 В Германии возобновлена деятельность контрразведки из-за активности спецслужб России, - "Der Spiegel"

Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщает Deutche Welle со ссылкой на Der Spiegel.

"Одной из основных причин возобновления контрразведывательной деятельности, которую Германия прекратила после окончания холодной войны, стала "усиливающаяся активность российских спецслужб", - сообщили в издании.

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Федеральная разведывательная служба Германии создала отдел для слежки за иностранными спецслужбами, который на данный момент насчитывает небольшое количество сотрудников.

В будущем штат планируют расширить, и количество сотрудников превысит 50 человек.

Одной из основных причин создания нового отдела стала "усиливающаяся активность российских спецслужб", в частности случай с отравлением в Великобритании российского экс-разведчика Сергея Скрипаля.

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Другой причиной появления контрразведки стала интенсивная деятельность российских и китайских спецслужб на территории Германии, которую органы безопасности ФРГ наблюдают уже на протяжении длительного периода времени.

Помимо России и Китая, контрразведка, по данным издания, планирует также сконцентрироваться на Иране и Северной Корее. К задачам нового отдела относится не только пресечение и сдерживание шпионской деятельности других стран, но также сбор сведений о ее целях и методах.

Возобновление контрразведывательной деятельности стало поводом для оживленной дискуссии, поскольку контрразведка находится в компетенции как Федерального ведомства Германии по охране конституции, так и Службы военной разведки. Однако новое отделение тесно связано только с Федеральным ведомством.

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