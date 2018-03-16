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Все про:ГПУ (8550) Луценко (6940) Новая почта (2)

 Дело в отношении возможных злоупотреблений на "Новой почте" Луценко берет под личный контроль

Генеральный прокурор Юрий Луценко берет под личный контроль расследование уголовного производства по фактам злоупотребления служебным положением должностными лицами ООО "Новая почта" и других родственных предприятий по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.364, ч.3 ст.212 УК Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом в Фейсбуке написал пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко. 

Он отметил: "По данным ГФС и по материалам уголовного производства, должностные лица группы родственных компаний использовали преступную схему, направленную на оказание услуг по переводу в наличность безналичных средств и по минимизации налоговых обязательств предприятий-клиентов путем формирования фиктивного налогового кредита с проведением бестоварных операций с использованием поддельных документов предприятий с признаками фиктивности, что приводило к неуплате налогов в особо крупных размерах.

На следующей неделе Генеральный прокурор заслушает материалы производства в присутствии адвокатов представителей ООО "Новая почта". Если доказательств нарушения законодательства со стороны должностных лиц ООО "Новая почта" не будут получены, уголовное производство будет закрыто".

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее Генеральная прокуратура Украины в пятницу, 16 марта, провела обыски в офисах компании "Новая Почта" в Киеве, Полтаве и Харькове.

 

Источник: https://censor.net.ua/n3056123
 
 
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а на что ты обиделся,козлина это не оскорбление,а твое состояние
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Если хочешь понять человека дай ему власть или много денег. Большинство превращаются в скотов.
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Юра берега попутал? Каким боком прокуратура к уплате налогов?
ГФС составляет акт, Новая почта обжалует уведомления-решения и до встречи в Админсуде....
Пусть Юра проверяет у своего сынка уплату налогов от сдачи в аренду кучи квартир, которые они с Иркой на него переписали !!!
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Тю. Я через Нову пошту уже 8 комп'ютерів по деталям зібрав, не рахуючи дрібниць всіляких.
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ипанутый югик решил своей бабе яге почту отжать?
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Одно из немногих предприятий в Украине которое нормально развивается, Новая Почта, похоже кому-то приглянулась с чинуш. Решили отжать наверное
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Просто задержали доставку очередной партии....
Трубы горят!
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не, ну приват можно отжать, а чем хуже нп?
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умеют в Украине "помогать" бизнесу...как только нормально что-то работает-так обязательно надо в жопу его засунуть..
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скоро будемо жити ще новіше ніж раніше: без "Нової Пошти".
з "УкрПоштою"
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Та все буде пучком Просто \Нова пошта/ стане \Почта рошен\ Це петя з ляку від того клятого міномету який на нього і на його сокоритників покушався Вирішив себе морально втішити і дав фас свому вірному алконавту Принести йому \Нову пошту\ на втіху
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Что в Украине более менее хорошо работало это Приват и Новая почта. Дальше додумайте сами, як той казав
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Приват и сейчас хорошо работает, без изменений
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хорошо работал до того,как туда засунул рыло порошенко,а теперь это дорого стоит всем
Сумму рассчитать достаточно сложно. Если мы говорим о прямых расходах бюджета, то в банке на момент национализации было около 90 млрд грн срочных вкладов, которые необходимо было бы компенсировать населению. Но в банке были также средства малого и среднего бизнеса, который просто потерял бы все", - сказала Рожкова в ответ на вопрос о том, сколько стоила бы государству ликвидация банка
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давно вже треба було зайнятись цею канторкою ! там вони діяльність конкретну розвернули все в конвертах !
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чувак сядет при любой новой власти - и очень надолго..
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вот я не поддерживаю Саакашвили (считаю он слил протест ограбленных и нищих людей), но выводы в статье правильные как по мне...
Дело в отношении возможных злоупотреблений на "Новой почте" Луценко берет под личный контроль - Цензор.НЕТ 4224
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ну если сам юГик взял, да еще и под личный контроль, то все, победы не избежать.
дело бриллиантовых прокурворов он тоже взял под личный контроль...но видимо забыл о нем, когда проспался.
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де бабло, там і "лічний кантроль" генітального плокулола
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Скорее так : "Генеральный прокурор Юрий Луценко берет под личный контроль .... ООО "Новая почта"
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Ну все. Раз Югик за почту взялся - порядок обеспечен. Прахвисианал.
Он же на киче конвертики клеил, документ имеется.
Дело в отношении возможных злоупотреблений на "Новой почте" Луценко берет под личный контроль - Цензор.НЕТ 444
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Кстати, конвертики показано клеить и психам, это действительно применяется в психиатрических заведениях.. Но не пленки.
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Значит, сейчас Югик взялся не за свое дело. Работал бы дальше по специальности, глядишь, и вылечился б.
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Тоесть ни доказательств ни решения суда об обыске нету? А как же заявления что маски шоу в нашей стране прекратились? Называется, добро пожаловать инвесторы в Украину, аминь.
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Да что тут непонятного в стране выстроена рэкетирская государств през вертикаль
1 волна со старой рыго системы с каждого было снято немереное количество зелени чтоб не возбуждать дела и не садить а пройти процедуру отбеливания через суды выполнено.
2 волна собрано досье на корупционеров власти жиди по новому и начался показушный цирк громкие аресты задержание результат чемодан глав корупционера увеличился в размерах корупциоенеры отпущены восстановлены в должности и продолжают воровать с читсой совестью
3 волна подмята вертикаль судебной системы все суды судьи отобраны в основной массе отпетые негодяи и замаранные по не хочу легче этой массой управлять работает только на барыгу, Подключается СБУ ГПУ как карманные органы этой власти и начинаеться наезды на бизнес , рейдерские захваты под "предлогом" сепаратисты торговля оружием и всяким бредом времен Берии и опять текут в чемодан Панамского парня деньги предприятия активы

4 волна это будет просто грабеж этой государственно воровской клоаки без причины и законов понравилось забрали убили покалечили уже не зря выпущены дружины это те же отряды черносотенцев гопники народ проглотил, дальше оружи им и разрешение на убийство
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Де-юре маємо парламентсько-президенську республіку (для зовнішніх клієнтів кредиторів), де-факто в Україні будується кримінально-олігархічне кланово-кастове злочинне угрупування.
І на верхівці цієї піраміди (з гівна) наш гарант Корупції, який має свою доляху із будь-якої дєлюги, як це зазвичай прийнято в організованих злочинних угрупуваннях.
Слава Кокоріну!
Лоліті слава!
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Думаете на Западе все тупые и наивные? Они давно и прекрасно изучили эту Систему.
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На территории Киева усилили меры безопасности для недопущения дестабилизации оперативной обстановки.
Об этом сообщил представитель МВД Артем Шевченко.
"Было поручение министра внутренних дел об обеспечении общественной безопасности и порядка в городе Киеве совместными патрулями Нацполиции и Нацгвардии. Это было сделано для обеспечения этими нарядами общественного порядка в Киеве, противодействия преступности и недопущения дестабилизации оперативной обстановки", - сказал он.
По его словам, меры ввели в пятницу, 16 марта, и продлятся они до "особого распоряжения".
"Привлечены дополнительные совместные наряды с Национальной гвардией, в частности вооруженные автоматическим оружием и боеприпасами", - сказал он.
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Пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блищик сообщила, что меры безопасности усилили в частности в правительственном квартале, на железнодорожном и автовокзалах.
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А прошлой ночью у нас в Ирпене убили двух пенсионеров Мужа и жену Конечно убили за деньги Раньше это был удел сел и захолустных миистэчек И вот пошла жара фактически в столице И это говорит о состоянии преступности в целом Но петушью недосуг такими мелочами заниматся Тут надо супостата Михо и терористку Надюху прищучить Ну и конечно в свободное время Какой прибыльный бизнес отжать
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У печерської свинопі3доти горять сраки перед маршем мільйонів 18.03.2018.
Україна виходить на мирні акції протесту проти свавілля щіколадного гандона та його банди мародерів-покидьків.
Разом ми сила!
Все буде Україна!
Амінь.
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Всё, сча докажет что Новая почта миномёты Савченко из россии на белых камазах переправляла.
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Компания Чечоткина, который думает, что в Украине не нужно платить налоги. Заставят
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Тобто не сплачувати податки в Україні дозволено тільки Кокоріну-Панамському та членам його організованого злочинного угрупування?
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а с чего ты взял, что НП не платит налоги?
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Шпигун Лола весь бізнес в країні посадив на відкати, а Нова Пошта, як на зло, нічого не порушує і успішно працює та розвивається. От шпигуна і штирить. Він свого шниря Луцика і натравив на відступників
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Якшо чесно, гівно контора.
Але це не привід для рейдерства.
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Не знаю. Як на мене, то у мільон разів надійніше і швидше, ніж Укрпошта. І зручніше.
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Укрпошта залишилась без роботи і гоняє порожні вантажівки. Це і так була діра в бюджеті, а тепер ще й красти посилки не можуть, бо ніхто не несе. І хто Гройсману винен? Сидів би у себе в Вінниці на ринку, був би поважна людина.
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Рейдер - найуспішніша професія в країні луценок, порошенок і собакових.
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Едина пошта яка добре працює,ні,потрібно і сюди всунути папаїкі свого поганого червоного носа!!!Соєвий петя нічого не пропустить.Паталогічний жлоб.
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Видать новые почтальоны не хотят отстегивать барыгам !!!
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Знайдіть нуль відмінностей між шекаладнобарижним та ригодонєцким окупаційними режимами...
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