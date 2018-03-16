 Дело в отношении возможных злоупотреблений на "Новой почте" Луценко берет под личный контроль

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом в Фейсбуке написал пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.
Он отметил: "По данным ГФС и по материалам уголовного производства, должностные лица группы родственных компаний использовали преступную схему, направленную на оказание услуг по переводу в наличность безналичных средств и по минимизации налоговых обязательств предприятий-клиентов путем формирования фиктивного налогового кредита с проведением бестоварных операций с использованием поддельных документов предприятий с признаками фиктивности, что приводило к неуплате налогов в особо крупных размерах.
На следующей неделе Генеральный прокурор заслушает материалы производства в присутствии адвокатов представителей ООО "Новая почта". Если доказательств нарушения законодательства со стороны должностных лиц ООО "Новая почта" не будут получены, уголовное производство будет закрыто".
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее Генеральная прокуратура Украины в пятницу, 16 марта, провела обыски в офисах компании "Новая Почта" в Киеве, Полтаве и Харькове.
ГФС составляет акт, Новая почта обжалует уведомления-решения и до встречи в Админсуде....
Пусть Юра проверяет у своего сынка уплату налогов от сдачи в аренду кучи квартир, которые они с Иркой на него переписали !!!
Трубы горят!
з "УкрПоштою"
Сумму рассчитать достаточно сложно. Если мы говорим о прямых расходах бюджета, то в банке на момент национализации было около 90 млрд грн срочных вкладов, которые необходимо было бы компенсировать населению. Но в банке были также средства малого и среднего бизнеса, который просто потерял бы все", - сказала Рожкова в ответ на вопрос о том, сколько стоила бы государству ликвидация банка
дело бриллиантовых прокурворов он тоже взял под личный контроль...но видимо забыл о нем, когда проспался.
Он же на киче конвертики клеил, документ имеется.
1 волна со старой рыго системы с каждого было снято немереное количество зелени чтоб не возбуждать дела и не садить а пройти процедуру отбеливания через суды выполнено.
2 волна собрано досье на корупционеров власти жиди по новому и начался показушный цирк громкие аресты задержание результат чемодан глав корупционера увеличился в размерах корупциоенеры отпущены восстановлены в должности и продолжают воровать с читсой совестью
3 волна подмята вертикаль судебной системы все суды судьи отобраны в основной массе отпетые негодяи и замаранные по не хочу легче этой массой управлять работает только на барыгу, Подключается СБУ ГПУ как карманные органы этой власти и начинаеться наезды на бизнес , рейдерские захваты под "предлогом" сепаратисты торговля оружием и всяким бредом времен Берии и опять текут в чемодан Панамского парня деньги предприятия активы
4 волна это будет просто грабеж этой государственно воровской клоаки без причины и законов понравилось забрали убили покалечили уже не зря выпущены дружины это те же отряды черносотенцев гопники народ проглотил, дальше оружи им и разрешение на убийство
І на верхівці цієї піраміди (з гівна) наш гарант Корупції, який має свою доляху із будь-якої дєлюги, як це зазвичай прийнято в організованих злочинних угрупуваннях.
Слава Кокоріну!
Лоліті слава!
Об этом сообщил представитель МВД Артем Шевченко.
"Было поручение министра внутренних дел об обеспечении общественной безопасности и порядка в городе Киеве совместными патрулями Нацполиции и Нацгвардии. Это было сделано для обеспечения этими нарядами общественного порядка в Киеве, противодействия преступности и недопущения дестабилизации оперативной обстановки", - сказал он.
По его словам, меры ввели в пятницу, 16 марта, и продлятся они до "особого распоряжения".
"Привлечены дополнительные совместные наряды с Национальной гвардией, в частности вооруженные автоматическим оружием и боеприпасами", - сказал он.
Україна виходить на мирні акції протесту проти свавілля щіколадного гандона та його банди мародерів-покидьків.
Разом ми сила!
Все буде Україна!
Амінь.
Але це не привід для рейдерства.