считаю возможным повторять фамилию депутата, правки которого так долго дебатируются, но проблема вовсе не в нем. Проблема в том, кто его консультировал, проблема в том, кто за его подписью проталкивал свой интерес. И проблема в конце концов в том, кто проголосовал за эти поправки. Что проголосовано? Поэтому я хотел бы, чтобы вы прекратили травлю Лозового, а весь парламент принял мудрое решение", - продолжил Луценко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада не смогла принять проект закона об усовершенствовании уголовного судопроизводства, отменяющий "поправки Лозового"

Он отметил: "На самом деле кодексы ввели три инновации. Первое. В каждом уголовном деле отныне можно обжаловать подозрение. Такая практика на территории ЕС есть только в одной стране, в братской, но в одной - в Хорватии.

Второе. Эти законы предусматривают также, что любая экспертиза, включая судебно-медицинскую экспертизу пожилых мужчин или женщин с неявными признаками, с отсутствующими даже признакам насилия, должны пройти экспертизу по решению суда. Это еще 150 000 представлений в суд, которые и так не могут пропускать решения на сегодняшний день".

"Уважаемые народные депутаты, я не шучу, каждый день в два часа ночи в судах занимают очереди прокуроры и адвокаты, дерутся между собой, чтобы получить решение. Сверху еще 150 000 обращений, причем не во все суды, а только в центральные областные. Убьют систему.

И последнее. Также сроки, и я это абсолютно поддерживаю, но продлении сроков, в том числе по особо тяжким преступлениям, каждые два месяца обращения в суд. Какая есть разумная пропозиция? Разделить весь массив преступлений, а это примерно миллион производств в год на две части, две неравные части: общеуголовные преступления, убийства, грабежи, разбои, автоугоны, кражи оставить их по-старому", - подчеркнул Луценко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для того, чтобы отменить "поправки Лозового" нужно минимум три недели, - Геращенко

Генпрокурор продолжил: "Преступления против безопасности государства, террроризм, финансирование терроризма и т.д. оставить по-старому. Но признать, что, да, в нашей стране существуют проблемы преследования бизнесменов и кое-где преследования должностных лиц. Для них, для этой категории преступлений, служебных и экономических, оставить порядок введеный кодексами, в том числе и поправкой Лозового, и других коллег. По которому будет увеличена судебная защита для бизнеса и чиновников от возможных злоупотреблений правоохранительных органов. Таким образом это решит коллапс и даст возможность по крайней мере временно работать в таком режиме. Когда наши правоохранительные органы станут европейскими, объективными, беспристрастными полностью, тогда, возможно, выровнять ситуацию назад.

"Сейчас я бы очень просил от имени всех правоохранителей пойти навстречу, потому что вопрос не только в невозможности похоронить вовремя пожилых людей, вопрос в невозможности вообще правоохранительной деятельности буквально с завтрашнего дня. Очень прошу, обращаюсь ко всем фракциям, это касается всех, впрочем, и все вы обращаетесь к нам с просьбой помочь людям, подчеркиваю, людям. Давайте в данном случае проголосуем так, чтобы мы могли решать поставленные перед нами задачи", - резюмировал Луценко.

Также читайте: Правила захоронения в Украине не изменились, изменился субъект, назначающий экспертизу только в случае насильственной смерти, - разъяснения суда