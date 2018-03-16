 Украинцы провели в Лондоне акцию с требованием усиления санкций против России в связи с отравлением в Солсбери. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

"Путин - это террорист" - скандировали участники акции и призвали усилить антироссийские санкции и бойкотировать чемпионат мира по футболу в РФ.

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"Россия сейчас в полномасштабной гибридной войне против всего демократического мира. Не давая серьезной реакции, Великобритания поощряет дальнейшие российские преступления", - заявили участники мероприятия.

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Напомним, 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

Мэй также заявила, что Великобритания до вечера вторника, 13 марта, ждет от Москвы объяснений в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ. После этого Лондон будет готов принять самые серьезные ответные меры.

Напомним, 4 марта проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочь Юлия пострадали в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

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