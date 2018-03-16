 В парламенте Британии предложили перенести ЧМ-2018 по футболу из России в другую страну на 2019 год

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Советский спорт".
"Я думаю, что мы должны серьезно подойти к вопросу о скоординированном обращении в ФИФА и разговоре о переносе чемпионата мира на 2019 год в другую страну или страны. Путин вложил миллиарды рублей в организацию чемпионата мира и видит в нем возможность продемонстрировать миру свой режим", - приводит слова Киннока Mirror.
Напомним, решение властей Британии отказаться от поездки в Россию принято после сообщений о нападении на экс-полковника запаса ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб.
Ранее премьер-министр Тереза Мэй заявила, что Великобритания в связи с "делом Скрипаля" вышлет 23 российских дипломатов, которые якобы работают на разведку. На то, чтобы покинуть страну, им дана неделя.
Кроме того, Великобритания отменяет контакты на высоком уровне с Россией и поэтому отзывает приглашение министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Лондон. Также на Чемпионат мира по футболу, который пройдет в России, не поедут министры и высокопоставленные представители Великобритании.
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Напомним, 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.
Мэй также заявила, что Великобритания до вечера вторника, 13 марта, ждет от Москвы объяснений в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ. После этого Лондон будет готов принять самые серьезные ответные меры.
Напомним, 4 марта проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочь Юлия пострадали в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.
хуанита доигралась...
Генерал США рассказал о бое с ЧВК Вагнер
Киевская РусьОпубліковано 16 бер. 2018 р.
- Кто еще не
ебалимел Россию?
- Я!
- А ты кто?
- Китай
- Ты молчи, успеешь
наебатьсяеще!
Так что зрада не получилась ))
Сирийские правозащитники призвали бойкотировать ЧМ-2018 по футболу https://golosislama.com/news.php?id=34109 …
Горіть у пеклі, москалі!
ПС. На своїх стадіонах- теж горіть!)))
В специальную комиссию, которая определяла лучший стадион года, вошли пять архитекторов. При выборе они руководствовались тремя ключевыми критериями: архитектурная ценность, функциональность и инновации.
Второе место занял стадион «Ю Арена» во французском Нантере, третье - «Мерседес-Бенц Стэдиум» (Атланта, США). Также в десятку лучших футбольных арен 2017 года по версии экспертов вошел стадион «Санкт-Петербург».
Рейтинг лучших стадионов составляется с 2012 года. Первым российским стадионом в этом рейтинге стала «Казань- Арена» (2013 год, 11-е место). С 2014 года рейтинг был разделен на голосование болельщиков и специалистов. В 2016 году домашний стадион «Спартака» «Открытие-Арена» занял третье место в интернет-голосовании, но не вошел в десятку по версии экспертов, а в прошлом году стадион футбольного клуба «Краснодар» стал вторым по версии болельщиков и третьим по версии экспертов.
PS По кацапським футболістам допінговий доклад ще чомусь не оприлюднили - обіцяють зробити до літа ніби. Цікаво, чому б це?)))
І будь-яка адекватна людина розуміє, що без хабара кацапи б не виграли право провести ЧС-2018 у Британії чи Іспанії і Португалії....