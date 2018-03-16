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 За рубежом
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Все про:Германия (2965) контрразведка (59) Россия (68446) спецслужбы (322)

 В Германии возобновлена деятельность контрразведки из-за активности спецслужб России, - "Der Spiegel"

Германия возобновила деятельность контрразведки в связи с усилением активности российских спецслужб.

Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщает Deutche Welle со ссылкой на Der Spiegel.

"Одной из основных причин возобновления контрразведывательной деятельности, которую Германия прекратила после окончания холодной войны, стала "усиливающаяся активность российских спецслужб", - сообщили в издании.

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Федеральная разведывательная служба Германии создала отдел для слежки за иностранными спецслужбами, который на данный момент насчитывает небольшое количество сотрудников.

В будущем штат планируют расширить, и количество сотрудников превысит 50 человек.

Одной из основных причин создания нового отдела стала "усиливающаяся активность российских спецслужб", в частности случай с отравлением в Великобритании российского экс-разведчика Сергея Скрипаля.

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Другой причиной появления контрразведки стала интенсивная деятельность российских и китайских спецслужб на территории Германии, которую органы безопасности ФРГ наблюдают уже на протяжении длительного периода времени.

Помимо России и Китая, контрразведка, по данным издания, планирует также сконцентрироваться на Иране и Северной Корее. К задачам нового отдела относится не только пресечение и сдерживание шпионской деятельности других стран, но также сбор сведений о ее целях и методах.

Возобновление контрразведывательной деятельности стало поводом для оживленной дискуссии, поскольку контрразведка находится в компетенции как Федерального ведомства Германии по охране конституции, так и Службы военной разведки. Однако новое отделение тесно связано только с Федеральным ведомством.

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Источник: https://censor.net.ua/n3056121
 
 
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Саня,я не спорю с украинцами)Мабуть вміють)
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О, они только проснулись? МИД РФ завтра выразит решительный протест в связи с недружественными действиями Германии по отношению к РФ, а Маша-калинка обвинит их в русофобии которая не останется безнаказанной.
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и после этого нажрутся бояры закусят гамнищем с лопаты но уже без десерта виде кокса ))))
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Диды быстро научили бы этих толерастных немцев как с кацапами надо поступать. В Германии возобновлена деятельность контрразведки из-за активности спецслужб России, - "Der Spiegel" - Цензор.НЕТ 2114 Предлагаю для начала откопать в музее чертежи концлагеря. А потом мокшанских шпиенов ловить.
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За последние сутки Россия перебросила в Сирию дополнительны комплексы С-400, боевую авиацию, надводные корабли, подводные лодки и десантные корабли со спецназом. США наращивают силы флота и авиации для удара из Средиземного моря, Иордании, Турции, Кипра и Ирака, сообщает сайт пропагандистов newsli.ru.

Ситуация вокруг Сирии продолжает стремительно накаляться. В СМИ официально попадает далеко не вся информация, связанная с противостоянием России и США.

Пока все внимание приковано к скандалу между Россией и Великобританией, американцы, по всей видимости, не отказываются от сокрушительного удара по российско-асадовским войскам в Сирии.

Исходя из открытых данных, США и ее союзники перебрасывают авиацию на границу с Сирией, в частности речь идет о авиабазах в Иордании, Турции, Кипре и Ираке, а в Средиземном море находится группировка ВМФ США.

Ряд западных изданий утверждают, что в последние сутки на территорию Сирии были переброшены дополнительные комплексы С-400, СМИ сообщают о переброске десятков истребителей Су-30СМ и Су-35, в акваторию Средиземного моря вошли фрегаты "Адмирал Эссен" и "Адмирал Григорович", БДК "Орск" и "Минск", сторожевой корабли "Пытливый".

В целом российская группировка кораблей в Средиземном море увеличилась до двух десятков, включая до шести подводных лодок, это для России беспрецедентное скопление флота на ограниченной территории.

По информации с турецкой стороны на борту БДК находятся российские спецподразделения.

http://www.technosotnya.com/2018/03/rf-i-ssha-srochno-perebrasyvayut-krupnye-voennye-sily-k-sirii.html
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Это хорошо что кассавы кучно расположились. Думаю один американский фрегат всю эту шоблу потопит используя один свой боекомплект.
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Неплохая ситуция...Пусть Рашка военный бюджет садит...Много новых мишеней для армий США и Израиля будет...
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Да уж, да их можно брать голыми руками! Такие же беззубые, как и Англия
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И хто тут Шредер? Приготовится на выход с вещами!
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Хер Шпигель
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В Германии возобновлена деятельность контрразведки из-за активности спецслужб России, - "Der Spiegel" - Цензор.НЕТ 8415Ray‏ @Ray_net_ua 59 сек.59 секунд назад
Гибридная война Порошенко. У нового командующего объединенными силами ВСУ против агрессии РФ Сергея Наева брат работает в Крымской администрации Путина и дарит ему дорогостоящие подарки.

В Германии возобновлена деятельность контрразведки из-за активности спецслужб России, - "Der Spiegel" - Цензор.НЕТ 9889
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это для россии беспрецедентное скопление флота на ограниченной территории.

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Чудненько! Можно за раз потопить всю боеспособную группировку кораблей кацапов! В Германии возобновлена деятельность контрразведки из-за активности спецслужб России, - "Der Spiegel" - Цензор.НЕТ 3006
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Германия призвала Путина помириться с ЕС

Вы только посмотрите на этого "немца" и почитайте что он говорит.

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не Германия, а некий Восточный комитет немецкой экономики.
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Сказочный долбойоб... Агент влияния кремля.
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Германия возобновила деятельность контрразведки ...
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Если честно не понимаю как можно сократить службу безопасности!!!!! Скорее всего ее существование просто засекретили...
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Бред какой-то. Это что, все эти годы BND якобы не занималась контрразведкой, и даже после активизации кассавов в начале 2000-х? Что за лажу они тут гонят?
Может новый отдел какой создали, это другое дело. Но чтобы Бундес всё это время был без контрразведки - это полная лажа.
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«Газпром» приобретет у немецкого концерна Siemens две газовые турбины для Грозненской ТЭС. Контракт был подписан на встрече председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера и президента Siemens Джо Кэзера.
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И что? Опять в Крым? Ну так а чего ожидать от жадных немцев, если Украина помогала строить Крымский мост (пусть и не на государственном уровне, но всё же...)
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Дедушка Мюллер в гробу перевернулся. В Германии возобновлена деятельность контрразведки из-за активности спецслужб России, - "Der Spiegel" - Цензор.НЕТ 1735
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Да, были немцы, да все вышли. хуйло 20 лет правит бал, а у них контрразведку (А́бвер Abwehr) похерили, Канарис в гробу заипалсо с боку набок. Так а хули удивляться, шрёдер бывший канцлер- лучший друг хуйла и член (в прямом смысле) совета деректоров гаспрома, фрау бабка - нудистка-камсамолка, северный поток строит ,тьфу, !
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сдулись фрицы как ипользованные ганд*/ны!!! На Америку зубы скалят а перед рашей слюни пускают!!! Кто друг кто враг перепутали рамсы!!! Была ФРГ стала вся Германия ГДР)))
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Ничего себе, как это. Разведка была, а контрразведки не было? Это же нонсенс. Может у них вообще ничего не было?
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Мудаки всё проспали и проипали приближение Третьей Мировой!
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а зачем им? тёплые трубы все заменяют. Теперь даже не знаю - на холоде пиво не лезет...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ Германии возобновлена деятельность контрразведки из-за активности спецслужб России, - "Der Spiegel"
 
 
 
 
 
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