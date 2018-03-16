EN|RU|UK
Темы дня: Отравление Скрипаля Задержание Рубана Газовая война Снос палаточного городка Расследование преступлений на Майдане Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Санкции против России Арест Шепелева Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Политика Украины
  3095  50
Все про:закон (2414) Луценко (6940) экспертиза (193) Лозовой Андрей (112)

 "Убьют систему" - после 150 тысяч обращений в суды после "поправок Лозового" правоохранительная система "впадет в кому" , - Луценко

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко 15 марта в стенах ВР пытался убедить депутатов рассмотреть и принять за основу проект Закона о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно усовершенствования уголовного судопроизводства №7547, который отменял так называемые "поправки Лозового". Однако, три попытки депутатов проголосовать за этот закон оказались безуспешными.

Как сообщает Цензор.НЕТ, выступая перед депутатами Рады, Луценко назвал главные опасности принятых "поправок Лозового" 

Генпрокурор отметил: "Уважаемые народные депутаты, я вышел на эту трибуну по поручению руководителей всех правоохранительных органов. Наша позиция является общей потому, что проголосованы несколько законов, не только кодексы, но и другие законы привели к полному ступору работы правоохранительной системы. Но если сегодня не внести определенные поправки в кодексы, с завтрашнего дня правоохранительная система Украины может "впасть в кому".

Также читайте: "Поправки Лозового" в УПК вступили в силу

"Я спокойно абсолютно хотел бы объяснить вам, просто и доступно, в чем проблема. Перед этим хотел бы обратить внимание, что поиски кого-то конкретно одного виновного являются кощунством. Не считаю возможным повторять фамилию депутата, правки которого так долго дебатируются, но проблема вовсе не в нем. Проблема в том, кто его консультировал, проблема в том, кто за его подписью проталкивал свой интерес. И проблема в конце концов в том, кто проголосовал за эти поправки. Что проголосовано? Поэтому я хотел бы, чтобы вы прекратили травлю Лозового, а весь парламент принял мудрое решение", - продолжил Луценко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада не смогла принять проект закона об усовершенствовании уголовного судопроизводства, отменяющий "поправки Лозового"

Он отметил: "На самом деле кодексы ввели три инновации. Первое. В каждом уголовном деле отныне можно обжаловать подозрение. Такая практика на территории ЕС есть только в одной стране, в братской, но в одной - в Хорватии.

Второе. Эти законы предусматривают также, что любая экспертиза, включая судебно-медицинскую экспертизу пожилых мужчин или женщин с неявными признаками, с отсутствующими даже признакам насилия, должны пройти экспертизу по решению суда. Это еще 150 000 представлений в суд, которые и так не могут пропускать решения на сегодняшний день".

"Уважаемые народные депутаты, я не шучу, каждый день  в два часа ночи в судах занимают очереди прокуроры и адвокаты, дерутся между собой, чтобы получить решение. Сверху еще 150 000 обращений, причем не во все суды, а только в центральные областные. Убьют систему.

И последнее. Также сроки, и я это абсолютно поддерживаю, но продлении сроков, в том числе по особо тяжким преступлениям, каждые два месяца обращения в суд. Какая есть разумная пропозиция? Разделить весь массив преступлений, а это примерно миллион производств в год на две части, две неравные части: общеуголовные преступления, убийства, грабежи, разбои, автоугоны, кражи оставить их по-старому", - подчеркнул Луценко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для того, чтобы отменить "поправки Лозового" нужно минимум три недели, - Геращенко

Генпрокурор продолжил: "Преступления против безопасности государства, террроризм, финансирование терроризма и т.д. оставить по-старому. Но признать, что, да, в нашей стране существуют проблемы преследования бизнесменов и кое-где преследования должностных лиц. Для них, для этой категории преступлений, служебных и экономических, оставить порядок введеный кодексами, в том числе и поправкой Лозового, и других коллег. По которому будет увеличена судебная защита для бизнеса и чиновников от возможных злоупотреблений правоохранительных органов. Таким образом это решит коллапс и даст возможность по крайней мере временно работать в таком режиме. Когда наши правоохранительные органы станут европейскими, объективными, беспристрастными полностью, тогда, возможно, выровнять ситуацию назад.

"Сейчас я бы очень просил от имени всех правоохранителей пойти навстречу, потому что вопрос не только в невозможности похоронить вовремя пожилых людей, вопрос в невозможности вообще правоохранительной деятельности буквально с завтрашнего дня. Очень прошу, обращаюсь ко всем фракциям, это касается всех, впрочем, и все вы обращаетесь к нам с просьбой помочь людям, подчеркиваю, людям. Давайте в данном случае проголосуем так, чтобы мы могли решать поставленные перед нами задачи", - резюмировал Луценко. 

Также читайте: Правила захоронения в Украине не изменились, изменился субъект, назначающий экспертизу только в случае насильственной смерти, - разъяснения суда

 

Источник: https://censor.net.ua/n3056130
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
"..правоохранительная система "впадет в кому" - отозвался главный "коматозник" прокуратуры.
 показать весь комментарий
 
 
Можно антикоррупционный суд подключить, что бы разгрузить .
 показать весь комментарий
 
 
тогда югику уже будет не до новой почты. свою ж*пу спасать будет
 показать весь комментарий
 
 
Вот уж не знаю.
Это 150 тысяч не только судебных решений, а еще и вскрытий.
Судебных экспертов хватит ?
 показать весь комментарий
 
 
да какая разница?????????
вам проблемы шоколадной шоблы нужны????
они лидеры государства.
первые. мудрейшие. кнопкодавят инстинктивно. принимают решения один раз и правильно
 показать весь комментарий
 
 
украинская власть сейчас- сборище конченых ублюдков
 показать весь комментарий
 
 
ну а что? надо с ними по старой доброй ирландской традиции поступать - их отсеченными бошками по улицам толпой футбол гонять.
 показать весь комментарий
 
 
Юга давай! Алконавти проти заднєпріводних! Хто кого?!
 показать весь комментарий
 
 
Так а за цю поправку жінка ІІІ тисячоліття не голосувала ?

Об стєнку Югіку вдарься. На 1 дибіла стане менше....
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
одна вата гнойна строче...бєзработіца в расєї?тільки фсб при бабках, виходить... більше не хріна не роблять, як тільки на українських сайтах стирчать, козломорді..
 показать весь комментарий
 
 
и зачем Порошенко сделал коллапс судебно следственной системы Украины вот в чем вопрос дурак или того хуже почему Порошенко он обязан!!!!!!!!!!!!!!!!!!! был послать накуй и ветировать херню а нет он подмахнул хотя уже в прессе поднялся гвалт..... простота говорят хуже порока так и с Порошенко
 показать весь комментарий
 
 
Я думаю это не простота. Для чего-то же вкинута эта дымовая шашка с Рубаном, с Савченко, теперь вот похороны.
 показать весь комментарий
 
 
Очередное подтверждение, что наша ВР это сборище безграмотных тупиц и откровенных вредителей, самое "смешное", что это шапито за наш счёт, а мы молчим...
 показать весь комментарий
 
 
сабж когда-то и довгого обещал посадить и бойко, и апачводинтур... но белочка .. б..ать
 показать весь комментарий
 
 
Вроде и правильные слова Но от Луценко - по неволе - сомнения начинают грызть о их правильности
 показать весь комментарий
 
 
Вот ублюдки тупорилі. А нарід, що їх обирає? Не думав, що навколо стільки дебілів.
 показать весь комментарий
 
 
так вже давно кома після соєвих "реформ і люстрацій"
 показать весь комментарий
 
 
О, Юга! Можешь, после гранатометаний, две ложи Рады, обрушением потолка, там же, добиванием оставшихся в живых... А также поддержавших твой бред чертей Шкиряков, Геращенков, а Уж Ляшко!!!! Короче... неси всё шо угодно. Этот мультфильм даже первоклассникам показывать нельзя. Бесовщина.... И фсё.
 показать весь комментарий
 
 
Таких уродов как депутаты верховной зрады, еще надо поискать. Тут не то что юридическая , а обычная логика им недоступна. Не исключено, лозового штучки подкинуты и финансируются кремлем как и портновский КПК в целом.
 показать весь комментарий
 
 
по моему такого политического борделя только при Юще не было.
золотое было время.
бабло тырили, народ знал шо он для власти гавно, но народу то это открыто не показывали.
 показать весь комментарий
 
Я уже неоднократно писал и не устану продолжать. То, что мы видим, есть не что иное как разложение трупа Российской империи. Всё дело в том, что империи умирают не так как люди. Агония Римской империи длилася 300 лет. Человеческая жизнь слишком коротка, чтобы всё это увидеть. Вот нам и кажется, что Была Имерия, а потом был СССР и вот какието непонятные процессы происходят в независимых странах. А реально, это продолжение всё того же процесса. То, что убило Империю привело к расспаду СССР и продолжает дожирать остатки распавшегося на части трупа. И пока он не сгниёт окончательно не родится ничего нового.
Опять таки, прошу не путать страну или народ с государством. Вся видимая вакханалия происходит с государством, которое по-сути есть организованое чиновничество, чья единственная задача состоит в эксплуатации ресурсов страны и народа. Пока, это старое не закончит свой жизненый цикл народ не сможет создать чтото новое. Хотя, с таким идеологическим базисом, который сегодня доминирует в народе говорить о том, что этот народ построит чтото лучшее не приходится. Пока у народа не будет сдравой идеи будет царствовать вакханалия барыжничества. Независимо от фамилий находящихся у власти.
 показать весь комментарий
 
 
Ото ж, а представь себе как с этим жить годами.
 показать весь комментарий
 
Вот завтра все православные будут отмечать св Данилы Московского и св Василия Ростовского. С чем то у меня это асоциируется.
 показать весь комментарий
 
Согласен Но вы забыли упомянуть что качество этого чиновничества в данный момент находится на таком уровнеи их решения имеют такие последствия Что государство уже не в состоянии справится с малейшими проявлениями недовольства Ужасает то что в случае бунта они будут предсказуемо беспомощны и мы потеряем государство Украина
 показать весь комментарий
 
Для меня более важным является народ, ну и страна, а судьба государства меня не интересует. Государство, есть чиновничья надстройка, единственной целью которой является эксплуатация ресурсов страны и народа. По-сути, это ОПГ. Не будет этого государства, "лучшие люди народа" создадут другое. Свято место пусто не бывает.
 показать весь комментарий
 
Сьогодні був на мітінгу в Дніпрі, щоб облРада зробила заяву про відставку Порошенку. Депутати звісно зачинились в будівлі і загородились поліцією. Але у людей було бажання все навколо підпалити. Сумно, що це може рано, чи пізно, статись. А на мої пропозиції носити на собі емблему відставки Порошенку ніхто не сголосивсь. І питання влади, що прийде на заміщеня, теж нікого не цікавить. Людям головне країну спалити. Сумно.
 показать весь комментарий
 
 
Проблема в тому, що якби українці були здатні до самоорганізації і створили свой профспілки, соціальні угрупування та партії то, і палити ні у кого не було б потреби. Як би кожен раз у випадку прояву барижництва різні угрупування стягували в Київ сотні тисяч своїх членів то, не було б проблем ні з Савченко, ні з Луценко, ні з дніпровськими депутатами. Безсилл'я породжує бажання палити, а по-суті тероризм. Коли відчай досягне критичної точки то, бажання палити не матеріальне перейде у бажання підірвати, чи застрелити подразник, який не дає жити.
 показать весь комментарий
 
Пожалейте йюгу. Была б у меня такая жена, я бы тоже был в коме
 показать весь комментарий
 
 
Лучше бы он поискал "окончательного решения" этого вопроса. И ни себя, ни людей не мучал.
 показать весь комментарий
 
Так он и есть в вечном поиске. Правда ищет на дне стакана
 показать весь комментарий
 
И шоб вона сожрала твого барыгу!, живьем
 показать весь комментарий
 
 
Может Гадя и права была про ложи, купол, добить оставшихся в живых?
 показать весь комментарий
 
Гадюхе давно пора на травку. От того и бесится. дА ВОТ НИКТО НЕ ВЕДЕТ "Уб'ють систему" - після 150 тисяч подань до судів після "поправок Лозового" правоохоронна система "впаде в кому", - Луценко - Цензор.НЕТ 7004
 показать весь комментарий
 
Та, эти барыги не суть важны. Ну, не будет этих и кого вы думаете увидеть на следующих выборах? Для изменений качества руководства нужны изменения в качестве тех, кто выдвигает кандидатов. Короче: гімно бджоли- гімно мед. Эти сами себя передавят, когда воровать станет нечего. Что случилося при Евнуховиче? Порошенко просто есть дальнейшим развитием. Когда дошли до дна корыта начали первым делом жрать слабых, теперь идёт борьба между сильными. Приват и Новая Почта, что дальше? Ну, продадут ещё землю, трубу и пару оставшихся комбинатов но, за эти остатки они сами себя будут убивать.
 показать весь комментарий
 
Из нынешнего состава более-менее достойно себя показала только фракция Самопомичи.
 показать весь комментарий
 
Давай бреши про тепловізори. Тільки так можна розсекретити міномети по периметру ради.
 показать весь комментарий
 
 
А кто принял эти поправки Лозового?
Существующая КОАЛИЦИЯ во главе БПП !!!
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Убьют систему" - после 150 тысяч обращений в суды после "поправок Лозового" правоохранительная система "впадет в кому" , - Луценко
 
 
 
 
 
 вверх