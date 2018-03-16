 Украинцы провели в Лондоне акцию с требованием усиления санкций против России в связи с отравлением в Солсбери. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.
"Путин - это террорист" - скандировали участники акции и призвали усилить антироссийские санкции и бойкотировать чемпионат мира по футболу в РФ.
"Россия сейчас в полномасштабной гибридной войне против всего демократического мира. Не давая серьезной реакции, Великобритания поощряет дальнейшие российские преступления", - заявили участники мероприятия.
Напомним, 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.
Мэй также заявила, что Великобритания до вечера вторника, 13 марта, ждет от Москвы объяснений в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ. После этого Лондон будет готов принять самые серьезные ответные меры.
Напомним, 4 марта проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочь Юлия пострадали в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.
аж п"ять....
2 часа назад
«Если мы пробудимся от самоуспокоения, и будем учиться останавливать диктаторов, то сможем изменить курс». Постер во всю стену с этим высказыванием Гарри Каспарова стал фоном встречи участников конференции Putincon, которая прошла 16 марта в Нью-Йорке.
Во время стартовой сессии о восхождении к власти нынешнего российского лидера рассказывали, помимо Каспарова, известные журналисты Евгений Киселев и Аркадий Бабченко. Каждый о своем. Киселев вспомнил, как новые власти разгромили оппозиционный канал НТВ - вождю не понравилась программа «Куклы», представившая его в роли «крошки Цахеса», хотя, наверное, то было лишь поводом и последней каплей. Бабченко вспомнил путинские войны, в которой сам принимал участие, затем грузинскую, на которой был уже не военным, но журналистом - и ту «индустрию ненависти», которую в Кремле научились задействовать уже тогда.
Евгений Киселев: «Санкции против чиновников - за давление на СМИ»
- В США и Европе не считают возможным и правильным наказывать людей за публичное выражение своих взглядов. Какими бы дремучими те не были, - сказал Евгений Киселев, отвечая на вопрос «Деталей» о возможности подвергнуть санкциям медиа-пропагандистов путинского режима. - Что ж, давайте уважать Первую поправку к Конституции США. Но, на мой взгляд, есть все основания для того, чтобы вводить санкции против чиновников путинской администрации и депутатов Государственной Думы, которые работают в профильных комитетах, отвечающих за функционирование СМИ.
Сказать председателю комитета, который занимается информационной политикой - «все, ты теперь не въездной» - это было бы очень эффективно. Или, например, первый заместитель главы администрации президента Алексей Громов. Он, в рамках своей деятельности, в том числе курирует СМИ. Давайте его санкциями достанем! Есть Роскомнадзор, есть люди в правительстве… В министерстве связи тоже есть «профильный» заместитель министра, Алексей Волин, курирующий СМИ - он публично призывает журналистов понять и принять, что они должны работать на своего работодателя, считаться с интересами и позициями своего работодателя. То есть он призывает журналистов смириться с тем, что они больше не свободны, не вольны выражать свою точку зрения - а должны выражать ту, которую им навязывает человек, который платит им зарплату.
Я думаю, что там списочек-то наберется. И я не сомневаюсь, что все эти люди могут иметь за рубежом счета, недвижимость и прочие интересы за рубежом. Которые должны пострадать. Давайте начнем хотя бы с этого.
- А нынешние санкции вы считаете эффективными?
- Серьезные экономисты уже не раз утверждали, что экономические санкции против России работают. И понимания на Западе, кто такой Путин, становится больше.
Я, например, вижу, как ведет себя после отравления двух российских граждан - Сергея Скрипаля и его дочери - премьер-министр Британии Тереза Мэй. Хотя думаю, что лет 5 тому назад в такой же ситуации Тереза Мей ограничилась бы выражением глубокой озабоченности и обещанием все тщательно расследовать, после чего это расследование велось бы медленно и печально много-много лет, как в истории с Литвиненко. Кстати, в бытность министром внутренних дел Великобритании Тереза Мей не демонстрировала никакого энтузиазма по поводу быстрого и эффективного расследования связи между убийством Литвиненко и российскими спецслужбами, российским правительством. А сейчас - смотрите, буквально за несколько дней она выложила и продемонстрировала «граду и миру» результат: установлено, что ядовитое вещество нервно-паралитического действия, которым были отравлены Скрипаль и его дочь -
российского происхождения и российского производства.
И я думаю что эти санкции Британии - только начало, что последуют новые. Она и сказала, что будет ряд санкций, о которых по соображениям национальной безопасности не будет сказано публично. Полагаю, именно эти санкции и будут самыми болезненными.
- А пресса давит достаточно, чтобы политик понимал - если он не примет меры против российских властей, то будет сам плохо выглядеть у себя дома?
- Пресса давит недостаточно. Могла бы и больше. Но ведь в каждой стране есть собственная национальная повестка дня. И как раз задача аналитиков, комментаторов и экспертов, которые собираются на конференции, подобные этой - бить тревогу и объяснять гражданам той или иной страны, что помимо местных проблем, будь то мигранты в Европе, или обвинения в адрес Нетаниягу, или что-то еще - есть угроза, исходящая от Путина, путинской России и путиского режима.
Аркадий Бабченко: «На ближайшие годы Путин нам гарантирован»
- Западная бюрократия - это ужасно медленная машина. Она ужасно медленно раскачивается. Но когда она раскачается, остановить ее также тяжело. Вот сейчас она начала раскачиваться. Владимир Владимирович Путин делает все для того, чтобы люди поняли, с кем они имеют дело, - сказал «Деталям» Аркадий Бабченко. - Но да, я согласен с тем, что санкции на данном этапе все еще слабые. Все-таки больше сотрясания воздуха.
Мне нравится, что в Британии пообещали теперь хотя бы расследовать происхождение российских денег. Не являются ли они токсичными. Надеюсь, это только начало. Сложно требовать от Запада, чтобы он вот так сразу объявил экономическую войну, холодную войну и иные виды блокады и бойкота 140-миллионной стране, обладающей ядерным оружием.
- Личные санкции заставят ближний круг воздействовать на Путина?
- Нет. На Путина уже надавить никто не может. Путину уже перестали быть нужны эти люди. Еще несколько лет назад всему этому олигархату за лояльность разрешалось и грабить, и вообще делать, что угодно. Пару лет назад ту зачистку, которая сейчас произошла в Дагестане, где все правительство пересажали, невозможно было себе представить. А сейчас Владимир Владимирович Путин выходит на новый уровень. Он все больше и больше осознает себя фараоном. Ему эти люди перестают быть нужны, давить на него никто уже не сможет. Ему нужен теперь только совсем ближний круг - Шойгу, Патрушев, те пять человек, которые принимали решение об аннексии Крыма.
Рейх начинает выкристализовываться. И вот плохой признак этого - риторика изменилась. 4 года назад они говорили - «это не мы, нас в Крыму нет, там гражданская война, референдум, и «Боинг» мы не сбивали, пустите нас в G8, мы демократы». А Сейчас риторика изменилась, они говорят: «Да, мы такие - ну и что вы нам сделаете? Мы вам всем по башке дадим».
- Как, по-вашему, будет развиваться ситуация?
- Это дорога в одну сторону: будет усиливаться изоляция - возможно, до нового железного занавеса и холодной войны. Хотя, по-моему новая холодная война уже началась. Россия будет все более становиться страной-изгоем. И в конце концов этот режим рухнет - такие режимы всегда падают, других вариантов нет. Вопрос только в том, сколько это унесет жизней, сколько займет времени.
- А сколько, на ваш взгляд?
- У режима ресурс прочности еще есть. Обрушения экономики не произошло, нефть по 60, Владимиру Владимировичу 65 лет, он в замечательной физической форме - так что 10-15 лет все это может продолжаться. Я думаю, что следующие 6 лет мы проведем с Путиным, это гарантированно. Да и следующие 12 потом, возможно, тоже.
con V [kɔn] 1. афера, мошенничество, надувательство Syn: cheating , swindle 1. 2. мошеннический, обманный Syn: fraudulent , roguish 3. мошенничать, надувать to con smb. into smth. - обманом вовлечь кого-л. во что-л. to con smth. out of smb. - выманить что-л. у кого-л. The man in the train conned me into lending him some money to put into his business. - Попутчик вытянул из меня некоторую сумму денег под тем предлогом, что вложит их в своё дело. Syn: beguile , deceive , defraud , trap 2., trick 3.
как вариант...