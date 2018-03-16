 Первая тысяча судей сдала квалификационные экзамены, - ВККС

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Высшей квалификационной комиссии судей.
Комиссия уже определила результаты экзамена в отношении 332 судей - пятеро его не прошли, других ждут собеседования.
Квалификационное оценивание в рамках судебной реформы является обязательным для всех 5700 судей местных и апелляционных судов страны.
"Впервые все судьи проходят оценку по комплексным критериям: профессиональная, личная и социальная компетентность, добропорядочностьь и профессиональная этика. Таким образом, происходит кадровая перезагрузка судебной ветви власти, поскольку отказ от оценивания или неуспешно его прохождения является причиной для увольнения судьи", - отметил председатель Комиссии Сергей Козьяков.
5 из 332. Ну слава богу, вычислили. Вот. сука, кто весь этот судейский беспредел колотит..
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а взятку дали экзаменаторам? За успешную здачу