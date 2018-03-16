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Все про:посол (1177) Джонсон_Борис (75) Скрипаль (83)

 Глава МИД Великобритании Джонсон во время встречи с российским послом Яковенко нарушил протокол и не пожал тому руку

Глава МИД Британии Борис Джонсон во время недавней встречи с послом России Александром Яковенко в соответствии с "британским протоколом" не пожал ему руку.

Об этом рассказал сам российский дипломат, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на  РИА "Новости".

"Есть определенный британский протокол в тех случаях, когда посла вызывают в МИД. Естественно, что всем своим видом он (Джонсон) продемонстрировал свое возмущение политикой России. Он должен был мне сказать неприятные вещи, и поэтому в его представлении посол не заслуживает рукопожатия", - сказал Яковенко.

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Посол подчеркнул, что отнесся к этому спокойно.

"Мы воспринимаем все эти вещи спокойно, для меня разговор с министром, даже по такому для них неприятному поводу — это всегда возможность поговорить и задать те вопросы, которые я хочу задать", - добавил российский дипломат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД Британии вызвал посла России в связи с отравлением Скрипаля

Напомним, 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

Мэй также заявила, что Великобритания до вечера вторника, 13 марта, ждет от Москвы объяснений в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ. После этого Лондон будет готов принять самые серьезные ответные меры.

Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается десятый день. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Источник: https://censor.net.ua/n3056119
 
 
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Глава МИД Великобритании Джонсон во время встречи с российским послом Яковенко нарушил протокол и не пожал тому руку - Цензор.НЕТ 4866
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Це ж не Порошенко, що з хуйлом "протокол має"... Глава МИД Великобритании Джонсон во время встречи с российским послом Яковенко нарушил протокол и не пожал тому руку - Цензор.НЕТ 1265
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Да-да,а мальдивсое чмо ватному ху*лу руку жало ,как же так то .....
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Лицеме́рие - отрицательное моральное качество, состоящее в том, что заведомо безнравственным поступкам (совершаемым ради эгоистических интересов, по низменным мотивам и во имя антигуманных целей) приписываются псевдоморальный смысл, возвышенные мотивы и человеколюбивые цели.
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Рашка стала "нерукопожатной", такой у нее теперь статус на международной арене. Ну, не хотят с ней иметь дело цивилизованные люди, не хотят.
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===Глава МИД Великобритании Джонсон во время встречи с российским послом Яковенко нарушил протокол и не пожал тому руку===

Вот что называют - НЕРУКОПОЖАТОПЫЙ!!!!
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Не пожал руку?
Да этих мудаков из московии уже давно приветствовать подсрачниками. (извините за мой "французский").
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Нет, конечно. Что делать с людоедами, послами людоедов, показал всему миру один мужественный турок.
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А вот ещё один. Климкинд приветствует соотечественника Чуркина

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В вашей методичке ошибка- исправьте. Глава МИД Великобритании Джонсон во время встречи с российским послом Яковенко нарушил протокол и не пожал тому руку - Цензор.НЕТ 5537
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и чо?коболев пожал руку миллеру за 8 лярдов в пользу Украины
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И что? Посмотрите на лицо Порошенко и лицо Путина!!! Порошнко его презирает а Хуйло такой деффочка🤗😂
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Глава МИД Великобритании Джонсон во время встречи с российским послом Яковенко нарушил протокол и не пожал тому руку - Цензор.НЕТ 944 Nickol Nickols

Руки у парашника в овне.
16.03.2018 21:51
Саша Крест

У крові.
16.03.2018 21:52
Oleg Youryevich

#рукивкрови #россияагрессор

16.03.2018 21:58

Глава МИД Великобритании Джонсон во время встречи с российским послом Яковенко нарушил протокол и не пожал тому руку - Цензор.НЕТ 944 NonCFist

В крови, ибо это руки людоеда!
16.03.2018 21:54
Иллария Соняшникова

Рашка стала "нерукопожатной", такой у нее теперь статус на международной арене. Ну, не хотят с ней иметь дело цивилизованные люди, не хотят.
16.03.2018 22:05
Yakiv Sirko

і крові
16.03.2018 21:54
LUSi

===Глава МИД Великобритании Джонсон во время встречи с российским послом Яковенко нарушил протокол и не пожал тому руку===
Вот что называют - НЕРУКОПОЖАТОПЫЙ!!!!
16.03.2018 22:07


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Руки в говне и крови пожимает твой бобовый идол
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нужно смотреть не на лицо или жопу,а на действия и поступки
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крысёнок - при совке был какои то мультик с тётькои и крысои (не помню как зовут, то и картинку немогу выстовить) - ну прям прототип хуила
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Вот и нашим не чего руки тянуть. А то рассказывают про протокол.
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Встрелил по английски не поздоровавшись...
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британские ученые установили, что российские шпионы еще в 2007 году отравили бориса джонсона секретным газом дурачок
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это чугункин якшается с чуркобесовым? рузькие луди?
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это обычные нормы приличия. с русней просто взападло здороваться . ибо мордва опущеные организмы.
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Не нарушайте протоколы. он организовывал торговлю с оккупированным Крымом.
Глава МИД Великобритании Джонсон во время встречи с российским послом Яковенко нарушил протокол и не пожал тому руку - Цензор.НЕТ 3546
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разве по протоколу надо подержать в руке овно?
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Бориспольский суд Киевской области арестовал на 40 суток уроженца Чечни, 25-летнего Али Бакаева, которого вражеская банда ФСБ, убивающая украинцев, «подозревает» в нападении на другую вражескую путинскую банду «росгвардия», которая также убивает украинцев на Донбассе.
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Тем временем когда воюют Украинские патриоты против сатанинской армии раши , тем временем правительство Украины пытаются подмахнуть врагу и "втихую" выполняют все их требования и заказы .
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статус россиян в мире стал,как у петухов,никто даже руку не жмет,такого еще не было за многовековую историю Московии и СССР
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Не вляпаться в говно это никак не нарушение протокола..))
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в бубен же не дал . считай москаль легко отделался Глава МИД Великобритании Джонсон во время встречи с российским послом Яковенко нарушил протокол и не пожал тому руку - Цензор.НЕТ 290
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Сказав би,гнида,спасибі,що піджопника тобі,паскуді,не дав.Або в харю не плюнув.
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А ,вдруг, у паРашкинского посла руки в кокаине или с "новичком"...... Глава МИД Великобритании Джонсон во время встречи с российским послом Яковенко нарушил протокол и не пожал тому руку - Цензор.НЕТ 9967
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У нас ходят, лыбятся, ручкаются с хуйлом и с чуркиным, а потом оправдываются протоколом.
А там двух человек отравили, причем не британцев - и уже плевать хотели англичане на протокол. Вот это я понимаю - настоящая народная власть.
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Ну он же не мальдивсое чмо ....
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Шо, кацапе, так все фигово для вас в Украине, что в истерике теперь забился? Не плакай - все одно у вас с пуйлом ничего бы не вышло)))))))
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Исчо отравит. Вдруг какой-нибудь яд замедленного действия. А другой антидотом воспользуется.
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Англичане соблюдают меры безопасности от "Новичка".
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Ничего он не нарушил, свинособачье копыто не обязательно пожимать.
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Плюнуть в рожу, по Новому протоколу.
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Tut interesno polucajetsia Dzonson skazal glavny ubijca jest karlik,no vsioravno ruskyje samy xocet podat ruku tomu kto tak skazal Глава МИД Великобритании Джонсон во время встречи с российским послом Яковенко нарушил протокол и не пожал тому руку - Цензор.НЕТ 9602Znacyt tot pravdu skazal Глава МИД Великобритании Джонсон во время встречи с российским послом Яковенко нарушил протокол и не пожал тому руку - Цензор.НЕТ 9602
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Не пожать руку КАЦАПО-ФАШИСТСКОЙ МРАЗИ, уже не должно считаться нарушением международных протоколов Глава МИД Великобритании Джонсон во время встречи с российским послом Яковенко нарушил протокол и не пожал тому руку - Цензор.НЕТ 843
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Дебил бля... /лошадь после дружеского рукопожатия Ким Вынь Хуня/
Глава МИД Великобритании Джонсон во время встречи с российским послом Яковенко нарушил протокол и не пожал тому руку - Цензор.НЕТ 9278
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Подозреваю, что русснявым к подобным "приветствиям" нужно привыкать........
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Это шо у тебя?Тест на беременность?
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В рожу же не плюнул? А ведь стопудово сильно хотел..Дипломат однако! Глава МИД Великобритании Джонсон во время встречи с российским послом Яковенко нарушил протокол и не пожал тому руку - Цензор.НЕТ 2729
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ну .успел задать?свои вопросы...или от джонсоновских не успевал уворачиваться? Глава МИД Великобритании Джонсон во время встречи с российским послом Яковенко нарушил протокол и не пожал тому руку - Цензор.НЕТ 3625
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англосаксонські безбожники вже аткравєнно ставляться до русні, як до пєтухів на зоні
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Ну вот, то, что русские возят кокаин правительственными самолетами в промышленных масштабах, уже никто не вспоминает. Ненужным Скрипалем можно было пожертвовать
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Правильно, после этих якутов руки потом хрен отмоешь...
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рашистам не могли доверять даже фашисты
Глава МИД Великобритании Джонсон во время встречи с российским послом Яковенко нарушил протокол и не пожал тому руку - Цензор.НЕТ 6140
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не даи Бог встретитса с кирилом всею срусия, так заражает особыми скрепами даже пингвинов



У латвийских полярников в Антарктиде пингвины воруют оборудование
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вот так и нужно во всем мире!с кацапской мразотой только так!еще подсрачниками гнать нужно Глава МИД Великобритании Джонсон во время встречи с российским послом Яковенко нарушил протокол и не пожал тому руку - Цензор.НЕТ 8366 Глава МИД Великобритании Джонсон во время встречи с российским послом Яковенко нарушил протокол и не пожал тому руку - Цензор.НЕТ 8263
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомГлава МИД Великобритании Джонсон во время встречи с российским послом Яковенко нарушил протокол и не пожал тому руку
 
 
 
 
 
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