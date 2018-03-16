EN|RU|UK
Темы дня: Отравление Скрипаля Задержание Рубана Газовая война Снос палаточного городка Расследование преступлений на Майдане Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Санкции против России Арест Шепелева Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Политика Украины
  607  16
Все про:судебная реформа (863) судья (1846) Козьяков (30) ВККСУ (168)

 Первая тысяча судей сдала квалификационные экзамены, - ВККС

15 марта 2018 года 988 судей местных и апелляционных судов завершили сдавать экзамен во время квалификационного оценивания на соответствие занимаемой должности

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Высшей квалификационной комиссии судей.

Комиссия уже определила результаты экзамена в отношении 332 судей - пятеро его не прошли, других ждут собеседования.

Квалификационное оценивание в рамках судебной реформы является обязательным для всех 5700 судей местных и апелляционных судов страны.

Также читайте: ВСП отменил представление об увольнении судьи Малиновской, которая в 2013 году вынесла решение о взятии под стражу зверски избитого фотографа Нужненко, - Маселко. ФОТО

"Впервые все судьи проходят оценку по комплексным критериям: профессиональная, личная и социальная компетентность, добропорядочностьь и профессиональная этика. Таким образом, происходит кадровая перезагрузка судебной ветви власти, поскольку отказ от оценивания или неуспешно его прохождения является причиной для увольнения судьи", - отметил председатель Комиссии Сергей Козьяков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Квалифоценивание: ВККС обнародовала кодированные результаты анонимного тестирования 52 судей

Источник: https://censor.net.ua/n3056122
 
 
VEhrdlVXMTBReXN3VEdaU2FrNUhVREJNY2xGMmRFTjVUSGt2VW1ka1IwUXdURlJSZEdSRGVEQk1NMUZ6VGtkUVNVNUhRVEJNV0ZKb1RrTXJNRmxFVVhaT1EzZG1Ua2RDTUZsUVVYUk9SMDB3V1RrNE1FcE1VVzEwUTJFd1MwaFJiM2M5UFE9PQ==
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Комиссия уже определила результаты экзамена в отношении 332 судей - пятеро его не прошли

5 из 332. Ну слава богу, вычислили. Вот. сука, кто весь этот судейский беспредел колотит..
 показать весь комментарий
 
 
5 наверное не нашли достаточно аргументов
 показать весь комментарий
 
да... у них видимо с аргументами проблема - дальтоники - принесли вместо зеленых аргументов бежевые с "глазом"...
 показать весь комментарий
 
А шо сейчас на воров надо экзамены сдавать ??? Нифигасебе !!!
 показать весь комментарий
 
 
Ну, там давние традиции выборов авторитетов
 показать весь комментарий
 
Первая тысяча судей сдала квалификационные экзамены

=====================
а взятку дали экзаменаторам? За успешную здачу Первая тысяча судей сдала квалификационные экзамены, - ВККС - Цензор.НЕТ 5294
 показать весь комментарий
 
 
добропорядочность? неужели на полиграфе тестировали?
 показать весь комментарий
 
Прочитал не "председатель Комиссии Сергей Козьяков" а "председатель Комиссии Сергей Кивалов". Чуть кондратий не ухватил.
 показать весь комментарий
 
Если на умение колядовать, тест сдали, значит пригодны....
 показать весь комментарий
 
 
Та будь вони хоч святими Петрами і Павлами,на форумі кричатимуть "ЗРАДА!!!"
 показать весь комментарий
 
Святыми говоришь - хех. Ты где то видел сухую воду или зеленое небо или честного судью ????? (Ну за исключением анамалий)
 показать весь комментарий
 
Ну, с твоим Петром уже всем понятно , а о каком Павле речь?
 показать весь комментарий
 
Не, тут бери по круче. Ролс-Ройс минимум
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПервая тысяча судей сдала квалификационные экзамены, - ВККС
 
 
 
 
 
 вверх