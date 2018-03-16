===Глава МИД Великобритании Джонсон во время встречи с российским послом Яковенко нарушил протокол и не пожал тому руку===

Об этом рассказал сам российский дипломат, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА "Новости".
"Есть определенный британский протокол в тех случаях, когда посла вызывают в МИД. Естественно, что всем своим видом он (Джонсон) продемонстрировал свое возмущение политикой России. Он должен был мне сказать неприятные вещи, и поэтому в его представлении посол не заслуживает рукопожатия", - сказал Яковенко.
Посол подчеркнул, что отнесся к этому спокойно.
"Мы воспринимаем все эти вещи спокойно, для меня разговор с министром, даже по такому для них неприятному поводу — это всегда возможность поговорить и задать те вопросы, которые я хочу задать", - добавил российский дипломат.
Напомним, 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.
Мэй также заявила, что Великобритания до вечера вторника, 13 марта, ждет от Москвы объяснений в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ. После этого Лондон будет готов принять самые серьезные ответные меры.
Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается десятый день. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.
У крові.
16.03.2018 21:52
Вот что называют - НЕРУКО
ПОЖ АТОПЫЙ!!!!
Да этих мудаков из московии уже давно приветствовать подсрачниками. (извините за мой "французский").
Руки у парашника в овне.
16.03.2018 21:51
Саша Крест
У крові.
16.03.2018 21:52
Oleg Youryevich
#рукивкрови #россияагрессор
16.03.2018 21:58
NonCFist
В крови, ибо это руки людоеда!
16.03.2018 21:54
Иллария Соняшникова
Рашка стала "нерукопожатной", такой у нее теперь статус на международной арене. Ну, не хотят с ней иметь дело цивилизованные люди, не хотят.
16.03.2018 22:05
Yakiv Sirko
і крові
16.03.2018 21:54
LUSi
===Глава МИД Великобритании Джонсон во время встречи с российским послом Яковенко нарушил протокол и не пожал тому руку===
Вот что называют - НЕРУКО
ПОЖ АТОПЫЙ!!!!
16.03.2018 22:07
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Тем временем когда воюют Украинские патриоты против сатанинской армии раши , тем временем правительство Украины пытаются подмахнуть врагу и "втихую" выполняют все их требования и заказы .
А там двух человек отравили, причем не британцев - и уже плевать хотели англичане на протокол. Вот это я понимаю - настоящая народная власть.
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