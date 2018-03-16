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Все про:Великобритания (1719) Россия (68446) футбол (2834) ЧМ-2018 (85) Скрипаль (83)

 В парламенте Британии предложили перенести ЧМ-2018 по футболу из России в другую страну на 2019 год

Член парламента Великобритании Стивен Киннок заявил, что Международная федерация футбола (ФИФА) должна принять предложение о переносе чемпионата мира по футболу 2018 года в другую страну.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Советский спорт".

Читайте: Британия призывает союзников бойкотировать ЧМ-2018 из-за отравленного Скрипаля, - Times

"Я думаю, что мы должны серьезно подойти к вопросу о скоординированном обращении в ФИФА и разговоре о переносе чемпионата мира на 2019 год в другую страну или страны. Путин вложил миллиарды рублей в организацию чемпионата мира и видит в нем возможность продемонстрировать миру свой режим", - приводит слова Киннока Mirror.

Напомним, решение властей Британии отказаться от поездки в Россию принято после сообщений о нападении на экс-полковника запаса ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб.

Ранее премьер-министр Тереза Мэй заявила, что Великобритания в связи с "делом Скрипаля" вышлет 23 российских дипломатов, которые якобы работают на разведку. На то, чтобы покинуть страну, им дана неделя.

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Кроме того, Великобритания отменяет контакты на высоком уровне с Россией и поэтому отзывает приглашение министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Лондон. Также на Чемпионат мира по футболу, который пройдет в России, не поедут министры и высокопоставленные представители Великобритании.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нарушение международных норм и соглашений": НАТО призвало РФ полностью раскрыть программу химоружия "Новичок"

Напомним, 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

Мэй также заявила, что Великобритания до вечера вторника, 13 марта, ждет от Москвы объяснений в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ. После этого Лондон будет готов принять самые серьезные ответные меры.

Напомним, 4 марта проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочь Юлия пострадали в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Источник: https://censor.net.ua/n3056128
 
 
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Леон- КИЛЛЕР знакомится с своей жертвой! В парламенте Британии предложили перенести ЧМ-2018 по футболу из России в другую страну на 2019 год - Цензор.НЕТ 8175
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...главное, что ты не забыло поставить себе лайк...
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Хто ещё не надругался над казламордыми, атзавитесь !!! Ау-у-у-у-у !!! В парламенте Британии предложили перенести ЧМ-2018 по футболу из России в другую страну на 2019 год - Цензор.НЕТ 4090
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у них после завтра "выбары"...они в экстазе,им "по-фиг"...)))
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думаете перенесут ?))))) сегодня Джонсон руку не пожал ... а завтра нах пошлёт ЧМ ..чудова новина
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В парламенте Британии предложили перенести ЧМ-2018 по футболу из России в другую страну на 2019 год - Цензор.НЕТ 2014

- Кто еще не ебал имел Россию?
- Я!
- А ты кто?
- Китай
- Ты молчи, успеешь наебаться еще!
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разве сила сибири и аренда сибири не всчёт, а что тогда это, можэт измена - в тихаря, не обявляа на вес мир.
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во-во...тему официально подняли В парламенте Британии предложили перенести ЧМ-2018 по футболу из России в другую страну на 2019 год - Цензор.НЕТ 7742.хотя кацапский пипл и перенос схавает...но все таки лишний удар в задницу не помешает.
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ай молодец!Это если получится будет" вишенка к тортику"
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Самое время Петру поддержать инициативу!
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Кацап, наша сборная итак не будет там участвовать.
Так что зрада не получилась ))
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Врятле прокатит конечно, обьективно шансов мало. Но если вдруг прокатит, то мало того шо прокинут кацапов на бабло, так это ещё в имеиджевом плане будет не слабый такой плевок в сруцькую харю
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Член парламента Великобритании Стивен Киннок заявил, что Международная федерация футбола (ФИФА) должна принять предложение о переносе чемпионата мира по футболу 2018 года в другую страну.Источник: https://censor.net.ua/n3056128


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)) В Україну. Після такого в кацапні газовиділення збільшиться в рази, але шо тоді з глобальним потеплінням робити?
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...а вот что было перед данным действом:

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Так и будет. К гному поедет сборная Родезии и Великого Вождя Чучхе. обезумевшие ватники будут визжать от восторга как они нагнули весь мир.
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Похоже вот-вот начнётся прямой и масштабный замес между США и расией. Да хранит нас Аллах, Будда, Христос, Вишну или в кого вы верите...
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Добраніч, українці!
Горіть у пеклі, москалі!
ПС. На своїх стадіонах- теж горіть!)))
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Цілком розумна і виважена думка. Якщо дослухаються, то самі-себе врятують від божевільних росіян
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В 2019 в Украине! Киев, Одесса, Харьков, Днепр, ДОНЕЦК и ЛУГАНСК...... В парламенте Британии предложили перенести ЧМ-2018 по футболу из России в другую страну на 2019 год - Цензор.НЕТ 7765
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Нє, даУнецк з лАуганськом при будь яких розкладах пролітають. Там орків перевиховувати потрібно ще років зо 20 буде і то не всіх.
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Для этого и отравили терпилу
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))) Шоб расєюшку абИдєть. А от якби раніше футбол перенесли то кацапи б так не потратились на всякі стадіони обісцяні. Без лоха жисТь плОха.
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Если бы он внятно сказал что Британская сборная не поедет на Чемпионат Мира в РФ, то там не с кем бы было играть! Чего стоит победа в Чемпионате если Британская сборная не принимает участие? Звание Чемпиона Мира будет очень даже сомнительным кто бы не стал Чемпионом. В этом случае ФИФА прореагировало бы мгновенно. А так... туманный Альбион, туманны перспективы...
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Британская сборная и так не едет на ЧМ, потому что такой сборной по футболу не существует. Есть Англия, Шотландия и Уэльс. Пробилась только Англия Гарета Саутгейта.
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Согласитесь, все таки личный пример обладает определенной "заразительной силой". Призывать других не делать того, что делаешь сам как то, мягко говоря, непоследовательно.
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Ну если парламент Великобритании решит бойкотировать, то Англия никуда не полетит. Тут либо да, либо нет. Посмотрим, наберёт ли большинство голосов подобная инициатива.
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поддерживаю!даже если нет!то это будет последний мировой чемп в логове кацапо-фашистов! В парламенте Британии предложили перенести ЧМ-2018 по футболу из России в другую страну на 2019 год - Цензор.НЕТ 3174
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Оооо... В мене оргазм від такої новини. Нарешті це сказано з високої трибуни. Тіко здогадуюсь, як стислись сфінктери у свинорусів і корупціонерів з ФІФА)
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Вряд ли такое прокатит, но попробовать можно. Если парламент Великобритании в Лондоне постановит, что Англия не должна принимать участие на ЧМ, то FA (Футбольная ассоциация) никуда сборную не пошлёт. И скорее всего их поддержат другие государства. Йоахим Лёв главный тренер сборной Германии тоже не в восторге от Путина и его дел в Сирии, но он всего лишь тренер и такие решения не в его компетенции.
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все может быть. прикинут, если гешефт выгорит, то перенесут.
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Слабо.Перенести раиску в Британию,было бы годно)
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Когда на донбассе каждый день гибнут люди - это нормально.... А тут, опачки, из-за пачки таблеток бесхребетная гейропа засуетилась !!!! Господа, вам не кажется это супер циничностью? Они все еще хотят отмены санкций и т.д. Давно уже пора понять, что Украине никто помогать не собирается, и никому сильная Украина не нужна , пока мы сами себе не поможем !!!!! Слава Україні!!!
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Почему цинично ? Жители Донбасса сами себе войну и позвали. Не выходила же королева Елизавета вторая с Меркель в Горловке и криками "Путин введи", "Донбасс с Россией", "Не хотим кормить Гейропу".
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А чому на 2019? Та ж Британія (а ще Франція, Італія, німеччина, Іспанія) може хоч зараз прийняти чемп - стадіони сучасні є, готелі є, аеропорти є...
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Италия не пробилась на ЧМ. Их футбольная инфраструктура, кроме стадиона в Турине, сильно уступает современным требованиям. Франция принимала два года назад ЧЕ.
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Ну да, куда там Сан Сіро до Лужніков))))
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На самом деле Сан-Сиро далеко до нынешних Лужников. Лужники реконструировали. Сан-Пауло в Неаполе не годится под ЧМ, как и Стадио-Олимпико в Риме. Есть только новый стадион Ювентуса, остальные строились-реконструировались в конце 1980 под ЧМ 1990. С тех пор прошло 28 лет. Берлускони палец об палец не ударил по части полной реконструкции арены тогда ещё его Милана.
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Московский стадион «Лужники» признан лучшей футбольной ареной 2017 года по версии экспертов. Об этом сообщает портал stadiumdb.com.
В специальную комиссию, которая определяла лучший стадион года, вошли пять архитекторов. При выборе они руководствовались тремя ключевыми критериями: архитектурная ценность, функциональность и инновации.
Второе место занял стадион «Ю Арена» во французском Нантере, третье - «Мерседес-Бенц Стэдиум» (Атланта, США). Также в десятку лучших футбольных арен 2017 года по версии экспертов вошел стадион «Санкт-Петербург».
Рейтинг лучших стадионов составляется с 2012 года. Первым российским стадионом в этом рейтинге стала «Казань- Арена» (2013 год, 11-е место). С 2014 года рейтинг был разделен на голосование болельщиков и специалистов. В 2016 году домашний стадион «Спартака» «Открытие-Арена» занял третье место в интернет-голосовании, но не вошел в десятку по версии экспертов, а в прошлом году стадион футбольного клуба «Краснодар» стал вторым по версии болельщиков и третьим по версии экспертов.
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...и это замечательно! У парламенті Британії запропонували перенести ЧС-2018 з футболу з Росії в іншу країну на 2019 рік - Цензор.НЕТ 5752 Теперь остается использовать его по чилийской системе... У парламенті Британії запропонували перенести ЧС-2018 з футболу з Росії в іншу країну на 2019 рік - Цензор.НЕТ 5327
У парламенті Британії запропонували перенести ЧС-2018 з футболу з Росії в іншу країну на 2019 рік - Цензор.НЕТ 8202
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Похоже уже кроме штатов и Великобритания не прочь взять за яйца Хуйленыша
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Хоча не знаю, що було б більшою ганьбою - забрати у кацапів ЧС-2018 в останній момент чяи залишити чемпіонат, але дискваліфікувати половину футболістів за допінг і заборон\ити їм виступати під кацапським прапором, як оце на Олімпіаді.

PS По кацапським футболістам допінговий доклад ще чомусь не оприлюднили - обіцяють зробити до літа ніби. Цікаво, чому б це?)))
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А эта "другая страна" не Великобритания случайно называется?
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Так, до речі, Великобританія і була конкурентом кацапів при виборі ЧС-2018. Ще одними конкурентами були Іспанія+Португалія (спільна заявка,я к у нас з поляками в 2012).

І будь-яка адекватна людина розуміє, що без хабара кацапи б не виграли право провести ЧС-2018 у Британії чи Іспанії і Португалії....
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Не Великобритания, а Англия. В футболе они строго отдельно. Даже проводить вместе не хотят.
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Не куда-нибудь, а в Англию. Они же проигрыш отбора(места проведения) восприняли как оскорбление. Пускай подсуетятся, ФИФЕ этой продажной деньжат подкинут.
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выборы и тут такая предьява .. масоны как удава вокруг жертвы
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В свете последних событий я начинаю подозревать, что его замочили таинственные "друзья" Березовского тоже связанные с Россией, которые потом грохнули и самого разорившегося олигарха.
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Да арестуйте вы хуйловские счета, визы аннулируйте, спиногрызов, жён,любовниц - на мороз! А они про ногомяч , позно!, в 2014 об этом думать надо было, а не жопу хуйлу лизать, пестаболы, превратили Лондон в питерский проходной двор, Тетчер бы проблему на раз-два решила, а эти немощи только и смогли, что 23-х мудаков выслать, утёрлись снова, тьфу.
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До ЧМ 2018, карлик и рашисты успеют еще такого начудить, что им не только спорт, им где-нибудь появляться запретят, в т.ч. и в интернете.
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...серьезно подойти к вопросу о скоординированном обращении в ФИФА и разговоре о переносе чемпионата мира на 2019 год в Україну.
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Мой прогноз, если чемпионат и начнётся, то, скорее всего, после нападения русского зверья на иностранных болельщиков большинство сборных бойкотирует турнир и покинет его досрочно.
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Цензор.НЕТНовостиСпортВ парламенте Британии предложили перенести ЧМ-2018 по футболу из России в другую страну на 2019 год
 
 
 
 
 
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