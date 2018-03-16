 Убийство многодетной матери в Фастове заказал совладелец бизнеса, - Нацполиция

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Четыре года назад муж убитой начал с товарищем совместный бизнес. Вскоре он умер, а товарищ-совладельц решил прибрать весь бизнес к своим рукам. Когда судебными путем ему это не удалось, предприниматель решил нанять убийцу.

С исполнителями была обусловлено ​​денежное вознаграждение, предоставлено фото женщины и возможные маршруты ее передвижения.

Злоумышленники тщательно подготовились: выключили свои мобильные телефоны, разработали план нападения и отступления, с машины, на которой передвигались, сняли госномера.

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Полицией были установлены свидетели, которые видели машину предполагаемых преступников. Благодаря программе "Безопасный город" автомобиль, который подпадал под ориентировку, был задержан на трассе Киев-Одесса. После проведения следственных действий все участники преступления задержаны.

У подозреваемых изъяты телефоны, где сохранена их переписка. Преступники боялись попасть в руки правосудия и планировали бежать, поскольку убийство получило резонанс и огласку в СМИ. Одного из них полиция задержала у входной двери квартиры с чемоданом в руках.

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Сейчас 2 заказчика, исполнитель и соучастник преступления дают показания, им объявленоа ​​подозрение по ч.2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Завтра, 17 марта, в 12 часов в фастовскому суде злоумышленникам будет выбрана мера пресечения.

Напоминаем, 14 марта в Фастове возле детского сада зарезали мать троих детей.