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Все про:Березовский (179) Великобритания (1719) Россия (68446) убийство (4790) Скрипаль (83) Глушков_Николай (1)

 Смерть бывшего бизнес-партнера Березовского Глушкова наступила от "сдавливания шеи", - полиция Лондона

Полиция Лондона пришла к выводу, что смерть бывшего бизнес-партнера Бориса Березовского, Николая Глушкова, была насильственной, и расследует ее как убийство.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.

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68-летний бизнесмен был обнаружен мертвым 12 марта в своем доме на юго-западе Лондона. Смерть Глушкова наступила от "сдавливания шеи", говорится в заявлении полиции Лондона.

Живущий в Лондоне бывший зять Бориса Березовского Егор Шуппе, который был близко знаком и с Николаем Глушковым, сказал Русской службе Би-би-си, что считает смерть Глушкова "странной".

На вопрос, предпринимает ли он что-то для обеспечения своей безопасности, Шуппе ответил: "Я всегда - после смерти Бори - думал о ней. Мне не надо, чтобы все вокруг поумирали, чтобы я только тогда задумался о своей безопасности. Я достаточно хорошо защищён. Но главная защита - это, конечно, британская полиция".

Шуппе добавил, что говорил с полицией, когда приехал к дому Глушкова вскоре после того, как было обнаружено тело.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Соратник российского олигарха Березовского Глушков найден мертвым в Лондоне

Лондонская полиция в своем заявлении о Глушкове особо отметила, что "на данном этапе ничто не указывает на какую-либо связь с покушениями на убийства в Солсбери, и нет никаких признаков отравления [Глушкова]".

Ранее в пятницу Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту отравления в Великобритании Юлии Скрипаль и убийства Николая Глушкова. На тот момент официально еще не сообщалось о насильственных причинах смерти Глушкова.

Первым о смерти Глушкова написал в "Фейсбуке" бизнесмен Демьян Кудрявцев, семье которого принадлежит российская газета "Ведомости". Кудрявцев работал с Березовским и управлял издательским домом "Коммерсант", который в прошлом принадлежал покойному олигарху.

Вскрытие тела было проведено 15 марта, и в пятницу стали известны его результаты.

В официальном заявлении полиции сообщается, что следствие не спешит с выводами и призывает сообщать о любых сведениях, которые могут пролить свет на это дело. Наибольший интерес для полиции представляют те, кто видел или слышал что-либо подозрительное у дома погибшего в период между 11 и 12 марта.

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В начале 1990-х годов Глушков был заместителем гендиректора созданной Березовским компании "ЛогоВАЗ", а в 1996 занял пост замдиректора "Аэрофлота".

Спустя четыре года Глушков был арестован. После суда, приговорившего его к уже отбытым трем годам и трем месяцам лишения свободы, он уехал в Великобританию, где в 2010 году получил политическое убежище.

В прошлом году Савеловский суд Москвы рассматривал новое дело против Глушкова и признал его виновным в хищении 123 млн долларов у "Аэрофлота". Глушков был заочно приговорен к восьми годам колонии.

По версии следствия, в 1995 году Глушков договорился с Березовским о хищении денег у "Аэрофлота". Березовский добился, чтобы Евгений Шапошников, возглавлявший тогда авиакомпанию, назначил Глушкова и Александра Красненкера своими заместителями, а для вывода средств была создана швейцарская компания Forus, говорилось в материалах дела.

В 1996 году Глушков убедил Шапошникова в том, чтобы выплаты за полеты над территорией России зарубежные авиакомпании направляли не в "Аэрофлот", а в группу компаний Forus и при этом скрыл, что он сам, а также Березовский, являются ее учредителями, говорилось в приговоре.

С ноября 1996 по сентябрь 1999 года на счета Forus поступило 400 млн долларов, из которых 123 млн долларов, по оценкам следствия, были похищены.

Источник: https://censor.net.ua/n3056120
 
 
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ну не сам себе сдавливал, так что наидёт виновника и прощаи кацапам ГБ, а если повезёт то и ЕС и США
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Конечно. Человек не может сам себя руками задушить чисто физиологически. В процессе удушения самого себя, он потеряет сознание и мышцы рук расслабятся, кровь возобновит циркуляцию и он очухается.
Кто не верит, можите проверить, руки и шея у вас имеется...)))
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Не тем ли шарфиком, который валялся и возле самого Березовского?
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Надевал галстук,и сильно затянул.
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Смерть наступила от "сдавливания шеи", но мы не спешим с выводами.
Интересно, от чего же чудак умер? От запора? От инсульта? Какие же ещё причины могут быть, вот интересно?
Похоже что после нормальной реакции бритов на покушение на Скрипаля их полицию опять посетила куриная слепота.
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Куры случаем не дальние родственники страусов?..
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погиб от сдавливания шеи, но никто не видел как. "..Опять эта неопределенность..".
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Разейские спецслужбы использовали секретное оружие *душитель*
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Я бы навала его "Узелок" по аналогии с "Новичком."
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ХОТЯТ ЛИ РУССКИЕ ВОЙНЫ:
Хакеры взломали компьютеры Министерства обороны России,
в которых содержалась информация по Операции Троя по захвату Мелитополя, Бердянска и Запопорожья.
Весь текст - здесь
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это ж письмо с дурки, а не план захвата)))
при всей дибильности кацапа, это ваще чистой води пердеж гражданского
700 чел л\с нихера не решило бы задачу даже и на 10%
особенно поржал от задачи взять под охранение аэропорт
или одновременно снять караул с мостов)))
тыбы читало то шо постишь
только вышли бы в эфир - им сразу писда
иглы шмиглы и тд))))
я поржал)))
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700 человек революцию сделало ,в питере ,недоумок учи историю
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_Примерно такого и ожидал. Очевидно, что после захвата Крыма врагу жизненно необходимо взять под контроль транспортные пути и инфраструктуру, необходимую для снабжения оккупированной территории. Программа минимум - захват канала в Крым, плотин, шлюзов и ГЭС. Отсюда также вытекает и ЛЭП. Насосные станции, трубопроводы. Ж.д. пути, шоссе.
_А вообще их цель - вся Украина. Вся.
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Песков сказал, чо у них есть видеозапись, где Глушков сам себя удавил назло Путину?
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я не удивлен что ватаны что б не тратиться вообще его топором не зарубили...но анализы слизистой надо проверить а вдруг передозняк ...новичком..
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с такой динамикой скоро и королеву на репетузах повесят
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России возбудил уголовное дело по факту .... убийства Николая Глушкова. На тот момент официально еще не сообщалось о насильственных причинах смерти Глушкова.Источник: https://censor.net.ua/n3056120

Но СК уже сообщили из ФЗБ
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Мне вот интересно сколько уголовных дел по фактам смерти ихтамнетов ????
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Это я к тому, что если СК скажет что они возбуждают дело по всем фактам смерти за рубежом.
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- не ну это , какиво, смерть от сдавливания шеи. ну где шея, а где сдавливание. не на это я пойтить не могу. самоубийство, однозначно. - криминальная экспертиза лондона. эксперт петерсон.
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карлик пустился во все тяжкие, убивает в Англии выборочно, в Украине тысячами, в Сирии сотнями тысяч. Письков конечно несет пургу, запрещая называть имя гнома.
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Я уже писал. Но вставлю опять.
Много людей которые были рядом с Березовским и Литвиненко погибли очень странной смертью. Полтора десятка смертей.
Но еще странно то что английские власти почти все из них отнесли к самоубийствам или смерти от болезни, даже человека с множественными ножевыми ранениями(Мэтью Панчер эксперт по радиации в деле Литвиненко), однажды в короткий срок "покончили с собой" сразу три человека, друзья Скотта Янга(бизнес партнер Березовского) который до того выпал из окна прямо на прутья забора, который опять же типа покончил с собой. Еще Гарет Уильямс. Работавший на АНБ и Ми-6. Голый залез и самоубился. Коронер указал на следы насилия.
Но никто не стал слушать его.
"Обнаженное тело Уильямса было обнаружено в закрытой спортивной сумке в ванной его лондонской квартиры. По версии британских следователей, Уильямс сам залез в сумку с целью получения сексуального наслаждения, но не смог из нее выбраться и задохнулся"
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСмерть бывшего бизнес-партнера Березовского Глушкова наступила от "сдавливания шеи", - полиция Лондона
 
 
 
 
 
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