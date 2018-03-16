 В Германии возобновлена деятельность контрразведки из-за активности спецслужб России, - "Der Spiegel"

Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщает Deutche Welle со ссылкой на Der Spiegel.
"Одной из основных причин возобновления контрразведывательной деятельности, которую Германия прекратила после окончания холодной войны, стала "усиливающаяся активность российских спецслужб", - сообщили в издании.
Федеральная разведывательная служба Германии создала отдел для слежки за иностранными спецслужбами, который на данный момент насчитывает небольшое количество сотрудников.
В будущем штат планируют расширить, и количество сотрудников превысит 50 человек.
Одной из основных причин создания нового отдела стала "усиливающаяся активность российских спецслужб", в частности случай с отравлением в Великобритании российского экс-разведчика Сергея Скрипаля.
Другой причиной появления контрразведки стала интенсивная деятельность российских и китайских спецслужб на территории Германии, которую органы безопасности ФРГ наблюдают уже на протяжении длительного периода времени.
Помимо России и Китая, контрразведка, по данным издания, планирует также сконцентрироваться на Иране и Северной Корее. К задачам нового отдела относится не только пресечение и сдерживание шпионской деятельности других стран, но также сбор сведений о ее целях и методах.
Возобновление контрразведывательной деятельности стало поводом для оживленной дискуссии, поскольку контрразведка находится в компетенции как Федерального ведомства Германии по охране конституции, так и Службы военной разведки. Однако новое отделение тесно связано только с Федеральным ведомством.
Ситуация вокруг Сирии продолжает стремительно накаляться. В СМИ официально попадает далеко не вся информация, связанная с противостоянием России и США.
Пока все внимание приковано к скандалу между Россией и Великобританией, американцы, по всей видимости, не отказываются от сокрушительного удара по российско-асадовским войскам в Сирии.
Исходя из открытых данных, США и ее союзники перебрасывают авиацию на границу с Сирией, в частности речь идет о авиабазах в Иордании, Турции, Кипре и Ираке, а в Средиземном море находится группировка ВМФ США.
Ряд западных изданий утверждают, что в последние сутки на территорию Сирии были переброшены дополнительные комплексы С-400, СМИ сообщают о переброске десятков истребителей Су-30СМ и Су-35, в акваторию Средиземного моря вошли фрегаты "Адмирал Эссен" и "Адмирал Григорович", БДК "Орск" и "Минск", сторожевой корабли "Пытливый".
В целом российская группировка кораблей в Средиземном море увеличилась до двух десятков, включая до шести подводных лодок, это для России беспрецедентное скопление флота на ограниченной территории.
По информации с турецкой стороны на борту БДК находятся российские спецподразделения.
http://www.technosotnya.com/2018/03/rf-i-ssha-srochno-perebrasyvayut-krupnye-voennye-sily-k-sirii.html
Гибридная война Порошенко. У нового командующего объединенными силами ВСУ против агрессии РФ Сергея Наева брат работает в Крымской администрации Путина и дарит ему дорогостоящие подарки.
==============================================================
Чудненько! Можно за раз потопить всю боеспособную группировку кораблей кацапов!
Вы только посмотрите на этого "немца" и почитайте что он говорит.
==========
Если честно не понимаю как можно сократить службу безопасности!!!!! Скорее всего ее существование просто засекретили...
Может новый отдел какой создали, это другое дело. Но чтобы Бундес всё это время был без контрразведки - это полная лажа.